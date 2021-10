Netzfundstücke (103) – Spitzel, Kühnert, Kickstart

heinrichbrueck 10. Oktober 2021 17:39

@ Laurenz / "failed State";

"Ein Blogger hat es mal so auf den Punkt gebracht: Demokratie ist wie ein Pferderennen, bei dem jeder Bürger das Recht hat, ein Meerschweinchen an den Start zu schicken.

Die Programme der Meerschweinchen sind auch nicht schlechter, und das Personal ist wahrscheinlich sogar besser als das der Pferde. Aber es klappt nicht. Warum nicht? Das liegt einzig und allein an der Berichterstattung. Die Medien ignorieren Meerschweinchen und berichten über Pferde. Die AfD ist eindeutig ein Pferd. Allerdings m.E. eines, das auf gar keinen Fall gewinnen soll, weil sonst das eintreten würde, was man bei den Linken „Entzauberung“ genannt hat." (PI)

"freiheitliche Debatten" / Gibt der Staat die Leitlinien in den Plattformen vor? Siehe PI, laut wikipedia ein "rechtsextremes Blog".