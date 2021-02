Ladenpleiten, Sparkassenzettel, Great Reset

Einerseits des Maskenzwangs in öffentlichen Verkehrsmitteln wegen, andererseits um sorgsam über die Zeichen der Zeit zu wachen.

So flaniere ich also und sehe immer mehr Geschäfte eingehen. Straßenzugweise ist jedes dritte Geschäft oder Lokal für immer zugesperrt, besonders die alteingesessenen, mittelgroßen und kleinen und die in Seitengassen gelegenen (die FAZ berichtet dasselbe über die Berliner Kantstraße).

I will never financially recover from this las ich an einem kleinen Kaffeehaus, es muß ein Zitat aus einem Film sein, Kind kannte den abgebildeten zitierten Schauspieler. Überall radeln E-Bikes von „Lieferando“ und „Mjam“, parken vor hippen Vegan-bowl-pop-up-Shops genauso wie vor den globalistischen Schnellfutterketten, und auch selten mal vor dem Italiener, in dessen Fenster jeden Tag dieselbe frustrierte Frau stundenlang auf ihr Handy stiert.

Derzeit sind in Wien gewöhnliche Ladengeschäfte wieder offen, dürfen aber je nach Größe nur einzelne Kunden mit FFP2-Maske einlassen, was einer hinausgezögerten Pleite gleichkommt, denn staatliche „Coronahilfen“ stehen ihnen nun freilich nicht mehr zu.

Was soll daraus werden? Man sieht von der Straße hineinlugend noch nicht endgültig, wie es um Wiens Kaffeehäuser steht, doch "Nespresso" wirbt bereits auf Großplakaten damit, sich die „Kaffeekulturen der Welt" nach Hause zu holen.

Wer derzeit ungern "Zufallstheoretiker" (Paul Schreyer) sein möchte, fragt sich alsbald, wohin diese Reise eigentlich gehen soll, was das Ziel, der Plan dahinter ist. Und sollte es kein jetzt schon erkennbares Ziel geben, bleibt zu fragen, wem die derzeitige Lage nützen wird und wem nicht.

Wie hat man sich die Stadt und ihre Lokale in ein, zwei Jahren vorzustellen? Sperren die jetzigen Läden zu, um als staatlich abhängige „geförderte“ Betriebe (analog zur geförderten Kunst oder subventionierten Landwirtschaft) wieder zu öffnen? Kommen in die Ladenlokale lauter Franchise-Nehmer von Ketten, die dann nach QR-ablesbaren Kriterien selektierte (getestete, geimpfte, sozialkreditgenehme) Kunden einlassen dürfen?

Gastronomie wäre Streetfood-Abholstation mit zwei Bartischen und ansonsten Lieferando, der Rest der Volksfütterung läuft über Kantinen? Die bisher in Präsenzgeschäften feilgebotenen Konsumgüter werden eben im Internet bestellt, ein paar sogenannte flagship stores bleiben in der Innenstadt bestehen? Die Ladenlokale stehen leer, bis darin ebenfalls geförderte Wohnungen eingerichtet werden? Hierzu fand ich tatsächlich einschlägige Planungen: wenn die Leute im homeoffice verbleiben, wird via Umwidmung der einstigen Büroflächen ein Teil des Wohnungsmarktproblems elegant gelöst.

Ungefähr bis dahin reichten meine eigenen Gedanken, bis ich das Buch Covid 19 - Der große Umbruch (Engl. Covid 19 - The Great Reset ) von Klaus Schwab und Thierry Malleret las. Ich wurde darin fündig.

Die beiden Autoren schreiben, wie sich im Zuge der „Corona“-Krise das Stadtbild und die Wirtschaft langsam hin zu ihrem Idealszenario hin entwickeln werden. Stand der Dinge ihrer Beobachtungen ist Sommer 2020, alles danach Ablaufende ist Wunschdenken. Im Buch oszilliert die Argumentation ständig zwischen bereits Realisiertem und Möglichem. Ich zitiere eine längere Passage:

Wie bereits erwähnt, ist es sehr wahrscheinlich, dass Ladengeschäfte gegenüber dem Online- Shopping stark an Bedeutung verlieren werden. Die Verbraucher sind möglicherweise bereit, für die Lieferung schwerer und sperriger Produkte, wie Flaschen und Haushaltswaren, etwas mehr zu bezahlen. Die Einzelhandelsfläche von Supermärkten wird daher schrumpfen und den Nachbarschaftsläden ähneln, in denen die Käufer relativ kleine Mengen von bestimmten Lebensmitteln kaufen.

Es könnte aber auch sein, dass weniger Geld in Restaurants ausgegeben wird, was darauf hinauslaufen könnte, dass an Orten, an denen traditionell ein hoher Prozentsatz des Lebensmittelbudgets der Menschen in Restaurants ausgegeben wurde (z. B. 60 % in New York City), diese Gelder in Supermärkte im Stadtgebiet umgeleitet werden und diesen zugute kommen könnten. Vorausgesetzt die Stadtbewohner entdecken die Freude am Kochen zu Hause wieder.

Dasselbe Phänomen könnte im Unterhaltungs-Business auftreten. Aufgrund der Corona-bedingten höheren Angst, mit völlig Fremden in einem geschlossenen Raum zu sitzen, könnte es sein, dass viele Menschen beschließen, sich den neuesten Film oder die Opernaufführung lieber zu Hause anzusehen, weil das am vernünftigsten ist. Eine solche Entscheidung würde den lokalen Supermärkten zugute kommen, aber zulasten der Bars und Restaurants fallen (wobei die Möglichkeit, Mahlzeiten online zum Mitnehmen oder zur Lieferung nach Hause anzubieten, für sie ein Rettungsanker sein könnte). Es gab zahlreiche Beispiele dafür, dass dies ad hoc in Städten auf der ganzen Welt während der Lockdowns geschah.

Könnte das vielleicht ein wichtiges Element eines neuen Business-Überlebensplans einiger Restaurants nach Covid-19 werden? Es gibt andere erste Auswirkungen, die viel leichter vorherzusehen sind. Sauberkeit ist eine davon. Die Pandemie wird unseren Fokus auf Hygiene sicherlich mehr in den Vordergrund rücken. Die neue Hygienebesessenheit wird insbesondere die Schaffung neuer Verpackungsformen nach sich ziehen. Wir werden angehalten, die Produkte, die wir kaufen wollen, nicht anzufassen. Einfache Freuden, wie das Riechen an einer Melone oder das Betasten einer Frucht werden verpönt sein und vielleicht sogar der Vergangenheit angehören.