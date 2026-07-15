Kritik der Woche (85): Tagebuch eines Landpfarrers

Es gibt Unglücksmenschen. Menschen, denen alles mißlingt, die das Unglück anziehen, die den Argwohn ihrer Mitmenschen wecken, auch wenn dazu kein Grund besteht.

Die sich lin­kisch beneh­men und nicht in der Lage sind, durch ein offe­nes Wort die Situa­ti­on zu klä­ren. Alles, was sie tun, gerät ihnen zum Gegen­teil. Zu einer tra­gi­schen Figur wird so ein Mensch, wenn sein Beruf dar­in besteht, eine Auto­ri­täts­per­son zu sein.

Der tage­buch­schrei­ben­de Land­pfar­rer ist so ein Mensch. Der nicht mehr ganz jun­ge Mann bekommt 1920 sei­ne ers­te Gemein­de zuge­wie­sen, ein Dorf im nörd­li­chen Frank­reich: „die Häu­ser dicht gedrängt, arm­se­lig unter dem Novem­ber­him­mel“. Er trifft dort auf eine Mau­er aus Ableh­nung und Unverständnis:

Mei­ne Pfarr­ge­mein­de ist von Gleich­gül­tig­keit zer­fres­sen, von Lethar­gie […]. Eine Krank­heit, mit der man sehr lan­ge leben kann.

Der Pfar­rer, den nur das Gebet vor der Ver­zweif­lung bewahrt, nimmt sich viel vor: regel­mä­ßi­ge Besu­che bei den Gemein­de­mit­glie­dern, die Grün­dung eines Fuß­ball­ver­eins, ein gutes Ver­hält­nis zur gräf­li­chen Fami­lie, fes­seln­den Kom­mu­ni­onun­ter­richt für die Klei­nen und vie­les mehr.

Nichts gelingt ihm. Der Graf ist miß­trau­isch, sei­ne Vor­ge­setz­ten sowie­so, die Kin­der trei­ben ihren Scha­ber­nack mit ihm, und das Dorf denkt, er sei ein Trin­ker, weil er auf­grund von Magen­pro­ble­men, die sich bald als töd­li­cher Krebs her­aus­stel­len, nur Brot und Wein zu sich neh­men kann (und ein ent­spre­chend erbärm­li­ches Erschei­nungs­bild abgibt). Dabei ist er bet­tel­arm, muß sich Geld lei­hen, mit dem er nicht umge­hen kann.

Sein ein­zi­ger Ver­trau­ter ist ein älte­rer Pfar­rer, der eine Nach­bar­ge­mein­de betreut, und der in fast allem das Gegen­teil des Tage­buch­schrei­ber ist: fül­lig, lebens­froh, abge­klärt, wohl­ha­bend, aber dem Land­pfar­rer väter­lich zugetan.

Der Roman, 1936 erschie­nen, ist das erfolg­reichs­te Buch von Geor­ges Ber­na­nos (1888–1948), das nicht nur in Frank­reich ein Best­sel­ler war und ver­filmt wur­de, son­dern auch in Deutsch­land noch im glei­chen Jahr erschien und hun­der­tau­send­fach Ver­brei­tung fand.

Ber­na­nos ver­faß­te neben Erzäh­lun­gen und Roma­nen zahl­rei­che Essays, die sich mit poli­ti­schen und reli­giö­sen Fra­gen befas­sen. Als Stu­dent betei­lig­te er sich an mon­ar­chis­ti­schen Aktio­nen, saß dafür im Gefäng­nis, gehör­te zur Action Fran­cai­se von Charles Maur­ras und zum syn­di­ka­lis­ti­schen Cer­cles Proudhon, sag­te sich spä­ter aber von der­lei Unter­neh­mun­gen los. Er hei­ra­te­te eine Frau, die in gera­der Linie von einem Bru­der von Jean­ne d’Arc abstamm­te und bekam mit ihr sechs Kin­der. Die Kin­der und kind­lich-nai­ve Erwach­se­ne wie der Land­pfar­rer, ste­hen im Mit­tel­punkt sei­nes Wer­kes, weil er ihnen einen beson­de­ren Zugang zu Gott zuschreibt.

