Kritik der Woche (83): Liebe ist Dir verboten

„Fans“ halten in ihrer privaten Bibliothek hundert Schriften von, mit und zu Ernst Jünger vor. Er (1895- 1998) gilt zurecht als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Jün­ger wur­de als „Natio­na­list“ geh­aßt wie geliebt (sein In Stahl­ge­wit­tern, 1920 erschie­nen, wur­de allein bis 1960 etwa 250 000 Mal ver­kauft), dann von der spä­te­ren BRD umarmt und mit Medail­len behängt. Jün­gers „kal­ter Blick“ auf den Krieg, zumal auf den ers­ten, gilt als emble­ma­tisch. Sei­ne Wen­dung zum Pazi­fis­ten hat­te er ästhe­tisch gekonnt gerahmt. Frag­los ist Jün­ger ein Meis­ter der Wor­te. Kei­ne Sach­la­ge, die sich nicht so ver­brä­men lie­ße, daß es irgend­wie paßt.

Nun ist ein Buch einer sei­ner Gelieb­ten erschie­nen, das es in sich hat. Bani­ne, eigent­lich Umm-el-Bani­ne-Assa­doulaeff (*1905), war Jün­ger kom­plett ver­fal­len und blieb es bis an ihr Lebens­en­de. Sie wur­de in Aser­bai­dschan gebo­ren und leb­te ab 1924 in Paris. Jün­ger sie erst­mals 1942 als Besatzungssoldat.

In Jün­ger ver­lieb­te ich mich, noch bevor ich ihm in Fleisch und Blut begeg­ne­te. Von Anfang an fas­zi­nier­te mich mich J.‘s Foto, das die ers­te Aus­ga­be der Stahl­ge­wit­ter ziert.

Sie, die doch eine Public Intellec­tu­al, also eine hoch­klas­si­ge Gesprächs­part­ne­rin, Über­set­ze­rin und Freun­din der Geis­tes­welt die­ser Jahr­zehn­te war, ver­fiel Jün­ger auf Gedeih und Verderb.

Was für eine kras­se, inten­si­ve, mit­rei­ßen­de, viel­sa­gen­de Lek­tü­re! Bani­ne hat­te drei Bücher (alle­samt nicht auf Deutsch erhält­lich) über Jün­ger ver­faßt: 1952, 1971, 1989. Alex­an­der Psche­ra als Her­aus­ge­ber die­ses Zeug­nis­ses hier nun führt auf fünf­und­zwan­zig Sei­ten kun­dig ein in das nun vor­lie­gen­de Ach­ter­bahn­erleb­nis. Die­ses Vor­wort ist dabei so gold­wert wie streitbar.

Vie­les dar­an mag man als „kru­de“ bezeich­nen. Psche­ra will das Ver­hal­tens Jün­gers Bani­ne gegen­über nicht als „männ­li­ches Herr­schafts­ge­bah­ren“ [sic] lesen; er will es aus­drück­lich nicht als „Früh­form der MeToo-Affä­re“ lesen. Nun ja! Es ist klar ein Zeug­nis der Mani­pu­la­ti­on, wobei – es gehö­ren immer zwei dazu – sich Bani­ne defi­ni­tiv hat mani­pu­lie­ren las­sen. Die­ses Buch hat das Zeug, zu einem Klas­si­ker der (ankla­gen­den) Frau­en­li­te­ra­tur zu werden.

Man liest das alles unter Schmer­zen, doch neu­gie­rig blät­tert man wei­ter. Bani­ne lei­det Höl­len­qua­len, will sich das Leben neh­men. Jün­ger hält sie hin. Als sie auf sie­ben Brie­fe in Fol­ge nicht ant­wor­tet (dies nur als Bei­spiel für den hier wirk­sa­men Mecha­nis­mus), schickt er ihr ein Medail­lon mit einem vier­blätt­ri­gen Klee­blatt: „Für Bani­ne. 17.6. 51. L‘ Effendi“.

Ja, Jün­ger ließ sich „im Spiel“ als Effen­di anspre­chen und koket­tier­te mit der Mög­lich­keit einer Mehre­he, pries mehr­fach Allah. Bani­ne (die 1956 zum Katho­li­zis­mus kon­ver­tier­te) ist über Jah­re, nein Jahr­zehn­te lie­bes­wund. „Mei­ne Hys­te­rie nimmt zu“, schreibt sie 1952.

Ich wein­te auf offe­ner Stra­ße. Nein, die­se quä­len­de Lie­bes­ge­schich­te bringt mich nicht um; das wäre bes­ser. Sie stößt mir ihre Mist­ga­beln ins Herz.

Wir lesen das sei­ten­lang: Die­se unge­heu­re, abgöt­ti­sche, auf­op­fe­rungs­wil­li­ge Lie­be zu Jün­ger! Dabei hat Jün­ger nicht nur eine Ehe­frau („Matro­ne“, auto­ri­tär, tugend­haft; „ich has­se sie“, schreibt Bani­ne) son­dern auch bereits eine fes­te Gelieb­te in Paris, die Ärz­tin Sophie Ravoux.

Bani­ne ätzt: wie „pum­me­lig“, wie sehr „Typ Dienst­mäd­chen“, „vul­gär und dumm“ Ravoux sei! „Ich has­se sie, weil Sie sie lie­ben.“ Bani­ne war defi­ni­tiv lie­bes­krank. Als Jün­ger nach dem Tod sei­ner ers­ten Frau (1960) recht rasch die patent-bie­de­re Archi­va­rin Lise­lot­te Loh­rer (1917–2010) ehe­lich­te, bedeu­te­te das einen erneu­ten Zusammenbruch.

Psche­ra hat Bani­nes Noti­zen (sie woll­te, daß sie unter dem abso­lu­tis­ti­schen Titel „Eine Lie­be wie mei­ne“ erschei­nen soll­ten) vor­treff­lich mit Fuß­no­ten ergänzt und das Wag­nis unter­nom­men, die­sen (halb hand­schrift­li­chen, viel­fach durch­ge­stri­che­nen) Noti­zen bis 1953 Exzerp­te aus Bani­nes Tage­buch­ein­trä­gen, die Jün­ger betref­fen, hin­zu­zu­fü­gen – bis anno 1991, also bis kurz vor ihrem Tod.

Selbst­kri­tisch fragt Psche­ra, „geht uns das wirk­lich was an? Soll­ten die­se Auf­zeich­nun­gen nicht bes­ser unver­öf­fent­licht blei­ben?“ Er steht nicht an, den „Gos­sip-Cha­rak­ter“ die­ser Schrift zu verleugnen.

Ja: Wir haben hier einen Ernst Jün­ger, ver­hei­ra­tet und zwei­fa­cher Vater (bei­de Söh­ne wird er über­le­ben) der sich zer­zaust und mit „schlecht sit­zen­den Shorts“ von einer selbst­er­nann­ten „Skla­vin“ die Füße krau­len läßt: „Sie stan­ken nach Knob­lauch, Sie lie­ßen sich gehen“, schreibt sei­ne Freun­din, die zwi­schen per­sön­li­cher Anre­de und distan­zier­te­rem “er” wech­selt. Bani­ne, die zeit­le­bens eine gesuch­te Inter­view­part­ne­rin war und eine Frau mit Stil, ent­blößt sich hier dut­zend­fach. Sie berich­tet von ihrem „Harn­drang“, wenn sie auf den Gelieb­ten, Begehr­ten trifft. Pein­lich betrof­fen lei­det man lesend den­noch mit.

Es sind dies Herz­aus­schüt­tun­gen einer Art, die ziem­lich unüb­lich für das mitt­le­re 20. Jahr­hun­dert sind. Tabu­los, mark­erschüt­ternd – heu­te wür­de man die­se Bezie­hung als „toxisch“ erklä­ren. Die Ent­blö­ßun­gen betref­fen aller­dings auch sei­ne, Jün­gers, Regun­gen. Man kann steif, erha­ben und offi­ziers­mä­ßig sein, und dann geht es den­noch (sexu­ell) durch mit einem: plötz­li­ches Duzen, wenn Brunft ange­zeigt ist: „das stößt mich ab.“ Es ist ein Stoff für’s Thea­ter. Und nichts, was einem Jün­ger sym­pa­thisch macht.

Bani­ne: Lie­be ist Dir ver­bo­ten. Ernst Jün­ger und ich, Ber­lin 2026, 304 Sei­ten, 26 € – hier bestellen