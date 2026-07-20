von Wiggo Mann -- Grund für das Scheitern unserer westlichen Hochkultur ist nicht, daß sie verweiblicht, sondern, daß sie verschwult - sagt jedenfalls Milo Yiannopoulos.

Der bri­ti­sche Homo­se­xu­el­le und ehe­ma­li­ge Cam­bridge-Stu­dent galt 2016 im Vor­feld der Trump-Kam­pa­gne als einer der elo­quen­tes­ten jun­gen Befür­wor­ter einer rech­ten Zei­ten­wen­de in den USA.

Sei­ne Vor­trags-Tour mit dem Titel „Dan­ge­rous Fag­got“ (Gefähr­li­che Schwuch­tel) an den ame­ri­ka­ni­schen Uni­ver­si­tä­ten wir­bel­te das Koor­di­na­ten­sys­tem der US-Kon­ser­va­ti­ven damals schwer durcheinander.

Sein im Selbst­ver­lag erschie­ne­nes Buch Dan­ge­rous ver­kauf­te in der Erst­auf­la­ge angeb­lich mehr als 100.000 Exem­pla­re, wäh­rend die durch­schnitt­li­chen Zah­len für Hard­co­ver Non-Fic­tion in der Top 3 der NYT-Best­sel­ler­lis­te übli­cher­wei­se bei bes­ten­falls 50.000 Exem­pla­ren lie­gen. Gleich­zei­tig ver­öf­fent­lich­te er als Tech Edi­tor regel­mä­ßig Tex­te auf dem Online-Nach­rich­ten­ka­nal Breitbart.

Milo warn­te vor 10 Jah­ren davor, daß Deutsch­land die „Ver­ge­wal­ti­gungs­zen­tra­le Euro­pas“ wer­de. Nach dem Ter­ror­an­schlag des IS auf den schwu­len Nacht­club „Pul­se“ in Orlan­do mit 49 Toten und 53 Ver­letz­ten leg­te sich Milo wäh­rend einer New Yor­ker Per­for­mance-Akti­on in eine Bade­wan­ne vol­ler Schwei­ne­blut. Es sei ein Sym­bol für das Blut „unschul­di­ger Men­schen, die von ille­ga­len Ein­wan­de­rern getö­tet werden“.

Der Erfolg bei jun­gen Leu­te war ver­blüf­fend. Dem lin­ken Estab­lish­ment wur­de klar: Der Mann muß gestoppt wer­den. Man such­te nach dem Übli­chen. Steu­er­ver­ge­hen oder Kin­der­sex – und wur­de bei Letz­te­rem fündig.

In einem Video­in­ter­view plau­der­te sich der hyper­ak­ti­ve Schnell­red­ner Milo in eine gefähr­li­che Ecke. Die kulan­te „Romeo-und-Julia-Regel“ (clo­se-in-age-excep­ti­on), wel­che Bezie­hun­gen bei gering­fü­gi­gem Alters­un­ter­schied mit Min­der­jäh­ri­gen in vie­len Bun­des­staa­ten der USA unter bestimm­ten Umstän­den etwas kulan­ter behan­delt, woll­te er auch im Bereich der Homo­se­xua­li­tät diskutieren.

Aber nach brei­ter Streu­ung des Clips war nichts mehr zu ret­ten. Auch nicht mit der offe­nen und schnel­len Entschuldigung

I do not sup­port pedo­phi­lia. Peri­od. It is a vile and dis­gus­ting crime. I agree with the cur­rent age of consent.

Job weg, Buch­ver­trag weg, Vor­trags-Tour weg. Gecan­celt.

Milo Yiann­o­pou­los zog sich zurück, um zu grü­beln und eini­ge Jah­re spä­ter mit neu­er Agen­da auf­zu­tau­chen: „Nobo­dy is gay“. Schwul­sein ist eine Kon­di­tio­nie­rung, sagt er jetzt. Das kön­ne man in vie­len Fäl­len mit einer Kon­ver­si­ons­the­ra­pie abtrai­nie­ren wie eine Sucht. Milo hat es gemacht. Sein neu­es Buch „Ex Gay“ steht kurz vor der Ver­öf­fent­li­chung. Mal sehen, ob sich auch ein deut­scher Ver­lag traut, die Rech­te zu sichern? „Umstrit­ten“ wäre noch das vor­sich­tigs­te Adjek­tiv für die Thematik.

