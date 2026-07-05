5. Juli 2026

Erfurt – Routine auf einer Insel

Götz Kubitschek / 14 Kommentare

Man erhält am Abend zuvor eine Mail und soll sich einfinden. Man steht in der Nacht auf, um pünktlich zu sein. Man fährt durch stille Dörfer, die Kleinstadt, die Tankstelle hat nicht geöffnet, man hat nichts mehr zu rauchen. Man erreicht die Autobahn über den Zubringer. Man überholt einen Bus und noch zwei. Man fährt den Rastplatz Muldental an, um Zigarillos zu kaufen. Es ist halb vier. Aus drei Bussen mit Dresdner Kennzeichen quillt Antifa. Man kauft nichts, sondern beschleunigt wieder und fährt weiter. Man überholt den einen Bus erneut.

Götz Kubitschek

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

Man hört Nach­rich­ten: Ver­mu­tung, Pro­gno­se. Man fährt über den Pfusch auf der A71, Fahr­bahn­ris­se, Boden­wel­len, Fisch­grä­ten­frä­sung, Tun­nel­sa­nie­rung. Man sieht auf den Brü­cken Mann­schafts­wa­gen. Man nimmt die Aus­fahrt – die Zuwe­gung gesi­chert an jedem kleins­ten Stich, natür­lich kein Blau­licht, natür­lich abge­blen­det, die Bus­se aus Leip­zig und Dres­den sol­len wei­ter­rol­len und nicht auf den Trich­ter kommen.

Man fährt auf einen geschot­ter­ten Park­platz, stellt ab, steigt aus, grüßt. Pas­tell­däm­me­rung, gedämpf­tes Gespräch, mas­sen­haft Poli­zei, unwirk­li­che Wich­tig­keit. Der Bus kommt, man entert, letz­te Rei­he, dort Chris­toph Berndt. Gut. Sehr gut. Dann Anfahrt, abrup­te Brem­sung, Türen auf, vorn und hin­ten Beam­te, die nach MdBs fra­gen. Man hört Wit­ze: Abfüh­ren! Man weiß dann: Vier sind an Bord.

Man zup­pelt mit sech­zig über die Auto­bahn, dann Bins­le­ben, man fährt durch Wän­de aus Poli­zei, Fahr­zeu­gen, Git­ter. Die Staats­macht will und kann. Man erreicht die Mes­se, man ist drin, gerät in War­ten­de, steht an, stülpt die Tasche um, wird abge­tas­tet. Man hat die Insel erreicht, man weiß, es sind noch vier Stun­den, bevor der Par­tei­tag beginnt.

Man­che schla­fen mit dem Rücken an der Wand. Man­che brei­ten sich aus. Man­che sind laut. Vie­le rau­chen. Lan­des­ver­bän­de sam­meln sich lose. Man­che wol­len frü­he, sehr kom­ple­xe Gesprä­che füh­ren, The­men: Kann man schon regie­ren? Kann Sach­sen-Anhalt schon regie­ren? Man­che sind skep­tisch. Vie­le sind zuver­sicht­lich. Man­che duzen ein­fach. Vie­le siezt man hartnäckig.

Jour­na­lis­ten, die jah­re­lang gegen die AfD gekämpft haben, stel­len rat­los Fra­gen. Sie akzep­tie­ren die Nie­der­la­ge und hof­fen, daß es nicht schlimm wird. Natür­lich wird es nicht schlimm. Sie wis­sen es. Näm­lich: “Schlimm ist, bei Hit­ze ein Bier sehen, das man nicht bezah­len kann.”

Man darf in die Hal­le. Man hört Höcke zu, wie er begrüßt. Man ver­nimmt Reden, man sieht, spürt die Rou­ti­ne, die Pro­fes­sio­na­li­tät, das Orches­trier­te, die Span­nungs­lo­sig­keit des Akts, der not­wen­dig ist, eine Ver­wal­tungs­an­ge­le­gen­heit ist und auf dem Sie­ges­zug en pas­sant erle­digt wird. Man sieht einen Bun­des­vor­stand sich fül­len, ver­jün­gen, man sieht die Auf­stel­lung, die Kon­stel­la­ti­on, man sieht kei­ne Gewit­ter­wol­ke auf­zie­hen. Man sieht Tätowierungen.

Man sieht das Phä­no­men Wei­del, man sieht das Phä­no­men Sieg­mund, sieht ihn anders agie­ren als alle ande­ren, sieht, wie er dem taz-Redak­teur die Hand schüt­telt und ihm mit char­man­ter Kri­tik den Wind aus den Segeln nimmt. Man sieht den Pres­se­pulk in der Flau­te vor der Insel dümpeln.

