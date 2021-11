Impfzwang: Enthemmung als Staatsraison

Am Samstag fand in Wien die bisher größte Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen statt.

Zah­len­an­ga­ben sind schwer zu machen. In der Regel über­trei­ben die Demons­tran­ten und unter­trei­ben die Medi­en, und wenn die­se von “offi­zi­el­len” 38,000 Teil­neh­mern aus­ge­hen, dann kann man ver­mu­ten, daß es weit­aus mehr waren. Pro­tes­te in ähn­li­cher Grö­ßen­ord­nung fan­den am sel­ben Tag in Rom, Lon­don, Mel­bourne, Paris und Zagreb statt.

Viel gibt es jedoch von mei­ner Sei­te aus nicht über die Demons­tra­ti­on zu sagen (sie­he hier Som­mer­felds Beob­ach­tun­gen). Seit den Schock­bom­ben der Regie­rung vom Frei­tag füh­le ich mich wie der betäub­te Zuschau­er eines düs­te­ren, sur­rea­len Films. Als ich auf der Ring­stra­ße stand, um Fotos zu machen, nahm ich die an mir vor­bei­flu­ten­den Men­schen­mas­sen wie durch einen neb­li­gen Fil­ter wahr. I see crowds of peop­le, wal­king round in a ring.

Auf dem Weg zur Demo kam ich am Christ­kindl­markt beim Rat­haus vor­bei, wo mas­kier­te Kon­trol­leu­re die 2G-Päs­se zufrie­de­ner Scha­fe prüf­ten. Als ich mich schließ­lich Rich­tung Oper zube­weg­te, tauch­te ich in eine völ­lig ande­re Welt hin­ein, scharf abge­trennt von der dys­to­pi­schen Schein­idyl­le des Christ­kindl­mark­tes: Mau­ern aus mas­kier­ten Poli­zis­ten, Tril­ler­pfei­fen, lau­te Musik, Pro­test­chö­re, ein Meer von rot-weiß-roten Fahnen.

Auf­fal­lend war, daß sich die Poli­zei weit­ge­hend pas­siv ver­hielt und irgend­wann so gut wie gar nicht mehr zu sehen war. Ich konn­te kei­ner­lei Hin­der­nis­se, Pro­vo­ka­tio­nen oder Schi­ka­nen von ihrer Sei­te beob­ach­ten. Para­do­xer­wei­se beun­ru­hig­te mich dies ein wenig. Hat­te Neham­mer aus sei­nem Desas­ter im Febru­ar gelernt? Oder füh­len sich die Macht­ha­ber neun Mona­te spä­ter so sie­ges­ge­wiß, daß sie es sich leis­ten kön­nen, eine der­ar­tig gro­ße Men­schen­men­ge ins Lee­re lau­fen zu lassen?

Was mir sofort ins Auge stach, war der gewal­ti­ge Anteil an “Nor­ma­los” aus allen Alters- und Ein­kom­mens­schich­ten. Die übli­chen Exzen­tri­ker sah man nur mehr ver­ein­zelt auf­tau­chen, sie gin­gen in der Mas­se unter. Die Bot­schaf­ten auf den Trans­pa­ren­ten und den selbst­ge­mal­ten Schil­dern waren durch­weg klar und klug und ver­mie­den weit­ge­hend eine “apo­ka­lyp­ti­sche” Rhetorik.

Ich hat­te mich nicht getäuscht, denn spä­ter sah ich, daß Fal­ter-Redak­teur- und Impf­pflicht-Befür­wor­ter Flo­ri­an Klenk die­sel­be Beob­ach­tung gemacht hat­te. Das hat­te ihm offen­bar einen gehö­ri­gen Schuß kogni­ti­ve Dis­so­nanz verpaßt:



Es ist bezeich­nend, daß er nicht dar­an zwei­felt, daß all die­se Leu­te “gesteu­ert” wer­den müs­sen, nur eben etwas “intel­li­gen­ter” als bis­lang. Dazu ist es jedoch zu spät. Ver­trau­en kann nicht erzwun­gen wer­den. Es ist längst ver­spielt. Der Staat wird nun zu Zwang und Gewalt grei­fen müssen.