Ob Kon­ver­si­on funk­tio­niert, wird wis­sen­schaft­lich breit dis­ku­tiert und – zumin­dest gemäß bis­lang ver­öf­fent­lich­ter aka­de­mi­scher Sicht – mehr­heit­lich ver­neint. Schwul ist man, weil es haupt­säch­lich in den Genen liegt. Bas­ta. Dazu gibt es inter­es­san­te Ansät­ze, die sich bemü­hen, Evo­lu­ti­ons­theo­rie und Homo­se­xua­li­tät unter einen Hut zu brin­gen. Denn das Über­le­ben einer Unfä­hig­keit zur Repro­duk­ti­on gilt als Dar­wi­nis­ti­sches Paradoxon.

Eine The­se dazu ist die „Balan­cie­ren­de Selek­ti­on“. In einer Popu­la­ti­on kann ein gene­ti­scher Fak­tor erhal­ten blei­ben, obwohl er bei einem Teil der Trä­ger mit Nach­tei­len ver­bun­den ist, wenn er im Bevöl­ke­rungs­durch­schnitt Vor­tei­le bringt.

Die Wis­sen­schaft bezieht die­se Idee zum Bei­spiel auf das soge­nann­te Sichel­zell-Gen, wel­ches in Mala­ria-Gebie­ten unver­än­dert wei­ter­ge­tra­gen wird. Zwei Kopien des Gens kön­nen eine schwe­re Erkran­kung aus­lö­sen, aber eine Kopie schützt vor Malaria.

Über­tra­gen auf Homo­se­xua­li­tät bedeu­tet es, dass even­tu­ell betei­lig­te gene­ti­sche Vari­an­ten bei den meis­ten Trä­gern Merk­ma­le wie Frucht­bar­keit, Attrak­ti­vi­tät oder sozia­le Fähig­kei­ten erhö­hen. In sel­te­nen Fäl­len tra­gen sie zu einer homo­se­xu­el­len Ori­en­tie­rung bei.

Zwei­te The­se ist die „Ant­ago­nis­ti­sche Selek­ti­on“, wonach die­sel­be Gen-Kom­bi­na­ti­on bei Män­nern nach­tei­lig, bei Frau­en aber vor­teil­haft sein kann (oder umgekehrt).

Ange­nom­men, ein Fak­tor bewirkt bei Män­nern eine etwas höhe­re Wahr­schein­lich­keit homo­se­xu­el­ler Ori­en­tie­rung und dadurch im Durch­schnitt weni­ger eige­ne Kin­der, bei Frau­en aller­dings höhe­re Frucht­bar­keit, dann bleibt der Fak­tor womög­lich über lan­ge Zeit im Gen­pool.

Geht’s etwas genau­er? Erstaun­li­cher­wei­se nicht. Wir wis­sen zwar, dass blaue Augen ins­be­son­de­re in der HER­C2/O­CA2-Regi­on auf Chro­mo­som 15 loka­li­siert sind, aber wie Homo­se­xua­li­tät ent­steht, ist wei­ter unklar. Man wun­dert sich also über den Zick­zack-Kurs des deut­schen Staa­tes. Wenn Homo­se­xua­li­tät eine gene­ti­sche Prä­gung ist, dann erscheint die aus der NS-Zeit über­nom­me­ne Geset­zes­la­ge der Nach­kriegs­zeit gera­de­zu bestialisch.

Gün­ther und Oskar aus Ham­burg wur­den 1952/53 wegen „gleich­ge­schlecht­li­cher Unzucht“ ver­ur­teilt und woll­ten mit Ver­fas­sungs­be­schwer­de die Nich­tig­keit des ein­schlä­gi­gen §175 fest­stel­len las­sen. Der ers­te Senat des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts lehn­te ab (Az. 1 BvR 550/52). Die Tor­tur ging wei­ter. Aller­dings mit einer gro­ßen Aus­nah­me: Bei Les­ben ist es egal. Ent­schei­dend war näm­lich laut obers­tem deut­schen Gericht,

…ob es sich von den bio­lo­gi­schen Ver­schie­den­hei­ten her bei der männ­li­chen und der weib­li­chen Homo­se­xua­li­tät um ver­schie­de­ne Tat­be­stän­de han­delt. Hier­von ist das Gericht auf Grund des Gesamt­ergeb­nis­ses der Beweis­auf­nah­me über­zeugt. Daher kann der Ver­fas­sungs­satz von der Gleich­be­rech­ti­gung der Geschlech­ter hier kei­ne Anwen­dung finden.

Glück gehabt, Mädels. Doch kei­ne Gleich­be­rech­ti­gung. Das liegt dar­an, daß

…die Eigen­art der Frau als weib­li­ches Geschlechts­we­sen und die Eigen­art des Man­nes als männ­li­ches Geschlechts­we­sen den Tat­be­stand so wesent­lich und so ent­schei­dend ver­schie­den prä­gen, dass das ver­gleich­ba­re Ele­ment (…) zurück­tritt und les­bi­sche Lie­be und männ­li­che Homo­se­xua­li­tät im Rechts­sin­ne als nicht ver­gleich­ba­re Tat­be­stän­de erscheinen.

Man muß es den jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen immer mal wie­der erläu­tern. Straf­bar­keit für Homo­se­xua­li­tät galt nur für Män­ner. Und zwar unter bestimm­ten Umstän­den bis zum 11. Juni 1994. Schwu­le Bezie­hun­gen waren in unse­rem „Rechts­staat“ bis kurz vor der Jahr­tau­send­wen­de gefähr­det, wenn einer der Betei­lig­ten noch nicht 18 war.

Schwu­le sind eine wun­der­ba­re Norm-Abwei­chung. Das ist unab­hän­gig vom Ursprung der Abwei­chung abso­lut kein Grund für Stolz („Pri­de“) der Betrof­fe­nen. Aber was auch immer die­se Mani­fes­ta­ti­on an posi­ti­ver Berei­che­rung bie­tet, soll­ten wir als Gesell­schaft anneh­men, wie ande­re Norm-Abwei­chun­gen, die den Stan­dard durch­bre­chen und neue Sicht­wei­sen ermöglichen.

Gera­de im Bereich krea­ti­ver Tätig­kei­ten kön­nen Schwu­le Erstaun­li­ches bewir­ken. Nicht ver­all­ge­mei­nernd, aber doch in Rela­ti­on auf­fal­lend häu­fi­ger, als sta­tis­tisch erwart­bar? Chris­ti­an Dior und Tom Ford. Peter Saville und Jop van Ben­ne­kom. Um nur mal die Berei­che Mode und Design zu streifen.

Aber wie so vie­les im Leben hat Homo­se­xua­li­tät zwei Sei­ten. Beson­de­re Gene­tik (oder doch Kon­di­tio­nie­rung?) pri­vi­le­giert nicht nur, son­dern setzt auch Gren­zen. Schon die staat­li­chen Ent­schei­dun­gen zu gleich­ge­schlecht­li­cher Ehe wur­den und wer­den des­halb in nicht uner­heb­li­chen Tei­len der Bevöl­ke­rung wei­ter­hin skep­tisch gese­hen. Wenn­gleich hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand.

Noch dra­ma­ti­scher wird es in der Dis­kus­si­on, wenn Schwu­le durch die gesell­schaft­li­che Auf­wei­chung des Fami­li­en­be­griffs Ansprü­che zu Kin­dern stel­len kön­nen. Die Kri­tik erklingt dann nicht mehr nur hin­ter vor­ge­hal­te­ner Hand – wie das aktu­el­le State­ment des Bischofs von Pas­sau ver­deut­licht, der unter dem Titel „Ware gegen Wür­de“ klug und emo­tio­nal verdeutlicht:

Die ein­zig­ar­ti­ge Bezie­hung von Mut­ter und Kind bewirkt eine tief gehen­de Prä­gung und auch Vor­aus­set­zung für das kom­men­de Leben. (…) Unse­re Tra­di­ti­on sagt, die Gemein­schaft von Mann und Frau, den jun­gen Eltern, ist ein Ute­rus Spi­ri­tua­lis. (…) Ich bin über­zeugt, dass jedes Kind vor allen ande­ren Rech­ten zunächst ein Recht auf sei­ne natür­li­chen Eltern hat. Und zwar viel mehr, als dass poten­ti­el­le Eltern ein Recht hät­ten, sich ein Kind anzuschaffen.

Die Geschich­te der homo­se­xu­el­len Män­ner in Deutsch­land und die Ver­schmel­zung ihrer Inter­es­sen mit belie­bi­gen sexu­el­len Abgrün­den in einem wir­ren Akro­nym hat über die letz­ten 30 Jah­re eine Eigen­dy­na­mik bekom­men, die erschüttert.

Die Chro­no­lo­gie ver­läuft von einem sinn­vol­len, ja huma­nis­tisch über­fäl­li­gen Rück­zug des Staa­tes aus dem Pri­vat­le­ben zu einem Inkre­men­ta­lis­mus, der mög­li­cher­wei­se schon seit Län­ge­rem das unter­läuft, was Tei­le der Gesell­schaft zu akzep­tie­ren bereit sind, aber aus Kon­flikt­scheu und falsch ver­stan­de­ner Kon­zi­li­anz nicht ansprechen.

Milo Yiann­o­pou­los hat­te kei­ne Lust mehr, „gay“ zu sein. Er ver­ab­scheu­te die eska­lie­ren­de Pro­mis­kui­tät und sucht­haf­ten Abgrün­de sei­ner ganz per­sön­li­chen Erleb­nis­se. Er hat sich einer Kon­ver­si­ons­the­ra­pie unter­zo­gen. Das wäre in Deutsch­land nicht mög­lich gewe­sen. Eine Kon­ver­si­ons­the­ra­pie ist in Deutsch­land vom Gesetz­ge­ber nicht gewollt. Von der Öffent­lich­keit wenig beach­tet, wur­de im Juni 2020 ein Kon­ver­si­ons­be­hand­lungs­schutz­ge­setz (KonvBehSchG) beschlos­sen und mit exakt sie­ben dürf­ti­gen Para­gra­phen ausgefertigt.

Seit­dem gilt der juris­ti­sche Trick: Selbst wenn ein erwach­se­ner Mann gern den Ver­such machen möch­te, sei­ne Homo­se­xua­li­tät hin­ter sich zu las­sen, wird es prak­tisch unmög­lich, weil Bewer­bung und Ange­bot einer sol­chen Behand­lung mit Buß­gel­dern bis zu 30.000 Euro geahn­det wer­den kann.

Der Staat lässt kei­ne per­sön­li­che Ent­schei­dungs­frei­heit für the­ra­peu­ti­sche Maß­nah­men, wenn Schwu­le unter ihrer Homo­se­xua­li­tät leiden:

Wir wol­len soge­nann­te Kon­ver­si­ons­the­ra­pien soweit wie mög­lich ver­bie­ten. Wo sie durch­ge­führt wer­den, ent­steht oft schwe­res kör­per­li­ches und see­li­sches Leid.

Zäh­ne zusam­men­bei­ßen und wei­ter Schwul­sein. Egal was kommt. Das sei „auch ein wich­ti­ges gesell­schaft­li­ches Zei­chen an alle, die mit ihrer Homo­se­xua­li­tät hadern“, konn­te man damals in der Pres­se­er­klä­rung zum Gesetz nachlesen.

Nun wun­dert man sich bei der deut­schen Legis­la­ti­ve ohne­hin kaum mehr über Aus­wüch­se im Bereich der Frei­heits-Ein­schrän­kung. Schon gar nicht, wenn die Regie­rungs­chefin zu die­ser Zeit Mer­kel hieß und ein Gesetz im Jahr 2020, also in hek­ti­schen Coro­na-Zei­ten kurz vor der par­la­men­ta­ri­schen Som­mer­pau­se durch­ge­wun­ken wurde.

Inter­es­sant mag hier nur ein klei­nes Detail sein. Im Fall des Geset­zes zum Schutz vor Kon­ver­si­ons­be­hand­lun­gen wur­de der Refe­ren­ten­ent­wurf sei­ner­zeit feder­füh­rend vom Minis­te­ri­um für Gesund­heit vor­be­rei­tet. Lei­tung: Jens Spahn.