Es waren, nach­dem die AfD ent­stan­den war, inter­es­sier­te, klu­ge Jour­na­lis­ten ergrün­dend unter­wegs. Sie sahen etwas Neu­es und beschrie­ben es. Zwei Jah­re spä­ter las man nur noch Ein­ge­ras­te­tes, las Stan­zen, Flos­keln, Attri­bu­te, ver­nahm die unver­hoh­len denun­zie­ren­de, kri­mi­na­li­sie­ren­de, ver­ächt­li­che Spra­che, das Mühe­lo­se, das Ein­ge­reih­te, dann ver­ba­len Marsch­block. Nun trifft man wie­der auf wel­che, denen das nicht mehr reicht. Man sieht, wie jun­ge Köp­fe aus­sche­ren. Man erklärt die Not­wen­dig­keit der polier­ten Ober­flä­che vor Wah­len und die, nach den Wah­len den Weg in den Maschi­nen­raum zu kennen.

Man bekommt ein Bier gereicht, end­lich, und eine Ziga­ret­te. Man redet zuen­de, man strömt zum Bus, letz­te Rei­he, dort Chris­toph Berndt. Gut. Sehr gut. Man resü­miert, kommt an, Poli­zei­spa­lier, man dankt, man ver­ab­schie­det sich, man hört kein Radio, man weiß längst: Jour­na­lis­ten sind ver­prü­gelt wor­den, weil sie der Anti­fa zu nahe kamen. Man über­holt Bus­se, die unter­wegs nach Leip­zig und Dres­den sind. Man weiß, daß vie­le dar­in schlech­te Lau­ne haben. Man weiß von ihren Phan­ta­sien. Man weiß, daß sie “Bul­len” sagen und “Faschis­mus”. Es ist nicht ganz egal.

Götz Kubitschek

Götz Kubitschek leitet den Verlag Antaios

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Kommentare (14)

Ein gebuertiger Hesse

5. Juli 2026 15:51

Heftig. Voilà, da leben wir. Danke, daß Sie diesen Dreck immer wieder miterleben.

t.gygax

5. Juli 2026 16:46

Aber Herr Kubitschek! Sie wurden so nett von der kleinen Lena von COMPACT interviewt! Dieses Lächeln entschädigt doch für die Mühen des Tages....nebenbei: was diese 16jährige leistet, ist aller Ehren wert! Die hat Mut und Zivilcourage, hier passen diese Worte.

H. M. Richter

5. Juli 2026 17:03

Danke.
 
Andere, die nicht eingeladen sind, stehen ebenfalls zeitig auf, sitzen am Rechner, verfolgen die Live-Übertragungen, wandern mit auf einsamen Feldwegen, sehen später den Haß jener, die zu spät aufgestanden waren an diesem Tag und nicht wissen, wohin mit ihrer unbändigen Wut, ihrem Haß.
 
Immer wieder die Frage, was denn wäre ohne tausende Polizisten mit modernster Einsatztechnik. Verletzte Parteitagsbesucher? Gewiß.. Tote gar? Ich vermute es.
 
Noch fuhren Busse unterschiedlicher Lager nach der Veranstaltung aneinander vorbei. Noch.
 
Man weiß, daß sie “Bullen” sagen und “Faschismus”.

Le Chasseur

5. Juli 2026 17:04

"Man erhält am Abend zuvor eine Mail und soll sich einfinden."
War es die Idee der Parteiführung, die Delegierten so früh anreisen zu lassen, oder ging die Initiative von staatlicher Seite aus?

Dietrichs Bern

5. Juli 2026 17:07

Vielen Dank für einen Bericht aus der Nähe eigenartig sachlich und doch nicht emotionslos. Die aktuelle Kamera feiert "Aktivisten" die "einen langen Atem hätten ubd für Stimmung sorgten". Kein Wort über Tritte gegen Köpfe. Währenddessen 1 Toter in Essen während eine "Gruppe" mit Stichwaffen "in Streit gerät". Ist das letztlich nicht sinnlos?

Franz Bettinger

5. Juli 2026 17:46

Vielen Dank für die lebendige Beschreibung dieses Tages. Fühle mich an Schnitzeljagd und Pfadfinder-Lager erinnert. Wir werden von außen durch die anstürmenden Indianer nun noch fester zusammengeschweißt als wir's ohnehin schon waren. Herrlich! Polizei auf unserer Seite? Gelungene Absprachen? Prima. Ändert sich da gerade was am großen Bild? Niemand, der den Plan, die Kooperation von AfD und Polizei an den Feind durchsticht? Gut. Doch ein bisschen unerklärlich. 

Beta Jas

5. Juli 2026 17:50

Das "Phänomen Siegmund" und seine Qualität müssen sich in der AfD weiter ausbreiten, damit die Partei stärker und erfolgreicher wird.

