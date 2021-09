Kritik der Woche (1): „Die Natur der Dinge“

RMH 6. September 2021 10:33

Lisson zählte für mich zu den Lichtgestirnen der 3 großen L der Sezession, Lichtmesz, Lehnert, Lisson ... das waren die 3 Autoren, deren Artikel ich, nach den Rezensionen, immer als erstes beim Eintreffen einer neuen Ausgabe der Sezession gelesen habe.

Nach Homo Absolutus verlor sich das Interesse und zwar nicht wegen der Qualität des Buches, sondern einfach, weil ein in einem normalen Brotjob arbeitender Mensch auch nur begrenzte Lesekapazitäten hat. Lisson hat das Problem wie eigentlich alle heutigen, denkenden Autoren. Was will man noch zu Papier bringen, was nicht bereits so oder so ähnlich oder dem Grunde nach nicht bereits zu Papier gebracht wurde?

Des Menschen Hardware-Kapazität ist seit einigen zehntausend Jahren mehr oder weniger die gleiche. Alles schon gesagt, gedacht und für den Autor und auch Künstler, alles schon geschrieben - und EDV- Anleitungen liest keiner. Und so sitzt ein Autor/Künstler schon beim Beginn einer Arbeit in der Falle des Epigonalen. Er wünscht sich evtl. die Zeit der "Genies" Ende des 18.Jhdts zurück, wo wahrlich oft auch nur einfach drauf los "geschwurbelt" wurde. Und bei dem erdrückenden Lesestoff, den man sich wiederum als Leser vorgenommen hat, fällt dann so ein Autor eben neben den "Originalen" vergangener Zeiten hinten runter. Entschuldigung - ich kaufe das Buch nicht (die hier veröffentlichten Zitate daraus sind auch wahrlich keine Werbung dafür).