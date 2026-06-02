2. Juni 2026

Kritik der Woche (82): Entzug

Ellen Kositza / 9 Kommentare

Der Mensch vom Typus „Suchtcharakter“ beschäftigt mich seit früher Jugend. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo war mir elterlicherseits strikt verboten. Ich las es heimlich rauschhaft, vielfach, ich hatte ein Versteck dafür. Das Photo der abhängigen Babsi, 14 - ich konnte nicht wegschauen.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Zum Schla­ge „Sucht­per­sön­lich­keit“ zu zäh­len, ist nie­man­dem zu wün­schen, und doch hat die­se Sor­te Neu­ro­ti­ker (im bes­ten Fall) etli­che anzie­hen­de Glanz­sei­ten: Sol­che Men­schen sind oft beson­ders krea­tiv und inno­va­tiv, lei­den­schaft­lich, inten­siv im Aus­druck und sel­ten lang­wei­lig. Man neh­me nur Hans Fal­la­da, ETA Hof­mann, Ernest Heming­way, Mar­gue­ri­te Duras, Inge­borg Bach­mann – die Lis­te lie­ße sich schier end­los ver­län­gern. Chris­toph Peters (*1966) mut­maßt sogar, daß Jack­son Pol­locks legen­dä­re Klecks­bil­der sei­nem alko­hol­krank­heits­be­ding­tem Tre­mor anzu­rech­nen seien.

Nun hat die­ser Peters – etli­che sei­ner Bücher wur­den bereits in die­ser Zeit­schrift bespro­chen, weil er ein exzel­len­ter Autor ist – einen Roman über sei­ne Alko­hol­sucht und den Aus­stieg dar­aus ver­öf­fent­licht. Kei­nen Rat­ge­ber, kein Sach­buch, son­dern einen Roman.

Es hat­te zuletzt etli­che ganz gute Bücher zum The­ma gege­ben, den Wäl­zer Die Klar­heit von Les­lie Jame­son und Nüch­tern von Dani­el Schrei­ber etwa. Duk­tus: selbst­the­ra­peu­tisch, auf­ge­klärt, vor allem gesell­schafts­kri­tisch (war­um Alko­hol so „akzep­tiert“ ist. Bit­te, als Nervengift!).

Ent­zug von Peters ist ein ganz ande­res Kali­ber. Es hat nur zwei Kapi­tel: „Trin­ken“ (100 Sei­ten) und „Nicht Trin­ken“ (290 Sei­ten). Peters trank von Kind­heit an. Es begann mit Mon Che­rie als Kind vor der Glot­ze, zog sich durchs Inter­nat und stei­ger­te sich noch, als er (bald preis­ge­krön­ter) Schrift­stel­ler wur­de. Klar, er muß­te ja trin­ken, um in die Abgrün­de sei­nes Roman­per­so­nals hin­ab­stei­gen zu kön­nen! Nüch­tern kann man sich das alles nicht ausdenken!

Die schmerz­haf­te Wen­de kommt bereits im ers­ten Satz des Romans:

“Was macht die Fla­sche da?”, ruft die Frau. “Wel­che Fla­sche?”, rufe ich zurück.

Es fol­gen dut­zend aber­wit­zi­ge Aus­flüch­te, war­um bit­te eine Schnaps­fla­sche auf den Küchen­tisch ste­hen könn­te. Seit Jah­ren struk­tu­rie­ren da bereits das Kau­fen, Ver­ber­gen und Ent­sor­gen von Schnaps­fla­schen den All­tag des Erzäh­lers. Er ist enorm wort­ge­wandt und um kei­ne Aus­re­de ver­le­gen. Bevor­zugt gießt er Wod­ka ein, weil das kei­ne „Fah­ne“ mache. Er labert sich alles zurecht – jaa, gera­de trin­ke er halt etwas mehr, was aber aus­schließ­lich dem künst­le­ri­schen Schaf­fens­pro­zeß geschul­det sei.

