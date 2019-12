Neun Rechtsbrüche und neun Beschwerden

RMH 15. Dezember 2019 12:09

Gratulation zu den Erfolgen vor Gericht. In Österreich scheint das ja noch zu funktionieren, hier bei uns in Deutschland muss man leider vermehrt Fragezeichen dahinter setzen - zumindest im Bereich des einstweiligen Rechtsschutzes prallt man hierzulande vermehrt ab und wird auf die Hauptsacheverfahren verwiesen. Ein langer Atem ist also angesagt.

In diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, dass wir bei solchen juristischen Erfolgen es mit den Ergebnissen einer klassisch liberalen Rechtsaufassung zu tun haben, die Grundrechte nicht als universale Menschenrechte Aller gegen Alle gedacht hat, sondern als genuine Abwehrrechte des Bürgers gegen einen als von der Tendenz her immer eingreifenden bis übergriffigen Staates. Für jede echte Opposition ist daher klassischer Liberalismus im Zusammenhang mit dem Einfordern klarer, rechtsstaatlicher Regeln und vor allem auch unveränderbarer Rechte seines Bürgers gegen den Staat unabdingbar. Der AfD als Oppositionspartei kommt hier zwangsläufig die Rolle zu, die eine FDP eigentlich traditionell ausfüllen müsste, die aber sich in diesen Punkten als Regierungspartei zu oft korrumpieren hat lassen.

Bei allem Verständnis für den im Hinblick auf die Gewinnung von Wählerstimmen erfolgreicher erscheinenden "solidarischen Patriotismus", eine AfD hat hier der Anwalt der Bürgerrechte für Bürger und Vereine zu sein, besser kann man bei allen Distanzierungen dann auch nicht Graswurzelbewegungen wie der IB helfen, die gerade einen sicheres, verlässliches Rechtsgerüst braucht, um ihre Aktionen abschätzen zu können.

Bevor hier also wieder einmal alles vom Schmitt´schen "Ausnahmezustand" und dem Primat des Staates her gedacht wird, bei dem man als Opposition ohnehin einpacken kann und das Liberale nur in Kategorien von Schweinchen-Schlaus sieht, die via finanzkapitalistischen Manövern sich einen dekadenten Lebensstil auf Kosten anderer erwirtschaften, wäre es bei solchen Erfolgen auf dem Rechtswege einmal angebracht, seine diesbezüglich offenbar einfach strukturierten Denkweisen ein Stück weit zu öffnen und zu erweitern.

Rechtsstaatlichkeit ist nicht vom Himmel gefallen, Rechtsstaatlichkeit ist immer auch ein Kampf ums Recht und RECHTS sein, bedeutet nicht sozialistische Gleichmacherei mit Grenzzaun, sondern für konkrete RECHTE zu sein - und zwar für den BÜRGER des Staates und das Eigentum des Bürgers. Damit ist man dann auch automatisch BÜRGERLICH.

Wichtige Ansatzpunkte zu einer Schärfung des rechtsstaatlichen Profils können hier u.a. folgende Themen sein:

- Einfordern einer echten Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaften (in Deutschland nicht gegeben)

- Eindämmung des inflationären Gebrauchs des sog. Richtervorbehalts, also der Rechtsstaatssimulation durch Abwinken lassen von Eingriffsmaßnahmen durch nur einen Einzelrichter. Einführung eines sog. "Bürgeranwaltes", der bei solchen Entscheidungen einzubinden ist und der die Rolle eines Betroffenen einzunehmen hat, um diesem präventiv und abstrakt rechtliches Gehör zu gewähren.

- Änderung der Richterberufungen, insbesondere beim Bundesverfassungsgericht. Hier darf der Parteienklüngel nicht mehr eine Besetzung des höchsten Gerichts unter sich ausmachen dürfen

- Verbot von Parteimitgliedschaften für alle Organe der Rechtspflege, also Richtern, Staatsanwaltschaft und Rechtsanwälten (dämmt damit auch die Juristenschwemme in den Parlamenten ein) sowie Einschränkung von Parteimitgliedschaften von Beamten.

Das ist selbstredend nicht abschließend - soll aber auch nicht in einen Vorschlag für ein komplettes Parteiprogramm ausarten ...