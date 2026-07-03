Erfurt – Rechtsbruch und gute Laune

von Matthias Moosdorf, MdB AfD -- Es gibt Dokumente, die mehr über den Zustand dieses Landes verraten als hundert Sonntagsreden. Die interne Gefahrenprognose der Thüringer Polizei zum AfD-Bundesparteitag an diesem Wochenende ist so ein Dokument. Vierzig Seiten nüchterne Beamtensprache, und zwischen den Zeilen steht eine Ungeheuerlichkeit:

Der Staat weiß ganz genau, was in Erfurt geplant ist. Er weiß, dass rund 2.500 gewalt­be­rei­te Links­extre­mis­ten anrei­sen wer­den. Er weiß, dass die­se Leu­te im Schutz der soge­nann­ten fried­li­chen Mas­se unter­tau­chen, aus ihr her­aus ope­rie­ren und in sie zurück­flüch­ten wer­den. Er schreibt es auf, er ana­ly­siert es, er pro­gnos­ti­ziert eine Ein­satz­la­ge mit erhöh­tem Eska­la­ti­ons- und Gewalt­po­ten­zi­al. Und dann lässt er es geschehen.

Man muss sich die Mecha­nik ein­mal in Ruhe vor Augen füh­ren, weil sie so zynisch ist, dass man sie beim ers­ten Lesen kaum glau­ben mag. Die Poli­zei rech­net damit, dass sich der Pro­test über­wie­gend aus bür­ger­lich-lin­ken, zivil­ge­sell­schaft­li­chen und gewerk­schafts­na­hen Krei­sen zusam­men­setzt. So weit, so harmlos.

Doch die­sel­be Pro­gno­se warnt vor der Betei­li­gung akti­ons­ori­en­tier­ter Grup­pen aus dem links­ra­di­ka­len bis links­extre­mis­ti­schen Spek­trum, die auf Stör- und Blo­cka­de­hand­lun­gen aus­ge­rich­tet sind. Und dann folgt der ent­schei­den­de Satz: Es sei mit einer Ver­mi­schung der Teil­neh­mer­grup­pen zu rech­nen, wodurch eine kla­re Tren­nung zwi­schen fried­li­chem Pro­test und Gewalt­ak­tio­nen unmög­lich wird.

Ver­mi­schung. Was für ein ste­ri­les Wort für einen schmut­zi­gen Vor­gang. Die Omas gegen Rechts, die Gewerk­schafts­fa­mi­li­en, die Kir­chen­chö­re und Schul­klas­sen, die am Sams­tag durch Erfurt zie­hen, sind in die­ser Cho­reo­gra­fie nicht ein­fach Demons­tran­ten. Sie sind Deckung. Sie sind der Nebel, in dem der schwar­ze Block ver­schwin­det, wenn die Stei­ne geflo­gen sind. Sie sind, ob sie es wahr­ha­ben wol­len oder nicht, mensch­li­che Schutz­schil­de für Leu­te, die den Rechts­staat ver­ach­ten und das an die­sem Wochen­en­de auch prak­tisch bewei­sen wollen.

Nie­mand kann hin­ter­her behaup­ten, man habe von nichts gewusst. Das Bünd­nis Wider­set­zen, das mit inzwi­schen 91 Orts­grup­pen bun­des­weit mobi­li­siert, macht aus sei­nen Absich­ten nicht das gerings­te Geheim­nis. Der Par­tei­tag sol­le blo­ckiert, min­des­tens mas­siv ver­zö­gert werden.

Ein Spre­cher ver­kün­de­te offen, man set­ze auf so viel Mas­se, dass die Poli­zei nicht mehr räu­men kön­ne. Als das Lan­des­ver­wal­tungs­amt dar­auf­hin Ver­bots­zo­nen rund um die Mes­se und ent­lang der Auto­bah­nen 4 und 71 ver­füg­te, kam die Ant­wort prompt: Das Ver­bot wer­de fal­len, ent­we­der vor Gericht oder weil sich schlicht nie­mand dar­an halte.

Das ist kei­ne Demons­tra­ti­on mehr. Das ist die öffent­li­che Ankün­di­gung eines orga­ni­sier­ten Rechts­bruchs, gar­niert mit der Dro­hung, staat­li­che Ver­fü­gun­gen durch schie­re Mas­se zu erle­di­gen. Über 200 Bus­se sind gechar­tert, zwi­schen 35.000 und 50.000 Gegen­de­mons­tran­ten wer­den erwar­tet, die Poli­zei muss­te Hun­dert­schaf­ten aus elf Bun­des­län­dern und von der Bun­des­po­li­zei zusam­men­krat­zen, um über­haupt eine Chan­ce zu haben.

Und wofür das alles? Damit 600 Dele­gier­te einer Par­tei, die in Umfra­gen stärks­te Kraft im Land ist, ihren ver­fas­sungs­recht­lich vor­ge­schrie­be­nen Par­tei­tag abhal­ten kön­nen. Man las­se sich die­sen Satz auf der Zun­ge zer­ge­hen: Der deut­sche Staat muss im Jahr 2026 einen mili­tär­ähn­li­chen Groß­ein­satz fah­ren, damit eine lega­le Par­tei tagen darf.

Wer wis­sen will, wie das Wochen­en­de läuft, muss nur ins Archiv schau­en. Im Janu­ar 2025 blo­ckier­ten in Rie­sa Tau­sen­de Akti­vis­ten sämt­li­che Zufahrts­we­ge zum dama­li­gen Bun­des­par­tei­tag. Dele­gier­te muss­ten ihre Autos ste­hen las­sen und kilo­me­ter­weit zu Fuß gehen, Kenn­zei­chen wur­den abmon­tiert, Fahr­zeu­ge beklebt, der Par­tei­tag begann mit über zwei Stun­den Ver­spä­tung. Die Sze­ne fei­er­te das anschlie­ßend als Erfolg und gelob­te, beim nächs­ten Mal noch bes­ser orga­ni­siert zu sein. Die­ses nächs­te Mal ist jetzt.

Die Gefah­ren­pro­gno­se der Thü­rin­ger Beam­ten liest sich stre­cken­wei­se wie das Ein­ge­ständ­nis, dass Erfurt Rie­sa noch über­tref­fen wird: mehr Teil­neh­mer, mehr Pro­fes­sio­na­li­tät, dezen­tra­le Klein­grup­pen, hoch­mo­bi­le Aktio­nen ent­lang der Anfahrts­we­ge, ein Rota­ti­ons­sys­tem, das für die Ein­satz­kräf­te kaum zu durch­schau­en ist.

Und wer steht Pate bei die­sem Spektakel?

Die Lin­ken-Vor­sit­zen­de erklärt wört­lich, man unter­stüt­ze jeden Pro­test, der den Par­tei­tag so weit blo­ckie­re, dass er nicht nor­mal statt­fin­den könne.

Der Chef der Grü­nen Jugend bekennt sich offen zu rechts­wid­ri­gen Aktio­nen und nennt sie eine Pflicht.

Pro­mi­nen­te Kli­ma­ak­ti­vis­ten und der Cam­pact-Geschäfts­füh­rer kün­di­gen ihre Teil­nah­me an Sitz­blo­cka­den an, als hand­le es sich um einen Betriebsausflug.

Und Kat­rin Göring-Eckardt schwa­dro­niert von einem Fest der Demo­kra­tie, wäh­rend die Poli­zei ihres Hei­mat­lan­des intern vor einer kon­kre­ten Gefahr erheb­li­cher Stö­run­gen der öffent­li­chen Sicher­heit warnt.

Die Anmel­der der größ­ten Ein­zel­de­mons­tra­ti­on mit 15.000 erwar­te­ten Teil­neh­mern sind übri­gens Funk­tio­nä­re des DGB, unter­stützt von rund 190 Orga­ni­sa­tio­nen. Mit­glieds­bei­trä­ge von Arbeit­neh­mern finan­zie­ren also die Infra­struk­tur, in deren Wind­schat­ten Extre­mis­ten ihre Ein­sät­ze vor­be­rei­ten. Man fragt sich, was ein Dach­de­cker oder eine Kran­ken­schwes­ter davon hat.

In Erfurt gilt: Wer sich am Sams­tag in eine Men­ge ein­reiht, von der die Poli­zei schwarz auf weiß pro­gnos­ti­ziert, dass aus ihr her­aus Gewalt ver­übt wer­den wird, gilt als Held der Zivil­ge­sell­schaft. Die Ver­mi­schung, vor der die Beam­ten war­nen, ist ja kein Betriebs­un­fall. Sie ist das Geschäfts­mo­dell. Die bür­ger­li­chen Demons­tran­ten wis­sen, wen sie decken. Die Poli­ti­ker, die zur Teil­nah­me auf­ru­fen, wis­sen es auch. Es gibt zwi­schen dem lin­ken Estab­lish­ment und dem links­extre­men Rand kei­ne Brand­mau­er, es gibt nicht ein­mal einen Gar­ten­zaun. Man kennt sich, man braucht sich, man schützt sich.

Was auch immer am Wochen­en­de in Erfurt pas­siert, eines steht jetzt schon fest: Die Ver­ant­wor­tung dafür trägt nicht nur der Ver­mumm­te, der zuschlägt. Sie tra­gen alle, die sehen­den Auges das Umfeld bereit­stel­len, in dem er agie­ren kann. Sie tra­gen die Funk­tio­nä­re, die Bus­se char­tern. Sie tra­gen die Abge­ord­ne­ten, die Rechts­brü­che zur Bür­ger­pflicht adeln. Und sie trägt ein Staat, der sei­ne eige­nen Lage­ana­ly­sen offen­bar nur noch schreibt, um sie anschlie­ßend zu ignorieren.

Die AfD wird von die­sem Wochen­en­de pro­fi­tie­ren, so viel ist sicher. Nichts treibt einer Oppo­si­ti­ons­par­tei mehr Wäh­ler zu als Bil­der, auf denen ihr Par­tei­tag von einem Mob bela­gert wird, wäh­rend die poli­ti­sche Kon­kur­renz applaudiert.

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Mat­thi­as Moos­dorf hat jüngst das Buch Kul­tur von rechts vor­ge­legt. Er wird über die­ses The­ma auf dem Som­mer­fest in Schnell­ro­da mit Hans-Tho­mas Till­schnei­der ein Gespräch führen.