In Wahr­heit trinkt er nicht „etwas mehr“, son­dern säuft wie ein Loch. Als er sich letzt­lich (auch, weil ihm die Frau flö­ten zu gehen droht) in eine Ent­zugs­kli­nik ein­wei­sen läßt, hat er 2,3 Pro­mil­le, 11 Uhr mor­gens, und das ist für sei­ne Ver­hält­nis­se eher unte­rer Durch­schnitt. Er hat in den ver­gan­ge­nen Jah­ren tau­sen­de Alko­hol­fla­schen ver­steckt, vor allem hin­ter der „Islam“-Buchreihe. Und er zit­tert auf Ent­zug noch tage­lang, trotz Medi­ka­ti­on. Zum Glück nur schwe­re Fett­le­ber, kei­ne Zirrhose.

Peters‘ Buch über den Abschied vom Alko­hol ist so radi­kal, so ehr­lich und unge­schönt, es ist eine Wucht, auch sprach­lich. Es ist zugleich ein Abschied vom „Her­um­ge­eie­re“. Sen­ti­men­ta­li­tä­ten tre­ten auf, lau­fend – sie wer­den als sol­che benannt. Der Alko­ho­li­ker sieht schei­ße aus, er ver­hält sich schei­ße, er schreibt schei­ße. Nicht weni­ger, nicht mehr.

Auf­grund des Zit­terns ist er nicht mal mehr in der Lage zu duschen. Peters macht kei­ne Gefan­ge­ne, das ist ein Ent­blö­ßungs­ro­man, der sich wirk­lich gewa­schen hat. Das gro­ße Kunst­stück ist, daß es den­noch nie in trüb­sin­ni­ge Selbst­be­zich­ti­gung oder Mora­li­sie­rung mün­det. „Klagt nicht, kämpft!“ ist eher die Paro­le – bei aller Tra­gik ist das Stück sogar ziem­lich witzig.

Peters macht kei­ne Gefan­ge­nen, was die Per­son angeht, die er damals, vor über zwan­zig Jah­ren war. Die häß­li­chen Sze­nen in der Eck­knei­pe schon mor­gens früh, ket­ten­rau­chend hin­zu. Das mög­li­che Durch­schau­t­wer­den an der Super­markt­kas­se. Extra­l­aut und lang mit der Chips­tü­te knis­tern, um der Frau zu ver­ber­gen, daß er im Neben­zim­mer rasch noch mal nippt.

Und immer wie­der die viel zu vie­len jovia­len Wor­te, die er fin­det, um sei­nen Zustand, selbst dann in der Ent­zugs­kli­nik, zu erklä­ren. (Es ist ein schön dia­logrei­cher Roman. Peters schreibt genau so, wie „die Leu­te“, ob es The­ra­peu­ten sind, Kran­ken­schwes­tern oder Bar­da­men, wirk­lich spre­chen.) Wie jeder nor­ma­le Mann haßt der Autor die Vor­stel­lung, mit ande­ren Men­schen im Stuhl­kreis zu sit­zen und „die Pro­ble­me“ zu bespre­chen. Er hat aber gute Grün­de, es durch­zu­zie­hen, und er zieht es durch.

Geni­al ist auch, wie er sei­ne „Kol­le­gen“ im Kli­nik­raum beschreibt – scharf, aber mit dem Blick eines Men­schen, der wirk­lich alle Abgrün­de kennt.

Der schwerst Depres­si­ve, der seit Unzei­ten bewe­gungs­los im Nach­bar­bett liegt, und plötz­lich auf­steht, freund­li­che Wor­te fin­det und Tat­kraft beweist, als er dem schwer zitt­ri­gen Autor den Schrank auf­schließt. Die rei­che Schö­ne, die die The­ra­pie abbricht, weil das alles dort unter ihrem “Niveau” ist. Der blut­jun­ge Sücht­ler, Schü­ler noch, der mit lei­ser Stim­me sei­ner Freun­din am Han­dy klagt, er sei hier mit aso­zia­len Pen­nern ein­ge­sperrt. All die Leu­te, die zum x‑ten Mal dort sind, wie Simon, der so sou­ve­rän wirkt, so beson­nen und stoisch.

