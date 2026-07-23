Manuskripte willkommen?

Bei Buchverlagen werden über 95 %, oft sogar 98–99 % der unverlangt eingereichten Manuskripte nicht gedruckt.

Der Antaios-Buchversand macht Pause, die Mitarbeiter sind im Urlaub, am 10. August geht es weiter. Zeit für Sichtungen also. Eine KI-Anfrage beschied mir dies:

Tja, was soll man dazu sagen? Daß Ver­la­ge nicht hell­sich­tig sind? J.K. Row­lings Har­ry Pot­ter- Manu­skript wur­de von einem Dut­zend Ver­la­ge abge­lehnt, bevor es ange­nom­men wur­de und die Bücher sich mil­lio­nen­fach ver­kauf­ten. Einer der ange­schrie­be­nen Ver­la­ge soll Row­ling sogar dies geant­wor­tet haben:

Hören Sie auf zu schrei­ben und suchen Sie sich einen rich­ti­gen Job.

Ver­mut­lich hat sich die­ser Ver­lags­mit­ar­bei­ter eini­ge Jah­re spä­ter so rich­tig wütend in den Hin­tern gebissen.

Bei einem befreun­de­ten Ver­lag gab es vor vie­len Jah­ren Ähn­li­ches. Ich möch­te Titel & Umstän­de nicht benen­nen, es war damals ein brand­neu­er Life­style, etwas eso­te­risch. Der Freund­ver­lag hat­te damals die Zei­chen der Zeit nicht erkannt – und damit ent­ging ihm ein Mil­lio­nen­ge­schäft, da die­ses Buch (und zwei Nach­fol­ge­bän­de), woan­ders publi­ziert, mona­te­lang auf der Best­sel­ler­lis­te stand.

Es gibt unge­zähl­te ähn­li­che Bei­spie­le. Vom Win­de ver­weht von Mar­ga­ret Mit­chell kas­sier­te 38 Ableh­nun­gen, ver­kauf­te sich dann etwa 30 Mil­lio­nen mal und gewann den Pulit­zer-Preis. (Von der Zunei­gung Goeb­bels‘ und Hit­lers zum Stoff mal zu schweigen.)

Ste­phen Kings Car­rie soll sei­ne Ehe­frau aus der Müll­ton­ne gebor­gen haben. 30 Ver­la­ge hat­ten es abge­lehnt – es wur­de zu sei­nem Durch­bruch. Ähn­lich mit Herr der Flie­gen / Lord of the Flies von Wil­liam Gol­ding: x‑fach abge­lehnt, heu­te Schul­stoff. Das kann passieren!

Bei Antai­os gehen zwi­schen fünf und zwan­zig Manu­skrip­te pro Monat ein – zwan­zig, wenn wir gera­de „in den Medi­en“ waren oder eine Ver­an­stal­tung wie die Bücher­mes­se Sei­ten­wech­sel gelau­fen ist. Weni­ger, wenn weni­ger los ist.

Wir nun haben eine ande­re „Ver­öf­fent­li­chungs­po­li­tik“ als die gro­ßen Publi­kums­ver­la­ge. Bei­spiels­wei­se arbei­ten wir nicht mit Agen­tu­ren zusam­men, die bereits „vor­sor­tiert“ haben. Und: Unse­re Publi­ka­tio­nen lie­gen weder im loka­len Buch­han­del aus, noch wer­den sie von Haupt­strom­me­di­en bespro­chen. Gera­de die­se Tat­sa­chen sind emi­nent bei unse­rer… soll ich sagen “Ableh­nungs­po­li­tik”?

95% Ableh­nung unver­langt ein­ge­reich­ter Manu­skrip­te kommt aber unge­fähr hin. Ich will es erklä­ren. Denn nichts dar­an ist „arro­gant“ – auch wenn ich den Ein­rei­chern oft nur knapp beschei­de, daß ein Ver­öf­fent­li­chungs­an­ge­bot nicht „in unser Ver­lags­pro­gramm passe“.

Gut die Hälf­te der ein­ge­reich­ten Schrif­ten ist „auto­bio­gra­phisch“:

Als Säug­ling die Flucht mit­er­lebt, danach Aus­bil­dung zum Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­ten, neben­bei eine gewis­se Poli­ti­sie­rung inklu­si­ver wil­der Wort­wech­sel am Arbeits­platz, dann Unru­he­stand – das ist so der Klassiker.

Oder: Im sat­ten Wes­ten groß­ge­wor­den, in der spä­ten Ära Kohl gemerkt, daß „Deutsch­land nicht wirk­lich sou­ve­rän“ ist, her­nach hef­ti­ger wer­den­de Strei­te­rei­en mit der Ehe­frau (die den Grü­nen zuneigt), dann Schluß­strich, dann Good­bye Ger­ma­ny, hel­lo Thailand.

Oder: Wie ich in den Nuller­jah­ren an der Uni poli­ti­siert wur­de und dann durch viel­fäl­ti­ge Dia­lo­ge her­aus­fand, daß die­se Ideo­lo­gien eigent­li­che alle Mist sind.

Oder: „Ich bin nun 83 und habe mir eine kohä­ren­te Phi­lo­so­phie erar­bei­tet, die alle Din­ge des Lebens umfaßt. Zum Erst­ein­druck emp­feh­le ich Ihnen Kap. 5 [87 Sei­ten], das den Punkt Arbei­ter­schaft abhan­delt. Ich war bis 2018 SPD-Mit­glied und weiß bei Gott, wovon ich rede.“

Ich neh­me den Drang, so etwas nie­der­zu­schrei­ben, ernst. Hin­ter all die­sen Geschich­ten ste­hen nicht nur ech­te Erfah­run­gen, son­dern auch die Mühe, die­se Erin­ne­run­gen mona­te- oder jah­re­lang in eine Ord­nung und zu Papier zu brin­gen – von der emo­tio­na­len Arbeit mal ganz zu schweigen.

Ich erhal­te Manu­skrip­te von Leu­ten, die mir schrei­ben, sie hät­ten andert­halb Jahr­zehn­te an „die­sem Stoff“ geses­sen! Mir ist klar, wie brüs­kie­rend dann ein schnö­des “Dan­ke! Aber nein dan­ke” wir­ken kann. Oft ist der Stoff ja wirk­lich ergrei­fend, und dann tut’s mir auch leid, nicht sehr aus­führ­lich dar­auf ein­ge­hen zu kön­nen und wenigs­tens in eine inni­ge Mail­freund­schaft einzusteigen.

Nun: Es gibt kei­ne unin­ter­es­san­ten Men­schen, allen­falls unin­ter­es­sier­te Leser. Aber auch letz­te­re gilt es in Schutz zu neh­men. Denn: Fast jeder Mensch kann mit ulki­gen Schnur­ren und selt­sa­men oder gar erschüt­tern­den Bege­ben­hei­ten aus dem eige­nen Leben auf­war­ten. Plötz­li­cher Tod im Bekann­ten­kreis, jähe Erkennt­nis­se, radi­ka­le Lebens­wen­den, der Wunsch, „dies mal alles schrift­lich zusam­men­zu­fas­sen“ – das ist sehr häufig.

Ich rate jedem, der die­se Ambi­ti­on ver­spürt, alles auf­zu­schrei­ben, dann um 15% – 25% zu kür­zen (wich­tig) und es dann für die Nich­ten, Nef­fen und Enkel aus­zu­dru­cken. Ich selbst gie­re nach Lebens­er­in­ne­rung mei­ner Leu­te, die vor mir waren. Ich hab sie früh auf Kas­set­ten auf­ge­nom­men oder sie mir schrift­lich geben lassen.

50% des ein­ge­reich­ten Schrift­tums sind also auto­bio­gra­phisch. Blei­ben 50%. Viel dar­un­ter ist „moder­ne Literatur“.

Punkt 1: Wir ver­kau­fen zeit­ge­nös­si­sche Bel­le­tris­tik sehr schlecht. Schau­en Sie sich Fall und Auf­stieg der Fami­lie Gott­mann an, war ein Ver­such, es gelang nur halb. Ich fin­de den Roman wirk­lich gut. Er ist rasant, hin­ter­fot­zig und viel­sa­gend zugleich, jeden­falls äußerst gekonnt run­ter­ge­schrei­ben. Ich ver­mu­te, wäre er in einem der gro­ßen Publi­kums­ver­la­ge erschie­nen, hät­te er in Buch­hand­lun­gen aus­ge­le­gen, hät­te er Wel­len geschla­gen. Bei uns nicht. Wir ver­kau­fen immer noch die ers­te Auf­la­ge. Wir haben eine Sachbuchleserschaft.

Punkt 2: Man denkt sich als Ein­rei­cher von Manu­skrip­ten viel­leicht so, pah, Schrei­ben kann doch jeder! (So sind die Zei­ten, daß sie das nahe­le­gen.) Aber das stimmt nicht. Nicht jeder, der wahn­sin­nig gern liest, ist auch ein Autor. Das wird lei­der oft ver­wech­selt. Eine tol­le Idee für eine auf­re­gen­de Geschich­te zu haben reicht lei­der nicht aus. Schrift­stel­le­ri­sche Qua­li­tä­ten zu haben – das ist eine Gabe! Eine seltene!

Blei­ben die ech­ten „Sach­bü­cher“. Oft errei­chen mich Manu­skrip­te, die bereits ein „fer­ti­ges Cover“ haben, „durch­kor­ri­giert“ und schon “gesetzt” sind. Das ist lieb­ge­meint, aber so läuft es nicht. So läuft es übri­gens in kei­nem ein­zi­gen Verlag.

Der gang­ba­re Weg wäre: Man reicht einen Text ein. Für die Sezes­si­on, oder für den Blog hier. Einen „Auf­riß“ zum gewähl­ten The­ma, irgend­was zwi­schen 8.000 und 20.000 Zeichen.

Das wird begut­ach­tet, viel­leicht gedruckt oder gepos­tet, und womög­lich wird dar­aus dann ein gan­zes Buch mit 188 oder 314 Sei­ten, oder ein 96seitiges kaplaken.

Falls ich nun Illu­sio­nen ver­nich­tet habe, tut es mir leid. Aber dies ist eben die Wahr­heit über das Verlegertum.