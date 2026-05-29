Lanz+Precht+AfD

Man muß weiß Gott nicht jede Folge des Podcasts von Lanz+Precht hören, aber manche schon, und unbedingt Folge 246: "Demokratie im Streßtest - Zeit für ein Update?"

In die­ser Fol­ge wird 1. Merz zer­legt, 2. als letz­te Auf­fang­li­nie eine Kon­sens­de­mo­kra­tie nach Schwei­zer Vor­bild erör­tert, 3. im Sin­ne von Götz Aly “Wie könn­te das gesche­hen” gefragt und 4. die AfD zu einem poli­ti­schen Mit­be­wer­ber erklärt, “der einen Punkt hat”.

1. Die Demon­ta­ge von Fried­rich Merz ist gründ­lich und wird im Sti­le jener vor­ge­tra­gen, die von einem Kanz­ler tief ent­täuscht sind, auf den sie doch noch setz­ten. Nie habe ein Wahl­sie­ger so kom­plett und mit Ansa­ge sei­ne Wahl­ver­spre­chen gebro­chen, nie zuvor habe sich eine Bun­des­re­gie­rung innen- und außen­po­li­tisch so bla­miert, und nie zuvor sei jemand blin­der für das gewe­sen, was eigent­lich sei­ne Auf­ga­be wäre.

2. Man lei­tet über auf die Sys­tem­fra­ge – ver­wen­det also ein Wort, für das aus unse­ren Rei­hen Vor­den­ker medi­al gestei­nigt wor­den sind. Aber Lanz+Precht stel­len die Sys­tem­fra­ge nicht, weil sie grund­sätz­lich dar­an zwei­fel­ten, daß der Par­la­men­ta­ris­mus Ant­wor­ten und vor allem Lösun­gen für die absur­de Zer­set­zung des deut­schen Gemein­we­sens in eine “Bas­tard­mo­der­ne” hin­ein fin­den und vor­le­gen kön­ne. Sie grü­beln viel­mehr dar­über nach, wie die AfD, deren Sie­ges­zug wohl nicht mehr auf­zu­hal­ten sei, ein­ge­mein­det und umstellt wer­den könne.

Es ist das Modell der Kon­sens­de­mo­kra­tie der Schweiz, über das ernst­haft nach­zu­den­ken sei. Die­ses Modell sieht kei­ne Oppo­si­ti­on vor, son­dern eine Betei­li­gung aller im Par­la­ment ver­tre­te­nen Par­tei­en an der Regie­rung und die Beset­zung der Minis­ter­pos­ten nach Stimm­an­teil. Das funk­tio­niert dort, und es hat einen Grund, war­um das dort funk­tio­niert: Die Schweiz ist total befrie­det und erfüllt eine Rol­le, die sie sogar im Zwei­ten Welt­krieg als neu­tra­len Fle­cken vor sich hin ver­die­nen ließ – wenn man von dem alli­ier­ten Aus­rut­scher absieht, in des­sen Fol­ge für eine hal­be Stun­de auch auf Basel Bom­ben fielen.

Jeden­falls ging und geht es, das sag­te der gebür­ti­ge Schwei­zer Armin Moh­ler nicht nur ein Mal, in der Schweiz stets nur um mehr oder weni­ger, nie um alles oder nichts. In Deutsch­land – und das ist selt­sa­mer­wei­se auch für Lanz+Precht ein blin­der Fleck – geht es nach sieb­zig Jah­ren “mehr oder weni­ger” seit min­des­tens zehn Jah­ren wie­der um alles oder nichts.

Prä­zi­ser: Wir alt­her­ge­brach­ten Neu­rech­ten wis­sen, daß es mit der Wen­de, mit die­sem “Rück­ruf in die Geschich­te” (Karl­heinz Weiß­mann) um Alles oder Nichts zu gehen begann – aber das war immer das ver­zwei­fel­te Wis­sen Weni­ger, die sich nicht abfan­den und drein­schick­ten, son­dern etwas auf­zu­bau­en ver­such­ten zur Ret­tung des Vater­lands (Pathos!).

