Das Verbot des ungeimpften Körpers – Biomacht und Gestell

Martin Lichtmesz hat in seiner beklemmenden Aufstellung alles Relevante zum Impfzwang in Österreich zusammengefaßt.

Ich will in die­sem Bei­trag den phi­lo­so­phi­schen Wur­zeln der aus­tria­ki­schen Bio­po­li­tik auf den Grund gehen. Dar­aus erschließt sich für mich als Rech­ter, Gläu­bi­ger und Hei­deg­ge­ria­ner eine Pflicht zum Wider­stand, die über instru­men­tel­le und stra­te­gi­sche Fra­gen hinausgeht.

Begin­nen wir mit dem Begriff der „Bio­po­li­tik“ oder „Bio­macht“, der von Michel Fou­cault geprägt wur­de. Ab einer tech­nisch-poli­ti­schen Mach­bar­keits­schwel­le kann ihm zufol­ge das Leben selbst zum Gegen­stand der Pla­nung und der Ord­nung wer­den. Die­se “bio­lo­gi­sche Moder­ni­täts­schwel­le” gebiert die “Bio­po­li­tik”, die sich in vor allem in Gebur­ten­kon­trol­le und staat­li­chem Gesund­heits­sys­tem samt Krank­heits­ka­ta­log äußert.

Der fran­zö­si­sche Phi­lo­soph erkann­te scharf, wie Seu­chen als Kata­ly­sa­to­ren des tota­li­tä­ren Libe­ra­lis­mus ein Sys­tem der Herr­schaft auf den Plan rie­fen, das nach der „Aus­rot­tung der Seu­che“ erhal­ten blieb. Über­wa­chung und Stra­fe äußern sich am bru­tals­ten in der Bio­po­li­tik, in wel­cher der Staat bestimm­te Kör­per- und Gesund­heits­for­men nor­miert und recht­lich vorschreibt.

Inso­fern in Öster­reich ab dem 1.2.2022 unge­impf­te Kör­per offi­zi­ell gesetz­wid­rig sind, haben wir eine der offens­ten und bru­tals­ten Erschei­nungs­for­men moder­ner Bio­po­li­tik ver­wirk­licht. Fou­cault beschreibt die Reak­ti­on der Neu­zeit auf Seu­chen als „rigo­ro­ses Par­zel­lie­ren des Rau­mes: Schlie­ßung der Stadt und des dazu­ge­hö­ri­gen Ter­ri­to­ri­ums; Ver­bot des Ver­las­sens unter Andro­hung des Todes; Tötung aller her­um­lau­fen­den Tie­re; Auf­tei­lung der Stadt in ver­schie­de­ne Vier­tel.“ (Michel Fou­cault (1975): Über­wa­chen und Stra­fen. Die Geburt des Gefäng­nis­ses. Frankfurt/M, Suhr­kamp Ver­lag 1994, S. 251)

Der Effekt erin­nert uns zu Recht an den “Lock­down”: „Der Raum erstarrt zu einem Netz von undurch­läs­si­gen Zel­len. Jeder ist an sei­nen Platz gebun­den. Wer sich rührt, ris­kiert sein Leben: Anste­ckung oder Bestrafung.“

Seu­chen wer­den bei Fou­cault als Cha­os, Ver­mi­schung und Ver­flüs­si­gung inter­pre­tiert, gegen die der Staat und die moder­ne Ratio­na­li­tät Ord­nung und Dis­zi­plin maxi­mie­ren: „Die Ord­nung schreibt jedem sei­nen Platz, jedem sei­nen Kör­per, jedem sei­ne Krank­heit und sei­nen Tod vor (…). Gegen die Pest, die Ver­mi­schung ist, bringt die Dis­zi­plin ihre Macht, die Ana­ly­se ist, zur Gel­tung.“ (S.253f.)

Fou­cault dif­fe­ren­ziert zwi­schen drei ver­schie­de­nen Seu­chen, die unter­schied­li­che poli­ti­sche Reak­ti­ons­sys­tem auf den Plan geru­fen haben: Die Lepra erfor­dert die “Rein­hal­tung” der Gesell­schaft und den tota­len Aus­schluß der Kran­ken. Gegen die Pest ent­steht eine „in die Tie­fe gehen­de Orga­ni­sa­ti­on der Über­wa­chun­gen und der Kon­trol­len“, indem die Kran­ken „sorg­fäl­tig erfasst“ wer­den. Mit der Pest als „Pro­be“ ent­steht „die Uto­pie der voll­kom­men regier­ten Stadt/Gesellschaft“. (S.254f.) Ange­sichts der Pocken dif­fe­ren­ziert der Staat sei­ne Reak­ti­on und gibt die tota­le Dis­zi­pli­nie­rung zuguns­ten “medi­zi­ni­scher Feld­zü­ge” gegen Epi­de­mien auf. Hier erle­ben wir die Geburt der Sta­tis­ti­ken und der Quo­ten in der vira­len Biopolitik.

Wie für lin­ke Theo­re­ti­ker üblich sah Fou­cault deren Per­fek­ti­on im „Ras­sis­mus“ und im NS. Die­ser Fokus macht blind für den links­li­be­ra­len Tota­li­ta­ris­mus einer glo­ba­len Bio­macht. Der geimpf­te Kör­per wird zur gesetz­lich vor­ge­schrie­be­nen Norm, wäh­rend der impf­freie Orga­nis­mus in jeder Sekun­de sei­ner leben­di­gen Exis­tenz eine Ord­nungs­wid­rig­keit begeht.

Die Gemein­schaft der Impf­frei­en stellt zwar kei­ne eth­ni­sche Grup­pe, sehr wohl aber ein bio­lo­gi­sches Kol­lek­tiv dar. Die­ses soll durch die „Durch­imp­fung“ aus­ge­merzt wer­den. Wäh­rend eine natio­na­lis­ti­sche Bio­po­li­tik im Extrem­fall zum Geno­zid an den eth­nisch Aus­ge­grenz­ten füh­ren kann, macht hier und heu­te, wie Impf­freun­de ein­wen­den, nur ein „klei­ner Stich“ den Unterschied.

Das ändert jedoch nichts an der exter­mi­na­to­ri­schen Fest­le­gung: die bio­lo­gi­sche Grup­pe der Impf­frei­en muß aus­ge­grenzt, erfaßt, iso­liert und aus­ge­merzt wer­den. Die unge­impf­ten Lei­ber müs­sen nach einer staat­lich vor­ge­ge­ben dyna­mi­schen Quo­te ver­nich­tet wer­den, indem man sie in geimpf­te trans­for­miert. Was bedeu­tet das für die­je­ni­gen, die eine Imp­fung ablehnen?

Die Kri­se der Pest brach­te in der frü­hen Neu­zeit ein laten­tes Poten­ti­al für einen Ent­wick­lungs­schub. Die “Coro­na­pan­de­mie” führt nun (unge­ach­tet der Fra­ge, wie weit sie real oder insze­niert ist), zu einem pro­zes­sua­len Quan­ten­sprung. Ich iden­ti­fi­zie­re dar­in die Ent­fal­tung des­sen, was Hei­deg­ger das Gestell nennt.

Der Grund­vor­gang der Neu­zeit ist die tota­le Sys­te­ma­ti­sie­rung, Erfas­sung und Ver­or­tung alles Sei­en­den in der Grund­stim­mung des Zwei­fels und der Unsi­cher­heit. Das nack­te Sub­jekt, das sich mit Des­car­tes zum Juror über den Seins­cha­rak­ter alles ande­ren Sei­en­den macht, zer­stört die Welt und schafft sich ein künst­li­ches Gehe­ge der Gegen­ständ­lich­keit und Plan­bar­keit. Die Tech­nik ist der tota­le Macht­an­stieg zur völ­li­gen Bere­chen­bar­keit aller uns umge­ben­den Phä­no­me­ne. Das betrifft alle quan­ti­fi­zier­ba­ren Aspek­te des eige­nen Lei­bes und des Daseins, wel­ches eben­falls der Herr­schaft der “Machen­schaft” unter­wor­fen wird.

Die Mes­sung der Viren­bruchs­tü­cke mit­hil­fe von Mil­lio­nen von täg­li­chen PCR-Tests ist ein plas­ti­sches Exem­pel dafür. Am Ende steht die trans­hu­ma­nis­ti­sche Abschaf­fung der Außen­welt und die Ver­la­ge­rung des Lebens in ein künst­li­ches „Meta­ver­se“, das, nomen est omen, auch eine his­to­ri­sche Mate­ria­li­sie­rung der west­li­chen Meta­phy­sik darstellt.

Der letz­te Akt der glo­ba­len “Viruspo­li­tik” ent­larvt das gan­ze Pro­jekt als pure Bio­macht. Es geht nicht mehr um Anste­ckung son­dern um „Spi­tals­bet­ten­be­le­gung“. Der Impf­freie wird nicht zum gesund­heit­li­chen son­dern zum wirt­schaft­li­chen Schäd­ling, der über die „Belas­tung“ des Gesund­heits­sys­tems indi­rekt ande­re Pati­en­ten schä­digt. Der unge­impf­te Kör­per ist damit nichts ande­res als eine Hem­mung der durch­ra­tio­na­li­sier­ten Spaß- und Arbeits­ge­sell­schaft, sodaß er als Wett­be­werbs­nach­teil auch aus „Stand­ort­pa­trio­tis­mus“ aus­ge­merzt wer­den muß.

Damit ist eine Tür zur tota­len bio­lo­gi­schen Kon­trol­le des mensch­li­chen Lebens geöff­net. Wie die Natur schon längst eine ein­zi­ge gro­ße „Tank­stel­le“ (Hei­deg­ger) an gespei­cher­ter che­mi­scher Ener­gie dar­stellt, so ver­flüs­sigt man auch die mensch­li­chen Lei­ber zu einer bio­lo­gisch-öko­no­mi­schen Maß­zahl. Ver­wei­se auf Impf­pflich­ten in frü­he­ren Zei­ten grei­fen nicht, da die tech­no-poli­ti­schen Über­wa­chung und Bestra­fungs­mög­lich­kei­ten damals nicht aus­reich­ten, um sie radi­kal zu exekutieren.

Hin­ter die­sem Ent­wick­lungs­schub des Gestells steht die „Herr­schaft der Ver­nunft“, die Sie­fer­le so beschreibt:

Die Dif­fe­renz von Norm und Wirk­lich­keit ist, so lau­tet das Pro­gramm des nor­ma­ti­vis­ti­schen Ratio­na­lis­mus, in der Wei­se zu über­brü­cken, daß sich die Wirk­lich­keit der ethi­schen Norm annä­hert. Aus die­ser For­de­rung folgt dann das Pro­gramm einer rea­len Ver­nünf­tig­ma­chung der unver­nünf­ti­gen Welt: die Erzie­hung des Men­schen­ge­schlechts, die Aus­rot­tung der Unver­nunft, die Durch­set­zung einer über­le­ge­nen Norm gegen­über einer nor­ma­tiv unbe­frie­di­gen­den Wirk­lich­keit. (Rolf Peter Sie­fer­le, Epo­chen­wech­sel, Landt­ver­lag, Ber­lin, 2017, S. 191)

Das Gestell, das im Eng­li­schen oft als „posi­tio­na­li­ty“ über­setzt wird, ist die abso­lu­te „Ein­stell­bar­keit“ alles Sei­en­den durch sei­ne maxi­ma­le mikro­sko­pi­sche Über­wa­chung und Mani­pu­lier­bar­keit. Die Welt wird völ­lig ver­ge­gen­ständ­licht und fügt sich als plas­ti­scher Gegen­stand dem Wil­len des Sub­jekts. Der popu­lä­re Begriff für die­sen Vor­gang lau­tet „Glo­ba­lis­mus“. Die pla­ne­ta­re Klima‑, Bevöl­ke­rungs- und Viruspo­li­tik die­nen einem gemein­sa­men Ziel: der Machen­schaft und dem Gestell.

Dage­gen regt sich nach Sie­fer­le in der Moder­ne der „Auf­stand des Lebens“. Die pure Vita­li­tät begehrt aus einem anar­chi­schen Trieb gegen die „Sys­tem­haf­tig­keit der moder­nen Gesell­schaft“ und die Ord­nung auf. (S. 207)

Hier gibt es sowohl lin­ke als auch rech­te Aus­drucks­for­men. Sie­fer­le sieht den Auf­stand des Lebens „in Futu­ris­mus und Gewalt­ver­herr­li­chung, in Kriegs­er­leb­nis und Faschis­mus, in Ele­men­ten des Bol­sche­wis­mus, Kos­mis­mus, Sur­rea­lis­mus und Radi­ka­lis­men aller Art.”

Es ist eine Revol­te der Roman­tik, der Jugend und der Natur­haf­tig­keit gegen das Abs­trak­te, Kal­te, All­ge­mei­ne und Tote. „Das Vital-Ele­men­ta­re wird von Ernst Jün­ger im Kriegs­er­leb­nis, von D. H. Law­rence in der Sexua­li­tät, von Geor­ge Batail­le in der Gewalt, von Tim Lea­ry im Rausch­gift­genuß, von Her­mann Hes­se im ein­fa­chen Leben oder von Frantz Fanon im Kampf des Stadt­gue­ril­le­ro gefunden.“

(S. 208)

Die­ser Geist fin­det sich exakt auf den Coro­na­de­mos, auf denen sich zur gegen­sei­ti­gen Über­ra­schung lin­ke Hip­pies und rech­te Akti­vis­ten ver­eint sehen. Das in deutsch­spra­chi­gen Län­dern der Wider­stand gegen die glo­ba­le Bio­po­li­tik und das Gestell beson­ders inten­siv und die Impf­quo­te beson­ders gering ist, kommt nicht von ungefähr.

