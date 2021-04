Sammelstelle für Gedrucktes (15)

Erstens findet man dort tatsächlich vernunftorientierte Berichterstattung und Analysen, die in der bundesdeutschen Tagespresse ausgeblendet oder aber ideologisch einseitig aufbereitet werden; die NZZ schließt damit gewissermaßen eine Informationslücke, so wie es einst das Westfernsehen für Teile der DDR übernommen haben soll.

Zweitens verweist der Terminus »Westpresse« aber eben auch auf den Westen als Standort des eigenen Denkens. Das macht sich in der außenpolitischen Abteilung der NZZ Tag für Tag bemerkbar. Die bisweilen moralpolitisch daherkommende Parteinahme wider Nationalstaaten, die der liberalen Weltordnung gegenüber skeptisch operieren – von Ungarn bis China –, finden sich ebenso wie pauschalisierende Rußland-Schelte.

Ein markantes Beispiel hierfür bietet nun Markus Zieners Beitrag auf der NZZ-Medienseite (v. 14.4.2021) über »Journalismus als eine weitere Waffe«. Deutschland, so erfährt man einleitend, sei »das Hauptziel russischer Propaganda«. Eine erhebliche Rolle spiele dabei der staatsnahe TV-Sender »RT« (ehemals: »Russia Today«), der im deutschen Sprachraum bisher lediglich virtuell als »RT Deutsch« operiert.

Seit dem »Fall Nawalny« habe dies zugenommen, »Medien und Journalisten« geraten, so Ziener, ins »Fadenkreuz« der Russen:

Ein vorläufiger Höhepunkt war erreicht, als im März die Sprecherin des russischen Aussenministeriums, Maria Sacharowa, «harte Gegenmassnahmen für die in Russland arbeitenden deutschen Medien» androhte. Sacharowa begründete ihre Drohung mit einem Streit über die Schliessung eines Geschäftskontos des russischen Propagandasenders RT DE bei der deutschen Commerzbank.

Nun kann man darüber streiten, ob die Wertung »Propagandasender« direkt in einen Bericht einfließen muß, aber die Aufhebung der Scheidung »Bericht« versus »Kommentar« erfolgt bedauerlicherweise auch zunehmend in der Schweiz. Zumindest weiß der Leser direkt, womit er es zu tun hat – und erfährt über die Kontenkündigung seitens der Commerzbank, daß BRD-Außenminister Heiko Maaß politischen Druck als Hintergrund ausschließe. Erleichterung.

Der eigentliche Druck werde, so die freisinnige NZZ selten staatsaffirmativ, ohnehin durch die Russen ausgeübt:

Kein anderer EU-Staat wird heftiger angegriffen als Deutschland. Laut der Analyse war Berlin seit Ende 2015 mehr als 700 Mal Ziel von Kampagnen russischer Medien. (...) Bereits im letzten Jahr hatte auch das Bundesamt für Verfassungsschutz vor russischen Medien gewarnt, die «auf ihren deutschsprachigen Kanälen Desinformation und Propaganda über die Corona-Situation in Deutschland» verbreiteten.

Da sind wir aber erleichtert, daß Putins Rußland noch nie in bundesdeutschen Medien »heftig angegriffen« wurde, und daß Unvoreingenommenheit und Fairneß die entsprechende Berichterstattung prägen; erleichtert sind wir ferner, daß unsere Staatsnahen keine »Desinformation und Propaganda über die Corona-Situation in Deutschland« zu betreiben gedenken.

Immerhin muß man der NZZ zu gute halten, daß sie auch, journalistischen Mindeststandards verbunden, die Gegenseite anhört.

«Wir betreiben keine Desinformation, und wir distanzieren uns von Verschwörungstheorien», sagt Alexander Korostelev, Programmchef von RT DE, im Gespräch mit der NZZ. Er räumt aber gleichzeitig ein Imageproblem ein: «Unser Ziel ist es, nicht mehr als Quelle der Desinformation wahrgenommen zu werden. Daran wollen wir arbeiten.»

