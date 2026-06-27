27. Juni 2026

Kritik der Woche (84): Der Fall Konrad Morgen

Gastbeitrag

Von Karl Sternau -- „Die Geschichte ist kein Steinbruch für moralische Selbstbestätigung. Sie ist ein Spiegel, der uns zeigt, wozu Menschen fähig sind – im Guten wie im Bösen. Wer ehrlich hineinblickt, wird nicht Überlegenheit finden, sondern Verantwortung. Und das ist vielleicht die wichtigste Lehre, die Konrad Morgen uns hinterlässt.“

Mit die­sen Wor­ten endet Chris­ti­an Har­ding­haus‘ Bio­gra­phie über den SS-Rich­ter Kon­rad Mor­gen. Der His­to­ri­ker behan­delt mit Mor­gen eine schwie­ri­ge und eher unbe­kann­te Per­son der Zeit­ge­schich­te, die erst in den letz­ten Jah­ren ver­stärkt in den Blick geriet.

Har­ding­haus selbst hat­te sich durch sei­ne Tri­lo­gie über Die ver­lo­re­ne Gene­ra­ti­on (Gesprä­che mit den letz­ten Kin­der­sol­da­ten des Zwei­ten Welt­kriegs, 2021), Die ver­ra­te­ne Gene­ra­ti­on (Gesprä­che mit den letz­ten Zeit­zeu­gen, 2020) und Die ver­damm­te Generati0n (Gesprä­che mit den letz­ten Sol­da­ten, 2020) einen guten Ruf als auf­ge­schlos­se­ner Wis­sen­schaft­ler sei­ner Zunft erwer­ben können.

Mor­gens Leben ent­zieht sich jeder ein­fa­chen Schub­la­de, wie Har­ding­haus betont. Der Sohn eines Loko­mo­tiv­füh­rers stieg bis in das Rich­ter­amt auf, wobei er zur Kar­rie­re­för­de­rung NSDAP und SS bei­getre­ten war. 1939 wur­de er ent­las­sen, weil er ein unfai­res Ver­fah­ren nicht mit­tra­gen woll­te. Nach einer kur­zen Zeit an der Front wur­de Mor­gen zum SS-Rich­ter ernannt und ging fort­an gegen Kor­rup­ti­on, Unter­schla­gung und Mord vor. Er war ein har­ter Rich­ter und sprach meh­re­re Todes­ur­tei­le gegen SS-Män­ner aus. Bald wur­de er der SS-Füh­rung zum Dorn im Auge und an die Ost­front versetzt.

Mit­te 1943 rief Himm­ler ihn zurück und beauf­trag­te ihn als Son­der­er­mitt­ler, das KZ-Wesen zu unter­su­chen. In der Fol­ge inspi­zier­te Mor­gen zahl­rei­che KZ, dar­un­ter Buchen­wald und Ausch­witz, und erhob Ankla­ge gegen eine Viel­zahl von Wäch­tern und Kom­man­dan­ten. Eini­ge von ihnen, wie der Buchen­wald-Kom­man­dant Karl Otto Koch, wur­den noch vor Kriegs­en­de hingerichtet.

Bis zu sei­nem Tod 1982 stand Mor­gen häu­fig vor Gericht, zumeist als Zeu­ge – sel­te­ner als Ange­klag­ter. Nach drei Jah­ren Haft beschei­nig­te ihm die Spruch­kam­mer 1948 sogar „akti­ven Wider­stand“. Har­ding­haus ver­dich­tet die para­do­xe Rol­le Mor­gens im NS-Sys­tem tref­fend („Ein Mann bekämpft das Sys­tem von innen her­aus, wäh­rend er glaubt, ihm zu dienen“).

Ein Schwer­punkt des Buches liegt auf der Geschich­te von Mor­gens Ehe­frau, Maria Wach­ter. Har­ding­haus wid­met sich als ers­ter ein­ge­hend Mor­gens Pri­vat­le­ben. Ein ande­rer Bio­graph, David Lee, beschrieb sogar irr­tüm­lich eine ande­re Frau Wach­ter, wäh­rend sie ansons­ten kaum Beach­tung fand. Der­weil spiel­te sie im Leben des SS-Rich­ters eine beson­de­re Rol­le. Die SS ver­wei­ger­te die Geneh­mi­gung zur Hoch­zeit, weil sich Wach­ters ers­ter Ehe­mann das Leben genom­men hat­te. Mor­gen rang ver­zwei­felt mit dem Ras­se- und Sied­lungs­haupt­amt um die Ehe­ge­neh­mi­gung; letzt­lich hei­ra­te­te er Maria erst nach dem Zwei­ten Weltkrieg.

Das Buch ist span­nend geschrie­ben. Doch liegt im Stil zugleich eine gewis­se Schwä­che, da Har­ding­haus kaum direkt zitiert und nur spär­lich Bele­ge anführt. So wer­den Mor­gens Besu­che in den KZ mit Gedan­ken und Dia­lo­gen geschil­dert, was sich flüs­sig liest. Hier fragt sich der Leser unwei­ger­lich, woher der Autor das detail­lier­te Wis­sen hat. Er hat Mor­gens Nach­laß mit zahl­rei­chen pri­va­ten Brie­fen aus­ge­wer­tet. Dem Leser bleibt jedoch unklar, was aus die­ser Quel­le stammt und was Har­ding­haus lite­ra­risch aus­ge­stal­tet hat. Man­ches Zitat („SS-Image wah­ren“) wirkt dabei nicht ori­gi­nal­ge­treu. Dank des inten­si­ven Blicks auf die For­schungs­kon­tro­ver­sen um den SS-Rich­ter und die Recher­chen zu Maria Wach­ter, bleibt das Werk den­noch mit Sicher­heit die bis­lang über­zeu­gends­te Bio­gra­phie über Morgen.

Chris­ti­an Har­ding­haus:Der Fall Kon­rad Mor­gen. Ein SS-Rich­ter jagt Himm­lers Hen­ker, Mün­chen 2026. 350 S., 28 € – hier bestellen

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