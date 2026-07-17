17. Juli 2026

Die AWO und die Antifa

Gastbeitrag / 4 Kommentare

von Wiggo Mann -- "Diederich Heßling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt."

Die­se ers­ten Zei­len aus Hein­rich Manns Roman Der Unter­tan könn­ten einem in den Sinn kom­men, wenn man sieht, wie der jun­ge Lukas Wan­ke sprach­lich und ges­tisch durch ein Inter­view mit einer hüb­schen Zei­tungs­re­por­te­rin stol­pert. Wer ist Lukas Wan­ke, wer­den Sie fra­gen? Dazu gleich mehr.

Das Som­mer­fest in Schnell­ro­da liegt hin­ter uns. Fröh­li­che Stim­mung, inter­es­san­tes Pro­gramm, gute Gesprä­che. Und als folk­lo­ris­ti­sches Extra wie jedes Jahr ein Anti­fa-Trup­pe, wel­che sich zuneh­mend mit Regen­schir­men aus­stat­tet, wie eine Pro­test-Ver­si­on von Mary Poppins.

Es ging nicht alles glatt für die Anti­fa – obwohl es nicht schwie­rig ist, kei­ne Feh­ler zu machen. Bloß hat­te man sich auf den Ade­nau­er-BUS des Zen­trums für poli­ti­sche Schön­heit gefreut, aber der kam nicht an. Män­gel, Defek­te, fal­sche Abzwei­gung? Jeden­falls setz­te die Poli­zei den Bus fest. Die Trup­pe war­te­te hin­ter dem Absperr­git­ter. Dort wur­den den Demons­tran­ten laut ihrem Insta­gram-Account „kuli­na­ri­sche Lecker­bis­sen“ wie Scho­ko­muf­fins angeboten.

Der Mag­de­bur­ger „Rechts­extre­mis­mus-Exper­te“ David Beg­rich erklär­te laut mdr vor eini­ger Zeit, sol­che „Pro­tes­te in Klein­städ­ten könn­ten den Anspruch der AfD, eine Vor­macht­stel­lung zu haben, vor Ort infra­ge stel­len.“ Ja, “könn­ten” – aber Kon­junk­tiv bleibt Kon­junk­tiv, und ver­mummt hin­ter Regen­schir­men bei schlech­ter Musik?

An der Spit­ze des Pro­tests mar­schiert seit Jah­ren das „Kol­lek­tiv IfS dicht­ma­chen“. Es hat wohl bis­her nicht gemerkt, daß es das IfS, das Insti­tut für Staats­po­li­tik, seit zwei Jah­ren nicht mehr gibt. Aber wer vom anti­fa­schis­ti­schen Wider­stand lebt, kann sich nicht ein­fach selbst dicht­ma­chen, auch dann nicht, wenn das, was dicht­ge­macht wer­den soll­te, gar nicht mehr vor­han­den ist.

Kurz vor dem Event am 11. und 12. Juli in Schnell­ro­da wur­de jeden­falls auf der Blog-Sei­te des Kol­lek­tivs wie­der zur Demons­tra­ti­on und Beläs­ti­gung der Som­mer­fest-Besu­cher auf­ge­ru­fen. Im Sin­ne des Pres­se­rechts ist dafür Lukas Wan­ke ver­ant­wort­lich. Herr Wan­ke ist Mit­ar­bei­ter von Hen­drik Lan­ge, einem sach­sen-anhal­ti­schen Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten der SED-Nach­fol­ge­par­tei mit Büro in Halle/Saale. Die Lebens­läu­fe der Stu­den­ten-Kum­pels Wan­ke und Lan­ge von der Mar­tin-Luther-Uni­ver­si­tät sind schnell erzählt: Von der Uni direkt in die Poli­tik. Bei­de haben aus­weis­lich öffent­li­cher Vita noch nie als Net­to­steu­er­zah­ler zum Gemein­we­sen beigetragen.

Ist Wan­kes „IfS dicht­ma­chen“ dem­nach die Akti­on eines poli­ti­schen Man­dats­trä­gers? Nein, das läßt sich nicht bele­gen. Die ladungs­fä­hi­ge Adres­se des Kol­lek­tivs ist natür­lich nicht das Büro des Abge­ord­ne­ten Lan­ge, son­dern ein soge­nann­tes Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Merseburg.