Auch als relativer Vielleser der Tagespresse nimmt man immer noch gelegentlich mit Verwunderung zur Kenntnis, daß die Gültigkeit dessen, was dem »Gegner« vorgeworfen wird, selten kritisch auch für sich abgewogen wird. Deutlich wird dies bei der Einbettung Korostolevs durch eine vermeintlich neutrale Expertin:

«Krisenhafte Entwicklungen im Westen, wie etwa der Brexit, werden herausgestellt, westliche Regierungen als unfähig beschrieben, und man prophezeit den Niedergang der liberalen Gesellschaften», sagt Susanne Spahn, die als Osteuropa-Historikerin die Arbeit der Kreml-Medien seit vielen Jahren genau beobachtet. «Es gibt eine ganz klare Einteilung in Freunde und Feinde.»

Legt man diese Argumentationsschablone auf westliche Medien an, drängt sich die Frage auf, ob Frau Spahn entgangen ist, daß auch die hiesigen (staatsnahen wie privaten) Medien zuvorderst dann über politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Prozesse in Rußland berichten, wenn man den »Niedergang« der Putin-Ordnung in die Geschehnisse projizieren kann.

Auch die »ganz klare Einteilung in Freunde und Feinde« ist in Westmedien üblich – neben dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán sieht sich Putin regelmäßig als Autokrat oder Despot, wenn nicht als Stalin 2.0 diffamiert. Auch darüber: kein Ton der Selbstkritik.

Erheiternd wird es dann, wenn RT vorgeworfen wird, daß viele Beiträge »nicht den journalistischen Standards entsprechen« und das just damit untermauert wird, daß »Gegenmeinungen nicht eingeholt« werden:

Quellen werden nicht eingeordnet, oder es werden Quellen mit bestenfalls geringer Relevanz als Basis für Artikel mit alarmistischem Grundton genommen. Im Ergebnis wird ein Weltbild suggeriert, das mit den Realitäten nur in Ausschnitten etwas zu tun hat.

Keine Gegenmeinung eingeholt? Quellen mit geringer Relevanz? Alarmistischer Grundton? Das wäre ja gerade so, als ob staatsnahe und private Medien – beispielsweise in Deutschland – die Objekte ihrer Diffamierung nicht um Stellungnahmen bäten und mediokre Antifa-Hanseln als »Rechtsextremismusexperten« einführen würden. Oder es wäre so, daß man beim regelmäßigen Konsum von Tagesschau, Zeit und Co. das Gefühl bekommen könnte, die Machtübernahme einer herbei phantasierten Armada von rechts stünde kurz bevor.

Auch daß ein Weltbild ungefiltert propagiert wird, wäre im Westen natürlich undenkbar, wo vermeintliche Fakten der staatsnahen ARD immerhin – kritisch, objektiv, ehrlich – durch die staatsnahe ARD kritisch »gecheckt« werden.

Aber natürlich steht der Feind im Osten, und dafür hat man eine weitere sattelfeste Expertise eingebaut: Die amerikanische Denkfabrik Rand Corporation komme ebenfalls zu dem Ergebnis, daß russische Medien Konflikte schüren und entschieden Partei ergreifen. Na dann!

Immerhin darf RT parieren:

Nach Meinung von Alexander Korostelev bietet der russische Sender lediglich alternative Informationen an. «Die Menschen in Deutschland verlieren das Vertrauen in die etablierten Medien», sagt der 30-Jährige. Deshalb würden sich die Nutzer Medien wie RT zuwenden. Nach Angaben von RT rangierte der deutsche Ableger in den Monaten November 2020 bis Februar 2021 unter den fünf Besten, was die Klickzahlen von Videos auf Facebook angeht. Zudem seien die Seitenzugriffe auf RT DE im Vergleich zum Vorjahr um 78 Prozent gestiegen.

Facebook ist aber nicht alles, zumal man dort gelöscht werden kann. Daher gedenkt man bei RT, »massiv in den Ausbau des Programms investieren«:

Derzeit sucht der Sender nach 200 zusätzlichen Mitarbeitern, um im Dezember mit einem deutschen TV-Kanal an den Start zu gehen. Derzeit beschäftigt RT lediglich einige Dutzend Mitarbeiter in der Online-Redaktion in Berlin.

Beizupflichten ist Markus Ziener, daß es bei der Umsetzung dieses ambitionierten Vorhabens erhebliche Probleme geben dürfte:

Nach Auskunft der Medienanstalt Berlin-Brandenburg hat RT DE bisher keinen Lizenzantrag zum Betrieb eines Fernsehsenders gestellt. Es ist auch kein Lizenzantrag bei einer anderen Landesmedienanstalt bekannt. Viel wichtiger indes ist: Staatlich kontrollierte Sender können in Deutschland grundsätzlich keine Rundfunklizenz erhalten.

