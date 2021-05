Sammelstelle für Gedrucktes (21)

Die Partei hat in Sachsen-Anhalt eine strategische Falle für die CDU durch ihre bloße Präsenz erschaffen. Weil sie in Truppenstärke in den Landtag einzog, hat sie die Union in eine Regierung mit SPD und den Grünen gezwungen; rechnerisch blieb der nichts anderes als dieses »Kenia-Bündnis« übrig. Die CDU muss besonders links regieren, obwohl sie in Sachsen-Anhalt eigentlich besonders rechts regieren will; sie hat erzkonservative Abgeordnete in ihren Reihen. Die knüpfen nun im Hintergrund beharrlich Kontakte zur AfD, müssen im Plenarsaal aber an der Seite von SPD und Grünen abstimmen. »Das zerreißt die«, sagt ein AfD-Mann. Tatsächlich legten zwei CDU-Abgeordnete im Lauf der Legislatur eine »Denkschrift« auf, die Bündnisse mit der AfD nicht mehr zum Tabu erklärt – und die fordert, »das Soziale mit dem Nationalen zu versöhnen«.