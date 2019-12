Maschinenraum, Überraschungslosigkeit, Betrieb

Nemo Obligatur 12. Dezember 2019 20:59

Heute nachmittag Stuttgart Hauptbahnhof. Am Bahnsteig entlang ging eine kleine, dicke Frau mit käsigem, mürrischem Gesicht und grünem Haar. Sie war vorwiegend in Schwarz gekleidet, trug eine schwarze Jacke mit der Aufschrift "Antifaschistische Aktion", den bekannten schwarzen und roten Fahnen und noch ein paar ähnliche Sticker. Also praktisch offen verfassungsfeindlich. Diese ganze Person sah so unsympathisch aus, so nach verpfuschtem Leben und offen zur Schau getragener Dummheit! Im Grunde nicht vorstellbar, gegen diese geborenen Verlierer, zu unterliegen. Im Moment mögen sie mehr sein und sich der Rückendeckung der Medien und eines zahlungskröftigen Staates erfreuen. Das wird nicht ewig so bleiben.

Wo ginge es denn immer nur aufwärts? Unsere Sache heißt Deutschland. Die Sache ist gerecht, die Mittel sind angemessen, die Männer und Frauen haben das Herz am rechten Fleck. So muss es zu einem guten Ende kommen, wie lange es auch dauern mag. Ich kann mich gut daran erinnern, wie noch in den Achtzigerjahren praktisch "kein vernünftiger Mensch" mehr an die Wiedervereinigung glaubte. Die Mauer wird ewig stehen, mit ihr die DDR, hieß es allenthalben. Jeder weiß, wie es kam.