Hausaufgaben! Frontalunterricht! Talente stärken!

Ich lasse mich häufig vom „Staatsfunk“ umdudeln. Leute fragen, wie ich das aushielte. Na: sehr gut; ich weiß dadurch mithin, was die Leute beschäftigt. Die Normalo-Elite!

„Ein­ge­mach­te“ Pod­casts vom Schla­ge Kon­tra­funk, so löb­lich sie sein mögen, höre ich kaum. Mot­to: Ich weiß eh, was „wir“ denken.

Heu­te habe ich gleich drei (!! das müß­te einem Antai­os-Buch mal gesche­hen!) betu­lich-loben­de Rezen­sio­nen zu einem neu­en Buch gehört, Die Jugend malt wie­der Haken­kreu­ze der säch­si­schen Lokal­jour­na­lis­tin Manue­la Mül­ler. Alle Rezen­sen­ten bekann­ten (leicht unter­schie­den im Aus­druck), das Buch immer wie­der „ent­setzt zur Sei­te gelegt“ zu haben: um “mal kurz durch­zu­at­men”. Es sei doch alles NOCH viel schlim­mer mit dem “Rechts­ruck”, als man es sich bereits dachte!

Kommt, bit­te. Die­se mani­pu­la­ti­ven Eska­la­ti­ons­stu­fen (“Ich kämpf­te mit den Trä­nen”, “Mir wur­de übel. So rich­tig übel”, “ab da wuß­te ich, was Panik ist” etcpp) sind sowas von aus­ge­lutscht! Ich hin­ge­gen „atme­te auf“, wenn die Frau Mül­ler selbst in ihrem sym­pa­thi­schen Dia­lekt zur Spra­che kam und hielt eher die Luft an, wenn die Radio­leu­te wie­der hyperventilierten.

Ein GANZ wich­ti­ges Ding für mei­ne Radio­leu­te in die­ser Sache ist, daß die sach­sen-anhal­ti­sche AfD „die Schul­pflicht ja abschaf­fen“ will. Das The­ma – Schu­le ver­stan­den als zuver­läs­si­ger Anti-Rechts-Agi­ta­tor – wird (ordent­lich ver­kürzt) rauf- und run­ter­ge­rit­ten, sprich: skandalisiert.

Sie bekom­men Schluck­auf, dabei darf man das in Ruhe the­ma­ti­sie­ren. Tat­säch­lich näm­lich ist der The­men­block „Schul­bil­dung“ im sach­sen-anhal­ti­schen Regie­rungs­pro­gramm (selbst­be­wußt nen­nen sie es nicht “Wahl­pro­gramm”) beson­ders stark:

Seit Jahr­zehn­ten sinkt in ganz Deutsch­land und Sach­sen-Anhalt das Bil­dungs­ni­veau. Grund­schü­ler kön­nen nicht mehr rich­tig lesen, schrei­ben und rech­nen. Das Abitur befä­higt nicht mehr zum Stu­di­um. Das Hand­werk sucht ver­zwei­felt Aus­zu­bil­den­de. Der viel dis­ku­tier­te Leh­rer­man­gel ist kei­ne Ursa­che der Kri­se, son­dern nur eine ihrer Aus­wir­kun­gen. Die Bil­dung ver­fällt nicht, weil es immer weni­ger Leh­rer gibt, son­dern, weil die Bil­dung ver­fällt, will nie­mand mehr Leh­rer wer­den. Auch und gera­de der Unter­richt, der statt­fin­det, taugt immer weni­ger. Die­se Kri­se ist kei­ne Kri­se des Gel­des, es ist eine Kri­se des Geistes.

Gut brüllt der Löwe, und er brüllt zurecht! Weiter:

Die AfD setzt der unge­bil­de­ten Bil­dungs­po­li­tik der Alt­par­tei­en eine gebil­de­te Bil­dungs­po­li­tik ent­ge­gen, die sich zur guten päd­ago­gi­schen Tra­di­ti­on bekennt und die Schu­le von allen nicht-schu­li­schen Auf­ga­ben befreit. Weder sozia­le und psy­cho­lo­gi­sche Betreu­ung noch Inte­gra­ti­on und Inklu­si­on, son­dern allein die Ver­mitt­lung von Kul­tur­tech­ni­ken (Lesen, Schrei­ben, Rech­nen) und Bil­dungs­gü­tern ist Auf­ga­be der Schu­le. Wir wer­den dafür sor­gen, dass im Unter­richt wie­der die bewähr­ten päd­ago­gi­schen Kon­zep­te ange­wen­det wer­den. Bil­dung bedeu­tet, sich Bil­dungs­gut anzu­eig­nen und fest­ge­steck­te Zie­le zu errei­chen. Der Leh­rer ist dabei nicht blo­ßer „Lern­be­glei­ter”, son­dern Auto­ri­tät und Vermittlungsinstanz. Die Alt­par­tei­en glau­ben, etwas gegen die Bil­dungs­kri­se zu unter­neh­men, wenn sie schon die Grund­schu­len mit digi­ta­len End­ge­rä­ten über­schüt­ten. Dabei ist über­mä­ßi­ger und ver­früh­ter Umgang mit digi­ta­len Medi­en eine Ursa­che für den Bil­dungs­ver­fall. Allein der Umstand, dass die älte­ren Gene­ra­tio­nen, die tra­di­tio­nell unter­rich­tet wur­den, bes­ser gebil­det sind, als die jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen, die zum Opfer diver­ser Refor­men wur­den, beweist die Über­le­gen­heit der tra­di­tio­nel­len Päd­ago­gik. Haus­auf­ga­ben, Fron­tal­un­ter­richt, regel­mä­ßi­ge Übungs­auf­ga­ben im Unter­richt, sys­te­ma­ti­sche Wie­der­ho­lung und Leis­tungs­kon­trol­le, umfang­rei­che Lek­tü­re – das sind die Instru­men­te, die unse­rem Schul­sys­tem wie­der auf die Bei­ne helfen.

Wenn ich schon „Fron­tal­un­ter­richt“ höre, leuch­ten mir die Augen! Oh, gibt es über­haupt noch die­se Leh­rer, die den Kin­dern begeis­tert erzäh­len kön­nen? Flam­mend für ihr The­ma? Dozie­rend aus Lei­bes­kräf­ten, mit Leidenschaft?

Ich – in der Ära „Team­work“ („erar­bei­tet gemein­sam Quel­le M1 und Quel­le M2“, *kotz­würg*) auf­ge­wach­sen, habe in Rest­be­stän­den noch Fron­tal­un­ter­rich­ter vom alten Schlag erlebt. Das war herr­lich. Das war auch streng. Du bekamst die gan­ze Geschich­te der Pip­pin­schen Schen­kung, der Mei­ose oder der Kon­ti­nen­tal­drift leib­haf­tig und frei erzählt – und muß­test es mit­schrei­ben (Nach­fra­gen gern gese­hen), um es in der Fol­ge­wo­che nach­voll­zieh­bar wie­der­ge­ben zu können.

Lie­ber Him­mel, DAS war Bil­dung! DAS waren Leh­rer, die brann­ten für ihr The­ma! Die Inhal­te, die Fra­ge­stel­lun­gen: bis heu­te ein­ge­mei­ßelt! Weck mich um sechs Uhr, und ich kann Dir alle Schrif­ten des Neu­en Tes­ta­ments in Rei­hen­fol­ge und unge­fäh­rem Inhalt wiedergeben!

Zum The­ma „Schul­bil­dung“ hat die AfD Sach­sen-Anhalt in ihrem Regie­rungs­pro­gramm 33 Unter­punk­te. Sämt­li­che sind mit einem Aus­ru­fe­zei­chen ver­se­hen (was iro­nisch kri­ti­siert wur­de) – gut so! Man muß mit Nach­druck for­dern, was einem sehr wich­tig ist.

Alle 33 Punk­te von „Hand­werk stär­ken. Talen­te früh­zei­tig erken­nen!“, über „Bil­dung statt poli­ti­scher Indok­tri­na­ti­on!“, “Leh­rer müs­sen poli­tisch neu­tral sein!“ bis zu „Schwim­men­ler­nen!“ sind unter­stüt­zens­wert; die Erläu­te­run­gen zu den ein­zel­nen Punk­ten sind valide.

Kom­men wir zum inkri­mi­nier­ten Unter­punkt 26, „Bil­dungs­pflicht statt Schul­zwang!“. Bit­te – was gibt es dar­an auszusetzen?

In allen Fra­gen zu Bil­dung und Erzie­hung der Kin­der müs­sen die Eltern das letz­te Wort haben. Wir wen­den uns ent­schie­den gegen alle Ver­su­che des Staa­tes, sich in die Erzie­hung der Kin­der ein­zu­mi­schen. Da die Schu­len immer weni­ger Bil­dung ver­mit­teln und immer stär­ker ver­su­chen, die Kin­der poli­tisch zu erzie­hen oder ihnen frag­wür­di­ge Lebens­an­sich­ten zu ver­mit­teln, ver­ste­hen wir Eltern, die ihre Kin­der selbst unter­rich­ten wollen. Wir wer­den des­halb in Anleh­nung an das öster­rei­chi­sche Modell eine Wahl­frei­heit zwi­schen Schul- und Haus­un­ter­richt schaf­fen. Bedin­gung ist aller­dings, dass der Haus­un­ter­richt die glei­chen Qua­li­täts­stan­dards erfüllt wie der Schul­un­ter­richt. Alle Kin­der, die zuhau­se unter­rich­tet wer­den, müs­sen zur Kon­trol­le des Lern­fort­schritts halb­jähr­lich zen­tra­le Prü­fun­gen able­gen. Bleibt ein Kind zurück, muss es wie­der an die Schu­le. Das Recht auf Haus­un­ter­richt ist als Eltern­recht zu begrei­fen, die Bil­dung der Kin­der als Pflicht und der Schul­be­such als Ange­bot, das der Staat vor­hal­ten muss, das die Eltern jedoch nicht zwangs­läu­fig anneh­men müssen.

In mei­nen Ohren klingt das äußerst ver­nünf­tig. Ich selbst hät­te die Vari­an­te Haus­un­ter­richt aller­dings dan­kend abge­lehnt. Ich ver­mu­te, daß das auch über 95% der Sach­sen-Anhal­ter tun wer­den. Ver­mut­lich um die 99% gar.

Wo bit­te wäre also das gro­ße Pro­blem? Rigi­de ist (wie so oft) nicht die Alter­na­ti­ve. Rigi­de, auf­ge­regt und stur sind die ande­ren! Mehr lin­ke Leh­rer wer­den es jeden­falls ganz sicher nicht richten…