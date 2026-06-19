Drohnen, Helsing, Todeszone

Helsing: Der Mann, der als Technischer Leiter (CTO) bei der Firma Helsing in München arbeitet, wirkt wie ein Grüner, der in Sachen Windrad, Niedrigenergie oder Veggie nichts dem Zufall überläßt: Öko-Kapitalismus, knallhart innovativ, weich angepinselt – der Dutt und der Norwegerpulli sind verharmlosende, optische Einbettung des »Auftrags«.

Aber Hel­sing stellt kei­ne Wär­me­pum­pen her, son­dern KI-gesteu­er­te Kampf­droh­nen namens XR‑2, und Dr. Robert Fink spricht nicht von der Ener­gie­wen­de, son­dern davon, daß bemann­te Kampf­jets gegen die unbe­mann­ten, die er zu ent­wi­ckeln und zu bau­en begon­nen hat, kei­ner­lei Chan­ce mehr haben wer­den: Sei­ne wer­den zehn­mal güns­ti­ger, stets wach, nie lau­nisch, nie ner­vös und nie defä­tis­tisch sein. Sie wer­den mehr Infor­ma­tio­nen in kür­ze­rer Zeit ver­ar­bei­ten kön­nen als jemals der Mensch, und sie wer­den des­halb zu Manö­vern in der Lage sein, mit denen nur Tom Crui­se auf der Lein­wand noch mit­hal­ten kann.

Vor allem aber wird, wenn der CA‑1, den Hel­sing baut, vom Him­mel geholt wer­den soll­te, kein Mensch dabei ster­ben, son­dern nur ein Hau­fen Ver­bund­stoff samt Infor­ma­ti­ons­tech­nik kaputt­ge­hen. Das ist das­sel­be Argu­ment, das auch im Ukrai­ne­krieg ver­fan­gen soll, wenn man über die gebur­ten­schwa­chen Par­tei­en spricht: Wenn aus dün­nen Jahr­gän­gen 350 000 Män­ner ver­lo­ren­ge­hen (auf jeder Sei­te so vie­le), wird es wohl Zeit, auf tech­ni­schen Ersatz zu bauen.

Pod­cast: Was ist so fas­zi­nie­rend an der Hal­tung, der Spra­che und dem gan­zen Habi­tus Robert Finks, die man gründ­lich stu­die­ren kann, wäh­rend er in einem Pod­cast dem Mit­grün­der der Online Mar­ke­ting Rock­stars (OMR), Phil­ipp Wes­ter­mey­er, andert­halb Stun­den lang Rede und Ant­wort steht?

Fink ist am Vor­trieb der tech­ni­schen Kon­trol­le und Durch­leuch­tung des Men­schen betei­ligt, und das Berg­bau-Wort »Vor­trieb« meint: Er ist wirk­lich »vor Ort« (wie­der Berg­bau!), also an der Spit­ze. Das war er schon als Pro­gram­mie­rer und Ent­wick­ler bei Palantir.

Die­ses 2003 im 9/11-Schock von Peter Thiel und ande­ren gegrün­de­te Unter­neh­men bemän­tel­te von vorn­her­ein sei­ne Exper­ti­se der Daten­zu­sam­men­füh­rung mit dem Argu­ment, man wer­de ähn­li­che Ter­ror­an­schlä­ge in Zukunft zu ver­hin­dern wis­sen. Man müs­se nur Zugriff auf mög­lichst vie­le Daten erhal­ten, dann sei über Ver­knüp­fun­gen und Aus­wer­tun­gen kom­ple­xer Pro­fi­le ein Pro­fil­ing, eine Vor­her­sa­ge möglich.

Robert Fink erzählt im Pod­cast von der unfaß­ba­ren Dich­te an Exper­ten, die Palan­tir ver­sam­meln konn­te, und er gibt sei­ner Über­zeu­gung Aus­druck, daß jene Pro­gram­me, die er maß­geb­lich zu ent­wi­ckeln half, den Demo­kra­tien west­li­chen Zuschnitts das ter­ror­freie und nicht­ma­ni­pu­la­ti­ve Abhal­ten von Wah­len ermög­licht hätten.

