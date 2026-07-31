31. Juli 2026

Rund um Ceuta

Gastbeitrag

von Wiggo Mann -- Hitler stockbesoffen. Mit zwei halbnackten Mädels. Dieses verwackelte schwarz-weiße Foto erwartete den Besucher im Juli 2026 auf der Website „Nucleo Nacional“ (NN).

Irgend­je­mand im Tech­nik-Sup­port der rech­ten spa­ni­schen Orga­ni­sa­ti­on NN hat nicht auf­ge­passt. Und schwups wur­de die Sei­te von Lin­ken geka­pert. NN muss­te eine neue Domain anle­gen. Ziem­lich lus­ti­ger Hack. Aber der zuge­dröhn­te KI-Adolf ist dann schon das Ende der Fröh­lich­keit, denn die Situa­ti­on rund um den NN erscheint aus unter­schied­li­chen Per­spek­ti­ven außer­or­dent­lich ernst.

Offi­zi­el­les Grün­dungs­da­tum des Akti­vis­ten-Ver­eins war vor rund zwei Jah­ren, im August 2024. Der Ver­eins­zweck war wie folgt definiert:

activ­i­d­a­des cul­tu­ra­les y depor­ti­vas, pro­mo­ver el cono­ci­mi­en­to de la his­to­ria de Espa­ña, activ­i­d­a­des al aire lib­re que ayu­den a pro­te­ger y res­pe­tar el entor­no natu­ral como par­te de nues­tro patrimonio.

Kul­tur und Sport, Geschich­te und Out­door-Akti­vi­tä­ten, sowie respekt­vol­ler Umgang mit der Umwelt als Teil unse­res gemein­sa­men Erbes. Klingt nett. Die schwar­zen NN-Mas­ken wäh­rend des „tak­ti­schen Trai­nings“ sorg­ten aller­dings für Unru­he in den Medi­en. Und die Tat­sa­che, dass man „Euro­pä­er“ sein muss, um dem Ver­ein beizutreten?

NN war eine rech­te Reak­ti­on auf die lin­ke Ver­schie­bung im poli­ti­schen Sys­tem Spa­ni­ens. Inof­fi­zi­el­ler Grün­dungs­mo­ment der Bewe­gung war bereits weit vor dem Regis­ter-Ein­trag, als die Fra­ge der Amnes­tie von kata­la­ni­schen Sepa­ra­tis­ten eskalierte.

Rück­blick: Kata­lo­ni­en ist bei den wirt­schaft­li­chen Rah­men­da­ten über­le­gen. Durch natio­na­len Finanz­aus­gleich fließt sein Über­schuss, ver­ein­facht for­mu­liert, ande­ren spa­ni­schen Regio­nen zu. Das führ­te zu Sezessions-Fantasien.

Im Okto­ber 2017 wur­de ein Unab­hän­gig­keits­re­fe­ren­dum durch­ge­führt, auf des­sen Basis der Regio­nal­prä­si­dent Carles Puig­de­mont die Abspal­tung Kata­lo­ni­ens ver­kün­de­te. Das ging nicht lan­ge gut, denn das Ver­fas­sungs­ge­richt erach­te­te das Refe­ren­dum als ille­gal. Ins­ge­samt erhiel­ten neun Poli­ti­ker lan­ge Haft­stra­fen. Nicht aber die Leit­fi­gur Puig­de­mont. Er floh ins Ausland.

Puig­de­mont kam auf die inter­na­tio­na­le Fahn­dungs­lis­te. Der spa­ni­sche Geheim­dienst CNI ermit­tel­te ein Fahr­zeug sei­ner Freun­de und plat­zier­te einen Peil­sen­der. Am 25. März 2018 wur­de der Rebell in einem Renault auf der deut­schen A7 hin­ter der däni­schen Gren­ze abge­fan­gen und in die Jus­tiz­voll­zugs­an­stalt Neu­müns­ter ver­bracht. Spa­ni­en erhoff­te sich eine schnel­le Auslieferung.