Zudem hat “die Poli­tik” in den letz­ten bei­den Wochen alles nur Men­schen­mög­li­che getan, um Haß und Zwie­tracht zwi­schen den “Geimpf­ten” und “Unge­impf­ten” zu säen (eine an sich schon per­ver­se Ein­tei­lung), offen­bar, um die Bevöl­ke­rung für den radi­ka­len Schnitt der Impf­pflicht weichzukochen.

Zuerst hat sie die “Unge­impf­ten” zu Bür­gern zwei­ter Klas­se degra­diert, dann auch die “Unge­impf­ten”, die bis­lang brav gehorcht haben, zum “Lock­down” ver­don­nert, und ihnen dabei ein­ge­bla­sen, daß die “Unge­impf­ten” dar­an schuld sei­en, denn ohne die­se gäbe es nicht die aktu­el­len Rekord-Inzi­den­zi­en, die die­sen Lock­down alter­na­tiv­los erzwin­gen würden.

Mit Sicher­heit hat die Regie­rung die “Impfpflicht”-Bombe gezielt einen Tag vor der schon seit Wochen ange­kün­dig­ten Demons­tra­ti­on plat­zen las­sen, wohl in der Hoff­nung, mit die­sem Öl ins Feu­er unschö­ne Eska­la­tio­nen zu pro­vo­zie­ren. Den Gefal­len haben ihr die Demons­tran­ten nicht getan. Nichts­des­to­trotz erschie­nen am nächs­ten Tag wie auf Kom­man­do die übli­chen vor­ge­stanz­ten Medi­en­be­rich­te, die den Ein­druck erwe­cken soll­ten, tau­sen­de “Neo­na­zis” sei­en durch Wien gestiefelt.

Am Frei­tag tele­fo­nier­te ich im Freun­des– und Bekann­ten­kreis her­um, um ein Stim­mungs­bild zu bekom­men. Ein­hel­lig wur­de mir berich­tet, daß ein bestimm­ter Typus von geimpf­tem Nor­ma­lo schon seit lan­gem in Pogrom­stim­mung sei. Am Frei­tag sind in die­ser Bla­se offen­bar am lau­fen­den Band die Siche­run­gen durch­ge­brannt. Die Regie­rung hat sorg­fäl­tig dar­auf geach­tet, bei­de Bla­sen gleich­zei­tig in Auf­ruhr zu set­zen, die einen mit dem Lock­down, die ande­ren mit der Impfpflicht.

Wer sich noch an die grü­ne Aka­de­mi­ke­rin und Impf­pflicht-Befür­wor­te­rin “A” aus mei­nem letz­ten Bei­trag erin­nert – die­se schick­te mir am Frei­tag eine pat­zi­ge Sims mit fol­gen­dem Wortlaut:

Bist du jetzt froh dar­über, dass wir auch daheim blei­ben müs­sen, dass unser­ei­ner jetzt wie­der Dienst­aus­fäl­le hin­zu­neh­men hat?

Ich ant­wor­te­te ihr, nicht min­der pat­zig, daß ihre­r­ei­ner das allein sei­ner eige­nen Dumm­heit und sei­nem eige­nen blin­den Gehor­sam und Mit­läu­fer­tum zuzu­schrei­ben habe.

Ich emp­fand tat­säch­lich kei­ner­lei Scha­den­freu­de. Die war mir ver­gan­gen, seit mir gedäm­mert war, daß der Staat die wech­sel­sei­ti­ge Häme mobi­li­sie­ren wür­de, um sei­ne Zie­le vor­an­zu­trei­ben. Ich will über­haupt nie­man­den in einem “Lock­down” ein­ge­sperrt sehen, weil ich im Gegen­satz zu A längst weiß, daß Lock­downs aus­schließ­lich der poli­ti­schen Repres­si­on die­nen und Null Aus­wir­kung auf das Infek­ti­ons­ge­sche­hen haben.

Zu Beginn der Kam­pa­gne hieß es, die Impf­stof­fe wer­den uns aus dem Lock­down erlö­sen. Jetzt wer­den Lock­downs ver­hängt, um uns Impf­stof­fe aufzuzwingen.

Das wah­re Ziel des Lock­downs geht unmiß­ver­ständ­lich aus der Bot­schaft der regie­rungs­treu­en Zei­tun­gen her­vor, allen vor­an das Mas­sen­blatt Kro­nen­zei­tung, das den Stür­mer inzwi­schen wie Die Fur­che aus­se­hen läßt. “Das muß jetzt das aller­letz­te Mal gewe­sen sein”, titel­te sie am Sams­tag, und die­ses Ziel sei allein durch eine Imp­fung ALLER erreichbar.

Das Blatt wur­de nicht müde zu beto­nen, wie furcht­bar leid die­ser fol­gen­schwe­re und ver­meid­li­che Schritt unse­ren bra­ven Poli­ti­kern täte. “Allein: Es bleibt nichts ande­res übrig.” Die da, die “Impf­ver­wei­ge­rer” da drü­ben sind schuld, die nicht auf uns hören wol­len. Wegen ihnen müs­sen wir lei­den. Wegen ihnen müs­sen Men­schen ster­ben. Wegen ihnen wird uns das Weih­nachts­fest ver­saut. Sie sind unser Unglück. Unse­re Geduld hat lang­sam ein Ende.

Ein paar Stun­den nach unse­rem ers­ten, ziem­lich hit­zi­gen Sim­sen-Wech­sel bal­ler­te mich A plötz­lich im Sekun­den­takt mit einem hal­ben Dut­zend belie­bi­gen Links zu, die mich offen­bar über Coro­na “auf­klä­ren” soll­ten. Einer davon behan­del­te die Fra­ge “Wie SARS-CoV‑2 das Gehirn schä­digt”. Was ging bloß in ihrem eige­nen Gehirn vor? Es war ver­blüf­fend meschug­ge und kin­disch. Dach­te sie, ich wür­de die­se Links ankli­cken, lesen und dann aus­ru­fen: “Oh mein Gott, das wuß­te ich bis jetzt nicht, von nun an glau­be ich, daß die mRNA-Impf­stof­fe sicher und effek­tiv sind, mei­ne Imp­fung ande­re Men­schen schützt, Lock­downs wir­ken und mei­ne Regie­rung immer die rei­ne wis­sen­schaft­li­che Wahr­heit über Covid sagt!”

Sie hat­te damit nicht nur eine gren­zen­lo­se Nai­vi­tät offen­bart, son­dern das Ver­hal­ten der Regie­rung repro­du­ziert: Das Erwe­cken von Angst soll Gehor­sam und Fügig­keit aus­lö­sen, das eige­ne kri­ti­sche Den­ken aus­schal­ten. Wenn wir uns an das berüch­tig­te bun­des­deut­sche “Panik­pa­pier” erin­nern, so wur­de die­ses Stra­te­gie von Anfang an als legi­ti­mes epi­de­mio­lo­gi­sches Mit­tel betrach­tet. Die Ein­schüch­te­rung war zwie­fach: Wer den “Exper­ten” nicht gehorcht, muß sel­ber ster­ben und ist schuld, wenn ande­re sterben.

Im Grun­de haben unse­re Regie­run­gen im Ver­bund mit den Medi­en seit Beginn des Spuks nichts ande­res gemacht, als am lau­fen­den Band Angst, Zorn und Streß zu säen, unter­bro­chen von Ver­schnauf­pau­sen, hin und wie­der ver­süßt durch ein biß­chen Zucker­brot und fal­sche Ver­spre­chun­gen. Sie führ­ten mit der Bevöl­ke­rung eine “abu­si­ve rela­ti­ons­hip” und erzeug­ten unge­fähr das, was Psy­cho­lo­gen als “Trauma­bin­dung” bezeichnen.