Der deut­sche Geist, der Aus­druck der deut­schen Spra­che ist, weist eine tie­fe Aver­si­on gegen die Logik der abend­län­di­schen Meta­phy­sik und des neu­zeit­li­chen Sub­jek­ti­vis­mus auf. Völ­lig unbe­wußt, allein durch den Gebrauch deut­scher Spra­che repro­du­ziert sich in deutsch­spra­chi­gen Län­dern womög­lich ein geis­ti­ges Wider­stands­po­ten­ti­al gegen eine reduk­tio­nis­ti­sche und hedo­nis­ti­sche Erfah­rung der Welt.

Spä­tes­tens mit der end­gül­ti­gen Ent­lar­vung der “Coro­na­kri­se” als Durch­bruch zur tota­li­tä­ren Bio­po­li­tik, die Kör­per­zu­stän­de nor­miert und bestimm­te von ihnen für ille­gal erklärt, ist jeder, der in wel­cher Form auch immer kri­tisch gegen Uni­ver­sa­lis­mus, Fort­schritts­ideo­lo­gie, Ega­li­ta­ris­mus, Mate­ria­lis­mus und „Huma­nis­mus“ ein­ge­stellt ist, vor eine Wahl gestellt:

Unter­wirft er sich und fügt er sei­nen Kör­per in die Bio­po­li­tik ein, macht er sich zu einer Brü­cke hin zu einer neu­en Gesell­schaft, wird „Bio­treib­stoff“ für den Rake­ten­flug in eine neue Dimen­si­on des Gestells?

Wider­setzt er sich, sieht er sich dem exter­mi­na­to­ri­schen Haß gegen­über, der in der Moder­ne in ver­schie­dens­ten Vor­for­men bis zu sei­ner heu­ti­gen links­li­be­ral-huma­nis­ti­schen End­form reifte.

Der Wider­stand ist viel­fäl­tig. Von Par­tei und Bewe­gung über die Gegen­öf­fent­lich­keit und Gegen­kul­tur, reicht er bis in die Theo­rie­bil­dung. Die Über­win­dung des neu­zeit­li­chen Sub­jek­ti­vis­mus wird immer dring­li­cher, je mehr er sich im Gestell und der aku­ten Bio­macht niederschlägt.

Der Bevöl­ke­rungs­aus­tausch ist, auf phi­lo­so­phi­scher Ebe­ne durch­leuch­tet, Aus­druck des­sel­ben rech­ne­ri­schen, tech­no­kra­ti­schen, lebens- und völ­ker­feind­li­chen Geis­tes wie der Impf­zwang. Auch der Eth­no­ma­so­chis­mus und die anti­wei­ße Agen­da, eben­so wie die fana­ti­sche För­de­rung der Trans-Agen­da sind, zuletzt For­men der glo­ba­lis­ti­schen Bio­po­li­tik, die hete­ro­se­xu­el­le, wei­ße Kör­per angreift und neue Nor­men errich­ten will.

Der Wider­stand gegen all das ist, wenn man ihn noch als „rechts“ bezeich­nen will, unter allen sub­kul­tu­rel­len und und ideo­lo­gi­sche Ober­flä­chen­un­ter­schie­den eine gemein­sa­me, sehr deut­sche, Sehn­sucht, die Höl­der­lin und Hei­deg­ger, eben­so wie Kla­ges und Nietz­sche einte.

Ich nen­ne sie „iden­ti­tär“, denn der Kampf um das Dasein muß sich heu­te nach dem Zugriff auf sei­ne eth­no­kul­tu­rel­le und geschlecht­li­che Iden­ti­tät nun gegen die trans­hu­ma­nis­ti­sche Inva­si­on in sein leib­haf­ti­ges Dasein zur Wehr setzen.

Leben­di­ger Wider­stand oder Unter­wer­fung unter die Bio­macht? Mei­ne Ent­schei­dung steht fest, und ein Grund dafür ist „bio­lo­gisch“. Wäh­rend ich das schrei­be, steht die Geburt mei­nes ers­ten Kin­des unmit­tel­bar bevor. Ich wer­de alles dafür tun, damit mein Sohn nicht in einem Sys­tem auf­wächst, in dem sein unge­impf­ter Leib als abnor­mal und gesetz­wid­rig ver­folgt wird.