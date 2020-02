Sezession 94 erschienen – »Lektüre« als Pflichtlektüre

Laurenz 12. Februar 2020 15:41

@Solution ... neulich hatte ich einen Disput mit @Lotta Vorbeck, bezüglich "warum Konservative immer verlieren", irgendein belangloser Buchtitel. Hieße so ein Buch "warum deutsche Konservative immer verlieren", kämen wir der Sache schon näher. In Britannien verlieren aber Konservative gar nicht, was daran liegt, daß es dort keine historisch ausgeprägte bürgerliche Mittelschicht gab, wie bei uns. Die deutsche Oberschicht oder der Adel dachte vielleicht nicht als Anywhere, aber zumindest als Europäer und nicht als Deutscher, was eine konservative Haltung in unserem Sinne bereits verläßt. In Britannien gelang es viel mehr zwischen Weltherrschaft und dem Konservatismus eine Brücke zu schlagen, Boris Johnson ist dafür ein explizites Beispiel.

Während der franz. Revolutions- und napoleonischen Kriege entwickelten die Briten ihren Sinn für Propaganda, weg von den Fakten hin zu Einzelschicksalen. Bonaparte konnte sich auf den Kopf stellen, er verlor mehr oder weniger alle Propaganda-Schlachten gegen die Briten. Dem 2. und dem III. Reich erging es nicht besser. Das liegt vordergründig daran, daß man auf dem Kontinent die besten Köpfe an die Front schickte und nicht, wie die Briten, in die Verlagshäuser.

Ein konservativer Deutscher Politiker fängt sofort an, bei NGOs und sonstigen Schmarotzern zu streichen. Nicht so unsere feudale herrschende Linke. Die SPD sponsort auf Kosten des Steuerzahlers schon seit über 100 Jahren ihren Neo-Adel, der Frankfurter OB-Skandal um Peter Feldmann und die AWO ist keine Ausnahme, sondern die Regel, das weiß auch jeder, der sich nur ein bißchen in der SPD-Geschichte auskennt. Daß Peter Feldmann hier wieder mal, wie sein politischer Gegner, Michel Friedman, gerne einen auf ewiger Jude macht, wird natürlich nur hinter vorgehaltener Hand erwähnt. Brauchen tut das keiner. Natürlich ist bei dieser Definition der Linken auch Franz-Josef Strauß ein Linker, allerdings ein selten produktiver.

Die Konservativen werden im sozialistischen Feudalismus arbeiten geschickt und kommen gar nicht dazu, Bücher zu lesen.

Deshalb ist es für die Neue Rechte grundsätzlich (selektiv) überlegenswert, da hat Benedikt Kaiser absolut recht, weniger in der Theorie als in der Praxis, auf linke Ideen, wie zB das bedingungslose Grundeinkommen zurückzugreifen, auch wenn das jedem AfDler unvorstellbar vorkommt. Einerseits könnten wir so die ökonomische Eskalation herbeiführen, die wir zum Machtwechsel brauchen und andererseits den konservativen Bürgern Zeit schenken, mehr zu lesen.

Das Lesen steht allerdings hinter der Propaganda. Es stünde der AfD gut an, erstklassige Massen-Psychologen anzuheuern, um die Konditionierung der Hirne, auch vieler Intelligenter Bürger, auf Humanismus und Marxismus zu brechen. @Solution, das kennen Sie doch sogar auf SiN. Auch hier haben einige Junkies zu oft am Weihrauch geschnüffelt.