Wenn Kanz­ler Schal­len­berg klagt, es gäbe “eine Grup­pe von Men­schen”, die sich fre­cher­wei­se “seit fast einem Jahr rela­tiv immun gegen Impf- und Infor­ma­ti­ons­kam­pa­gnen sei­tens der Regie­rung oder auch der Medi­en gezeigt haben“, und damit die selek­ti­ven Maß­nah­men gegen die­se Grup­pe recht­fer­tigt, dann hat er die Kat­ze aus dem Sack gelas­sen: Nie­mand soll mehr das Recht auf eine freie, eige­ne Ent­schei­dung über den eige­nen Kör­per haben. Bean­sprucht er es, gilt er als Ver­bre­cher und Gefähr­der der Gesell­schaft, der aus­sor­tiert wer­den muß. Es ist der Staat, der ihm von nun an die Ent­schei­dung abnimmt, zu sei­nem eige­nen Wohl und zum Woh­le aller. Der “mün­di­ge Bür­ger” wird in sei­ne Schran­ken ver­wie­sen, wenn nicht gänz­lich abgeschafft.

Die gelie­fer­te “Infor­ma­ti­on” der Kam­pa­gnen dient nicht etwa der kri­ti­schen Aus­ein­an­der­set­zung und indi­vi­du­el­len Ent­schei­dungs­fin­dung, son­dern ist in Wahr­heit eine Anwei­sung, unwi­der­spro­chen Fol­ge zu leis­ten ist, ansons­ten die Mecha­nis­men von Stra­fe und Erpres­sung in Gang gesetzt wer­den. Abwei­chen­de Wahr­neh­mun­gen und Mei­nun­gen wer­den mit Gas­lich­te­rei und Auto­ri­täts­ar­gu­men­ten beant­wor­tet. Wie der Mafia-Pate macht der Staat ein “Ange­bot”, das man “nicht aus­schla­gen kann”.

Nüch­tern betrach­tet – und gemäß der­sel­ben Infor­ma­tio­nen, die uns die Regie­run­gen und die Zei­tun­gen vor­ge­setzt haben – kön­nen die Covid-Impf­stof­fe nur als Mit­tel zum Eigen­schutz gerecht­fer­tigt wer­den. Sie schüt­zen nicht vor der Infek­ti­on, son­dern allen­falls vor “schwe­ren Ver­läu­fen”. Da das Covid-Risi­ko stark stra­ti­fi­ziert ist (auch jetzt ster­ben vor allem die obe­ren Alters­grup­pen), kann man auf kol­lek­ti­ver Ebe­ne allen­falls eine flä­chen­de­cken­de Imp­fung der Risi­ko­grup­pen recht­fer­ti­gen (und auch die­se darf nicht gegen deren Wil­len erfol­gen). Die­ser Schutz ver­fällt rasch (was erst lan­ge nach Beginn der Kam­pa­gne bekannt gemacht wur­de), ist nicht beson­ders effek­tiv und bringt etli­che schwer­wie­gen­de Gesund­heits­ri­si­ken mit sich.

Was die Impf­stof­fe nicht leis­ten kön­nen, ist “Her­denim­mu­ni­tät” erzeu­gen, Inzi­den­zi­en her­un­ter­drü­cken, oder Coro­na gar “aus­rot­ten”. Aber an die­ser Lüge wird jedoch beharr­lich fest­ge­hal­ten und sie ist die Basis der Logik des all­ge­mei­nen Impfzwangs.

Ich erin­ne­re an die­ser Stel­le an Ernst Jün­gers berühm­tes Bei­spiel des Wahl­gangs in einem tota­li­tä­ren Regime, der rein ritu­el­len Cha­rak­ter hat, und die Pro­ble­ma­tik des ein­zel­nen Wage­mu­ti­gen, der trotz­dem das Wahl­lo­kal betritt, um ein ris­kan­tes und nutz­lo­ses “Nein” anzu­kreu­zen, das noch dazu vom Regime ver­wen­det wer­den kann, um sich etwas mehr Glaub­wür­dig­keit zu verschaffen.

“Die Wahl, der Wäh­ler, die Wahl­pla­ka­te, das sind die Eti­ket­ten für ganz ande­re Din­ge und Vor­gän­ge”, schreibt Jün­ger im Wald­gang:

Es sind Vexier­bil­der. In ihrem Auf­stieg leben die Dik­ta­to­ren zum gro­ßen Tei­le davon, daß man ihre Hie­ro­gly­phen nicht ent­zif­fern kann. Dann fin­den sie ihren Cham­pol­li­on. Er bringt zwar die alte Frei­heit nicht zurück. Doch lehrt er, rich­tig antworten.

Ana­log ver­weist auch das Arse­nal des Corona-“Franchise” – vor allem Mas­ken, Tests, Imp­fun­gen – auf “ganz ande­re Din­ge”, die es zu ent­zif­fern gilt. Wer z.B. denkt, daß Tot­impf­stof­fe akzep­ta­bler wären als das neu­ar­ti­ge gen­ba­sier­te “Ange­bot”, über­sieht, daß der Akt der Imp­fung den Macht­ha­bern wich­ti­ger ist, als der Impf­stoff selbst.

Ihr ver­bis­sen mit allen Mit­teln ver­folg­tes Ziel ist die Ein­glie­de­rung mög­lichst aller Men­schen in ein Impf-Abo-Sys­tem, das man nicht mehr kün­di­gen kann. Die­ses soll fort­an den Genuß der Grund- und Frei­heits­rech­te vom aktu­el­len Impf­sta­tus des Ein­zel­nen abhän­gig machen und sei­nen Ent­zug automatisieren.

Dar­in lie­gen außer­or­dent­li­che Gefah­ren, denn es gibt kei­ne Garan­tie (und kei­ner­lei Anzei­chen), daß die “Pan­de­mie” jemals als been­det erklärt wer­den wird. Auch pan­de­mi­sche “Nach­fol­ger”, ob real oder vir­tu­ell und Erwei­te­run­gen (etwa zu “Kli­ma­päs­sen”) sind denk­bar. Damit wäre die tota­li­tä­re Fal­le unwi­der­ruf­lich zuge­schnappt. Der mit einem Zer­ti­fi­kat bestä­tig­te Emp­fang der Nadel ent­spricht dem Ankreu­zen des gro­ßen Krei­ses mit dem “Ja” in Jün­gers Wahl­lo­kal-Bei­spiel, bedeu­tet also einen Akt der Unter­wer­fung und Zustimmung.

Jün­ger hält außer­dem fest, daß die Dik­ta­tur ihrem gehei­men Geg­ner “vorzu­spie­geln” sucht, “daß er sehr ein­sam ist. Und nicht nur das – die Mehr­heit will nicht nur zif­fern­mä­ßig impo­nie­ren; sie rüs­tet sich auch mit dem Zei­chen mora­li­scher Überlegenheit.”

“Wahr­schein­lich gehört das bei einer Seu­che ein­fach dazu, daß alles vol­ler Rat­ten ist.” (Lisa Eck­hart) Man kann aller­dings nicht sagen, daß sie aus Löchern gekro­chen kämen, denn sie tanz­ten schon lan­ge vor Coro­na fröh­lich auf dem Tisch und genier­ten sich wenig für ihr Rat­ten­tum. Aber nun schei­nen sie end­lich wahr­haft das Gesetz zu erfül­len, wonach sie ange­tre­ten. Der deut­sche resp. öster­rei­chi­sche Jour­na­list erblüht jetzt in vol­ler Pracht und Fül­le. Alle Mas­ken sind ab, alle Samt­hand­schu­he aus­ge­zo­gen. Sei­ne Nei­gun­gen und Lei­den­schaf­ten sind uns zwar schon lan­ge bekannt und ver­traut, aber noch nie zuvor, nicht ein­mal im “Kampf gegen Rechts”, konn­ten er sich der­art hem­mungs­los aus­to­ben wie jetzt.

All die links­li­be­ra­len, grün­wäh­len­den zar­ten See­len und Mei­nungs­pries­ter haben nun ihre “Juden” oder “Neger” oder Kula­ken gefun­den, die sie wol­lüs­tig und mit vol­ler Erlaub­nis von oben has­sen dür­fen. Es gab Zei­ten, da haben sie etwa der AfD vor­ge­wor­fen, die Gesell­schaft “spal­ten” zu wol­len, was frei­lich immer schon eine Pro­jek­ti­on der eige­nen Akti­vi­tä­ten war. Aber jetzt, jetzt gibt es kein Hal­ten mehr, jetzt kön­nen sie im Voll­ge­fühl, die geball­te staat­li­che und mora­li­sche Macht im Rücken zu haben, genüß­lich die Drang­sa­lie­rung und Aus­mer­zung der brun­nen­ver­gif­ten­den Unter­men­schen und Schäd­lin­ge einfordern.

Die Gleich­schal­tung der Stim­men ist voll­kom­men. Sie klin­gen, als wären buch­stäb­li­che Teu­fel ins sie gefah­ren, und man bekommt Lust, einen Exor­zis­ten zu rufen: ARD-tages­the­men, Der Spie­gel, Die Zeit, Die Welt. Süd­deut­sche Zei­tung, Die Zeit, Der Spie­gel...

Kost­pro­ben gefällig?

Herz­li­chen Dank – an alle Unge­impf­ten. Dank euch droht der nächs­te Win­ter im Lock­down – vie­ler­orts wie­der ohne Weih­nachts­märk­te, viel­leicht wie­der ohne die Weih­nachts­fei­er­ta­ge im Fami­li­en­kreis. … Alle Impf­ver­wei­ge­rer müs­sen sich den Vor­wurf gefal­len las­sen, an der der­zei­ti­gen Situa­ti­on mit­schul­dig zu sein. Sie tra­gen Mit­ver­ant­wor­tung dafür, dass die Gesell­schaft wie­der unter Druck gerät. Ver­geßt den “Zusam­men­halt”! Impf­geg­ner ver­schi­cken Mord­dro­hun­gen, die Inten­siv­sta­tio­nen quel­len über, die Poli­tik aber beschwört wei­ter den »Zusam­men­halt« und die Gefahr einer »gesell­schaft­li­chen Spal­tung«. Damit muss Schluss sein. Droht die Spal­tung der Gesell­schaft, wenn man Unge­impf­ten ihr kin­di­sches Recht aufs Unge­impf­t­sein nimmt? Quatsch. Die­se Leu­te rau­ben den Ver­nünf­ti­gen die Frei­heit – und die Regie­run­gen haben auch noch gekuscht vor ihnen. Die Gesell­schaft muß sich spal­ten! Jobs nur für Unge­impf­te, Quer­den­ker-Schu­len, Covid-Wurm­ku­ren – wenn jeder Quatsch ange­hört wird, wer­den Zweif­ler sich nie ent­schei­den. Höchs­te Zeit, einen Keil zu trei­ben. Einer, der die Gesell­schaft spal­tet. Wenn davon die Rede ist, ent­steht schnell ein Zerr­bild im Kopf, als wür­de das Land in zwei gleich gro­ße Tei­le zer­fal­len. Doch so ist es nicht. Rich­tig und tief ein­ge­schla­gen, trennt er den gefähr­li­chen vom gefähr­de­ten Teil der Gesellschaft. Der Vor­sit­zen­de der Jun­gen Uni­on, Til­man Kuban (CDU), for­dert im Gast­bei­trag eine „De-fac­to-Impf­pflicht“. Die Unge­impf­ten bräch­ten Deutsch­land gera­de „an den Rand der Ver­zweif­lung“. Es kön­ne nicht sein, dass die gesam­te Bevöl­ke­rung jeden Win­ter weg­ge­sperrt wer­de… “Wer­den unser Leben nicht von 13 Mil­lio­nen Unge­impf­ten dik­tie­ren lassen.” Die berühm­ten Sor­gen der ech­ten Deut­schen, die mal im Gewand von Aus­län­derekel oder Impf­hass daher­kom­men, wer­den seit­dem unent­wegt höher bewer­tet als For­schung und Wis­sen­schaft. Und wie­der ein­mal erstarrt die­ses Land seit fast zwei Jah­ren vor einer extre­men Min­der­heit. Und immer fin­det sich wenigs­tens ein Minis­ter­prä­si­dent, der nicht nur halb­her­zig, son­dern gleich null­her­zig nicht das tut, wofür sie oder er gewählt wur­de. Näm­lich Ent­schei­dun­gen zum Woh­le und zur Sicher­heit der Bevöl­ke­rung zu tref­fen und die­se gegen­über einer rotz­fre­chen und mitt­ler­wei­le kom­plett angst­frei­en radi­ka­len Bewe­gung durchzusetzen. Die Leu­te, die je nach Inten­si­tät ihrer Geg­ner­schaft nicht mit dem Strom schwim­men wol­len, sich auf kei­nen Fall der Mehr­heits­mei­nung beu­gen möch­ten oder gar gegen eine »Impf­dik­ta­tur« kämp­fen: Will­kom­men im wei­ner­li­chen Well­ness-Wider­stand. Wo man sich jam­mernd, aber hero­isch auf­lehnt gegen eine ein­ge­bil­de­te »grund­lo­se Unterdrückung«.

Gewiß macht die­se apar­te Kas­te nichts ande­res, als was sie bis­lang auch gemacht hat: Höh­ni­sches Abge­i­fern über Anders­den­ken­de, denen kei­ne leit­me­dia­len Platt­for­men zur Ver­fü­gung ste­hen, ver­bun­den mit Rufen nach noch mehr Mar­gi­na­li­sie­rung und noch mehr Unterdrückung.

Täu­schen wir uns nicht, wohin die Rei­se geht. Zum Schluß sei noch ein Arti­kel zitiert, den die Kro­nen­zei­tung offen­bar wie­der gelöscht hat. Wahr­schein­lich war all­zu unbe­küm­mert ver­rä­te­risch. Aber das Netz ver­gißt nicht. Dar­in wird ein wei­te­rer neu­er Begriff ins Sprach­re­gime ein­ge­speist: “Schutz­pflicht”, was an die „Inschutz­haft­nah­me“ bei Karl Kraus erinnert.

In die­sem Arti­kel malen sich zwei “Exper­ten” (das Wort löst inzwi­schen phy­si­sche Schmer­zen bei mir aus), dar­un­ter ein Ver­fas­sungs­recht­ler, behag­lich schmat­zend aus, wie die Durch­set­zung der Impf­pflicht kon­kret aus­se­hen könnte:

“Der Kanz­ler denkt an Geld­stra­fen. Doch was, wenn sich jemand qua­si „frei­kauft“? Funk: „Da tun sich wei­te­re Pro­ble­me auf. Kann man das mit phy­si­schem Zwang umset­zen?“ Kol­le­ge May­er sagt: „Die Cobra steht vor der Tür, und der Arzt ver­ab­reicht dann die Imp­fung; ist nicht vor­stell­bar und auch nicht umsetz­bar.“ Viel­mehr könn­te man, so die Exper­ten, die Unwil­li­gen zwangs­wei­se isolieren.” May­er: „Alle imp­fen, die eine Gefahr dar­stel­len. Sonst ist das sinn­los. Bei den Pocken hat man auch die Kin­der geimpft.“ Das war ab 1948. Davor gab es im NS-Regime Zwangs­imp­fun­gen. Pro­ble­ma­ti­scher Kon­text: „Das ist optisch unschön“, sagt Bernd-Chris­ti­an Funk. „Doch das heißt nicht, dass die Maß­nah­me per se unzu­läs­sig ist.“ Auch der Welt­ärz­te­prä­si­dent fin­det kla­re Wor­te: „Zucker­brot nützt nichts, jetzt brau­chen Unge­impf­te die Peit­sche.“ Der Riss durch die Gesell­schaft wird wohl nicht so schnell verschwinden.

Alle imp­fen, die eine Gefahr dar­stel­len. Auch die Kin­der. Sonst ist das sinn­los. Not­falls die Unwil­li­gen zwangs­wei­se iso­lie­ren. Optisch unschön, aber nicht unzulässig.

Das sind unmiß­ver­ständ­li­che Töne. Der Abstieg in den Mael­strom hat begon­nen. Das hoch­in­fek­tiö­se Virus des Tota­li­ta­ris­mus brei­tet sich rasend aus, mit allen klas­si­schen Sym­pto­men und vie­len neu­ar­ti­gen Teu­fe­lei­en, die auf ihren Ein­satz war­ten. Pro­gno­se: Schwe­rer Verlauf.

Die Wal­pur­gis­nacht ist in vol­lem Gan­ge. Hell is empty, and all the devils are here.