Doch die russische Lösung könnte eine europäische sein:

RT besorgt sich eine Sendelizenz in einem EU-Nachbarland, das auf Staatsferne weniger Wert legt, und kommt über diesen Umweg ins deutsche Kabelnetz. Die spanischen und britischen Programme von RT sind auf diese Weise bereits in Deutschland empfangbar.

Spanische, britische ... und türkische, katarische, arabische etc.

Die NZZ fragt sibyllinisch:

Hätte damit die russische Regierung über das Fernsehen noch mehr Zugriff auf die deutsche Öffentlichkeit?

Mir wäre es persönlich neu, daß die russische Regierung überhaupt »Zugriff auf die deutsche Öffentlichkeit« besitzt – ist das also schon der weiter oben monierte »Alarmismus«? Nundenn, Kritiker hegen jedenfalls Zweifel an der vermeintlichen Unabhängigkeit RTs vom russischen Staat:

Der Investigativjournalist Alexei Kowaljow drückt es so aus: «Journalisten, die für RT arbeiten, wissen, was von ihnen erwartet wird.»

Journalisten, die für die ARD arbeiten, wissen natürlich nicht, was von ihnen erwartet wird. Deshalb ist die staatsnahe Medienlandschaft hierzulande ja so plural, so offen, so kontrovers. Oder?

-- --

Bleiben wir lieber in der Schweiz. Dort hat man, rechts der NZZ, mit der freiheitlich-konservativen Weltwoche ein Magazin von Format, das sich neben konstanter Berichterstattung zu schweizerischen und europäischen Themen aus Kultur, Wirtschaft und Politik immer wieder auch nonkonformer Gesprächsführung widmet. Nach dem kontroversen AfD-Aushängeschild Björn Höcke (hier entlang, Artikel frei verfügbar) ist diesmal das kontroverse Linkspartei-Aufhängeschild Sahra Wagenknecht an der Reihe.

Anlaß ist – natürlich – das neue Buch Wagenknechts: Die Selbstgerechten. Sie sieht sich seit Ankündigung des Titels und verstärkt seit Erscheinen – erneut – dem Vorwurf ausgesetzt, »rechts« zu denken. Der vereinigten Linken (weit über Wagenknechts Partei Die Linke hinaus) gehen Standpunkte wie jener, wonach »immer skurrilere Minderheiten« der Mehrheit des Volkes ihren Willen aufdrücken, einfach zu weit.

Sie fragen: Ist das noch links? Und geben selbst die Antwort: Nein. Nicht jeder macht das so hysterisch wie der Blätter-Redakteur Albrecht von Lucke, aber einig ist man sich schon darin, daß Wagenknechts Vorstoß der politischen Linken »nicht egal sein (kann), da es auf alle zurückfällt«, wie Martina Renner, stellvertretende Linkspartei-Parteivorsitzende und Bundestagsabgeordnete, bei Twitter kundgab.

Was also bringt »freiheitliche« (Lucke) wie dogmatisch-antifaschistische (Renner) Linke so auf die Palme? Roger Köppel und Erik Ebneter wollen es im Interview, das mit »Ich möchte mit Vorurteilen aufräumen« in der aktuellen Weltwoche (v. 15.4.2021) überschrieben ist, herausfinden, und zwar in einer heutzutage selten vorzufindenden Ausführlichkeit. (Die Weltwoche gibt es übrigens am Kiosk auch in Deutschland; einfach Standort eingeben und nächstgelegene Verkaufsstelle herausfiltern.)

Bereits mit der ersten Frage benennen Köppel/Ebneter den Kern der Problematik: »Lifestyle-Linke«. Diesen Terminus versucht Wagenknecht in ihrem Buch zu setzen; man könnte diese Depravation auch postmoderne Linke, (neo)liberale Linke oder, unspezifischer, Mainstream-Linke nennen. Wagenknecht wirft dieser Was-auch-immer-Linken nun vor, die eigentlichen Interessen linker Politik außer Acht zu lassen, die eigentlichen Adressaten linker Politik zu ignorieren oder aber zu verachten.

Die verschüttet gegangenen »Ur-Anliegen« beschreibt sie so: