Sammelstelle für Gedrucktes (39)

Ziel muß es demnach sein, in einzelnen (ostdeutschen) Modellregionen eine »Wende im kleinen« herbeizuführen, etwa über ein effektives Zusammenspiel der Mosaik-Rechten inner- und außerhalb des Parlaments. Kommt die AfD beispielsweise in Thüringen oder Sachsen bald auf »30 Prozent plus«, werden die Karten neu gemischt. Man kann dann auf Dauer keine stabilen 4er- oder 5er-Altparteienkonstellationen unter Einschluß der Linkspartei gewährleisten, weil das die Ost-CDU über kurz oder lang zerreißen würde.

Erst wenn dies geschieht – der wohlverdiente Untergang der »entkernten« Christdemokratie –, kann über neue Modi der Kooperation nachgedacht werden. Klar ist, daß man dann als AfD kein Bittsteller der »bürgerlichen« Kräfte mehr wäre (wie im Meuthen-Weg angedacht), die überhaupt erst die heutigen Verhältnisse Deutschlands bewirkt haben, sondern den Seniorpartner mit Richtlinienkompetenz verkörpern müßte.

Gelänge dies, könnte durch die sicher einsetzende Polarisierung ein Dominoeffekt einsetzen, der weitere Bundesländer nachfolgen ließe. Man darf also – mittel- und langfristig – darauf hoffen, daß ein Teilerfolg im Osten bei zunehmenden Krisensituationen auch im Westen letzte Hoffnungsregionen in den alten Bundesländern mitreißt, was bedeuten würde, daß Ostdeutschland unter Umständen eine »Pionierrolle beim populistischen Aufstand« (Steffen Mau) einnähme.

Fest steht für dieses Ansinnen: 30 Prozent der Wählerstimmen in Sachsen und in Thüringen sind wirkmächtiger als 13 Prozent in – beispielsweise – Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg, auch wenn dort viele Millionen Menschen mehr leben. Denn mit 30 Prozent plus kann man ein Bundesland erheblich gestalten (man erinnere sich an die weitreichenden föderalen Spielräume, die man nutzen und kämpferisch ausweiten müßte, von Bildungs- und Kulturpolitik bis hin zur inneren Sicherheit und Migrationsaspekten), und man kann damit auch im Bundesrat erheblich Aufsehen erregen, was die AfD benötigt, um überhaupt massenmedial dauerhaft »im Gespräch« zu sein.

Der Weg wäre also folgender: Nicht Anbiederung bis zum Untergang, aber auch nicht stumpfe Fundamentalopposition um jeden Preis, sondern nachhaltige Kärrnerarbeit im Fach- und Sachpolitischen, programmatische Vertiefung, populistische Zuspitzung (wo nötig), inhaltliche klare Kante bei Verzicht auf Pöbeltum. Ferner: Hervorhebung der Leuchttürme in Sachsen, Thüringen und anderswo, angestoßene Lernprozesse aus diesen Landesverbänden, Festigung des parteiinternen Zusammenhalts und finale Bewußtwerdung der AfD als Sammlungspartei unterschiedlich ausgerichteter, konstruktiver Patrioten, die sich mindestens über drei Dinge im klaren sind: