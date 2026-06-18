18. Juni 2026

Kritik der Woche (83): Liebe ist Dir verboten

Ellen Kositza / 4 Kommentare

„Fans“ halten in ihrer privaten Bibliothek hundert Schriften von, mit und zu Ernst Jünger vor. Er (1895- 1998) gilt zurecht als einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Jün­ger wur­de als „Natio­na­list“ geh­aßt wie geliebt (sein In Stahl­ge­wit­tern, 1920 erschie­nen, wur­de allein bis 1960 etwa 250 000 Mal ver­kauft), dann von der spä­te­ren BRD umarmt und mit Medail­len behängt. Jün­gers „kal­ter Blick“ auf den Krieg, zumal auf den ers­ten, gilt als emble­ma­tisch. Sei­ne Wen­dung zum Pazi­fis­ten hat­te er ästhe­tisch gekonnt gerahmt. Frag­los ist Jün­ger ein Meis­ter der Wor­te. Kei­ne Sach­la­ge, die sich nicht so ver­brä­men lie­ße, daß es irgend­wie paßt.

Nun ist ein Buch einer sei­ner Gelieb­ten erschie­nen, das es in sich hat. Bani­ne, eigent­lich Umm-el-Bani­ne-Assa­doulaeff (*1905), war Jün­ger kom­plett ver­fal­len und blieb es bis an ihr Lebens­en­de. Sie wur­de in Aser­bai­dschan gebo­ren und leb­te ab 1924 in Paris. Jün­ger sie erst­mals 1942 als Besatzungssoldat.

In Jün­ger ver­lieb­te ich mich, noch bevor ich ihm in Fleisch und Blut begeg­ne­te. Von Anfang an fas­zi­nier­te mich mich J.‘s Foto, das die ers­te Aus­ga­be der Stahl­ge­wit­ter ziert.

Sie, die doch eine Public Intellec­tu­al, also eine hoch­klas­si­ge Gesprächs­part­ne­rin, Über­set­ze­rin und Freun­din der Geis­tes­welt die­ser Jahr­zehn­te war, ver­fiel Jün­ger auf Gedeih und Verderb.

Was für eine kras­se, inten­si­ve, mit­rei­ßen­de, viel­sa­gen­de Lek­tü­re! Bani­ne hat­te drei Bücher (alle­samt nicht auf Deutsch erhält­lich) über Jün­ger ver­faßt: 1952, 1971, 1989. Alex­an­der Psche­ra als Her­aus­ge­ber die­ses Zeug­nis­ses hier nun führt auf fünf­und­zwan­zig Sei­ten kun­dig ein in das nun vor­lie­gen­de Ach­ter­bahn­erleb­nis. Die­ses Vor­wort ist dabei so gold­wert wie streitbar.

Vie­les dar­an mag man als „kru­de“ bezeich­nen. Psche­ra will das Ver­hal­tens Jün­gers Bani­ne gegen­über nicht als „männ­li­ches Herr­schafts­ge­bah­ren“ [sic] lesen; er will es aus­drück­lich nicht als „Früh­form der MeToo-Affä­re“ lesen. Nun ja! Es ist klar ein Zeug­nis der Mani­pu­la­ti­on, wobei – es gehö­ren immer zwei dazu – sich Bani­ne defi­ni­tiv hat mani­pu­lie­ren las­sen. Die­ses Buch hat das Zeug, zu einem Klas­si­ker der (ankla­gen­den) Frau­en­li­te­ra­tur zu werden.

Man liest das alles unter Schmer­zen, doch neu­gie­rig blät­tert man wei­ter. Bani­ne lei­det Höl­len­qua­len, will sich das Leben neh­men. Jün­ger hält sie hin. Als sie auf sie­ben Brie­fe in Fol­ge nicht ant­wor­tet (dies nur als Bei­spiel für den hier wirk­sa­men Mecha­nis­mus), schickt er ihr ein Medail­lon mit einem vier­blätt­ri­gen Klee­blatt: „Für Bani­ne. 17.6. 51. L‘ Effendi“.

Ja, Jün­ger ließ sich „im Spiel“ als Effen­di anspre­chen und koket­tier­te mit der Mög­lich­keit einer Mehre­he, pries mehr­fach Allah. Bani­ne (die 1956 zum Katho­li­zis­mus kon­ver­tier­te) ist über Jah­re, nein Jahr­zehn­te lie­bes­wund. „Mei­ne Hys­te­rie nimmt zu“, schreibt sie 1952.

Ich wein­te auf offe­ner Stra­ße. Nein, die­se quä­len­de Lie­bes­ge­schich­te bringt mich nicht um; das wäre bes­ser. Sie stößt mir ihre Mist­ga­beln ins Herz.

Wir lesen das sei­ten­lang: Die­se unge­heu­re, abgöt­ti­sche, auf­op­fe­rungs­wil­li­ge Lie­be zu Jün­ger! Dabei hat Jün­ger nicht nur eine Ehe­frau („Matro­ne“, auto­ri­tär, tugend­haft; „ich has­se sie“, schreibt Bani­ne) son­dern auch bereits eine fes­te Gelieb­te in Paris, die Ärz­tin Sophie Ravoux.

Bani­ne ätzt: wie „pum­me­lig“, wie sehr „Typ Dienst­mäd­chen“, „vul­gär und dumm“ Ravoux sei! „Ich has­se sie, weil Sie sie lie­ben.“ Bani­ne war defi­ni­tiv lie­bes­krank. Als Jün­ger nach dem Tod sei­ner ers­ten Frau (1960) recht rasch die patent-bie­de­re Archi­va­rin Lise­lot­te Loh­rer (1917–2010) ehe­lich­te, bedeu­te­te das einen erneu­ten Zusammenbruch.

Psche­ra hat Bani­nes Noti­zen (sie woll­te, daß sie unter dem abso­lu­tis­ti­schen Titel „Eine Lie­be wie mei­ne“ erschei­nen soll­ten) vor­treff­lich mit Fuß­no­ten ergänzt und das Wag­nis unter­nom­men, die­sen (halb hand­schrift­li­chen, viel­fach durch­ge­stri­che­nen) Noti­zen bis 1953 Exzerp­te aus Bani­nes Tage­buch­ein­trä­gen, die Jün­ger betref­fen, hin­zu­zu­fü­gen – bis anno 1991, also bis kurz vor ihrem Tod.

Selbst­kri­tisch fragt Psche­ra, „geht uns das wirk­lich was an? Soll­ten die­se Auf­zeich­nun­gen nicht bes­ser unver­öf­fent­licht blei­ben?“ Er steht nicht an, den „Gos­sip-Cha­rak­ter“ die­ser Schrift zu verleugnen.

Ja: Wir haben hier einen Ernst Jün­ger, ver­hei­ra­tet und zwei­fa­cher Vater (bei­de Söh­ne wird er über­le­ben) der sich zer­zaust und mit „schlecht sit­zen­den Shorts“ von einer selbst­er­nann­ten „Skla­vin“ die Füße krau­len läßt: „Sie stan­ken nach Knob­lauch, Sie lie­ßen sich gehen“, schreibt sei­ne Freun­din, die zwi­schen per­sön­li­cher Anre­de und distan­zier­te­rem “er” wech­selt. Bani­ne, die zeit­le­bens eine gesuch­te Inter­view­part­ne­rin war und eine Frau mit Stil, ent­blößt sich hier dut­zend­fach. Sie berich­tet von ihrem „Harn­drang“, wenn sie auf den Gelieb­ten, Begehr­ten trifft. Pein­lich betrof­fen lei­det man lesend den­noch mit.

Es sind dies Herz­aus­schüt­tun­gen einer Art, die ziem­lich unüb­lich für das mitt­le­re 20. Jahr­hun­dert sind. Tabu­los, mark­erschüt­ternd – heu­te wür­de man die­se Bezie­hung als „toxisch“ erklä­ren. Die Ent­blö­ßun­gen betref­fen aller­dings auch sei­ne, Jün­gers, Regun­gen. Man kann steif, erha­ben und offi­ziers­mä­ßig sein, und dann geht es den­noch (sexu­ell) durch mit einem: plötz­li­ches Duzen, wenn Brunft ange­zeigt ist: „das stößt mich ab.“ Es ist ein Stoff für’s Thea­ter. Und nichts, was einem Jün­ger sym­pa­thisch macht.

Bani­ne: Lie­be ist Dir ver­bo­ten. Ernst Jün­ger und ich, Ber­lin 2026, 304 Sei­ten, 26 € – hier bestellen

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (4)

Monika

18. Juni 2026 21:13

Muß man das veröffentlichen? Ich finde das peinlich bis lächerlich. Berühmte Schriftsteller oder Künstler oder Professoren wurden immer von Frauen umgarnt. Ein besonderes Exemplar der Jägerinnen war Luise Rinser, die ebenfalls ein Auge auf Ernst Jünger geworfen hatte. Als sie in traf, war sie ernüchtert: "Er (Jünger) war klein, hatte eine hohe Stimme und sah nach nichts aus".
https://www.welt.de/print/wams/kultur/article13313744/Luise-und-die-starken-Maenner.html

Ein gebuertiger Hesse

18. Juni 2026 21:30

Es sind doch genau solche "Gossip"-Enthüllungs-Schriften, nach denen sich "der Fan" sehnt. Die Kenntniss um das obskure Objekt der Begierde, hier Jünger, wird dadurch enorm geweitet. Schmutzige Wäsche von früher ist gesund für die Nachwelt! Gut, daß so ein Buch herausgebracht worden ist.
"Ich weinte auf offener Straße. Nein, diese quälende Liebesgeschichte bringt mich nicht um; das wäre besser. Sie stößt mir ihre Mistgabeln ins Herz."
Abgründig in diesem Zitat ist das Semikolon. 

Laurenz

18. Juni 2026 21:41

Till Kinzel hatte in der JF eine etwas ausführlichere Rezension gebracht. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist? Nur, weil Jünger das übliche & typische Verhalten von Frauen an den Tag legte, ist Er zu kritisieren? Jünger war im Grunde fast ein früher Feminist & hatte eben von der holden Weiblichkeit gelernt. Frauen sollten sich entscheiden. Promiskuitive Frauen, wie Umm-El-Banine Assadoulaeff, besitzen eben einen geringeren Wert als Frauen, die sparsamer im Männerkonsum sind. Jünger bestätigt das mit der Reinheit als „Unberührtheit durch die Masse“. Hier folgt Jünger schlicht Michelangelo, dem größten Profi als Beobachter des menschlichen Ausdrucks. Das äußerte der schwule Michelangelo zur Jugend der Maria in Seiner Römischen Pieta: "Weißt du nicht, daß keusche Frauen sich viel frischer erhalten als jene, die es nicht sind? Um wie viel mehr gilt dies für eine Jungfrau, in der sich niemals auch nur das geringste laszive Verlangen regte, das ihren Körper hätte verändern können?“ ... Wenn Frauen, wie Umm-El-Banine Assadoulaeff nicht scheitern wollen, müssen sie dafür sorgen, daß die Mehrehe wieder eingeführt wird. Dann teilt man sich den Alpha-Mann mit Frauen auf einem höheren Niveau & kriegt wenigstens ein bißchen was ab. Kommen Sie aus Ihrer weiblichen Blase raus, Frau Kositza.

Kositza: Haha, Jünger "legt weibliches Verhalten an den Tag", das ist lustig, aber nicht ganz richtig. Ich vermute, Sie wollten es anders ausdrücken, gell. Und wieso "Problem"? Ich hab gar kein Problem. Ich beschreibe doch nur. Es gibt so Triggerpunkte, bei denen Sie fast hysterisch wirken, sorry.

Kriemhild

18. Juni 2026 21:50

Was wir bitter nötig haben, ist die Möglichkeit, wieder aufblicken, anerkennen, bewundern, verehren zu dürfen. Bücher wie dieses scheinen mir darauf aus zu sein, uns diese Möglichkeit zu nehmen. 