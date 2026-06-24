24. Juni 2026

Antinatalismus? Läuft

Ellen Kositza

Antinatalistische Propaganda (die Idee, daß es moralisch falsch oder unverantwortlich sei, Kinder in die Welt zu setzen) taucht in Leitmedien eher als Berichterstattung, Porträt oder Meinungsstück auf – nicht als direkte agitatorische Kampagne. Sie wird oft mit Klimaschutz, Überbevölkerung, Leidensvermeidung oder persönlicher Freiheit begründet.

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

Es IST aber de fac­to Mani­pu­la­ti­on. Per­ma­nent wer­den uns Frau­en vor­ge­führt, die „irgend­wann den Schnitt“ setz­ten. Oft wort­wört­lich. Mit­tels Ste­ri­li­sa­ti­on, mit 20, 25 oder 30 Jah­ren. Das Ange­bot an sol­chen Mel­dun­gen ist Legi­on, und das Mus­ter ist immer­gleich: Mehr oder weni­ger hüb­sche jun­ge, „selbst­be­wuß­te“ Frau läßt sich inklu­si­ve Pho­to por­trä­tie­ren und legt dar, war­um sie „kei­nes­falls ein Rol­len­mus­ter bedie­nen“ will oder war­um sich „Kin­der­ha­ben ein­fach falsch anfühlt“.

  • SPIEGEL, Janu­ar 2026: „Ich will kei­ne Kin­der. Ist etwas falsch mit mir?“
  • FAZ, Juli 2025: „Kei­ne Kin­der? War­um sich vie­le bewusst dage­gen entscheiden.“
  • Süd­deut­sche Zei­tung, Mai 2026: „Kin­der­lo­se Frau­en: ‚Nein, ich ver­mis­se nichts‘“.
  • Welt, eben­falls Mai 26: „Ein Leben ohne Kin­der klingt verlockend“

Das ist eine sehr klei­ne Aus­wahl aus einem sehr gro­ßen Ange­bot anti­na­ta­lis­ti­scher Pro­pa­gan­da. Tex­te über ein „bewußt kin­der­frei­es Leben“ und stol­ze Selbst­be­zich­ti­gun­gen jun­ger Frau­en nach ihrer Ste­ri­li­sa­ti­on sind ech­te Cat­cher auf Social Media.

Eine „ande­re Sei­te“ gibt es nicht bei den Leit­me­di­en. Wer denkt, es gin­ge nur um Auf­merk­sam­keit, soll­te schau­en, ob es ähn­lich klick­af­fi­ne, fami­li­en­freund­li­che Tex­te gibt. Sowas wie „Fünf Kin­der, und immer noch gute Lau­ne!“, „Kin­der? Will­kom­men bei uns!“ oder „War­um die Ent­schei­dung für Kin­der mein Leben rei­cher gemacht hat“ – es GIBT sol­che Arti­kel nicht bei den gro­ßen Spielern.

Daß wir (wir Deut­schen, aber auch wir Euro­pä­er) seit Jahr­zehn­ten an der „Bestands­er­hal­tungs­ra­te“ von 2.1 Kin­dern pro Frau vor­bei­se­geln: kal­ter Kaf­fee. Vor etwa 20 Jah­ren hat­te es mal eine Alarm­wel­le hier­zu gege­ben, tem­pi passati.

Angeb­lich und „wis­sen­schaft­lich ver­brieft“ sind die Grün­de für den Gebär- oder Zeugungsstreik:

  • wirt­schaft­li­che Unsi­cher­heit und hohe Kosten,
  • daß Frau­en den Groß­teil der unbe­zahl­ten „Care-Arbeit“ trü­gen; im euro­päi­schen Schnitt etwa 2.5mal soviel wie Män­ner. Man nennt das wis­sen­schaft­lich „Dou­ble Bur­den“ –  Ver­ein­ba­rung von Beruf und Fami­lie. (Es ist übri­gens ulkig und gewiß ein selbst­ge­mach­tes Phä­no­men, daß ich per­sön­lich von „Dou­ble Plea­su­re“ spre­che. Mir ist es tat­säch­lich gelun­gen, bei­des höchst ange­nehm zu ver­bin­den. Wer jetzt „pri­vi­le­giert!“ ruft, möge mal die Kos­ten che­cken, die es bedeu­tet, als Rech­te durch­zu­star­ten. Dafür brauchst du ein har­tes Fell.)
  • zu spä­te Fami­li­en­grün­dungs­plä­ne. Mit­hin Frucht­bar­keits­pro­ble­me ab 30 +, dort häu­fi­ge Infertilität.
  • Wer­te­wan­del: Wunsch nach Frei­heit, Selbst­ver­wirk­li­chung und Unab­hän­gig­keit, beson­ders bei Frau­en. Mit­hin auch Wer­te­wan­del: Kin­der­lo­sig­keit wird gesell­schaft­lich akzeptiert.