Die­ses Selbst­bild, die­ser vor­geb­lich defen­si­ve Auf­trag ist auch das ers­te, das einem ins Auge springt, wenn man die Inter­net-Prä­senz der Rüs­tungs­fir­ma Hel­sing auf­ruft. »Zum Schutz unse­rer Demo­kra­tien« steht in Groß­buch­sta­ben über Video­clips von auf­stei­gen­den Droh­nen, absur­ren­den Auf­klä­rungs­tor­pe­dos und dem Pro­to­typ jenes Kampf­jets, von dem oben schon die Rede war.

Der mora­li­sche Kompaß der Fir­ma wird in Leit­li­ni­en fest­ge­hal­ten, das Binnen‑I signa­li­siert mehr als Wor­te, und man hat ein Ana­ly­se-Tool ent­wi­ckelt, mit dem man poten­ti­el­le Kun­den (also immer und aus­schließ­lich Staa­ten) einem Demo­kra­tie­check unter­wirft. (Man liegt nicht falsch, wenn man die­ses Ver­fah­ren abkürzt und »NATO und ein biß­chen dar­über hin­aus« annimmt. Und die Geschich­te lehrt, daß Leit­sät­ze dehn­bar sind, wenn der Absatz­markt sich öff­nen läßt.)

Robert Fink ist nicht so dumm, das, was er tut, im Sti­le eines unge­schick­ten Mar­ke­ting-Schü­lers vor allem als idea­lis­tisch zu bezeich­nen. Auf der Inter­net­sei­te sei­ner Fir­ma heißt es zwar:

Der Schutz frei­er, demo­kra­ti­scher Gesell­schaf­ten durch Abschre­ckung und Ver­tei­di­gung ist unse­re staats­bür­ger­li­che Pflicht und wird bei Hel­sing als kol­lek­ti­ve Ver­ant­wor­tung gese­hen. Des­halb inves­tie­ren wir viel Zeit und Auf­wand in die Ent­wick­lung und pro­fes­sio­nel­le Nut­zung von zukunfts­si­che­ren Tech­no­lo­gien wie der künst­li­chen Intelligenz

– aber man merkt dem CTO an, daß auch er dies für jenen Wort- und Stan­zen­schwall hält, der in einer Nati­on, die zwei Welt­krie­ge ver­lor und so tat, als kön­ne sie nie mehr kämp­fen, zum Geschäft gehört. Was, wenn das Land so wäre, daß auf der Start­sei­te von Hel­sing »Zum Schutz unse­rer Völ­ker« ste­hen könn­te? Es wür­de dort ste­hen, ganz sicher.

Robert Fink wird im Pod­cast mit der The­se kon­fron­tiert, daß sei­ne Ent­schei­dung, in Deutsch­land Wehr­tech­nik vom Feins­ten bau­en zu hel­fen, eine patrio­ti­sche Ent­schei­dung sei. Und: Er weist die­sen Beweg­grund nicht von sich, son­dern bestä­tigt ihn, stört sich bloß ein biß­chen am wor­ding und will es nicht gleich Patrio­tis­mus nennen.

Aber ein paar Abschnit­te spä­ter erzählt er, daß sogar Alex Karp, Palan­tir-CEO, mit Ver­weis auf sei­ne deut­schen Wur­zeln davon spricht, daß die Deut­schen anders und wesent­lich an Sachen her­an­ge­hen wür­den, und daß das not­wen­dig und nahe­lie­gend sei.

The­se: Der­je­ni­ge, der weiß, daß er vorn am Vor­trieb am rech­ten Fleck ist, macht das, was er kann, unter allen welt­an­schau­li­chen Stim­mun­gen und fast unter allen poli­ti­schen Sys­te­men. Wir über­schät­zen näm­lich die Geis­tes­wis­sen­schaf­ten und die Küns­te (Rie­fen­stahl, Bre­ker, Tho­rak, Benn, Heid­eg­ger, Furtwäng­ler, Strauss, vie­le ande­re) und unter­schät­zen die Kon­ti­nui­tät, mit der Wirt­schaft und Inge­nieurs­we­sen über alle Stun­den Null hin­weg ihre Geschäf­te und ihre Ent­wick­lun­gen vor­an­trie­ben und »sich aufstellten«.

Man darf, wo es um Spit­zen­tech­no­lo­gie geht und über­haupt um den form­for­dern­den Drang, das Tun-Wol­len und Tun-Müs­sen, sowie­so kei­ne hohen mora­li­schen und ethi­schen Maß­stä­be anle­gen: Es gibt immer einen, der es tun wird, und war­um sol­len es, wenn es um die Nati­on geht, nicht die jeweils Bes­ten tun? War­um soll­te man sie zie­hen lassen?

Fink spricht davon, daß die Bes­ten, die man an deut­schen Uni­ver­si­tä­ten etwas schwie­ri­ger auf­fin­de als an den im Wort­sinn eli­tä­re­ren eng­li­schen und ame­ri­ka­ni­schen Orten – daß die­se Bes­ten durch­aus sehr gern nicht aus­wan­dern wür­den in ein zwar schnel­les, aber auch ober­fläch­li­che­res Land; son­dern, daß sie blei­ben woll­ten oder zurück­keh­ren, weil das alte Euro­pa eben das alte Eu­ropa sei.

(Das mit dem »alten Euro­pa« ist nun nicht mehr der Begriff, den Fink wähl­te, also: nicht expli­zit, aber dem Sinn nach schon, und er wür­de die­sen Gedan­ken, läse er ihn, viel­leicht umfor­mu­lie­ren, aber dadurch ganz ohne Zwei­fel bestä­ti­gen. Glaubt denn ernst­haft jemand, sol­che Leu­te bau­ten Droh­nen und unbe­mann­te Jets und dies in Mün­chen, weil es ihnen um die Ver­tei­di­gung einer woken Gesell­schaft gehe?)

Abschre­ckung: Hel­sing unter­hält in der Ukrai­ne ein dau­er­haf­tes »Büro«. Man ist »vor Ort« und ver­tei­digt »unse­re Demo­kra­tien«. Die Erpro­bung der HX‑2 war ein vol­ler Erfolg. Man ließ die KI-gesteu­er­te Droh­ne, die sich für die letz­ten tau­send Meter von manu­el­ler Steue­rung löst und ihr Ziel selbst fin­det, ana­ly­siert und zer­stört, fünf­zehn sol­cher Zie­le bei schlech­tes­ten Bedin­gun­gen (Schnee­trei­ben, Käl­te, Nacht) attackieren.

Die­se Akti­on war von sol­chem Erfolg gekrönt, daß die Ukrai­ne zu bestel­len begann. Geld, das zuvor maß­geb­lich von Deutsch­land zur Ver­fü­gung gestellt und nach dem Ende der Blo­cka­de durch Ungarn von der EU frei­ge­ge­ben wor­den war, floß und fließt nun also in deut­sche Rüs­tungs­pro­jek­te und Arbeits­plät­ze zurück.

Hel­sing hat sich dabei gegen ande­re Anbie­ter durch­ge­setzt, und Robert Fink kann sei­ne Freu­de dar­über im Pod­cast nicht ver­ber­gen. Er will zu denen gehö­ren, die sich durch­set­zen mit dem, was sie durch­ge­rech­net, kon­stru­iert und umge­setzt haben. Die Droh­ne sei der Ein­stieg in die Hard­ware-Welt, und die Stim­mung in der Fir­ma sei die ehr­gei­zi­ger Leu­te: Man wol­le »das an den Markt brin­gen«, man wol­le »das bau­en«, die­se Defen­se Technology.

Sicher­lich sind das die poli­tisch inter­es­san­tes­ten Minu­ten des Gesprächs. Wes­ter­mey­er fragt nach dem Fas­zi­no­sum, für eine so weit vorn im Ver­schmel­zungs­be­reich zwi­schen Indus­trie und Vir­tua­li­tät ope­rie­ren­de Fir­ma zu arbei­ten – und wäh­rend er fragt, ste­hen die Wor­te »Rüs­tung, Töten, Krieg« unaus­ge­spro­chen im Raum, und zwar nicht unwirk­lich his­to­risch oder theo­re­tisch, son­dern auf­ge­la­den mit dem soeben for­mu­lier­ten Ehr­geiz Finks, auf die­sen Fel­dern das wirk­sams­te, also töd­lichs­te Pro­dukt zu bauen.

