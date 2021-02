Sammelstelle für Gedrucktes (8)

Die Geschichte zeigt: Wenn ein beachtlicher Teil der Bevölkerung zu lange politisch keine Repräsentanz hat, entsteht irgendwann etwas Neues. So sind die Grünen und schließlich die Linke entstanden.

Man darf ergänzen: Vor allem ist so die Alternative für Deutschland entstanden, mithin jene Partei, die – bis dato recht erfolgreich – just die Wählerklientel erreicht, die Wagenknecht in vorliegendem Interview in den Fokus nimmt.

Wagenknecht kann (und dürfte) um diese Tatsache wissen, denn ob sie nun zu den Wähleranalysen von Klaus Dörre, Philip Manow oder der Bertelsmann-Stiftung greift (vermutlich: zu allen): Arbeiter, unterer Mittelstand und kleine Selbständige sind der Grund für die Zweistelligkeit der AfD auf Bundesebene und für die anhaltenden Wahlerfolge im Osten des Landes.

Wird sich vor Augen gehalten, daß in diesem heterogenen Segment nach wie vor ein relativ hoher Nichtwähleranteil zu finden ist (und zwar von Hamburg bis München, von Saarbrücken bis Dresden), wird noch klarer, wie bedeutsam es ist, daß die Repräsentationslücke, die die AfD teils bereits geschlossen hat und weiter schließen kann, nicht von der Linkspartei, sondern eben der Alternative bearbeitet wird. Hier liegt objektiv feststellbares Wachstumspotential, hier liegen realistische Chancen auf – erstens – eine Verfestigung der Wählerbasis und – zweitens – auf Wachstum über die bisherigen Ergebnisse hinaus.

Aber nicht alle Beobachter der AfD nehmen diese empirisch feststellbaren Gegebenheiten wahr. Werner Patzelt, Christdemokrat und Politikprofessor, fordert in der Jungen Freiheit (Nr. 8/2021) erneut »Vernunft und Maß« ein. Damit meint er die zu forcierende Selbstverzwergung der AfD, um den verärgerten Riesen CDU/CSU ein wenig zu besänftigen. Ausführlich Stellung zu derartigen Planspielen habe ich hier bezogen.

Patzelt hält also nichts von einer Alternative als Alternative, welche bestehende Repräsentationslücken (siehe oben) schließt und konstruktive oppositionelle Politik gegenüber allen Altparteien betreibt – einschließlich der Union, die in 72 Jahren BRD-Geschichte stolze 52 Jahre regierte und damit als Hauptverantwortlicher für die bundesdeutsche Malaise zu gelten hat.

Patzelt, eben selbst CDU-Mitglied, sieht das freilich anders. Ihm schwebt eine liberalkonservative AfD als Union-Mehrheitsbeschaffer vor, die sich einseitig gegen links positioniert und damit »bürgerliche Mehrheiten« für realistisch werden läßt. Man kann tatsächlich mit guten Gründen über dieses Modell streiten, auch wenn es starke Argumente gibt, es abzulehnen.

Doch Patzelt führt keine guten Gründe an, sondern verzettelt sich in realitätsfernen Gedankenspielen aus dem Elfenbeinturm. Zunächst kritisiert er in deutlichen Worten Auftreten und Agieren vieler AfD-Verantwortlicher, was nicht zu bemängeln wäre, würde Patzelt keine perfide Art der Schuldumkehr bieten. Nicht der versammelte Block der Kartellparteien – einschließlich der Union! – ist nach Ansicht Patzelts primär verantwortlich für die eskalative Stimmung gegenüber der AfD im Superwahljahr. Sondern sie selbst.

Patzelt spricht lediglich von »gegnerischen Fouls«, die aber doch

in einer Demokratie etwas anderes sind als Staatsterror in einer Diktatur.

Das bestreitet niemand, aber dieser Passus vergleicht Äpfel mit Birnen.

Denn es handelt sich nicht nur um »gegnerische Fouls«, wenn AfD-Wahlkämpfer am hellen Tage krankenhausreif geschlagen werden; es handelt sich nicht nur um »gegnerische Fouls«, wenn Kneipen, die der AfD Obdach geben, verwüstet werden; es handelt sich nicht nur um »gegnerische Fouls«, wenn Autos von AfD-Akteuren in Flammen aufgehen.

Patzelt weiß zweifellos um den zu oft medial relativierten, wo nicht romantisierten Terror des Antifaschismus, er weiß um die Fördernetzwerke der linken Szene, er weiß um staatlich und politisch gewährte Spielräume des Linksextremismus. Also muß man bei dieser Verharmlosung in Sachen »gegnerischer Fouls«, die man nicht als Anlaß zu grundsätzlichen Tönen nehmen sollte, von Vorsatz ausgehen.

Es wird aber noch markanter. Patzelt führt aus:

Es haben viele Mitglieder und Anhänger der AfD anscheinend noch nicht begriffen, daß eine strikte Trennung von Regierungskritik und Systemgegnerschaft die Voraussetzung politischer Freiheit ist.

Der zweite Halbsatz klingt politikwissenschaftlich korrekt und ist es auch. Nur: Es trifft wiederum nicht die realen Verhältnisse. Denn selbstverständlich ist Regierungskritik das Feld der AfD; doch die Regierung und ihr nahestehende Medien erheben die Regierung und ihr Vorfeld in einen Status, in dem diese Allianz für nicht grundsätzlich angreifbar erklärt wird, was der Kritik an ebenjenen Strukturen doch erst den systemgegnerischen Mantel verpaßt.

Gerade dies ist das Problem des Folgearguments, wonach man eine Regierung und die sie tragenden Parteien »scharf angreifen« dürfte –

nicht aber eine Verfassungsordnung, nur weil deren Spielregeln derzeit den Gegner an der Machtsein lassen.

Auch diese Passage klingt wohlfeil, denn die Verfassungsordnung wird nicht angegriffen, sondern in ihrer Gültigkeit im allgemeinen für Deutschland und im besonderen auch für sich selbst eingefordert.

Patzelt blendet einmal mehr aus, daß der »Gegner« qua machtpolitischen Setzungen seine »Spielregeln« überhaupt erst aufgestellt und in ihrer Wirkmacht so zementiert hat, daß ein Aufbegehren gegen falsche Spielregeln und falsche Schiedsrichter eo ipso in den Rang prinzipieller Systemgegnerschaft erhoben und dadurch nominell unmöglich gemacht wird. (Es sei denn, man kalkuliert eben ein, daß bei Zuwiderhandeln der Verfassungsschutz aktiv wird.)

Patzelt kümmert sich nicht um derlei Petitessen. Er fährt fort: