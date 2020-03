Sonntagsheld (141) – Es gibt Bilder, die Impfungen gleichen…

Als ich bereits an diesem Artikel sitze, erreicht mich via Lichtmesz' Twitter-Account ein verstörendes Video, welches die Sängerin Madonna vor wenigen Stunden veröffentlichte. Jener Kurzfilm, mit einer wackelnden Smartphone-Kamera gefilmt und unbeholfen zusammengeschnitten, zeigt die einstige Ikone weiblicher Sexualität, wie sie – offensichtlich nackt – in einer Art Fötusstellung in einer Badewanne hockt.

Während sie die Wärmeregler des Wasserhahnes wie einen Rosenkranz umgreift, blickt die Sängerin aus botoxgespannten Gesichtszügen ausdruckslos in die Kamera und referiert mit nachlässig gespielter Ergriffenheit ein paar austauschbare Vokabeln darüber, dass die Menschen im Angesicht der Corona-Krise alle gleich seien. Es ist ein Sprech, wie er einem tatsächlich überall begegnet: Wir sitzen all in einem Boot, usw. usf.

Es ist ein Bild, welches man ohne Umschweife als unheimlich bezeichnen kann. Ja, wie diese Frau, welche den Namen der Muttergottes trägt, ihren Körper bar jeder Sinnlichkeit in einer milchigen Flüßigkeit badet, während im Badewasser verstreut Rosenblätter treiben und im Hintergrund die abstrakt klingende Musik des Künstlers Brian Eno genauso verzerrt und gleichmütig dahintröpfelt, wie ihre Stimme, hat etwas regelrecht gruseliges.

Diese Endzeitvision einer verfallenden Pop-Ikone reiht sich ein in ganzes Panoptikum unwirklich erscheinender Aufnahmen, die das visuelle Mosaik der vergangenen Wochen bilden. Es sind Videos von Polizisten in Seuchenschutzkleidung, die wahlweise in eine Suhler Asylunterkunft einrücken, oder anderswo Jagd auf "Quarantänebrecher" machen. Es sind aber auch die Aufnahmen der auf die Flure verteilten Siechenden in den Krankenhäusern des mediterranen Europa, die jetzt immer häufiger an die Öffentlichkeit gelangen – hektisch umhereilende Krankenschwestern, dazwischen immer wieder herzzerreißendes Husten und der pfeifende Rhythmus der Beatmungsmaschinen.

Dem gegenüber soll die Image-Kampagne der Wiener Polizei, die in Formation durch die leergefegte Innenstadt tuckert und einen heimeligen Schlager aus den Lautsprechern dröhnen lässt, wohl Vertrauen erwecken; tatsächlich erscheint sie wie das verzerrte Spiegelbild der Militärkonvois aus Bergamo, welche die Toten bei Nacht ins nächste Krematorium transportieren.

Kurzum, ohne die Pittoresken weiter in die Länge zu ziehen: Worüber Theodor Adorno und Max Horkheimer in ihren Aufsätzen über die Kulturindustrie schrieben und was Walter Benjamin in seinem Aufsatz über "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" zu berichten wusste, mag wohl dahingehend seine Richtigkeit haben, dass die Wirkung zwischen der Realität und ihrer medialen Aufbereitung durchaus eine wechselseitige ist; das würde zumindest erklären, weshalb man sich dieser Tage bisweilen wie in einem Kinofilm vorkommt.

Wo aber das Leben schon wirkt wie ein schlechter Film und das Madonnen-Video wie eine gescheiterte Hommage an den mit dem Bizarren liebäugelnden Klassik-Pomp Paolo Sorretinos, kann ich im Zweifelsfall nur empfehlen, zum Original zu greifen. Namentlich zur Fortsetzung der vom Letztgenannten geschaffenen Serie "The Young Pope", welche ich an dieser Stelle bereits vor gut zwei Jahren kürte.

Zugegeben, ich gehe ein gewisses Risiko ein, weil ich "The New Pope" noch nicht bis zum Ende geschaut habe, doch was ich in den ersten Folgen bisher sah, gibt keinerlei Anlass dazu, an Sorretinos Weltrang zu zweifeln. Der Bombast, der Witz, die Melancholie – alles das ist wie in allen seinen Werken auf eine schamlose, wundersame Weise miteinander verwoben - aufgespannt auf die ewig-junge, ewig-greise Kulisse Italiens.



Zum Inhalt der Serie möchte ich nicht allzu viele Worte verlieren, sie knöpft jedenfalls mehr oder weniger direkt an die Handlung der Vorgängerstaffel an. Nur soviel: Nachdem den von mir als Gegenpapst gefeierten Pius XIII. ein ungewisses Schicksal ereilte, hat auch ein gewisser Franziskus einen Auftritt von angemessener Intensität in den heiligen Hallen des Vatikans. Allein diese Schelmerei genügt eigentlich schon, um Sorrentino als 141. Sonntagshelden und damit zum zweiten Mal zu bekränzen.

Wer also ein Impfmittel gegen die sich pandemisch ausbreitende Dystopie benötigt, dem sei "The New Pope" wärmstens ans Herz gelegt.

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=nNdvNxBtWuo[/embed]