Aber mit dem Auf­kom­men der AfD haben Wahl­ka­bi­nentap­fer­keit und Bekennt­nis­mut um sich gegrif­fen, und über die­ses Phä­no­men den­ken Main­stream­stim­men wie die von Lanz und von Precht noch immer unter Ver­ken­nung der Lage nach: Ihrer Mei­nung nach ist Deutsch­land noch immer so etwas wie die grö­ße­re Schweiz.

Mei­ner für ihren Pod­cast unmaß­geb­li­chen Mei­nung nach müs­sen sie fol­gen­des begrei­fen: Gro­ße Schweiz zu spie­len, also das öko­no­misch poten­te, poli­ti­sche Klein­kind zu spie­len – das ist die Rol­len­zu­tei­lung der sech­zi­ger, acht­zi­ger Jah­re. Der wis­sent­lich und wil­lent­lich her­bei­ge­führ­te Kol­laps Deutsch­lands war eine Kriegs­er­klä­rung wech­seln­der Regie­run­gen gegen das deut­sche Volk, und nicht nur ein Publi­zist wie Jan A. Karon (eben: Bas­tard­mo­der­ne), son­dern Mil­lio­nen Wäh­ler und hun­der­te Man­dats­trä­ger, unge­zähl­te Mit­tel­ständ­ler und Leh­rer und Beam­te und Arbeit­neh­mer wis­sen, daß wir uns in uner­träg­li­chen Umstän­den wie­der­fin­den und daß nur eine Neu­ge­stal­tung der Rah­men­be­din­gun­gen die­ses Land und die­ses Volk noch ret­ten kann.

Der Influen­cer und Vor­den­ker Schat­ten­ma­cher, des­sen har­ter Essay Anar­cho­ty­ran­nei jüngst erschie­nen ist, hat vor eini­gen Tagen auf X gepostet:

Wenn die AfD irgend­wo an die Macht kom­men soll­te, dann muss ihr täg­li­cher Gedan­ke sein: Wie kann ich lin­ke Struk­tu­ren zer­stö­ren, wie kann ich Lin­ken das Leben schwer machen. Egal wie weit man in die­sem Pro­zess vor­an­schrei­tet, es ist nie­mals weit genug gegan­gen. Es braucht kon­ti­nu­ier­li­chen, nie klei­ner wer­den­den Druck.

So ist es, er hat recht, und das ist das, was Lanz, Precht, X, Y noch nicht begrif­fen haben: Mit die­sen “lin­ken Struk­tu­ren”, zu denen man auch “libe­ra­le Struk­tu­ren” sagen kann, ist eine Kon­sens­de­mo­kra­tie nicht mög­lich – nicht auf Bundes‑, nicht auf Lan­des­ebe­ne, nicht dort, wo sich die “Zivil­ge­sell­schaft” tum­melt und nicht dort, wo För­der­töp­fe überquellen.

(Erst ges­tern saß ein Jour­na­list in mei­nem Büro, der mit mir über “40 Jah­re Jun­ge Frei­heit” reden woll­te, weil er einen Jubi­lä­ums­ar­ti­kel plant. Er war ziem­lich frap­piert, daß er von mir kein krum­mes Wort über Die­ter Stein und Karl­heinz Weiß­mann hör­te. Er begriff dann, daß wir den Geg­ner immer, wirk­lich immer außer­halb unse­rer welt­an­schau­li­chen Rich­tung suchen – daß also so etwas wie Kon­sens­kampf das ein­zi­ge ist, was mich inter­es­siert, wenn es um Pro­jek­te geht, die vor der­sel­ben Front stehen.)

3. Das Buch von Götz Aly heißt Wie konn­te das gesche­hen?, und wenn oben “Wie könn­te das gesche­hen” steht, dann greift das die Fra­ge auf, die Lanz+Precht stel­len und zu beant­wor­ten ver­su­chen. Zuvor: Precht erteilt allen Gleich­set­zun­gen der AfD mit der NSDAP eine deut­li­che Absa­ge, und Lanz stimmt zu.

Aber sie neh­men end­lich ernst, was wir alle längst wis­sen, weil wir unse­ren Ernst Nol­te, Karl­heinz Weiß­mann, Micha­el Stür­mer, Tho­mas Nip­per­dey, Ste­fan Scheil und Sön­ke Neit­zel lasen, um bloß ein paar zu nen­nen: Eine neue Par­tei, die als letz­te Hoff­nung wahr­ge­nom­men wird, wächst nur auf, wenn die älte­ren Par­tei­en die Wäh­ler um jede Hoff­nung betro­gen haben.

(Ich hal­te es übri­gens für bedeut­sam, daß bei Lanz+Precht nicht von einer Macht­er­grei­fung aus dem Nichts die Rede ist, son­dern von Wäh­lern und ihren Stim­men, von einem anwach­sen­den Unmut über das Ver­sa­gen der Mit­te, mit­hin von einem demo­kra­ti­schen Vor­gang. Und noch ein­mal: Bei­de set­zen die AfD nicht, nicht ein­mal im Ansatz mit der NSDAP gleich – ver­mut­lich war das frü­her anders, aber die­ses Schwert ist stumpf, und auch das ist ein Zei­chen: Man will nicht mehr zu den Stump­fen gehören.)

4. Im Pod­cast wird die AfD also als etwas beschrie­ben, das fol­ge­rich­tig ist: Sie ist das Ergeb­nis schwe­rer poli­ti­scher Feh­ler, Alt­par­tei­en­be­quem­lich­keit, welt­an­schau­li­cher Blind­heit dem Nor­ma­li­sie­rungs­pa­trio­tis­mus gegen­über und wahr­nehm­ba­rer Ver­schlech­te­rung, Über­frem­dung, Desta­bi­li­sie­rung in einem Land, das für die Orga­ni­sa­ti­on grund­sätz­li­cher Sicher­heit ein­mal welt­be­rühmt war.

An die­ser Stel­le habe die AfD “einen Punkt”. Es ist groß­zü­gig von Lanz+Precht, das zuzu­ge­ste­hen. Es kommt ziem­lich spät, aber den­noch bil­den die­se bei­den fast noch die Vor­hut jener, denen die alten Bezü­ge und Seil­schaf­ten so pein­lich gewor­den sind, daß sie nun lie­ber frei zu klet­tern begin­nen. (Falls man fällt, wird man weich fallen.)

Zu die­sem Vor­gang paßt übri­gens das olym­pi­sche Geläch­ter über eine CDU-Bro­schü­re, in der im Sti­le einer kon­ser­va­ti­ven Anti­fa wohl nur jene, die aus beruf­li­chen Grün­den so etwas lesen müs­sen, davon abge­bracht wer­den könn­ten, der AfD auf den Leim zu gehen. So etwas hat kei­ner­lei Reichweite.

Das Kon­rad Ade­nau­er-Haus war sich wirk­lich nicht zu scha­de dafür, die­se vor­gest­ri­ge Zusam­men­stel­lung mit einem Aus­tritts­for­mu­lar an alle AfD-Abge­ord­ne­ten im Bun­des­tag zu ver­schi­cken. So etwas ist Merz in Papier­form, Lori­ot-Humor, eine Büt­ten­re­de als pdf, ein Hin­ter­la­der, ein Rohrkrepierer.

Mathi­as Brod­korb (frü­her SPD-Minis­ter, heu­te frei­er Publi­zist und immer schwer gekränkt über die Beschränkt­heit sei­ner – ehe­ma­li­gen – Bla­se) hat zu die­sem pein­li­chen Ver­such im Cice­ro fast alles gesagt. “Här­te­re Geg­ner gesucht” pla­ka­tier­ten wir mal auf einer Buch­mes­se. Bis­her: erfolg­los, und der AfD geht es nicht anders.

Die Din­ge rut­schen, die Ver­hält­nis­se kom­men ins Tan­zen, die gan­ze Lage ist ein Rät­sel: Man hat in einem Par­tei­en­staat Angst vor einer Par­tei, obwohl alles so ange­rich­tet ist, daß auch die­se Par­tei vor allem eine Par­tei ist. Sie wird, wenn sie end­lich darf, die Gewich­te ver­schie­ben. Ob das rei­chen wird? Daß nun schon Lanz+Precht kei­ne Angst mehr davor haben, ist was für ein Zeichen?