Finks Ant­wort ist bemer­kens­wert: Er habe sich vom »nai­ven Pazi­fis­ten« der 1990er Jah­re zu jeman­dem ent­wi­ckelt, der in Hel­sing ein Instru­ment sehe, Krie­ge zu ver­hin­dern. Sei­ne Fir­ma sei mit ihren »Resi­li­enz­fa­bri­ken« in der Lage, jene hun­dert­tau­send Droh­nen zur Ver­fü­gung zu stel­len, mit denen die Ost­gren­ze der NATO ein für alle­mal mit einem Sper­rie­gel ver­se­hen wer­den könne.

Was ist das? Fink ver­tritt die alte Über­zeu­gung, daß, wer den ­Frie­den wol­le, sich auf den Krieg vor­zu­be­rei­ten habe – eine Über­zeu­gung, die über das latei­ni­sche »si vis pacem para bel­lum« in den Namen einer Kurz­waf­fe mün­de­te (»Pea­ce­ma­ker« für Neusprachler).

Die­se Form der Frie­dens­be­we­gung mit­tels Auf­rüs­tung ist in den 1970er und 1980er Jah­ren vehe­ment theo­re­tisch und hand­fest hin­ter­fragt wor­den, und die Leit­the­se, daß jener, der am bes­ten vor­be­rei­tet und auf­ge­rüs­tet sei, bei­des nie unter Beweis und auf die Pro­be stel­len müs­se, beglei­te­te die Bun­des­wehr­jahr­gän­ge noch weit in jene Neun­zi­ger hin­ein, in denen Fink noch naiv und Pazi­fist war.

Was ist Fink heu­te? Pro­fes­sio­nel­ler Pazi­fist? Ernüch­ter­ter Pazi­fist? Abschreckungspazifist?

Der Unter­schied zur ato­ma­ren Abschre­ckung liegt auf der Hand: Wäh­rend das Patt zwi­schen der Sowjet­uni­on und den USA auf der schlich­ten Tat­sa­che beruh­te, daß die Aus­lö­schung gan­zer Kon­ti­nen­te nie­mals wirk­lich eine mili­tä­ri­sche Opti­on war, ist die Ver­fol­gung, Ein­krei­sung, Aus­spä­hung und Tötung ein­zel­ner Sol­da­ten mit­tels auto­no­mer Kampf-KI ein Wett­be­werb, der nicht das Wei­ter­le­ben der gan­zen Mensch­heit aufs Spiel setzt, son­dern nur das von »Tar­gets«, die auf­ge­spürt und aus­ge­löscht wer­den wie Figu­ren in einem Computerspiel.

Fink hat recht: Das ist der Krieg der Zukunft, und in die­se Zukunft hin­ein ent­wi­ckelt man sich am bes­ten und authen­tischs­ten, indem man sich am Krieg in der Ukrai­ne beteiligt.

Todes­zo­ne: Wäre der Ukrai­ne­krieg, wie geplant, durch einen blitz­ar­ti­gen Vor­stoß auf Kiew oder durch die rasche Ein­nah­me der vier Oblas­te im Süd­os­ten nach vier Wochen been­det gewe­sen, hät­te sich die Waf­fen­tech­nik nicht im sel­ben Maße wei­ter­ent­wi­ckelt, wie sie es seit vier Jah­ren tut. Den Mili­tär­ex­per­ten gehen dar­über die Ver­glei­che aus.

Vor drei Jah­ren war noch von einem Stel­lungs­krieg die Rede, der an den Ers­ten Welt­krieg erin­ner­te, und vor des­sen Hin­ter­grund sich die Auf­ga­be stell­te, wie man wie­der Bewe­gung in die Sache bekom­men könn­te (Jagd­kampf klei­ner Ein­hei­ten, schnel­ler Vor­stoß, Bre­sche, nach­rü­cken­de Beset­zung, also das, was unter ande­rem Ernst Jün­ger vor über hun­dert Jah­ren mit der Ent­wick­lung des Stoß­trupps versuchte).

Aber die­ser neu­er­li­che Bewe­gungs­krieg in der Ukrai­ne ist nach einer sehr kur­zen Pha­se bereits wie­der zum Erlie­gen gekom­men. Dies liegt an der Waf­fen­tech­nik, die Fir­men wie ­Hel­sing zur Ver­fü­gung stel­len. Droh­nen­auf­klä­rung, Droh­nen­kampf und KI-Unter­stüt­zung haben dazu geführt, daß sich der Mensch, der Sol­dat nicht mehr ver­ber­gen und daß er nicht mehr ent­kom­men kann.

Man spricht von einer Todes­zo­ne, die sich von der Front­li­nie aus in bei­de Rich­tun­gen drei­ßig, vier­zig Kilo­me­ter weit aus­dehnt. In die­ser Zone ist kaum mehr Bewe­gung mög­lich. Die Sol­da­ten kön­nen nicht ver­sorgt, Ver­wun­de­te kön­nen nicht gebor­gen wer­den, Ruhe­pha­sen (in den Welt­krie­gen ende­te jedes Trom­mel­feu­er nach ein, zwei Tagen – der Feind hat­te sich ver­schos­sen) gibt es nicht mehr, immer ist der Him­mel voll von sur­ren­den Spä­hern und Angrei­fern, und die Kame­ra­tech­nik spürt auch nachts und bei Nebel und unter dich­tes­tem Laub den Men­schen auf, der kei­ne Chan­ce mehr hat.

Ist das ein Über­gang? Sind die Ukrai­ner und die Rus­sen, von denen Tag für Tag vie­le fal­len und von deren pani­schen, aus­sichts­lo­sen Ver­su­chen, der Maschi­ne zu ent­kom­men, es musi­ka­lisch unter­legt Hun­der­te Clips im Inter­net zu sehen gibt – sind die­se Sol­da­ten nur durch eine dum­me, schick­sal­haf­te Fügung noch immer zwi­schen den Fron­ten gefan­gen, an denen sich bald wohl nur noch Kriegs­tech­nik und KI gegen­über­ste­hen werden?

Wehr­dienst: Der Her­aus­ge­ber der Jun­gen Frei­heit, Die­ter Stein, äußer­te sich jüngst in einem Inter­view mit der Jour­na­lis­tin Jas­min Kosu­b­ek zum Wehr­dienst in unse­rer Zeit. Er argu­men­tier­te ganz nach alter Schu­le und strich her­aus, daß im Ver­lauf unse­rer Geschich­te immer wie­der Män­ner bereit waren, ihr Leben für die Nati­on hin­zu­ge­ben. Er wür­de sei­nen Sohn nicht davon abbrin­gen, sich für die Ver­tei­di­gung des Vater­lands zu opfern.

Ich hin­ge­gen wür­de unter den gege­be­nen Umstän­den mei­nem Sohn die­ses Opfer aus­re­den. Die­se Umstän­de gab es auch in frü­he­ren Krie­gen immer wie­der: Die Abnut­zungs­stra­te­gie, die vor Ver­dun auf Kos­ten Hun­dert­tau­sen­der Leben ange­wandt wur­de, gehört eben­so dazu wie der Durch­hal­te­be­fehl, der an alte Män­ner und Kna­ben erging, als der Zwei­te Welt­krieg unwi­der­ruf­lich ver­lo­ren und der Schutz flüch­ten­der Zivi­lis­ten nur noch im Osten ein guter Grund war, stand­zu­hal­ten und weiterzukämpfen.

Man muß wis­sen, wann der Mensch kei­ne Chan­ce mehr hat. Wenn nun heu­te ein Krieg Gestalt annimmt, in dem (mit patrio­ti­schem Impuls ent­wi­ckel­te) Sys­te­me auf die Sys­te­me des Fein­des tref­fen, müs­sen unse­re jun­gen Män­ner nicht als Relik­te »im Fel­de« ihren Dienst versehen.