War­um resi­diert „IfS dicht­ma­chen“ gera­de dort? Wir wis­sen es nicht. Was wir aber wis­sen ist, daß im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Mer­se­burg auch Bera­tungs­ter­mi­ne des Ver­eins „Lebens­art“ gebucht wer­den kön­nen, einer im Ver­eins­re­gis­ter des Amts­ge­richts Stend­al (Nr. 20532) ein­ge­tra­ge­nen Orga­ni­sa­ti­on, die MdL Hen­drik Lan­ge, also der Arbeit­ge­ber von Lukas Wan­ke, als Vor­stand ver­tritt. Die Welt ist klein.

„Lebens­art e.V.“ im Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus hört sich nett an. Klingt nach Wein­ver­kos­tung und gemein­sa­men Kon­zert-Besu­chen unter­schied­li­cher Alters­grup­pen. Tat­säch­lich geht es dem Ver­ein aber um etwas ganz ande­res: „LSBTI*“. Die Ursprungs-Idee ent­stand – kein Scherz – natür­lich auf einem Evan­ge­li­schen Kir­chen­tag. Als „AK Lust“ gegrün­det, berät der Ver­ein heu­te auch „Jugend­li­che ab 12 Jah­ren“, zum Bei­spiel, wenn „sie sich noch nicht sicher sind, ob sie viel­leicht trans* sind.“

Der Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Hen­drik Lan­ge möch­te, daß Kin­der in einem Work­shop „spie­le­risch (…) an geschlecht­li­che Viel­falt her­an­ge­führt“ wer­den, damit sie sich „ent­spannt aus­pro­bie­ren“ kön­nen. Der Links-Poli­ti­ker und sein Team wol­len sich dabei vor­tas­ten, „mit wel­chen Namen und Pro­no­men ihr euch am wohls­ten fühlt“. Wie­der schei­nen sich die ver­ab­scheu­ungs­wür­digs­ten The­sen über unse­re Geg­ner zu bestätigen?

Ver­mut­lich ist die Nut­zung des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses Mer­se­burg durch den LSBTI*-Verein von Hen­drik Lan­ge weit­ge­hend extern sub­ven­tio­niert. Auch die c/o‑Adresse sei­nes Mit­ar­bei­ters Lukas Wan­ke für des­sen „IfS dicht­ma­chen“ wird wohl nicht zu hohen Kos­ten für das Kol­lek­tiv füh­ren, denn das Haus hat min­des­tens drei soli­de Geld­quel­len: Das Minis­te­ri­ums für Arbeit, Sozia­les, Gesund­heit und Gleich­stel­lung des Lan­des Sach­sen-Anhalt (Slo­gan: #modern­den­ken), das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Bil­dung, Fami­lie, Senio­ren, Frau­en und Jugend, sowie (über den „Ideen­wett­be­werb Revier­Pio­nier“) sogar das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Wirt­schaft und Klimaschutz.

So viel Steu­er­geld muß gut ver­wal­tet wer­den. Des­halb ist auch der „Anbie­ter“ des Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­hau­ses Mer­se­burg kein Unbe­kann­ter, son­dern die Arbei­ter­wohl­fahrt (AWO SPI Sozia­le Stadt und Land Ent­wick­lungs­ge­sell­schaft mbH). Was einen zur Fra­ge führt, wel­che Vor­tei­le der Arbei­ter in Mer­se­burg von die­sen Akti­vi­tä­ten der Arbei­ter­wohl­fahrt hat?

Die Poli­ti­ke­rin Marie Juchacz grün­de­te 1919 einen „Haupt­aus­schuss für Arbei­ter­wohl­fahrt in der SPD“. Laut Reichs­prä­si­dent Ebert soll­te es eine „Selbst­hil­fe der Arbei­ter­schaft“ wer­den. Gute Idee, typisch deutsch: Eine Art Sicher­heits­netz in Zei­ten bit­te­rer Armut. Davon ist 100 Jah­re spä­ter nichts mehr zu spüren.

Wer die Selbst­dar­stel­lung der AWO öff­net, sieht zunächst eine Mus­li­min mit Kopf­tuch und die Über­schrift „Migra­ti­on – Wir bera­ten und unter­stüt­zen.“ Eine Orga­ni­sa­ti­on für Arbei­ter wirbt also an vor­ders­ter Stel­le mit einem Bei­spiel aus einer der Bevöl­ke­rungs­grup­pen mit der rela­tiv gerings­ten Beschäf­ti­gungs­quo­te in Deutsch­land – mus­li­mi­sche Frau­en.

Die AWO ist von einer guten Idee zu einem Fran­ken­stein-Mons­ter des Tie­fen Staa­tes gewor­den. Zusam­men­ge­bas­telt und kaum mehr steu­er­bar. Die AWO küm­mert sich um unge­fähr alles. Von „Demo­kra­tie und Viel­falt“ bis „Euro­pa­po­li­tik“. Sie glie­dert sich nach eige­ner Anga­be in 32 Lan­des- und Bezirks­ver­bän­de mit fast 400 Kreis- und 3.000 Orts­ver­bän­den, 250.000 Mit­ar­bei­tern sowie 18.000 soge­nann­ten „Ein­rich­tun­gen“ – wie das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus in Mer­se­burg, wel­ches freund­li­cher­wei­se die Brief­post für „IfS dicht­ma­chen“ entgegennimmt.

Daß bei der AWO nie­mand mehr durch­blickt, könn­te Pro­gramm sein. Marie Juchacz, Toch­ter eines Tisch­lers und ers­te weib­li­che Red­ne­rin in der deut­schen Natio­nal­ver­samm­lung 1919 wür­de ihre Idee heu­te nicht wie­der­erken­nen. In einem Misch­sys­tem von einer­seits staat­li­chem Auf­trag und ande­rer­seits eigen­stän­di­ger Leis­tung in einem staat­lich regu­lier­ten und sozi­al­ver­si­che­rungs­recht­lich finan­zier­ten Sys­tem, ist das Cha­os per­fekt. Die AfD hat­te den Laden bereits im Jahr 2020 unter Beob­ach­tung, als der Chef der AWO Frank­furt wegen zahl­rei­cher Betrugs­vor­wür­fe zurück­tre­ten mußte:

Das Bun­des­mi­nis­te­ri­um für Arbeit und Sozia­les schüt­tet jedes Jahr Mil­li­ar­den an Bun­des­zu­schüs­sen für die Trä­ger der frei­en Wohl­fahrt aus. Wie die­se Mit­tel ver­wen­det wer­den, liegt oft im Dun­keln und wird ungern offengelegt.

Das Estab­lish­ment streut und ver­schlei­ert, um die herr­schen­den Ver­hält­nis­se zu erhal­ten, Geg­ner zu bekämp­fen und den Bür­ger in einer hüb­schen Kut­sche an Potem­kin­schen Kulis­sen vorbeizufahren.

Die ein­zel­nen Sub-Enti­tä­ten der AWO wer­den in einem Bun­des­ver­band zusam­men­ge­faßt. Der ist zwar kei­ne klas­si­sche Kon­zern­zen­tra­le mit Wei­sungs­recht. Den­noch ist der Bun­des­ver­band die poli­ti­sche Spit­zen­or­ga­ni­sa­ti­on der AWO und ver­tritt die Inter­es­sen gegen­über der Bundesregierung.

Selbst­ver­ständ­lich wird die Orga­ni­sa­ti­on auch zu neu­en Geset­zes­vor­ha­ben im Sozi­al­be­reich „gehört“ und kann ganz ele­gant dafür sor­gen, daß die Geld­quel­len nie ver­sie­gen und das Gesamt­vo­lu­men mög­lichst nicht auf den ers­ten Blick erkenn­bar wird. Nur so kann Steu­er­geld wohl dazu genutzt wer­den, auch die Kuschel­räu­me des Trans-Ver­eins von Herrn Lan­ge oder das Anti-Schnell­ro­da-Kol­lek­tiv sei­nes Mit­ar­bei­ters Lukas Wan­ke zu subventionieren.

Der Umsatz der AWO ist gar nicht ein­fach zu bestim­men und wird – je nach Jahr und Abgren­zung – von man­chen Quel­len auf 6 – 10 Mrd Euro geschätzt. Da staunt man doch, wenn man erfährt, daß einer der bei­den haupt­amt­li­chen Vor­stän­de des Bun­des­ver­bands eine ehe­ma­li­ge Fuß­ball­spie­le­rin ist. Clau­dia Man­drysch hat vor 25 Jah­ren sicher exzel­len­te Leis­tun­gen für den FC Rum­eln-Kal­den­hau­sen, den FFC Flaes­heim-Hil­len und ande­re Top-Clubs erbracht. Aber was die Diplom-Sozi­al­ar­bei­te­rin seit­dem dazu befä­higt, die Bun­des­ge­schäfts­stel­le einer Orga­ni­sa­ti­on in der Grö­ßen­ord­nung von bör­sen­no­tier­ten Unter­neh­men wie Bei­ers­dorf oder Puma auch nur ansatz­wei­se pro­fes­sio­nell zu beglei­ten, bleibt unklar.

Damit kein Miß­ver­ständ­nis auf­kommt: Man­che Akti­vi­tä­ten der AWO mögen unter­stüt­zens- und lobens­wert sein. Neh­men wir nur mal Mut­ter-Kind-Ein­rich­tun­gen für jun­ge Frau­en, die sich anders nicht mehr zu hel­fen wis­sen. Aber mit einer zukünf­ti­gen AfD-Regie­rung müs­sen kla­re Richt­li­ni­en, enge Leis­tungs­vor­ga­ben und knall­har­te Maß­nah­men gegen poli­ti­sche Ein­fluß­nah­me ein­ge­führt wer­den. Viel­leicht sogar eine voll­stän­di­ge Tro­cken­le­gung die­ses Sump­fes mit anschlie­ßen­der Neuformatierung.

Oder, um es in Anleh­nung an Lukas Wan­ke zu sagen: „AWO dichtmachen“.

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Kommentare (4)

Dietrichs Bern

17. Juli 2026 23:05

Ja schön. Und dann höre ich die triumphalen Berichte im ÖRR über die AFD in NRW. Und ich denke mir, so schlimm scheint das ja alles im Lande nicht zu sein, wenn die angetretene Alternative lieber Machtspiele betreibt und Unterhaltung bietet. Da ist die AWO dann auch egal.

Rheinlaender

18. Juli 2026 01:27

Ähnliche Strukturen schaute ich mir kürzlich im Umfeld der evangelischen Kirche an. Interessant sind in diesem Zusammenhang m.E. die Sorgen, die man dort mit möglichen Wahlerfolgen der Opposition verbindet. Während man den eigenen Aktivismus nach außen als Versuch zur Verhinderung einer Neuauflage der NS-Herrschaft darzustellen versucht, dominieren intern vor allem Sorgen um die eigenen Privilegien in Form von Stellen im öffentlichen Dienst und dem Fluss von Steuergeldern. Weil es inopportun wäre, dies offen auszusprechen, redet man von "Minderheitenfeindlichkeit" etc., aber konkret geht es dabei fast immer auch um den möglichen Verlust materieller Ressourcen, etwa für "Bildungsprojekte" der oben bereits erwähnten Art und die damit verbundene Infrastruktur. Diese Menschen haben primär Angst um ihren Wohlstand und vielleicht noch um die politische Macht, die ihnen diesen auf Kosten anderer ermöglicht.

das kapital

18. Juli 2026 08:34

@Dietrichs Bern - Die Nummer in NRW muss gestoppt werden. Sie schadet allen.Kompromissvorschlag wäre, dass ab Listenplatz 23 "paritätisch" besetzt wird. Für den Helferich darf aber trotzdem kein Platz sein, der ist nicht mal ein "freundliches Gesicht" sondern eine Belastung, die keiner brauchen kann. /// Mit viel Mühe und Geschick haben Ulli Siegmund Leif-Erik Holm und ihre Mannschaften das Feld in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg bereitet und ich bin ihnen dankbar dafür. Und jetzt kommen da 6 Wochen vor den Wahlen 95 Kröten aus ihren Löchern gekrochen, um es von NRW aus zu versauen. Merkt euch diese Namen. Merkt euch diese "freundlichen Gesichter". /// Gag am Rande: US-Nutte erklärt, dass für sie alle Männer aussehen wie George Washington. Na klar, der ist auf den Dollarnoten abgebildet und sie will ja nur die Kohle, und das möglichst schnell/// Wie schreibe ich das nun auf NRW um? Für mich sehen alle 95 Leutchen aus wie Helferich? Oder gar wie Tritschler? Das bärtige Gesicht des Dollarscheins? Ihr seid gerne bereit, es für die Landtagswahlen im September zu versauen? Könntet ihr nicht gefälligst mindestens bis Oktober warten, bis die Listenaufstellung weitergeht?!

Mitleser2

18. Juli 2026 09:29

@Rheinlaender: " Diese Menschen haben primär Angst um ihren Wohlstand und vielleicht noch um die politische Macht, die ihnen diesen auf Kosten anderer ermöglicht."
Klar ist das so, und die AWO ist nur eine der Spitzen der Eisberge. Beim Roten Kreuz sieht es genauso aus. Die Liste kann man ewig fortsetzen. Und das ist das Problem. So viele sind materiell von diesen Ponzi-Schemata und korrupten Strukturen abhängig, die werden alles tun, AfD-Mehrheiten zu verhinden. Und der Staat wird auch alles tun, dass diese Geldquellen nicht versiegen, denn dann wären diese Wählerschichten plötzlich unsicher.