Netzfundstücke (71) – Klärung, Leeds, Ausverkauf

Mit »Wir klären das!« geht nach dem »Kulturlabor« ein weiteres Videoformat an den Start, das insbesondere durch das neue und erste patriotische Filmstudio – »Ein Prozent«-Leiter Philip Stein stellt es hier vor – möglich gemacht wurde.

Moderatorin der Erklärsendung ist die junge niedersächsische AfD-Politikerin Marie-Thérèse Kaiser, die unterstützt von Animationen politische Streitthemen sachlich in ihre inhaltlichen Bestandteile auftrennt und so Informationen herausschält, die außerhalb der Deutungsmuster und Denkkorridore des Establishments liegen.

»Wir klären das!« bildet dadurch einen wichtigen Gegenpol zu den offiziös-medialen Wissenslautsprechern im Videobereich wie »MrWissen2Go« oder »Faktenchecker«-Blogs wie bspw. Correctiv.org.

Eine gelungene neue Sendung, deren erstes Video zum Thema »Migration« zurecht bereits über 35.000 Klicks auf sich vereint. Unbedingt hier anschauen:

Um die Verbindungslinien zwischen 2020 und 2021 weiter aufrecht zu erhalten, geht es von Millwall (siehe Sonntagsheld 167 – Millwall, die Zweite) raus aus London zum »Premiere League«-Aufsteiger im Norden Englands, Leeds United (The Whites).

Am letzten Spieltag im Jahr 2020 hatte der Klub ein achtbares 5:0 gegen West Bromwich eingefahren und beendete das Jahr somit auf dem 11. Tabellenplatz. Das hinderte die englische Frauennationalspielerin Karen Carney als Expertin des übertragenden Senders »Amazon Prime Video« nicht daran, dem Verein in gewisser Weise den rechtmäßigen Platz innerhalb der Liga abzusprechen, da Leeds ihrer Meinung nach nur »wegen COVID aufgestiegen« sei – »dahingehend, daß es ihnen eine Art Atempause verschafft« habe.

Der Klub nahm diese Äußerung per Kurznachrichtendienst Twitter direkt aufs Korn:

🤔 “Promoted because of Covid”

🙂 Won the league by 10 points

👋 Hi @primevideosport pic.twitter.com/Ctz18sksZA

— Leeds United (@LUFC) December 29, 2020