Ich selbst bin übri­gens – und ich mei­ne, damit haben wir eine Wur­zel – mit sol­cher Anti-Nata­lis­mus-Pro­pa­gan­da auf­ge­wach­sen. Eher indi­rekt, da in den 1990ern das heu­te popu­lä­re „Reg­ret­ting Mother­hood“ (Mut­ter­schaft bereu­en) noch kein The­ma war.  In mei­ner Schu­le, einem pri­va­ten katho­li­schen Mäd­chen­gym­na­si­um, wur­de uns aber wie­der und wie­der gepre­digt, daß wir uns auf kei­nen Fall „ein Kind anhän­gen“ las­sen sol­len. Lie­ber die „Kar­rie­re“ im Blick behalten!

Die­se Schu­le wur­de von Non­nen gelei­tet, die 1945 aus Ober­schle­si­en (Rati­bor) ver­trie­ben wor­den waren. Die Ver­trei­bungs­be­rich­te von dort lesen sich abso­lut scheuß­lich – es wur­de von den Rus­sen gebrand­schatzt und ver­ge­wal­tigt, was das Zeug hielt.

Ich den­ke dabei vor allem an Mater Boni­fa­cia. Ihr, als lang­jäh­ri­ge Lei­te­rin des Mäd­chen­gym­na­si­ums, ist seit eini­gen Jah­ren eine Stra­ße in mei­nem Geburts­ort Offen­bach gewid­met. Sie, Jahr­gang 1911, hat­te als Direk­to­rin neun Jah­re lang mei­nen Weg beglei­tet. Sie war sehr vor­nehm. Eine Auto­ri­tät. Sie sprach nie­mals über die Ereig­nis­se anno 1945.  Ich ver­mu­te heu­te, die anti­na­ta­lis­ti­sche Rhe­to­rik hat­te durch­aus etwas mit den Erfah­run­gen rund um das Kriegs­en­de zu tun.

Ich lieb­te M. Boni­fa­cia so innig wie sonst nur Sr. Ger­tru­dis, die deut­lich jün­ger war, aber auch noch die Schau­er­ge­schich­ten „Schle­si­en 1945“ erlebt hatte.

Sie, Boni­fa­cia (mei­ne Latein­leh­re­rin) war über Jah­re sogar mei­ne Schutz­pa­tro­nin gewe­sen. Ich hat­te andert­halb schwie­ri­ge Jah­re gehabt als Tee­nie. Ganz neben der Spur! Mater Boni­fa­cia aber hat­te ent­schie­den, daß ich „ihre lie­be Eins­er­schü­le­rin“ blie­be, trotz allem. „Ich ken­ne Ellen. Sie ist anders, als sie sich gera­de gibt.“ Sie gab mir daher tat­säch­lich Ein­sen, wo ich durch per­ma­nen­tes Feh­len Fün­fen ver­dient hätte.

Sr. Ger­tru­dis, der klu­gen Kunst­leh­re­rin, hat­te ich irgend­wann dum­mes „Kri­kel­kra­kel“ ein­ge­reicht. Aus Trotz. Sie setz­te sich hin, um es gedul­dig mit mir zu ana­ly­sie­ren. Sie fand es „inter­es­sant“, obwohl es ein­fach blöd war. Sie hat­te mich erwischt. Sie zeig­te mir, wie man aus mei­nen furcht­ba­ren, hin­ge­rotz­ten Skiz­zen schö­ne Bil­der machen könn­te. Damals muß­te ich weinen.

Sol­cher Zuspruch kann einen durch´s Leben tra­gen. Bis heu­te, wenn ich mich mal gräß­lich füh­le, den­ke ich an die Impul­se der Schwes­tern Ger­tru­dis und Boni­fa­cia. Und sofort ist es besser.

Wie es einen trägt, durch alle Unbill: Wenn Leu­te an einen glau­ben! Wenn ich einen letz­ten Grund nen­nen müß­te, wes­halb ich Chris­tin bin: wegen die­ser Schwes­tern, und weil sie über­zeugt waren und nicht, nie­mals los­lie­ßen. Für ein Drei­vier­tel­jahr hat­te ich die Schu­le ver­las­sen müs­sen, es war scheuß­lich. Ich wur­de zurück­ge­holt, von den gnä­di­gen Schwestern.

Aber zurück zum Anti­na­ta­lis­mus. Daß wir „geschei­te Mädels“ (es gab Auf­nah­me­tests, die sich gewa­schen hat­ten) uns bloß nicht „an einen Mann ver­geu­den“ sol­len, war letzt­hin doch wohl nicht nur den Ver­ge­wal­ti­gungs­er­fah­run­gen aus der Zeit der Ver­trei­bung geschul­det, son­dern auch dem Sprech der Sieb­zi­ger­jah­re, der in einem alt­mo­di­schen Klos­ter eben noch län­ger & spä­ter nach­hall­te. Das pas­siert, wenn man Geist­li­ches & Welt­li­ches ver­mengt – so war und ist eben der Trend.

