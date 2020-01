Franz Bettinger 28. Januar 2020 10:29

Sorry, es wird ausnahmsweise mal lang: Ich verstehe nicht, weshalb sogar wir Rechten die Mär verbreiten helfen, der Begriff „Austausch“ stamme originär (2010) von R. Camus. Der Begriff Replacement / Remplacement / Ersatz steht so wortwörtlich in einem Arbeitspapier der UN (2001) und ein Jahr später in einem der EU (2002). Quelle: siehe unten. Es handelt sich um die - hoffentlich wenigstens in unseren Kreisen bekannte - „Replacement Agenda“ der UN und EU, auf die ich auf SiN wiederholt hingewiesen habe. Ich halte dieses Papier für den wichtigsten Einzelbeweis des an uns Europäern geplanten Völkermordes.

Replacement Migration heißt Ersatz-Migration. Migranten sollen die autochthonen Bevölkerungen ersetzen. Das IST Bevölkerungs-Austausch. In dem UN-Bericht »Replacement Migration« (ST/ESA/SER A./206) der UN-Bevölkerungs-Abteilung wird die Öffnung Deutschlands für mindestens 11,4 Mio. Migranten gefordert, auch wenn das zu sozialen Spannungen oder gar Aufständen führen sollte. Presse-Schulungen und TV-Beiträge sind zum Einhämmern der Welcome-Ideologie vorgesehen. Über Rehabitlitations-Programme lesen wir auf S.9: "Juveniles ... will be required to undergo a rehabilitation program designed to instill in them a culture of tolerance." Ist das etwas anderes als Umerziehungslager?

Aus der Replacement Agenda der UN und EU geht hervor, dass UN / EU damit rechnen, dass die Bürger sich gegen die Zuwanderung wehren werden. Der Lissabon Vertrag hat das Problem des Widerstandes aber schon vorsorglich und legal gelöst, indem er erlaubt, Aufständische zu töten und die Armeen im Landesinneren einzusetzen. Klar wird, dass das 'European Framework for Promoting Tolerance' nur dazu bestimmt ist, den zu erwartenden Widerstand zu ersticken und Kritik unter Strafe zu stellen. Maas hat mit Hate-Speach-§§ seinen Teil bereits umgesetzt. Es werden weitere Maulkorb-§§ folgen.

Es geht bei all dem nicht um rechts gegen links, sondern um unten gegen oben, es geht um Nationalstaaten gegen Weltstaat. Globalismus gegen Identität. Es geht um die Freiheit gegenüber den Zwängen der EU, UN und deren New One World Order. Es geht ums Überleben als kleine Einheit, als Familie, als Volk. Die Realität in Deutschland stellt die fiktiven Vorgänge in den Romanen von Michel Houellebecq und George Orwell bereits in den Schatten.

Quellen: http://www.un.org/esa/population/publications/migration/migration.htm

Auf Deutsch: http://www.politaia.org/wichtiges/asylanten-un-fordern-bevoelkerungsaustausch-von-deutschland/

Obiges Dokument fand ich im Netz direkt bei der EU. Dann gab es das nur noch auf englisch zu lesen. Nun finde ich es bei der EU nicht mehr, nur noch bei der UN! Bei youtube gibt es dazu noch folgende Beiträge (falls nicht bereits gelöscht):

Lissabon Vertrag/ Prof. Schachtschneider: https://www.youtube.com/watch?v=3iuPA48VwIM

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/libe/dv/11_revframework_statute_/11_revframework_statute_en.pdf

PS: Das oben genannte* UN-Papier, falls ihr es nicht googeln wollt, beginnt so:

"Department of Economic and Social Affairs Population Division: Replacement Migration …

United Nations projections indicate that over the next 50 years, the populations of virtually all countries of Europe ... will face population decline and population ageing. The new challenges of declining and ageing populations will require comprehensive reassessments of many established policies and programmes, including those relating to international migration. // Focusing on these two striking and critical population trends, the report considers replacement migration for eight low-fertility countries (France, Germany, Italy, Japan, Republic of Korea, Russian Federation, United Kingdom and United States) and two regions (Europe and the European Union). Replacement migration refers to the international migration that a country would need to offset population decline and population ageing resulting from low fertility and mortality rates. …