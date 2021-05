Sammelstelle für Gedrucktes (20)

dass die CDU am 6. Juni ihren historischen Tiefstand von 2016 noch unterbietet,

was ja wohl zu hoffen erlaubt ist. Gleichzeitig steht die AfD bei 24 Prozent, was einerseits wie Stagnation wirken mag (2016: 24,3 Prozent). Andererseits lag die Alternative in den Umfrageinstituten vor der letzten Wahl im Zwischenbereich 17 bis 19 Prozent, bevor man dann deutlich mehr holte. Würde man diesen Coup wiederholen und gar die magische 25-Prozent-Marke übertreffen, würde einiges in Sachsen-Anhalt in Bewegung geraten, vor allem in der dafür anfälligen CDU:

Immer wieder brachen in den vergangenen Jahren in der Landes-CDU Diskussionen darüber aus, ob es mit der AfD nicht doch zu einer Zusammenarbeit kommen könnte. Im Dezember entließ Ministerpräsident Haseloff seinen Innenminister Holger Stahlknecht (CDU), weil der in einer Koalitionskrise laut über eine CDU-Minderheitsregierung nachgedacht hatte, die dann wohl oder übel auf Stimmen der Rechtsradikalen angewiesen gewesen wäre.

2019 wollten einige Mandatsträger der regionalen Christdemokratie sogar das »Soziale mit dem Nationalen versöhnen« – Empörung war die Folge.

Wie in Thüringen, Sachsen und Brandenburg kommt man an der AfD in Sachsen-Anhalt weder thematisch noch strategisch vorbei. Es sei schlechterdings

irritierend für die politische Konkurrenz, dass die AfD mit ihrem Spitzenkandidaten und Landtagsfraktionschef Oliver Kirchner als Stimme der Unerreichbaren auftritt.

Warum gelang dies bei allen Wahlen der letzten sechs, sieben Jahre?

Die AfD mobilisierte 2016 viele bisherige Nichtwähler. So aggressiv wie wohl nirgends sonst in Deutschland hat sie sich in Sachsen-Anhalt zum absoluten Gegenpol aller anderen politischen Kräfte gemacht.

Weil die AfD zwischen Saalekreis und Altmark folglich jene Strategie anwandte und anwendet, die von Akteuren im eigenen Mehrheits-Bundesvorstand für unzulänglich erklärt und als Kokettieren mit den »unteren Schichten« verächtlich gemacht wird. Im LKR-affinen Teil der Alternative erinnert man sich wohl lieber an den betont bürgerlich-gemäßigten Wahlkampf, der beispielsweise fast fünf Prozent einbrachte, als der bundesdeutsch besonders reputable Joachim Wundrak – das ist ein Kandidat für die AfD-Spitzenkandidatur zur Bundestagswahl – in Hannover scheiterte.

In Sachsen-Anhalt verkörpert man hingegen keine blau angepinselte FDP mit entsprechend mickrigen Resultaten, sondern man ist eine Volkspartei im Wortsinne, was bei der Welt ebenso wie bei Jörg Meuthen für Schaudern sorgt:

Innerparteilich wird daher ein starkes AfD-Ergebnis in Sachsen-Anhalt eine weitere Schwächung des weniger radikalen Co-Bundeschefs Jörg Meuthen bedeuten, dessen Mehrheit im Bundesvorstand der Landesverband Sachsen-Anhalt mehrfach scharf attackiert hat.

Aber zurück zur Landespolitik. Was bedeuten dort 24-Prozent-plus der AfD?