Längst hat sich die­ser Modus (sich bloß „kein Kind anhän­gen las­sen“) ver­ste­tigt & ver­schärft. Längst geht es nicht mehr dar­um, daß eine klu­ge Frau durch­aus “Recht auf Berufs­tä­tig­keit” hat (olle Furcht mei­ner Non­nen, daß das ver­ges­sen wür­den könn­te), son­dern dar­um, daß ihr Eigen­recht auf den Kör­per die Opti­on einer Ste­ri­li­sa­ti­on im jugend­li­chen Alter nicht nur ein­schließt  son­dern nahe­legt.

Einer ver­klagt sei­ne Eltern dafür, daß sie ihn in die Welt gesetzt haben. Er erreicht damit unge­heu­re Klickzahlen:

Mei­ne Mut­ter wünscht sich, dass sie mich getrof­fen hät­te, bevor ich gebo­ren wur­de. Dann hät­te sie mich nicht bekommen.

Oder (glei­ches Blatt( Dirk Schü­mer, „Euro­pa­kor­re­spon­dent“, 12. März 2019. Er schil­dert „ehr­lich“, war­um er „so froh“ ist über „ein Leben ohne eige­nen Nachwuchs“.

Und das war noch der Beginn des Anti­na­ta­lis­mus­wahns, der sich heu­te aus­ge­brei­tet hat wie Krebs. Ich ver­mu­te, mei­ne lie­ben Ordens­schwes­ter wür­den sich heu­te im Gra­be dre­hen, wenn sie wüß­ten, wie sehr sich ihre gut­ge­mein­te Absicht („Mädels, laßt Euch nicht die But­ter vom Brot neh­men! Ich könnt auch was!“) per­ver­tiert hat.

Wir haben also einer­seits dut­zen­de (und zwar wöchent­lich erschei­nend – unüber­trie­ben!) Arti­kel in den Leit­me­di­en, in denen „Betrof­fe­ne“ schil­dern, wie sehr sie „Mut­ter­schaft bereu­en“, weil die­se Ent­schei­dung („natür­lich lie­be ich die­ses Kind, aber!“) ihre Körper/Träume/Autonomie/Nächte/Berufswünsche/Karrieren/Sexualität auf ewig zerstörte.

Ander­seits haben wir „rech­te“ Influen­ce­rin­nen mit wehen­den Haa­ren, im wogen­den Gers­ten­feld, die Haa­re flat­tern enorm, die Füh­lis eben­so. Das ist super­schön und wünschenswert.

Ich nun hat­te einst – nun ist es lang her – sie­ben Blond­lin­ge an den Hän­den, und die Haa­re flat­ter­ten über­haupt nicht. Ich fand es  tat­säch­lich äußerst anstren­gend, die Klei­nen groß­zu­zie­hen, gera­de unter heu­ti­gen Bedin­gun­gen. Ganz banal: Ver­bring mal vie­le, sehr vie­le Tage, Wochen, Mona­te, Jah­re mit etli­chen Kin­dern unter zehn – so, daß es paßt und nie­mand über- oder unter­for­dert ist. Und so, daß es ein gro­ßes Glück ist!

Hart, aber mach­bar. Daß Glück erwor­ben wer­den kann! Wie gut, sich irgend­wann zurück­leh­nen zu können.

Bei mei­ner Oma Edith war es nor­mal, daß man Queng­lern einen Schnul­ler mit Klos­ter­frau Melis­sen­geist ver­paß­te. Heu­te ste­hen media­le Ablen­kun­gen zur Verfügung.

Ich woll­te nie abge­lenk­te Kin­der. Ich woll­te Dou­ble Plea­su­re, unbe­dingt. Vie­les in mei­nem Leben mag nicht geschickt sein. Alle Zeich­nun­gen sowie­so. Vom Hand­ar­beits­un­ter­richt ganz zu schwei­gen. Ich hat­te mir mehr­fach mit der Näh­ma­schi­ne in die Hand genäht – etwas, das laut Sr. Ger­tru­dis zuvor noch nie vor­ge­kom­men sei. Sie ver­mu­te­te sabo­tie­ren­de Absicht, wo pures Unge­schick am Ruder war.

Vom Kin­der­glück (auch der Umgang mit Kin­dern wur­de mir nicht in die Wie­ge gelegt; anders als mei­ne Kin­der, bei denen es nun gott­lob anders ist – Rech­te ver­meh­ren sich defi­ni­tiv stär­ker als der Durch­schnitt – bin ich unter Nicht-Kin­der-haben­den auf­ge­wach­sen) kann ich jedoch letzt­lich nur schwär­men. Kriegt Kin­der, Leu­te, viele!

Ellen Kositza

Ellen Kositza ist Literatur-Redakteurin und Mutter von sieben Kindern.

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