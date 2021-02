Sammelstelle für Gedrucktes (7)

Mit Strauß, den Mohler seit der Spiegel-Affäre (1962) kannte, hoffte er, einen »deutschen de Gaulle« unterstützen zu können. Er fand, etwa in den Brüdern Robert und Marcel Hepp, faszinierende Verbündete. Aber die »gaullistische Welle«, die Mohler vorübergehend zu erkennen meinte, glich eher einer Ansammlung gaullistischer Tropfen, die der Strauß-Referent Marcel Hepp im CSU-nahen Bayernkurier und Mohler durch verfaßte Reden – die von Strauß inhaltlich stark abgeschwächt gehalten wurden – auf die potentiell interessierten Konservativen träufelten, ohne aber größere Resonanz finden zu können. Es gab verschiedene Faktoren dafür, daß sich der stets polarisierende Strauß nicht zum deutschen Charles de Gaulle entwickelt. Neben der französischen Sonderlage des Status de Gaulles als Retter Frankreichs 1944/45, war es unterem auch die apodiktische US-Orientierung Strauß’, die dieser nicht ablegen wollte, um einen eigenständigen, authentischen »Dritten Weg« für die BRD zu verfolgen – jenseits von West- und Ostblock. Mohlers souveränistische Aufklärungsarbeit prallte am prowestlichen Machtpolitiker ab.

Strauß erwies sich also unterm Strich weder innen- noch außenpolitisch als ein deutscher autoritärer Typ jenseits des Parteiengezänks. Mohler gab die Hoffnung auf eine in seinem Sinne konservative Parteipolitik mit einem eher technokratischen Kopf an der Spitze des Apparats endgültig auf. Er registrierte überdies die finale Zaghaftigkeit und unantastbare CDU-Loyalität von Strauß und seinen Kompagnons und zog entsprechend eindeutig seine Konsequenzen.

Spätestens mit dem Abgesang »Wir und die CDU« (Criticón 26, Nov.-Dez. 1974) kann jedweder Flirt mit der Union als beendet angesehen werden. Mohler konzentrierte sich fortan auf seine tragende Rolle in der Siemens-Stiftung und seine vielfältige Publizistik, während die Sehnsucht nach der vierten Kraft weiter in kleinere, rein staatstragende Blätter wanderte – William S. Schlamms Zeitbühne wurde einige Zeit lang die Tribüne für dieses Ansinnen.

Warum dieser Rückgriff auf alte Debatten einer alten Zeitschrift? Weil die Quintessenz des damaligen Liebäugelns mit der CSU als vermeintlich besserer, konservativeren und patriotischeren CDU noch heute durch rechtsorientierte Kreise wabert. »Mit Strauß würde es das nicht geben«, »Wir bräuchten eine Strauß-CSU« oder auch »Strauß – und die AfD wäre überflüssig« sind Standardfloskeln einer lernresistenten Minderheit im betont bürgerlichen Rechtsspektrum. Vermeintliche Weisheiten, die selbst in der AfD, die ja als Oppositionskraft angeblich überflüssig würde durch eine Strauß-artige Unionspolitik, fröhlich Urständ feiert.

Ein sinnbildliches Beispiel hierfür bietet ein kleiner, aber vielsagender Twitter-Disput, den sich der amtierende CSU-Chef Markus Söder mit dem ehemaligen CDU-Mitglied und nunmehrigem AfD-MdB Joana Cotar lieferte. Söder ätzte am 17. Februar gegen die Alternative:

Franz Josef Strauß hätte zur AfD gesagt: Einmal Faschismus in Deutschland reicht.

Cotar erwiderte:

Franz Josef Strauß hätte die jetzige CSU zum Teufel gejagt.

Man kommt nicht umhin festzustellen: Söder liegt richtig, Cotar falsch.

Denn selbstverständlich hätte Franz Josef Strauß, der anno dazumal die rechtskonservativen Republikaner unter Franz Schönhuber wie kaum ein Zweiter attackierte und das Seinige dazu beitrug, die REPs als »Neofaschisten« zu isolieren, alles AfD-Gegnerische wie Söder gemacht – nur, seinem Format entsprechend, eben klüger, pointierter, unterhaltsamer, cleverer, nachhaltiger, jovialer, wirkmächtiger.

Just von Strauß stammt ja folgendes Zitat, das bis heute die Brandmauer »konservativer« Unionler gegen rechts stabilisiert:

Rechts von der CSU darf es keine demokratisch legitimierte Partei geben.

Strauß ließ diesem Axiom immer wieder entsprechende Argumente und Taten folgen, und auch der bayerische Verfassungsschutz wurde just unter ihm bereits zum – im damaligen Bundesvergleich – besonders strengen Landesgeheimdienst, der – ganz Strauß-konform – alles »rechts von der CSU« ins Visier nahm.

Man kann nun 2021 gewiß darüber streiten, ob eine Strauß-geführte Bundes-CSU die ein oder andere Migrationswelle abgeschwächt hätte. Man kann darüber streiten, ob dadurch die ein oder andere gesamtgesellschaftliche, vorpolitische (d. h. metapolitische) Akzentverschiebung nach links ein wenig verzögert worden wäre. Man kann auch darüber streiten, ob Strauß jeden Nonsens der heutigen Merkel-Union mitgetragen hätte.

Darüber hinaus man kann wohl auch – wie der geschätzte Martin Lichtmesz – über die Frage sinnieren, ob die damaligen Strauß-CSUler nach objektiven Kriterien nicht sogar rechter waren als viele heutige liberalkonservative AfDler. (Wobei mit einem Bonmot des zeitweiligen Strauß' Korrespondenz-Partner Mao zu entgegnen wäre: »Letzten Endes aber haben sie sich in Papiertiger, in tote Tiger, in butterweiche Tiger verwandelt. Das sind historische Tatsachen.«)

Worüber man nicht streiten kann, und dies allein ist für Gegenwart und Zukunft entscheidend, bleiben die Lehren aus der Geschichte, die Mohler und Kollegen bereits vor 50 Jahren für uns alle zogen: Mit dieser CDU/CSU – ob mit oder ohne der bloßen Symbolfigur Strauß als sympathischem Landesvater in München – ist keine grundlegende Kursänderung denkbar, keine grundlegende Erneuerung Deutschlands, keine grundlegende Offensive gegen liberale und linke Politiken.

Just dies wäre aber seit Jahrzehnten vonnöten, um Volk, Nation und Staat zu bewahren und beständig für die Zukunft auszugestalten, was damals wie heute zwingend gesellschaftliches, politisches und ökonomisches Umdenken erfordert. Es handelt sich dabei um Umdenkprozesse, die weit über die Inhalte wohlfeiler Bierzeltreden und pointiert antikommunistischer Rhetorik eines Franz Josef Strauß hinausgehen müßten, so sehr diese auch das konservative Gemüt umschmeichelten und als »Kleinbürgerstimmenfänger« (Nils Wegner) wirkten.

Diese Prozesse zur Renaissance unseres Landes vorzudenken, zu entwickeln, zu durchdenken und im parlamentarischen Feld auszutesten bzw. sukzessive zu erproben, wäre im übrigen die genuine Aufgabe einer Rechtspartei in Deutschland. Aus der Geschichte rechtsalternativer Gehversuche gewonnene Erkenntnisse müssen hier zwingend einfließen.

Dafür aber bedarf es »organischer Politiker« von rechts mit entsprechendem Bildungs- und Weltanschauungshorizont, die die vergangenen Projekte der eigenen Milieus mit all ihren Besonderheiten und Fehlschlägen kennen und die aus ihnen zu abstrahierenden zeitlosen Lehren beherzigen. Christdemokraten ohne christdemokratisches Parteibuch helfen hier kaum weiter.

Nur mit organischen Politikern könnte der Fetisch einer »CSU 2.0«, einer »CSU mit Eiern«, endlich zu Grabe getragen werden. Den Tod dieses Traums hat Criticón schon in den 1970er Jahren annotiert – es gibt keinen Grund, die Leichenruhe zu stören.

Hierfür ist gewiß auch der heutige CSU-Motor Söder verantwortlich (auch wenn Namen an der Spitze christsozialer und christdemokratischer Formationen überwiegend Schall und Rauch sind).

In der aktuellen Ausgabe der Blätter für deutsche und internationale Politik (2/2021) beschäftigt sich Albrecht von Lucke mit Söder, dem letzten Kontrahenten des CDU-Vorsitzenden Armin Laschet um die Kanzlerkandidatur der Union. Es wird ausgerufen: »Der Kampf ums Kanzleramt«.

