Sammelstelle für Gedrucktes (13)

Beispiel mag die sogenannte „Sieben-Tages-Inzidenz“ (STI) dienen, mit der im Herdenansatz die Schwellen definiert werden, an denen verschiedene Kontaktverbote einsetzen oder gelockert werden sollen. Eine STI von 50 bedeutet, dass in den zurückliegenden sieben Tagen 50 Menschen pro 100000 Einwohner positiv getestet wurden, also 150 in einer Stadt mit 300 000 Einwohnern oder rund 21 pro Tag, entsprechend 0,007 Prozent. Auch wenn die meisten dies für die Zahl der Neuinfizierten halten – ein Irrtum, der von den Medien nur selten aufgeklärt wird –, handelt es sich tatsächlich nur um die Zahl der positiven Tests, soweit diese dem zuständigen Gesundheitsamt angezeigt wurden.