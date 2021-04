Literatur-Gespräche: zum Abschluß Horst Lange

brueckenbauer 6. April 2021 13:07

Langes Gedicht "Die Katzen" war in allerlei Anthologien zu finden, das einzige, was ich bisher gelesen habe. Bei Kurzgeschichten ist das Problem, dass es zu wenige Anthologien gab - zunächst fallen mir nur die von Reich-Ranicki, und der war auf diesem Gebiet wohl tatsächlich ein "gate-keeper". Andererseits war der konservative Gerd Gaiser immer auch in Anthologien präsent, z.B. auch bei Hermann Kesten. Wenn Lange so unbekannt blieb, dürfte es auch am Thema Weltkrieg, oder genauer gesagt Soldat, gelegen haben. Übrigens: Ist nicht auch in den USA das Thema Weltkrieg gewissermaßen vorsortiert? Was gut ankam, waren Stories von jungen Männern, die unvorbereitet in den Krieg gestürzt wurden, oder von den Schicksalen in Kriegsgefangenenlagern.