Das OLG Schles­wig war ande­rer Auf­fas­sung. Sezes­sio­nist Carles Puig­de­mont konn­te nicht wegen „Rebel­li­on“ aus­ge­lie­fert wer­den, weil der spa­ni­sche Straf­tat­be­stand im deut­schen Recht nicht dem „Hoch­ver­rat“ ent­spricht. Die Pres­se­er­klä­rung verdeutlicht,

ein Aus­maß an Gewalt, wie es die Vor­schrift des Hoch­ver­rats vor­se­he, sei durch die Aus­ein­an­der­set­zun­gen in Spa­ni­en nicht erreicht wor­den. Eine Straf­bar­keit wegen Land­frie­dens­bruchs schei­de aus, weil es Carles Puig­de­mont ledig­lich um die Durch­füh­rung des Refe­ren­dums gegan­gen sei. Er sei kein “geis­ti­ger Anfüh­rer” von Gewalt­tä­tig­kei­ten gewe­sen. (…) Der Senat hat auch eine Straf­bar­keit unter dem Gesichts­punkt des Land­frie­dens­bruchs (§ 125 StGB) verneint.

So blieb nur eine Aus­lie­fe­rung wegen Ver­un­treu­ung, also wegen Nut­zung staat­li­cher Gel­der für die Durch­füh­rung des Refe­ren­dums. Aber das war Spa­ni­en zu lahm. Sie woll­ten kei­ne hal­ben Sachen. Puig­de­mont ver­schwand nach Bel­gi­en und lebt dort angeb­lich bis heute.

War­um ist die­ser Rück­blick wich­tig? Weil er den zen­tra­len spa­ni­schen Kon­flikt ver­deut­licht, der zu den Ver­wer­fun­gen von 2023, dem Grün­dungs­mo­ment des Nucleo Nacio­nal und der anhal­ten­de Eska­la­ti­on rund um die spa­ni­sche Iden­ti­tät führte.

Lin­ke Kräf­te in Spa­ni­en bemü­hen sich seit Län­ge­rem um Auf­lö­sung des gesell­schaft­li­chen Zusam­men­halts. „Tei­le und herr­sche“ wur­de in eine Poli­tik über­setzt, die vor­der­grün­dig regio­na­le Beson­der­hei­ten vom Bas­ken­land bis in den Süden wert­schätzt. Man führt soge­nann­te Ko-Amts­spra­chen ein.

Was sich aus deut­scher Sicht viel­leicht wie eine nied­li­che Dia­lekt-Peti­tes­se anfühlt, gerinnt auf Kon­gres­sen der PSOE zu para­do­xen poli­ti­schen Leit­li­ni­en:

Die sprach­li­che und kul­tu­rel­le Plu­ra­li­tät ist Teil der Iden­ti­tät Spa­ni­ens als Nation.

Auto­ri­tä­re Sozia­lis­ten emp­fin­den bür­ger­li­che Ein­heit grund­sätz­lich als Bedro­hung. Die­se Gefahr für ihren infi­ni­ti­ven Füh­rungs­an­spruch ver­sucht die PSOE zu neu­tra­li­sie­ren, indem man eine Gesell­schaft in unüber­schau­ba­re schüt­zens­wer­te Min­der­hei­ten – nöti­gen­falls mit Ko-Amt­spra­chen – frak­ta­li­siert, die dann vom ein­zig ver­blie­be­nen Kon­troll­gre­mi­um, dem lin­ken Staat, am Gän­gel­band durch die Mane­ge gezo­gen wer­den können.

Der VOX-Vor­sit­zen­de Sant­ia­go Abas­cal nann­te es ein „Sys­tem der Spal­tung aller Spa­ni­er“. Der deut­lichs­te Aus­druck die­ser Spal­tungs-Ideo­lo­gie zeig­te sich bei den vor­ge­zo­ge­nen Par­la­ments­wah­len im Juli 2023. Die kon­ser­va­ti­ve PP wur­de stärks­te Kraft und die AfD-ähn­li­che VOX legt eben­falls zu. Sozen-San­chez von der PSOE will aber nicht los­las­sen. Er bas­telt sich eine Par­la­ments­mehr­heit, indem er die kata­la­ni­schen Regio­nal-Rebel­len begna­digt und sich damit deren Zustim­mung im Abge­ord­ne­ten­haus sichert. Macht­er­halt mit allen Tricks.

Fol­ge waren im Novem­ber 2023 mas­si­ve Pro­tes­te der Bür­ger gegen die­sen Deal, wel­che sich als „Noviembre Nacio­nal“ ins Gedächt­nis der Spa­ni­er brann­ten. Vor der PSOE-Zen­tra­le eta­blier­te sich die Idee einer natio­na­len Samm­lungs­be­we­gung mit flie­ßen­dem Über­gang zwi­schen dem ein­ge­tra­ge­nen Ver­ein des Kür­zels NN (Nucleo Nacio­nal) und der Volks­wut mit glei­chem Akro­nym (Noviembre Nacional).

Mit dem Kampf gegen die isla­mi­sche Inva­si­on, die staat­li­che Kor­rup­ti­on und die gesell­schaft­li­che Ero­si­on ent­wi­ckel­te sich NN über wei­te­re drei Jah­re still aber nach­hal­tig. Im Febru­ar 2026 wur­de eine Par­tei unter dem Namen „Noviembre Nacio­nal“ als poli­ti­scher Arm des Ver­eins „Nucleo Nacio­nal“ registriert.

Seit­dem ist die Auf­re­gung groß. Schon die rech­te VOX ver­stand Polit-Mar­ke­ting als inte­gra­len Bestand­teil der demo­kra­ti­schen Auf­ga­be und wirk­te oft fri­scher, läs­si­ger, kraft­vol­ler als das Estab­lish­ment. Ver­mut­lich war es kein Nach­teil, dass Lidia, die Ehe­frau des VOX-Vor­sit­zen­den Sant­ia­go Abas­cal, PR und Wer­bung stu­diert hat und eng ins Umfeld inte­griert wurde.

Die neue NN ver­schärft das The­ma Mar­ken­ge­stal­tung noch. Auf der Home­page ist es ultra-schwarz mit Runen-Logo. Dazu auf allen Kanä­len har­te Gra­fik und mar­tia­li­sche Bil­der, für die man nach deut­schem Recht in eini­gen Fäl­len den Bade­man­tel bereit­le­gen müss­te. Zum beson­de­ren PR-Spek­ta­kel wur­de der Moment, in wel­chem der ehe­ma­li­ge „Ver­eins­vor­sit­zen­de“ zum Start der Par­tei sei­ne schwar­ze Mas­ke vom Gesicht zog:

Weil die Sache über allem steht, hat die Par­tei­füh­rung ent­schie­den, dass wir, die die­ses Pro­jekt füh­ren und die größ­te Ver­ant­wor­tung gegen­über unse­rem Volk tra­gen, von nun an mit offe­nem Gesicht zu euch spre­chen werden.

Der Über­gang von Ver­ein zu Par­tei soll dazu dienen,

unse­re Bewe­gung gegen Angrif­fe der staat­li­chen Insti­tu­tio­nen abzu­si­chern und unse­re Ideen zu ver­tei­di­gen. Von nun an wer­den wir für unse­re Über­zeu­gun­gen kämp­fen, indem wir die Instru­men­te des bestehen­den poli­ti­schen Sys­tems selbst nutzen.

Eine Kampf­an­sa­ge, da gibt es nichts zu inter­pre­tie­ren. Kein Wun­der bei der deso­la­ten Situa­ti­on der spa­ni­schen Poli­tik in vie­len Berei­chen. Zwar hat das Land sich im BIP gut ent­wi­ckelt, aber die ver­bes­ser­te Lohn-Situa­ti­on wird von der Preis­spi­ra­le der Mie­te in Bal­lungs­räu­men auf­ge­fres­sen. Der gestie­ge­ne Medi­an der Erwerbs­ein­künf­te in Spa­ni­en (ca. 1500,- Euro) trennt sich bei genaue­rer Betrach­tung wie­der in sehr sepa­rier­te Alterskohorten.

Ver­ein­facht gesagt gilt auch in Spa­ni­en: Boo­mer mit abbe­zahl­ter Hypo­thek ver­sus jün­ge­re Haus­hal­te, die nicht wis­sen, wie man bei einer demo­kra­tisch fahr­läs­sig legi­ti­mier­ten Brut­to­zu­wan­de­rung von 1,3 Mio Men­schen (2024, net­to 630.000, 85% Non-EU) ein paar bezahl­ba­re Qua­drat­me­ter fin­den soll, um Kin­der großzuziehen.

Dazu Kor­rup­ti­on bis in höchs­te Krei­se, gleich­mä­ßig ver­teilt auf das Kar­tell aus PP und PSOE. Mal Schmier­gel­der bei öffent­li­chen Bau­pro­jek­ten, mal Kick­backs bei Coro­na-Mas­ken-Deals. Der Bru­der des Minis­ter­prä­si­den­ten erhielt einen neun­jäh­ri­gen Aus­schluss von öffent­li­chen Ämtern. Die Ehe­frau von San­chez muss­te ihren Aus­weis bei den Behör­den hin­ter­le­gen, damit sie sich wäh­rend des aktu­el­len Kor­rup­ti­ons­pro­zes­ses nicht ins Aus­land abset­zen kann.

Aber Geld ist nur das eine Pro­blem. Viel net­ter wäre doch, wenn man vom Ein­kau­fen nach Hau­se gehen könn­te, ohne von einem Migran­ten auf offe­ner Stra­ße mit einer Mache­te zer­stü­ckelt zu wer­den? Pas­tor Die­go Valen­cia aus Alge­ci­ras hat­te zum Bei­spiel nicht das Glück.

In der Regi­on Mur­cia sam­meln sich Bür­ger Näch­tens zu Strei­fen­gän­gen. An den Strän­den der Cos­ta del Sol fin­den Jog­ger mor­gens im Was­ser düm­peln­de Nar­co­lan­chas und Pate­r­as, also ver­las­se­ne Boo­te von Dro­gen­händ­lern und Schlep­pern. Die Video­auf­nah­men der migran­ti­schen Inva­si­on rund um die spa­ni­sche Enkla­ve Ceu­ta an der marok­ka­ni­schen Küs­te gegen­über Gibral­tar zeigt die Zer­stö­rung spa­ni­scher Inte­gri­tät live in den Sozia­len Medi­en. Dass Regie­rungs­chef San­chez trotz­dem erwägt, min­des­tens eine hal­be Mil­li­on Migran­ten nach­träg­lich zu lega­li­sie­ren, kann man wohl nur als übli­chen Ver­such wer­ten, das Elek­to­rat zu mani­pu­lie­ren und die eige­ne Bevöl­ke­rung in Dul­dungs­star­re gegen­über einer immer­wäh­ren­den sozia­lis­ti­schen Klep­to­kra­tie zu versetzen.

Die neue Par­tei Noviembre Nacio­nal hält dage­gen. Man bezieht sich bewusst auf christ­li­che Wer­te. Mit Kreuz im Logo. Man sträubt sich noch nicht ein­mal gegen offe­ne Dis­kus­sio­nen über Ras­se und inkom­pa­ti­ble Reli­gio­nen. Man for­dert einen Kampf für natio­na­le Einheit.

Prä­si­dent und Grüß-August der NN ist Enri­que Lemus, eine seit Jah­ren bekann­te, aber rela­tiv unbe­deu­ten­de Figur der rechts-natio­na­len Poli­tik. Die wirk­lich trei­ben­de Kraft dahin­ter sind die Brü­der Ivan und David Rico Oli­va­res. Ihr Vater, Enri­que Rico Perez, war Regio­nal­po­li­ti­ker der PP, des spa­ni­schen CDU-Pendants.

