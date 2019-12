Fußball (2) – Ultras, eine linke Vereinnahmung

Maiordomus 20. Dezember 2019 12:55

Wer sich an "rechten" Fussballfans gütlich tun will, ergötze sich an den youtube-Präsentationen der Anhänger von Lazio Roma. Ich glaube nicht, dass die Fans von Lazio Roma über die Hintergründe des ungarischen Freiheitskampfes im Bild sind. Es ist ein bisschen ein rechtes Pendant zur Begeisterung vieler Junglinker für den "Commandante" Che Guevara. Ein Bedürfnis nach Heldentum.

Immerhin war nun mal der ungarische Aufstand ein mit Schweiss, Blut und Tränen bezahlter, mit nichts anderem in Nachkriegs- Europa vergleichbarer Kampf um Volksfreiheit. Der Beginn desselben, worüber 33 Jahre niemand reden durfte, der 23. Oktober, markiert den zunehmend national betonten ungarischen Nationafeiertag.

Politisch interessant und nicht einfach als faschistisch abzutun ist das Kampflied der Lazio-Fans, "Avanti Ragazzi di Buda", der Lobpreis der ungarischen Freiheitshelden von 1956. Hier würde sich nun aber lohnen, den heute in Ungarn gepflegten und gängigen Kult dieser Vorgänge besser kennenzulernen. Dzu gibt es auf youtube eindrückliches Material.

Über Jahrzehnte tobte ein Kampf um die Deutungshoheit jenes Freiheitskampfes. Wie das Bildmaterial drückend beweist, handelte es sich um einen im emotionalen und auch politischen Kern nationalistisch aufgewühlten Freiheitskampf eines ethnisch homogenen, total unterdrückten Volkes, das aber mit Imre Nagy einen nationalkommunistichen Regierungschef hatte. War das nun eine nationalkommunistische Revolution oder eine faschistische Konterrevolution, wie noch ein Roman des Schweizer Schriftsteller Walter Matthias Diggelmann in der DDR für die damalige Lesart umgeschrieben werden musste? Klar bleibt: ohne den Übertritt auch von kommunistischen, 1958 hingerichteten "Verrätern" ins nationale Lager wären jene "Ereignisse", wie Chinesen zum Beispiel ihre unterdrückte Konterrevolution von 1989 ebenfalls nennen, nicht möglich geworden. Netto aber handelt es sich ohne wenn und aber um den einzigen neueren Freiheitskampf eines europäischen Volkes, in dem nicht nur vieles, sondern fast alles riskiert wurde. Es ging innenpolitisch für viele um Leben und Tod, aussenpolitisch um das Risiko eines 3. Weltkrieges. Natürlich spielte dabei Radio Freies Europa und der CIA eine nicht kleine Rolle, wiewohl Eisenhower am Ende nichts riskieren wollte.

Auch nicht zu vergleichen mit dem Schwejk-Widerstand der Tschechen 1968 und der weichen deutschen Gutmenschenrevolution von 1989, auf deren Verlauf heute auch ein Egon Krentz selber ein Kränzchen windet. Dabei war es trotzdem die Losung "Deutschland einig Vaterland", welche die Illusionen um einen sogenannt demokratisch sozialistischen zweiten deutschen Staat hinwegfegte.

1972 erklärte mir der ungarische Film- und Theaterautor Istvan Bekefy, jüdischer Kommunist, aber auch Schweiz-Fan, es seien 1956 überall die "Horty"-Faschisten aus ihren Löchern gekrochen, und der Mob sei für einen wie ihn tatsächlich gefährlich gewesen. Im gleichen Jahr 1956 bezeichnete noch der kommunistische Bürgermeister von Neuhausen am Rheinfall die Ungarn-Flüchtlinge als "Horty"-Pack. Bekefy konnte ich aber nicht widersprechen, dass die Masse sich auch in einem "wahren Freiheitskampf" in einen Mob verwandeln kann. Unvergesslich umgekehrt aufgehängte Geheimpolizisten, die nach Vorbild Mussolini und Claretta Petacci präsentiert wurden. Es gab auch eine auf zahlreichen westlichen Illustrierten auf dem Titelblatt abgebildete ungarische "Greta", die aber statt mti dem alternativen Nobelpreis mit einem kühlen Grab ausgestattet wurde. Heldentum ist nun mal nicht in einem Bahnwagen erster Klasse zu erringen.

Avanti Ragazzi di Buda! Es wäre das am meisten politische Kampflied von Fussballfans in Europa, wenn die Gröler nur eine Ahnung hätten, um was es da ging. Es kann sein, dass sie zwar wirklich keine Ahnung haben, es aber irgendwie im Bauch spüren. Die Voraussetzungen für einen Freiheitskampf wie in Ungarn 1956 sind heute nirgends in Europa gegeben, und es wird diese wohl auch nie wieder geben. Aber es handelt sich um die historische Erklärung, warum Ungarn sich politisch anders verhält als Deutschland und wohl auch Italien. Da können die Lazio-Fans singen und grölen, solange sie wollen!