Ne mutlu Türkum diyene – Und wir?

Antaios hat mit Halbmondsüchtig. Xenomanie in Europa ein Buch verlegt , das die Sehnsucht nach dem Morgenland gerade der Deutschen vortrefflich beschreibt. Meine Freunde Gertrud und Friedrich haben das Buch erst nach diesem Gespräch gelesen – womöglich gibt es also einen Nachklapp. Sie waren lange Jahre orientbegeistert, „halbmondsüchtig“ wohl nicht ganz.

Jeden­falls war die­se Ori­ent­be­geis­te­rung total! Sie reis­ten durch die Lan­de, hat­ten zei­ten­lang ein eigent­lich ort­lo­ses (glück­li­ches!) Dasein im Ori­ent. Sie lieb­ten Land & Leute.

Die Begeis­te­rung für die fer­ne Kul­tur ging soweit, daß sie ihren Kin­dern (alle im „frei­en Feld“ gebo­ren, lan­ge bevor das Mode wur­de) neben ger­ma­ni­schen Zweit­na­men (soviel Her­kunfts­be­wußt­sein gab es durch­aus) ori­en­ta­li­sche Ruf­na­men gaben.

(Hier gleich ein Ein­wurf von Ger­trud: „Na ja, Esther, Judith, Maria, Joseph, Jonas, Johan­nes und so wei­ter stam­men ja ursprüng­lich auch aus dem Mor­gen­land.“ Wo sie recht hat…)

Die­se Freun­de (längs­te Freund­schaft mei­nes Lebens) sind längst rechts, seit Jahr­zehn­ten näm­lich. Wie ich sie ken­nen­lern­te (Fried­rich als Dis­ku­tant auf einer „Mon­tags­de­mo“ in FfM in den Neun­zi­gern, damals, als Horst Mahler noch nicht „ver­brannt“ war, son­dern als „Lin­ker“ galt) wäre ein eige­nes Kapitel.

Trotz all die­ser lan­gen Ver­bun­den­heit: Für mich ist „Jesus Chris­tus ist der Weg, die Wahr­heit und das Leben“ unver­han­del­bar; das war oft Debat­ten­stoff unter uns. Denn die bes­ten Freun­de sind kei­ne Chris­ten. Ich spre­che mit Ger­trud, die mir den Ori­ent-Impuls viel­leicht erklä­ren kann.

Ellen: Ger­trud, Du bist staat­lich geprüf­te Erzie­he­rin und hast ein paar Jah­re in einem Wai­sen­haus gear­bei­tet, ist das richtig?

Ger­trud: Ja. Kin­der habe ich schon immer geliebt, des­halb ent­schied ich mich für die­sen Beruf. Aber ich woll­te auch sel­ber fünf Kin­der haben – und rei­sen. Jeder sag­te mir, bei­des wäre unmög­lich. Doch dann lern­te ich einen Typen ken­nen, der in einem bun­ten Wagen leb­te und her­um­reis­te. Nach­dem klar war, daß wir bei­de vie­le Kin­der haben woll­ten, funk­te es ziem­lich schnell zwi­schen uns.

Ellen: War­um habt Ihr Euch gera­de in die Tür­kei auf­ge­macht? Hät­tet Ihr nicht auch nach, sagen wir, Skan­di­na­vi­en gehen kön­nen, um eine ande­re Kul­tur zu entdecken?

Ger­trud: Da wir Hun­de hat­ten – Bull­ter­ri­er – kamen die skan­di­na­vi­schen Län­der wegen der dor­ti­gen Qua­ran­tä­ne-Vor­schrif­ten nicht in Fra­ge. Ich selbst hat­te schon die USA und mit dem Ruck­sack süd­eu­ro­päi­sche Län­der, beson­ders Grie­chen­land bereist. Noch nach­dem wir uns ken­nen­ge­lernt hat­ten, reis­te ich – eben­falls mit dem Ruck­sack – meh­re­re Mona­te durch Boli­vi­en und Peru. Es war nicht so, daß ich bestimm­te Favo­ri­ten hat­te. Ich woll­te rei­sen, in mög­lichst ver­schie­de­ne Länder.

Die Ori­ent­be­geis­te­rung ging von mei­nem Gelieb­ten aus. Der hat­te auf Anre­gung sei­nes älte­ren Bru­ders Gobi­ne­aus Buch Asia­ti­sche Novel­len, die Mär­chen­samm­lun­gen von Elsa Sophia von Kamphoe­ve­ner An Nacht­feu­ern der Kara­wan-Serail, Goe­thes West-öst­li­chen Diwan und Fritz Steu­bens Der wei­te Ritt gele­sen – um nur eini­ge zu nen­nen. In sei­ner frü­hen Jugend rück­te er von zu Hau­se aus und kam – über Ita­li­en, Jugo­sla­wi­en, Grie­chen­land, die Tür­kei, den Liba­non, Syri­en, den Irak und Per­si­en bis nach Afghanistan.

Was er sei­nen Eltern damit antat, liegt ihm bis heu­te auf dem Gewis­sen. Aber was er erleb­te, hat ihn gebannt. So kam es, daß wir – als ich nach mei­ner Rück­kehr aus Süd­ame­ri­ka in sei­nen Wagen stieg, den ich bald “Palast” tauf­te – als ers­tes gemein­sam in die Tür­kei reis­ten. Spä­ter fuh­ren wir noch öfter dort­hin, zwi­schen­durch aber auch nach Nordafrika.

Ellen: Es gab anschei­nend einen Kip­punkt, wo Ihr dach­tet – nun ist es wohl Zeit, sich den eige­nen Wur­zeln zuzu­wen­den. Wann war das?

Ger­trud: Nein, einen Kip­punkt gab es nicht. Es war eine all­mäh­li­che Erkennt­nis, die immer kla­rer wur­de: Die meis­ten Men­schen, denen wir begeg­ne­ten, hin­gen mit Lie­be an ihrem Land. Sie waren oft schein­bar unge­bil­det, aber tru­gen in sich mehr von der Geschich­te und Kul­tur ihres Vol­kes als der durch­schnitt­lich gebil­de­te Deut­sche. Ihre Gast­freund­schaft – beson­ders gegen­über Deut­schen – war so über­wäl­ti­gend, wie mein Mann sie schon als Jugend­li­cher ken­nen­ge­lernt hat­te. Daß er damals nicht ver­lo­ren­ging, betrach­tet er heu­te noch als Wun­der. Ihr Stolz war nicht über­heb­lich, son­dern ein­fach nur selbst­be­wußt, ihre Fröm­mig­keit nicht auf­ge­setzt, ihre Höf­lich­keit voll­endet – ob das nun Kur­den, Tür­ken, Arme­ni­er, Ber­ber oder Ara­ber, Mus­li­me oder – selbst­ver­ständ­lich sel­te­ner – Chris­ten waren. Sie hat­ten ihre Geschich­te, ihre Trach­ten, ihre Musik, ihre Mythen. “Ne mut­lu Tür­kum diyene” lasen wir in gro­ßen Stein­buch­sta­ben an den Hän­gen der Tür­kei: “Welch ein Glück zu sagen, ich bin Türke!”

Und was hat­ten wir? Ein­mal beob­ach­te­ten wir in Tune­si­en eine Art Par­ty mit Ein­hei­mi­schen, aber auch ver­schie­de­nen Tou­ris­ten. Irgend­wann wur­de gesun­gen. Die Tune­si­er, die Schot­ten, die Fran­zo­sen – alle hat­ten etwas bei­zu­tra­gen. Die Deut­schen brach­ten – nach vie­len Auf­for­de­run­gen – ein gequäl­tes “We are the Cham­pi­ons” mehr schlecht als recht hin.

Ein­mal woll­ten wir in einem Nest am Ran­de der Saha­ra Wol­le für mei­nen Web­rah­men kau­fen. Ich stau­ne heu­te noch, was wir alles mit uns her­um­schlepp­ten. Selbst­ver­ständ­lich wur­de gefeilscht. Ich bin ganz gut dar­in, obwohl so etwas sich manch­mal schier end­los in die Län­ge zieht. Zwi­schen den ein­zel­nen Ver­hand­lungs­run­den wird Tee getrun­ken und geplau­dert. Unver­meid­lich die Fra­ge nach unse­rem Her­kom­men. Wie immer, ging die Son­ne auf dem Gesicht unse­res Gegen­übers auf, als wir uns als Deut­sche zu erken­nen gaben.

Die­ses Mal blieb es aber nicht dabei. Der Händ­ler erzähl­te, daß er als Kind Feld­mar­schall Rom­mel gese­hen hät­te. Er hat das nie ver­ges­sen! So viel Hoff­nung lag auf der Aus­sicht eines Sie­ges der Deut­schen! Wir beka­men die Wol­le für einen Preis, den wir nie hät­ten erhan­deln können.

Es gab vie­le ähn­li­che Erleb­nis­se. Lang­sam drang unse­re Volks­zu­ge­hö­rig­keit uns ins Bewußt­sein. Uns wur­de klar, daß wir nie­mals etwas ande­res sein könn­ten, als wir sind: Deut­sche! Doch was heißt das? Ja, die uns ein­ge­bläu­ten Unheils­ge­schich­ten, die geis­ter­ten irgend­wie im Kop­fe her­um. Aber sonst? Also gin­gen wir auf die Suche nach dem Unse­ren. Es begann unse­re längs­te Rei­se, auf der wir heu­te noch sind, und unse­re spannendste.

Ellen: Unse­re Autorin Bet­ti­na Gru­ber schreibt ja (sinn­ge­mäß), daß Isla­mo­phi­lie heu­te eine Art „Staats­rä­son“ sei. Ich sehe das ein wenig anders. Es gibt mei­nes Erach­tens doch rela­tiv deut­li­chen Islam­haß. Wie siehst Du, wie seht Ihr das?

Ger­trud: Nee, “staat­li­che Isla­mo­phi­lie” gibt es mei­nes Erach­tens nicht. Es gibt nur die staat­lich ver­ord­ne­te Gleich­heits­lü­ge und den Selbst­haß. Ich stau­ne immer wie­der, wie wenig die Mul­ti-Kul­ti-Anhän­ger wirk­lich von ande­ren Kul­tu­ren wis­sen. Eigent­lich gar nichts! Die kön­nen sich viel­leicht nicht vor­stel­len, daß es Men­schen gibt, die ein­fach anders ticken.

Na ja, und den Islam gibt es sowe­nig wie das Chris­ten­tum! Ich glau­be, die Furcht vor dem Islam – nicht Haß! – ist die Furcht vor den fremd­ar­ti­gen Men­schen, die ihn hier­her­brin­gen. Wie­vie­le deut­sche Mos­lems gibt es denn? Ver­schwin­dend weni­ge. Die meis­ten Mos­lems hier sind fremd­völ­kisch, und viel zu vie­le von ihnen ver­hal­ten sich hier so, wie sie es in ihren Hei­mat­län­dern nie­mals wagen wür­den. Sie wären tot.

Eine Tür­kin sag­te mir ein­mal in der Tür­kei “Das, was Ihr in Deutsch­land habt, das ist der Abschaum, den wir hier nicht haben wol­len.” So all­ge­mein stimmt das sicher­lich nicht. Wie sich man­che Wei­ße einem nord­ame­ri­ka­ni­schen India­ner­stamm anschlos­sen oder zumin­dest gegen des­sen Ver­drän­gung empör­ten, so gibt es auch hier Men­schen aus frem­den Län­dern, deren Herz für Deutsch­land schlägt, ohne daß die ver­las­se­ne oder ver­lo­re­ne Hei­mat zu schmer­zen auf­hört. Die sind wirk­lich eine Berei­che­rung! Aber ein Gran Wahr­heit steckt doch in der Behaup­tung der Türkin.

Des­halb wird hier der Islam und die erkenn­bar Frem­den, die die Geset­ze der Gast­freund­schaft und des Anstan­des miß­ach­ten, in eins gesetzt. Dazu kommt, daß die Ori­en­ta­len in gewis­ser Wei­se hem­mungs­los zu sein schei­nen – in ihrer Hin­ga­be, ihrer Lie­be und natür­lich auch ihrem Haß. Wehe, ihre Lie­be schlägt in Haß, ihre Bewun­de­rung in Ver­ach­tung um! Das macht sie uns kühl abwä­gen­den Deut­schen oft unheim­lich. Aber hat das nicht eher mit dem Blut als mit der Reli­gi­on zu tun?

Du kennst doch sicher die Sze­ne in dem Film “Alexis Sor­bas”, in der eine schö­ne kre­ti­sche Wit­we von ihren Nach­barn gestei­nigt und von einem schließ­lich abge­sto­chen wird, weil sie sich mit einem Frem­den ein­ge­las­sen hat? Sol­che Geschich­ten gibt es auch aus Sizi­li­en, Spa­ni­en oder Korsika.

Ellen: Man mag mich schel­ten, aber „Alexis Sor­bas“ war mir etwas zu lang­wei­lig (ich muß­te viel gäh­nen) und ste­reo­ty­pisch. Ob etwas „Reli­gi­on“ oder „Blut“ ist, scheint mir eine heik­le Fra­ge zu sein. Ich bin „blut­mä­ßig“ sicher ger­ma­nisch mit sla­wi­schen Ein­spreng­seln, reli­gi­ös bin ich aber Chris­tin. Zeit mei­nes Lebens mehr oder weni­ger über­zeugt, aber letzt­lich doch voll und ganz. Ein High­light in mei­nem gan­zen Lebens­voll­zug: Ich wache jeden ein­zel­nen Mor­gen auf, bin so was von froh und dan­ke mei­nem Herrn aus vol­ler See­le. Das fin­de ich wun­der­bar. Du, Ger­trud, aus katho­li­sche Eltern­haus, kennst die Wucht des Glau­bens von meh­re­ren Sei­ten her. Ich weiß, daß Du diver­se Wun­der erlebt hast auf Dei­nen Rei­sen. Bist Du jetzt das, was man unge­fähr „lebens­fromm“ nennt? Also weder Allah/Mohamed noch Gottvater/Jesus als Erlö­ser? Manch­mal den­ke ich, Ihr habt eine Art Pri­vat­re­li­gi­on? Oder was ist das?

Ger­trud: Ich bin nicht nur streng katho­lisch auf­ge­wach­sen, son­dern habe einen Teil mei­ner Aus­bil­dung auch in einem von Non­nen geführ­ten Inter­nat gemacht. Doch je mehr ich mein Leben in die eige­nen Hän­de nahm, umso fer­ner und frem­der wur­den mir Kir­che und Glau­be. Aber, Ellen, Du weiß doch noch, daß das ein Minen­feld ist? Nichts frucht­lo­ser und furcht­ba­rer als reli­giö­se Aus­ein­an­der­set­zun­gen! Des­halb soll jeder für sich sei­nen Glau­ben pfle­gen und ande­re damit in Ruhe las­sen. “Pri­vat­re­li­gi­on”? Ich weiß nicht. Wir schau­en – und fin­den immer mehr. Das ist alles.

Ellen: Du klingst jetzt wie eine Libe­ra­le. Ich weiß, daß Du kei­ne bist.

Ger­trud: Kein Volk der Welt möch­te, daß sei­ne Hei­mat von fremd­ar­ti­gen Men­schen über­flu­tet und mehr und mehr bestimmt wird. Unse­re deut­schen Lands­leu­te, die kei­ne mehr sein wol­len, sind die Aus­nah­me von der Regel. Sie sind zutiefst Ver­letz­te. An kei­nem Volk der Erde wur­de so ein See­len­mord ver­übt wie an unse­rem. Doch sonst ver­steht jeder Mensch, wenn sich gegen Fremd­be­stim­mung oder Ein­mi­schung gewehrt wird. Dies wur­de uns ein­mal in der Tür­kei bei aller Gast­freund­schaft klar­ge­macht: Wir waren bei einer befreun­de­ten Fami­lie. Gera­de hat­te wie­der ein­mal die Armee geputscht. Ent­lang aller Aus­fall­stra­ßen waren Sol­da­ten mit Sturm­ge­weh­ren und auf­ge­pflanz­tem Bajo­nett pos­tiert oder patroul­lier­ten durch die Ort­schaf­ten. Die Stim­mung war beklem­mend. Unse­re Gast­ge­ber fluch­ten dar­über. Als wir äußer­ten, daß wir das Ver­hal­ten des Mili­tärs auch schei­ße fän­den, freu­te man sich nicht über unse­re Zustim­mung, im Gegen­teil: Es herrsch­te eini­ge Augen­bli­cke lang eine eisi­ge Stil­le. Dann sag­te einer freund­lich, doch bestimmt: “Ihr seid unse­re Gäs­te, aber das geht Euch nichts an. Wir schimp­fen auf die Regie­rung. Ihr habt kein Recht dazu.” Dann lach­te er, es wur­de Tee nach­ge­schenkt und die Mie­nen hell­ten sich wie­der auf.

“Dies ist unser Land, Ihr habt Eures! Wir wol­len nicht, daß Ihr in Mas­sen hier­her­kommt – genau­so­we­nig, wie Ihr wollt, daß wir uns bei Euch rein­hän­gen!” Das ist eine kla­re Ansa­ge, die jeder nach­voll­zie­hen kann. Aber sage ein Wort gegen Gott und Du schaffst Dir einen erbit­ter­ten Feind. Der allei­ni­ge Gott ist nicht verhandelbar.

Ellen: Und das fin­dest Du stark und bewundernswert?

Ger­trud: Nein, das ist etwas, was mich am Islam abstößt: Sei­ne Uner­bitt­lich­keit gegen die Nicht-Buch­re­li­gio­nen, also jedes Hei­den­tum. Wobei noch zu fra­gen wäre, ob das ger­ma­ni­sche Hei­den­tum wirk­lich so ohne schrift­li­che Zeug­nis­se ist wie behaup­tet: War­um hat Karl ‘der Gro­ße´ – für uns „der Schläch­ter“ – bei Andro­hung der Todes­stra­fe denn die Auf­be­wah­rung heid­ni­scher Schrif­ten ver­bo­ten, und was hat sein Sohn Lud­wig der From­me spä­ter verbrannt?

Wären 2015 Skan­di­na­vi­er, Bal­ten, Nie­der­län­der oder was weiß ich was für Nach­barn zu uns her­ein­ge­strömt, hät­te es, auch wenn sie Mos­lems gewe­sen wären, kei­ne sol­che Ver­wer­fun­gen in Deutsch­land gege­ben, wie wir sie seit­dem erdulden.

Aber das ist ja wirk­lich­keits­fern, weil der Islam mit sei­ner unbe­ding­ten Erge­ben­heits­for­de­rung zu uns Euro­pä­ern über­haupt nicht paßt. Im Ursprungs­land des Islam, in Ara­bi­en ist die Son­ne heiß, grau­sam, uner­bitt­lich. Sie ver­zeiht kei­nen Feh­ler. Wenn sie über dem Wüs­ten­rand auf­geht und vom Mina­rett der Ruf ‘Gott ist groß´ ertönt, durch­schau­ert es einen.

Aber hier, im “Land der dunk­len Wäl­der und kris­tall­nen Seen” ist die Son­ne mild, lebens­spen­dend, freund­lich und die Natur vol­ler Geis­ter, Göt­ter, Kobol­de, Zwer­ge, Nöcken, Nym­phen und Elfen. Auch das Chris­ten­tum konn­te hier – mit aller Gewalt – nur Erfolg haben, weil es von art­ver­wand­ten Mis­sio­na­ren gepre­digt wur­de und vie­les aus dem Hei­den­tum über­nahm. Ich hal­te es des­halb auch für falsch, von Isla­mi­sie­rung zu spre­chen. Wir haben eine Chris­tia­ni­sie­rung gehabt. Jetzt haben wir eine Über­frem­dung. Die ist unser Problem!

Ellen: Also, trotz Eurer (zeit­wei­sen) Hin­ge­zo­gen­heit zum Ori­ent fin­dest Du nicht, daß wir „mehr von dem“ bräuch­ten, mehr, nun­ja, „Bunt­heit“? Ich weiß es ja, möch­te es aber klar­ge­stellt wissen…

Ger­trud: Was Euro­pa so groß­ar­tig macht, ist, daß es trotz sei­ner Klein­heit so viel wun­der­bar Ver­schie­de­nes an Musik, Lite­ra­tur, Kunst und Phi­lo­so­phie her­vor­ge­bracht hat: Wir Euro­pä­er woll­ten immer, egal wie klein wir als Völ­ker sind, ‘wir selbst´ sein. Des­halb waren wir stets auch all­er­gisch gegen alle Vor­macht­be­stre­bun­gen. Man mag das mit eini­gem Recht Zer­strit­ten­heit und damit Schwä­che nen­nen, aber in Wirk­lich­keit ist die­se Ver­schie­den­heit unse­re Stär­ke. Was wir schaf­fen müß­ten, wäre der Zusam­men­halt gegen alle Ver­su­che der Ver­ein­heit­li­chung. Was übri­gens für alle Völ­ker der Welt gilt. Mas­sen­ein­wan­de­rung zieht Ver­drän­gung und Ent­rech­tung der alt­ein­ge­ses­se­nen Völ­ker nach sich und Bar­ba­ri­sie­rung der Ein­wan­de­rer durch Ent­wur­ze­lung. Alle ver­lie­ren dabei!

Ellen: Und woher dann, ohne Reli­gi­on, Euer Lebens­mut? Ihr seid zu gro­ßen Tei­len Selbst­ver­sor­ger, ja. Ihr fei­ert regel­mä­ßig rau­schen­de Fes­te, ja. Aber was gibt letzt­lich den Halt?

Ger­trud: Wir leben wirk­lich von und aus unse­rer Erde. Und wir fei­ern mit viel Gesang und Tanz, aber auch Ein­kehr. Übri­gens etwas, was wir bei vie­len rech­ten Lands­leu­ten schmerz­lich ver­mis­sen: Es wird erbit­tert geschimpft und lei­den­schaft­lich debat­tiert, aber das Deutsch­sein viel zu wenig gelebt und gefei­ert. Und ja, wir haben eini­ges –vie­les – an Wun­der­ba­rem erlebt. Aber wir kön­nen nicht auf Wun­der bau­en, nur auf unse­re Kraft und unser Geschick. Du weißt, daß uns auch wirk­lich Schlim­mes, im wah­ren Sin­ne des Wor­tes Trost­lo­ses wider­fah­ren ist. Eine Ver­si­che­rung gegen das Schei­tern, gegen Not, Krank­heit und Tod gibt es nicht. Es gibt nur die For­de­rung an sich selbst, auch dann gera­de und auf­recht zu bleiben.

Ich bin eben­falls dank­bar für das Geschenk eines jeden Tages! Wem? Ich ahne, daß etwas Hei­li­ges in der Welt ist. Wir sind Hei­den, aber das heißt nicht, daß wir statt Gott oder Allah Odin, Hol­le, Thor, Loki oder Freya anbe­ten. Wäh­rend das Chris­ten­tum und der Islam Bekennt­nis­re­li­gio­nen sind, ist das Hei­den­tum eine Erfah­rungs­re­li­gi­on: Jeder, der nicht ganz stumpf ist, spürt die Geis­tig­keit der Welt, die sich unse­ren Sin­nen zeigt – ob beim Anblick eines Bau­mes, eines Fel­sens, eines Flus­ses, der See, einer Land­schaft, einer Blu­me, der Schön­heit über­haupt. Im Wer­den des Lebens, aber auch in ihren zer­stö­re­ri­schen Gewal­ten offen­ba­ren sich die Natur- und Geis­tes­kräf­te, die uns umge­ben. Die genann­ten und ande­re Göt­ter sind ja nur Namen für das, was da wirkt. Über die­ser Göt­ter­welt scheint wohl noch etwas zu sein, alles umfan­gend und durch­drin­gend. Aber es ist so rät­sel­haft, unfaß­bar, unnenn­bar, mit einem Wort über­mensch­lich, daß jede Zuschrei­bung es ver­mensch­li­chen, also her­un­ter­zie­hen wür­de. Also maßen wir uns nicht an, dar­über irgend­et­was zu sagen. Da wir ins Leben gesetzt sind (wer weiß, viel­leicht woll­ten wir das ja?), soll­ten wir es anneh­men, hegen, wei­ter­ge­ben und dar­an wach­sen. Im Men­schen wird sich die Schöp­fung ihrer selbst bewußt. All das – trotz allem! – Wun­der­ba­re zu sehen und zu trin­ken wie Wein oder kla­res Was­ser, das gibt den Halt. Manch­mal ist das Leben Müh­sal, und wir Abend­län­der nei­gen zur Schwer­mut. Aber es ist eben auch eine Lust und wir haben immer noch, obwohl wir nun schon alt sind, einen Hei­den­spaß daran.

Ellen: Hei­den­spaß ist jeden­falls ein schö­nes deut­sches Wort. Ger­trud, dan­ke für das Gespräch!