Ivan und David sind Akti­vis­ten mit Taten­drang, Mar­ke­ting-Know-how und Social-Media-Affi­ni­tät. Sie sind der Grund, war­um das spa­ni­sche Estab­lish­ment ner­vös wird. Hier pas­siert Poli­tik auf einer schnel­le­ren, bild­mäch­ti­ge­ren Ebe­ne und mit einem Mer­chan­di­sing-Shop ohne Gum­mi­bär­chen­tü­te und Kugel­schrei­ber. Cap, Shirt, Flagge.

Hier ent­ste­hen Aktio­nen im opti­schen Wind­schat­ten der glo­bal erfolg­rei­chen Thril­ler-Serie „Haus des Gel­des“ (La Casa de Papel), in der ein Team mit roten Over­alls und wei­ßen Dali-Mas­ken unter ande­rem einen Coup gegen die Zen­tral­bank Spa­ni­ens plant. Ein rebel­li­sches Nar­ra­tiv aus Robin-Hood-Ele­men­ten, Kri­tik an Insti­tu­tio­nen und einer Negie­rung des aktu­el­len Finanz-Sys­tems im Sin­ne Bert­hold Brechts: „Was ist ein Ein­bruch in eine Bank gegen die Grün­dung einer Bank?“

Die Zukunft der NN ist über­haupt nicht abzu­schät­zen. Ver­stol­pern sie sich in ihrer eige­nen Begeis­te­rung? Ent­deckt man im Kader dunk­le Gestal­ten und Taten, die zur Auf­lö­sung der Par­tei füh­ren? Infil­triert der Staat die Orga­ni­sa­ti­on gleich selbst, um Skan­da­le zu pro­du­zie­ren? Wie wer­den sich ers­te Wahl­er­geb­nis­se ent­wi­ckeln? Und wie die Anschluss­fä­hig­keit an das rech­te Estab­lish­ment? Führt der Ein­tritt der NN in den demo­kra­ti­schen Pro­zess sogar zu einer Schwä­chung von VOX in den jun­gen Ziel­grup­pen? Und wer­den Wahl­for­scher die­sen ver­zwei­fel­ten Weg jun­ger Spa­ni­er dann als Ver­rin­ge­rung der rech­ten Mehr­heits-Chan­cen belächeln?

Fans der Brü­der Ivan und David Rico Oli­va­res las­sen sich davon nicht beir­ren. Für sie ist die NN eine Neu­auf­la­ge der Recon­quis­ta. Nach der Beset­zung durch Mus­li­me star­te­te der spa­ni­sche Wider­stand damals um das Jahr 720 aus dem Enga­ge­ment klei­ner christ­li­cher Grup­pen in Astu­ri­en und benö­tig­te eini­ge Hun­dert Jah­re, um Spa­ni­en wie­der kom­plett vom Islam zu befreien.

Zu Ehren die­ser Ent­schlos­sen­heit trägt bis heu­te jeder spa­ni­sche Thron­fol­ger bis zu sei­ner Amts­über­nah­me den Titel „Prin­ci­pe de Astu­ri­as“. Ob Feli­pe VI. sich an die Her­lei­tung erin­nert und zukünf­tig die NN unterstützt?

Nichts schreibt sich
von allein!

Das Blog der Zeitschrift Sezession ist die wichtigste rechtsintellektuelle Stimme im Netz. Es lebt vom Fleiß, von der Lesewut und von der Sprachkraft seiner Autoren. Wenn Sie diesen Federn Zeit und Ruhe verschaffen möchten, können Sie das mit einem Betrag Ihrer Wahl tun.

Sezession
 DE58 8005 3762 1894 1405 98
NOLADE21HAL

Kommentare (0)