Übri­gens berei­chert auch ein Huf­schmied der Super­klas­se das Per­so­nen­ta­bleau – den ken­nen wir doch aus Aron Piel­kas Bau­zeit -?

90% der Trin­ker wer­den rück­fäl­lig. Das ist also auch ein Heldenroman.

– –

Chris­toph Peters: Ent­zug, Mün­chen 2026, 395 Sei­ten, 24 € – hier bestel­len
Aron Piel­ka: Bau­zeit, Schnell­ro­da 2025, 516 Sei­ten, 22 € – hier

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

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Kommentare (9)

Laurenz

2. Juni 2026 18:02

Naja, wer kennt denn keine Alkoholiker? Lehrer in der Schule, Kollegen in der Belegaufbereitung, was auch immer. James Kottak ein genialer Musiker, lange Jahre Schlagzeuger der Scorpions, mußte vom harten Arbeiter, dem Motorhead-Schlagzeuger Mikey Dee für die letzten Jahre & nun letzten Konzerte überhaupt ersetzt werden (nicht schlecht, aber ein Abstieg), weil Kottak sich quasi totsoff. Sie, EK, rauchen ja gerne, kann ich gut verstehen. Nikotin erhöht den Pegel an Kreativität. Das Blöde dabei ist, daß man für weitere Schübe an Kreativität die Dosis erhöhen muß. Jetzt fragen Sie mich mal, ich bin Dopamin-süchtig, weil Dopamin, im Gegensatz zu Ihnen, in meinem Alltag Mangelware ist. Jetzt könnte ich natürlich jeden Tag xx mg Ritalin fressen (die Stundendeköpp unter Ihren Zwergen werden es zumindet von Kommilitonen kennen), denn Ritalin erhöht war die Ausdauer & das optionale Arbeitspensum, macht aber süchtig & verändert das eigene Wesen. Will man das? Falls das wen interessiert, die KI schreibt bessere Diagnosen als der Durchschnittsarzt.

RMH

2. Juni 2026 18:26

Zur "Suchtliteratur" ist vom genannten Fallada "Der Trinker" nachwievor zu nennen, aber auch von J. Roth "Die Legende vom heiligen Trinker" hat mich damals sehr bewegt. Das Gesamtwerk von Bukowski ist das eines depressiven Mannes, der seine daraus resultierende Alkoholsucht in kreatives Schreiben & in Lyrik wandelt. Ein Autor, den man wahrlich heutzutage nicht mehr als Schmuddel/Pulp/ Underground weglegen braucht. Christiane F. habe ich auch intensiv gelesen, zumal Bowies "Ashes to Ashes" (1980) mit seinem damaligen, frühen Musikvideo irgendwie zur Lektüre passte. Überhaupt die populäre, damalige Musik. Hochgradig drogeninduziert. Beim Thema Alkohol & Drogen ist Jüngers "Annäherungen" gleichfalls von fast wissenschaftlichem Wert. Während der Spiegeltrinker recht bald zu Selbsterkenntnis der Erkrankung kommt, erkennbar auch an den geschilderten Vertuschungs-/Tarnmaßnahmen, hat es der Quartals-Regel-Absturzstrinker schwerer zu erkennen, dass er ein Suchtproblem hat, zumal er aus seiner Sicht ja immer wieder tagelang "trocken" ist. Insgesamt gehört der Rausch zum menschlichen Leben, zur menschlichen Kultur dazu. In früheren Zeiten wurde dieser aber nicht ohne Grund eingehegt & auf bestimmte Anlässe beschränkt. Den gesundheitsschädlich ist Alkohol auf jeden Fall. Bleibt die Frage, ob der Autor auch "trocken" weiter gut schreibt oder nicht.

Franz Bettinger

2. Juni 2026 19:06

Alkohol ist eine herrliche Erfindung der Natur. Darüber hinaus ist C2H4OH ein Antidepressivum und zwar ein schnell wirkendes und effektives, was man von den anderen, sog. anerkannten ADs nicht sagen kann. Alkohol bringt das Kunststück fertig, die Zeitachse auf die Gegenwart zu schrumpfen und damit etwaige Schuld und / od. Angst verschwinden zu lassen; Schuld, die der Vergangenheit entstammt; Angst, die fast immer die Zukunft betrifft. Die Gegenwart nämlich, das echte Hier & Heute, ist meist erträglich. Ich kannte einige Alkoholiker, die sehr gute Ärzte waren, daunter Chirurgen. Ich selbst trinke zum Essen 1-2 Glas Wein. Ich war noch nie betrunken. Beschwipst, ja. Betrunken nie. Nicht die Vernunft, sondern irgendein Reflex verhindert, dass ich mehr als 2 Glas Wein trinke; Bier fast gar nicht; Bier schmeckt mir nicht. Das nur als Gegengewicht zum Thema Sucht. Grund: Ich will nicht, dass Alkohol das traurige Schicksal des Rauchens erleidet & verboten wird (wie in NZ bereits geschehen). 

Franz Bettinger

2. Juni 2026 19:09

Sorry: C2H6OH (Äthanol). 

Gracchus

2. Juni 2026 20:22

Peters - ein exzellenter Autor? Hab noch nix gelesen. Eine Suchtpersönlichkeit hab ich wohl auch (Tabak, Bücher); Alkohol vertrag ich zu schlecht. 

Kositza: Ich hatte an dieser Stelle "Krähen im Park" und "Im Sandkasten" ziemlich frenetisch besprochen, schätze aber all seine Bücher (die ich gelesen hab). Unbedingt nachholen!

Alex Schleyer

2. Juni 2026 21:10

Eigentlich kaufe ich fast alle Bücher, die von EK positiv rezensiert werden, weil wir scheinbar den gleichen Geschmack teilen. Dieses dagegen habe ich schon vorher gelesen und ja, es erschreckt. Vor allem, wenn man schwere Trinker selbst kennt. Nun, die Zigarettensucht zumindest muß ich wohl mein Laster nennen und auch das ein oder andere Bier wäre sicher verzichtbar. Seit Einführung des Rauchverbots war ich übrigens nie wieder in einer Kneipe. Aber die Literatur als auch die Literaten zeigen den schmalen Grat zwischen Lebensfreude und Selbstzerstörung. Ob man uns diese Entscheidung läßt? Ich befürchte nicht. Der Gesundheit mag es zuträglich sein, allem anderen nicht. 

Carsten Lucke

2. Juni 2026 21:18

Mann, @ Bettinger - die Formel zweimal falsch ?!!
Darauf einen Dujardin !

Monika

2. Juni 2026 21:32

@ Bettinger, immer noch falsch: C 2 H 5 OH !!
Es grüßt : Eine alte Chemielaborantin. Ich habe destilliert. Prost 🥂 
 

Le Chasseur

2. Juni 2026 21:49

"Ich halte jeden Menschen für voll berechtigt, auf die - von den Ingenieursgesichtern und Betriebswissenschaftlern herbeigeführte - derzeitige Beschaffenheit unserer Welt mit schwerstem Alkoholismus zu reagieren, soweit er sich nur was zum Saufen beschaffen kann. Sich und Andere auf eine solche Weise zu zerstören ist eine begreifliche und durchaus entschuldbare Reaktion. Wer nicht säuft, setzt heutzutage schon eine beachtliche und freiwillige Mehr-Leistung."
--Heimito von Doderer