Andreas J

5. Juli 2026 17:55

Der Text hat für mich diese „wache Müdigkeit“, die den Schreiber vermutlich durchs Wochenende begleitet hat. Deutschland in einem Wort 2026: Blaulichtdemokratie?
 

Mitleser2

5. Juli 2026 18:25

Vielleicht kommt hier die Frage durch: ist bekannt, ob es Absprachen der Polizei oder des SPD-Innenministers mit der Antifa gab, dass nichts passiert? (zumindest nicht direkt beim Parteitag). Oder war die Antifa tatsächlich zu blöd, das Angedrohte umzusetzen?

Laurenz

5. Juli 2026 19:44

@Franz Bettinger ... irgendeiner, ob Polizei-Präsident oder Innenminister war so schlau, zu kapieren, daß Exzesse nur die AfD noch weiter nach vorne bringen.

Karl

5. Juli 2026 19:52

Wie @Franz Bettinger es formuliert: Doch ein bisschen unerklärlich, weshalb Profi-Protestler nicht auf die naheliegende aber geniale Idee, die Anfahrt einfach vorzuverlegen, von selbst gekommen sind. Zudem wurde die Anfahrt von der Polizei eskortiert, also die Realisierung quasi doppelt abgesichert. Eine logistische Meisterleistung. Gut geplant und gut umgesetzt. Trotzdem ein bisschen unerklärlich. Was auch nahelegt, was @Mitleser2 vermutet: gab es nicht nur Absprachen mit der Polizei, sondern gar mit der „Anti“fa? Kaum vorstellbar, oder weht jetzt ein anderer Wind? Eine Eskalation hätte der AfD jedoch womöglich noch mehr Auftrieb gegeben. Wollte man dies verhindern?

Monika

5. Juli 2026 20:19

Der Text klingt für mich fast so, als wäre man enttäuscht, daß das so routiniert ablief, daß es so wenig Spannung und Kampf gab, so als hätte man sich innerlich schon auf das Worst-Case- Szenario eingestellt, was die äußeren und inneren Spannungen betrifft. So kam es "nur" zu drei verprügelten Personen vom Reporterteam Apollo News. Herrn Jonas Aston gute Genesung ! Anderseits las man zeitgleich von sechs brutal niedergeschossenen Mitarbeitern des Jugendamtes in Stade durch einen Türken, verfilzt mit SPD Politikern. Wie soll das ein Mensch verarbeiten und in ein richtiges Verhältnis bringen ? Nach innen vermied man auf dem Parteitag Diskussionen über die Unvereinbarkeitsliste, zeigte Geschlossenheit. Abgesehen von den Linksextremistischen Brutalos zeigte sich die Linke eher harmlos bis lächerlich ( "Wiederstand gegen Natzis") , für Hern Höcke "seelenverwundet". Von den Grünen Männern hört man, daß sie ein Manifest für ein neues Männerbild verfasst haben, gegen ihr Softie Image,  als Mittel gegen den Rechtsruck. ( Spiegel) 1/2) 

Monika

5. Juli 2026 20:34

2 Selbst wenn die etablierten Parteien sich immer wieder inhaltlich gegen die AfD in Stellung bringen wollen, so gelingt das immer weniger, solange die Brandmauer steht.  Ulrich Siegmund ist wirklich ein Phänomen. Ein Strahlemann, frisch und frech, volksnah , unideologisch im Auftreten und so ganz der Antityp zu den smarten Politikertypen. Da staunt ein Herr Lanz und ein Herr Bender wundert sich. Es bleibt spannend. Und ja, ich kenne einige, die "Bullen" und "Faschisten" sagen. Ich kenne auch deren Träume. Was Rechte träumen, weiß man aber auch nicht immer. Noch ist es Routine auf einer Insel, bald vielleicht schon die Routine auf dem Festland. Da werden einige Träume platzen.

Karl

5. Juli 2026 21:48

Evtl kam es den Blockparteien auch gar nicht darauf an, in Erfurt groß etwas zu reißen. Sie begnügten sich damit, die AfD zum 100000endsten mal als “Natsis“, als „Rechtsextreme“ zu framen. Zum 1000000endsten Mal diese peinliche Denkfigur durch den Äther zu blasen, damit irgendwas davon an der AfD doch hängen bleibt, bei denen, die noch immer nicht daran glauben, was sie glauben sollen. Also nicht "als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet", sondern wiederholen, wiederholen, wiederholen, auch wenn es immer peinlicher wird, um „den Menschen hier im Lande“ das eigenständige Denken abzunehmen. Damit sie bei „AfD“ reflexartig „Natsis“ denken… Und sie merken nicht mal, wie gut sie konditioniert wurden.