Tatsächlich ist die Frage, wer die beiden Schwesterparteien ins Schwarz-Grüne führt, noch offen, auch wenn Söder zuletzt durch die Coronaturbulenzen Sympathiewerte einbüßte. Werte, die aber überhaupt erst so ansteigen konnten vorher, weil die

Coronakrise (...) zum historischen Glücksfall für den Franken

wurde. Albrecht von Lucke diagnostiziert nämlich einen Corona-verursachten »perfekten Rollentausch« Söders:

Vom lange Zeit größten Merkel-Kritiker avancierte er förmlich zu deren Stalker. Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz wich er, auch inhaltlich, bei keiner Pressekonferenz von der Seite der Kanzlerin. So wurde binnen eines Dreivierteljahres aus einem hoch unbeliebten Scharfmacher der beliebteste (männliche) Politiker des Landes, ein in der Geschichte der Bundesrepublik einzigartiger Vorgang.

Man kann von Luckes »Scharfmacher«-Zuschreibung getrost als linke Marotte übergehen und dem Blätter-Redakteur zugestehen, daß er Söders »machiavellistisches Meisterstück« in vorliegendem Beitrag angemessen nachzeichnet.

Söders Vorgehen war deutlich berechnender und wirkmächtiger als es einst Strauß oder Edmund Stoiber leisteten: Er spielte seine Konkurrenten Jens Spahn und Friedrich Merz mal so, mal so gegeneinander aus, positionierte sich situationsspezifisch und gelang so in das nunmehrige Kopf-an-Kopf-Duell mit Laschet um die Kanzlerschaft.

Man kann Albrecht von Luckes Diagnose einer »brutalen Härte« Söders für überspitzt und unangemessen halten; aber daß Söder einiges von jenem »Willen zur Macht« (um der Macht willen) besitzt, der auch für Konrad Adenauer oder Angela Merkel so stilprägend war, ist schwerlich von der Hand zu weisen.

Von Lucke sieht nun zwei unterschiedliche Politikstile im Ringen um die Führung an der Spree aufeinandertreffen: Laschet wirke als vertrauensvoller »Teamplayer«, Söder inszeniere sich dagegen als Führungskraft, die auf Gefolgschaft angewiesen ist – und trifft dabei womöglich jenen Ton, der in einer anhaltenden Krise der Corona-Lockdown-Zeiten stärker nachgefragt würde.

»Vieles«, so weissagt es Albrecht von Lucke mit einiger Berechtigung,

spricht daher für einen Kanzlerkandidaten Söder – und damit für den ersten Kanzler der CSU.

Einer CSU wohlgemerkt, die damals, unter Strauß, wie heute, unter Söder, nicht die Rettung Deutschlands verheißen kann. 50 Jahre nach den lehrreichen Episoden Mohlers und der Brüder Hepp sollte diese Erkenntnis endlich auch im Umfeld der AfD final durchschlagen.

Sind vergleichbare Appelle aus dem Dunstkreis der »Neuen Rechten« an die Lernfähigkeit rechtsorientierter Parteipolitiker »moralischer« oder amoralischer Natur? Ich würde sagen: weder noch, sie sind politisch-reflexiv.

Felix Heidenreich würde die zweite Variante präferieren, denn er schreibt in seinem »Schlaglicht« mit dem Titel »Rechte Hypomoral« in der genannten Ausgabe der Blätter:

Das eigentlich Neue und Gefährliche an der Neuen Rechten ist nämlich in der Tat gerade nicht, dass sie mehr moralisiert, sondern dass sie radikal entmoralisiert. (...) Es ist das konservative Lager, welches die Einhaltung der Spielregeln aufkündigt, und nicht das progressive Lager.

Unabhängig ob des Sinngehaltes der ersten Teilaussage kann man direkt zur zweiten übergehen und fragen: Vielleicht liegt diese Aufkündigung der Spielregeln ja auch daran, daß es schlichtweg die falschen Regeln falscher Akteure sind? Aber darum geht es dem Freiburger Politikwissenschaftler ja gerade eben. Er will die Spielregeln des »progressiven«, also kategorisch linken Lagers perpetuieren und außerhalb jeder Kritikwürdigkeit stellen, indem er die eigenen Strohmänner für bare Münze nimmt: