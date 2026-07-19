Es gibt keine neutrale Kunst?

von Christian Illner -- Die rechte Diskussion um Kunst ist komplex, zu komplex, leider. Die leitende Frage sollte nämlich weder sein, was Kunst, noch was rechts ist, sondern wer diese Fragen stellt – und das sind wir. Erst der Blick auf uns selbst verrät uns, was rechts ist: Es bedeutet, mit diesem Titel in Vernichtungsabsicht gebrandmarkt zu werden. Damit befinden wir uns in einem Kampf auf Leben und Tod.

Nur wenn das begrif­fen ist, kann die Fra­ge nach unse­rem Befein­der gestellt wer­den, die aus unse­rer urei­ge­nen Per­spek­ti­ve sehr leicht und klar zu beant­wor­ten ist: Was uns als rechts befein­det, muss anti­rechts sein, und damit kommt alle Befein­dung not­wen­dig von links.

Natür­lich gilt das auch für die CDU, natür­lich gilt das für den Main­stream! Jede Macht ist links, die gegen uns Rech­te arbei­tet, mag sie nun ein mensch­li­ches Ant­litz haben oder ein sys­te­mi­sches, mag sie bewusst wir­ken oder unbe­wusst. Ziel des Lin­ken (als Macht) ist immer, uns zu ver­nich­ten, und mehr noch die Welt, an der wir hän­gen. Gera­de des­we­gen wer­den wir ja befein­det! Wir haben das gro­ße Welt­ver­nich­tungs­pro­jekt als das erkannt, was es ist, und weh­ren uns dagegen.

Sind wir also die Welt­ver­tei­di­ger? Die Auf­hal­ter des Welt­un­ter­gangs? Ja, offen­kun­dig, doch wären wir bloß das – eine sta­ti­sche Macht, die sich gegen eine dyna­mi­sche stellt –, wären wir chan­cen­los, weil die Welt selbst nicht sta­tisch ist.

Wir müs­sen ein­se­hen: Der lin­ke Unter­gang ist die Welt. Was unser Befein­der Fort­schritt nennt, ist weder eine Ent­glei­sung, noch eine Ent­füh­rung der Geschich­te, son­dern die­se selbst in ihrer fina­len Form. Man kann dazu auf Speng­ler ver­wei­sen, auf Heid­eg­ger und vie­le ande­re unse­rer Den­ker, doch der Gedan­ke darf hier, in der Welt­mit­ter­nacht, nicht abreißen.

Es stimmt: Der lin­ke Unter­gang kommt aus dem Unter­ge­hen­den selbst und lässt sich daher nicht her­aus­ope­rie­ren. Er geht aufs Gan­ze und wird kei­ne Refu­gi­en ver­schont las­sen. Die Welt gibt es eben nur ein­mal, sie ist links gewor­den und dul­det nichts neben sich. Aber es kann eine Welt nach ihr geben und auf die muss sich unser Wil­le rich­ten! Es gibt die­se neue Welt sogar schon heu­te – weil es uns gibt, ihre recht­mä­ßi­gen Ein­woh­ner und Erwohner.

Was bedeu­tet das? Es bedeu­tet, dass aus­nahms­los alles, wor­auf unser Auge fällt, uns gehört. Noch ist die­se neue, rech­te Welt zwar unver­wirk­licht, doch als Poten­ti­al hat sie sich uns bereits zuge­eig­net: Wir sehen ihre Mög­lich­keit. Unser Befein­der aber sieht etwas ganz ande­res. Er kämpft nicht um die­ses Poten­ti­al, weil er es sel­ber für den Bau einer ande­ren neu­en Welt bräuch­te, son­dern dage­gen, weil er dar­in nur die zu ver­nich­ten­den Bestän­de des Alten sehen kann.

Wir kön­nen unse­ren Befein­der packen und ihm ins Gesicht schrei­en, dass wir kei­ne Ewig­gest­ri­gen sind, son­dern das Neue und Unver­brauch­te wol­len – es schert ihn nicht im Gerings­ten. Genau­so unbe­ein­druckt soll­ten auch wir von den stän­dig wech­seln­den Selbst­iden­ti­fi­ka­tio­nen und Uto­pien unse­res Befein­ders sein, immer wis­send, dass er lügt, sobald er den Mund auf­macht. Das Lin­ke ist in sei­nem Wesen näm­lich kei­ne Ideo­lo­gie und auch kein kom­ple­xes his­to­ri­sches Moti­va­ti­ons­knäu­el, son­dern schlicht das mate­ri­el­le Nichts im geschicht­li­chen Selbst­voll­zug. Es hat wesens­ge­mäß kei­ner­lei Rech­te und ihm gehört buch­stäb­lich gar nichts. Es exis­tiert nicht ein­mal! Nur als irrea­ler Flucht­punkt eines lei­der sehr rea­len Ver­keh­rungs­pro­zes­ses ist es wirkmächtig.

Unser rech­ter Auf­trag ist damit ein zwei­fa­cher: Zum einen, das ist der kon­ser­va­ti­ve Part, müs­sen wir das Poten­ti­al einer neu­en Welt gegen die lin­ke Ver­nich­tung schüt­zen, zum ande­ren müs­sen wir eben­die­se neue Welt aller­erst ereig­nen und zur Allein­herr­schaft bringen.

Ist das der revo­lu­tio­nä­re Part? Ich hal­te die­sen Begriff für viel zu schwach. Revo­lu­tio­nen sind Umdre­hun­gen „vom Kopf auf die Füße“ oder, wenn’s Lin­ke tun, genau anders her­um. Das Ver­kehr­te wie­der umzu­dre­hen, ist eigent­lich jedoch bloß eine Form der Restau­ra­ti­on und gehört damit zum kon­ser­va­ti­ven Teil unse­res Auf­trags. Wir müs­sen grö­ßer denken.

Dazu sind zwei Erkennt­nis­se grundlegend:

Rechts und links sind kei­ne poli­ti­schen Begriffe. Es gibt kei­nen neu­tra­len Grund zwi­schen rechts und links.

Ich weiß, dass das bei­spiels­wei­se in der Poli­tik ganz anders aus­sieht: Dort schei­nen wir und unser Befein­der ein­fach zwei Inter­es­sen­grup­pen mit inkom­pa­ti­blen Zie­len zu sein, die sich um die­sel­ben Bestän­de bal­gen, und wem es gelingt, mehr Macht auf sich zu ver­ei­nen, dem gelingt die Aneig­nung. Die­se Sicht ist berech­tigt – für den kon­ser­va­ti­ven Part unse­res Auf­trags, doch gehen wir nur die­sen an, sind wir ver­lo­ren. Es braucht eben­so die ande­re Sicht, die die Ober­flä­che durch­bricht, und in die Tie­fe dringt. So will ich auf das The­ma Kunst schauen.

Es gibt kei­ne neu­tra­le Kunst! Was nicht in die rech­te Auf­wärts­be­we­gung gehört, gehört in die lin­ke Abwärts­be­we­gung. Die­se zwei Bewe­gun­gen, die rech­te und die lin­ke, umfas­sen die Poli­tik genau so, wie sie die Kunst umfas­sen. Wenn wir nicht den Mut haben, die exis­ten­ti­el­le Bedro­hungs­la­ge, in der wir uns befin­den, auch in unse­rem Den­ken abso­lut zu set­zen, wer­den wir einem aufs Gan­ze gehen­den Feind immer unter­le­gen sein. Unser Cre­do muss lau­ten: Rechts und links sind die zwei grund­le­gen­den Begrif­fe des Seins! Wer also rechts ist und Künst­ler, der muss rech­te Kunst machen. Mit poli­ti­scher Ver­ein­nah­mung hat das rein gar nichts zu tun.

Die Frei­heit, die der Künst­ler für sei­ne Kunst will und braucht, ist näm­lich kein zeit- und geschichts­lo­ser Ruhe­raum, der als Ate­lier genutzt wer­den könn­te, son­dern exis­tiert allein in der rech­ten Bewe­gung. Die­se darf, ich erwähn­te es ein­gangs, im Vor­hin­ein nicht auf irgend­wel­che Defi­ni­tio­nen ver­pflich­tet wer­den, was rechts sei und was nicht. Ein wei­te­rer Leit­satz: Wir las­sen uns nicht begren­zen! Die Fra­ge, was rechts ist, wird von uns offen­ge­hal­ten, damit wir sie nach und nach mit unse­rem eige­nen Sein beant­wor­ten kön­nen. Die­ses Sein ist ein Wer­den und des­we­gen sind wir nicht sta­tisch; des­we­gen sind wir eine Bewe­gung; des­we­gen gehört uns die Zukunft.

Nur eines ist bei aller Offen­heit schon heu­te klar: Rechts und rech­tens ist eine Sache nur dann, wenn sie nicht „auf links gedreht“ ist, also nicht ver­kehrt, son­dern ganz sie selbst. Das Ziel der rech­ten Bewe­gung ist das Selbst­sein: Welt als Welt, Mensch als Mensch, Kunst als Kunst.

Allein rech­te Kunst ist daher freie, sou­ve­rä­ne Kunst – etwas, das in den Klau­en des Lin­ken gar nicht exis­tie­ren kann. Unse­re Mit­tel gegen die­sen Kral­len­griff der Ver­nich­tung rei­chen von der Kon­ser­vie­rung bis zu revo­lu­tio­nä­ren Umwäl­zun­gen. Die Neuer­eig­nung voll­brin­gen wir anders.