Ber­na­nos hat das tat­säch­lich groß­ar­ti­ge Tage­buch eines Land­pfar­rers selbst als etwas ganz Her­aus­ge­ho­be­nes in sei­nem Werk betrach­tet: „Ja, ich lie­be die­ses Buch. Ich lie­be es, als wäre es nicht von mir. Die ande­ren habe ich nicht geliebt.“ Das klingt ange­sichts der trau­ri­gen Geschich­te, als bestün­de für Ber­na­nos das irdi­sche Leben vor allem im Lei­den und der Vor­be­rei­tung auf das Jen­seits. Daß Gott auch in die­ser Welt anwe­send ist, wird aber nicht nur am Land­pfar­rer selbst, son­dern auch an eini­gen ande­ren Per­so­nen des Buches deutlich.

Die Form des Tage­buchs gibt Ber­na­nos zudem die Gele­gen­heit, die The­men, die ihn beschäf­ti­gen, aus­führ­lich zu dis­ku­tie­ren. Neben der Gleich­gül­tig­keit ist das die die Fra­ge, ob Chris­tus die Armen ganz beson­ders liebt.

Die Neu­aus­ga­be des Buches leis­tet zum Ver­ständ­nis die­ser Debat­ten wert­vol­le Diens­te. Der Anhang bie­tet neben dem Nach­wort einen aus­führ­li­chen Kom­men­tar zum Text, eine Cha­rak­te­ri­sie­rung der Haupt­per­so­nen und ein alpha­be­ti­sches Glos­sar. Der Her­aus­ge­ber, Bern­hard Lang (*1946), ist als katho­li­scher Theo­lo­ge und Reli­gi­ons­wis­sen­schaft­ler in der Lage, den Roman in den zeit­li­chen und reli­giö­sen Kon­text ein­zu­bet­ten. Dazu mag ein Blick in die Erläu­te­rung der Armut genü­gen, die „zumin­dest die heu­ti­ge Leser­schaft mit einer ihr unbe­kann­ten und zwei­fel­los frag­wür­di­gen Mys­ti­fi­ka­ti­on“ überrascht.

Lang trägt eini­ges zur Auf­klä­rung die­ser Fra­ge bei, aller­dings hät­te man gern gewußt, wovon ein Pfar­rer damals leben muß­te, da der Land­pfar­rer sich kaum das Not­wen­digs­te leis­ten kann. Hin­zu kommt, daß Ber­na­nos bei aller Mys­ti­fi­ka­ti­on immer wie­der die Bedeu­tung der Erb­an­la­gen betont. Der Land­pfar­rer, der aus arm­se­ligs­ten Ver­hält­nis­sen stammt, hat­te Trin­ker zu Vor­fah­ren, was sein Lei­den erklärt. Erlöst wird er trotz­dem. Lang zufol­ge hat Ber­na­nos beim Lei­dens­weg des Land­pfar­rers eini­ge Par­al­le­len zum Leben Jesu eingebaut.

Was fehlt, ist eine Aus­sa­ge zu der Fra­ge, war­um es eine Neu­über­set­zung des Tex­tes brauch­te. Ver­streut fin­den sich Hin­wei­se, daß Ber­na­nos, der das Buch am Café­haus­tisch als Fort­set­zungs­ro­man für eine Zeit­schrift schrieb, durch die Hast ein paar Feh­ler gemacht habe, z.B. Pfei­fe und Ziga­ret­te ver­wech­selt, die in der Neu­über­set­zung berei­nigt wurden.

Das war aller­dings auch schon bei der klas­si­schen Über­set­zung von 1936 teil­wei­se der Fall. Beim Ver­gleich bei­der Über­set­zun­gen wird deut­lich, daß die Spra­che moder­ni­siert wur­de. Mit­un­ter zum Vor­teil, aber nicht immer. Die Phra­se „dann macht es wenig Sinn“ ist viel­leicht modern, aber kein gutes Deutsch.

Geor­ges Ber­na­nos: Tage­buch eines Land­pfar­rers. Ber­lin 2026, 454 Sei­ten, 38 Euro – hier bestel­len