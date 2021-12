Enthemmte Extremisten (ein Lagebericht)

Furcht und Zorn überschatten die Adventzeit des Jahres 2021, in Deutschland ebenso wie in Österreich.

Schuld dar­an tra­gen ein­zig und allein unse­re Regie­run­gen, wie immer im Ver­bund mit der Pres­se. Drei Wochen nach Ankün­di­gung der gene­rel­len Impf­pflicht und nach Ver­hän­gung eines “Lock­downs für Alle” ist die Stim­mung im Land gereiz­ter, gehäs­si­ger, ängst­li­cher, miß­traui­scher, dys­to­pi­scher als je zuvor seit Beginn der soge­nann­ten “Pan­de­mie”.

In der Zwi­schen­zeit hat ein erneu­ter Kanz­ler­wech­sel statt­ge­fun­den. Mit dem Rück­tritt von Sebas­ti­an Kurz vom Vor­sitz der ÖVP lös­te sich auch sein “Schat­ten­kanz­ler” Schal­len­berg in Luft auf. Regie­rungs­ober­haupt ist jetzt der vor­ma­li­ge Innen­mi­nis­ter Karl Neham­mer, ein alt-schwar­zer „Par­tei­pan­zer“, der sich durch Inkom­pe­tenz, Ver­bis­sen­heit, Dumm­heit und star­ke auto­ri­tä­re Nei­gun­gen aus­zeich­net. Schon rein phy­sio­gno­misch ver­kör­pert er wie kein ande­rer die offe­ne Feind­se­lig­keit des Staa­tes gegen­über sei­nem eige­nen Volk, oder zumin­dest gegen­über jenen Tei­len, die mit sei­ner poli­ti­schen Linie nicht ein­ver­stan­den sind.

Was die ange­droh­te “Impf­pflicht” und die vor­ge­se­he­nen Stra­fen angeht, so wur­de in den letz­ten Wochen mäch­tig mit dem Säbel geras­selt, um Angst zu schü­ren und mög­lichst vie­le Unbe­rühr­te oder Auf­fri­schungs­be­dürf­ti­ge an die Nadel zu trei­ben. Ein Blatt behaup­te­te sogar, den “Impf­geg­nern” dro­he bis zu “einem Jahr Beu­ge­haft”. Das war zwar blo­ße Panik­ma­che (wenn auch mit einem Fun­ken Wahr­heit), die jedoch im vor­herr­schen­den gesell­schaft­li­chen Kli­ma leicht Reso­nanz fin­det: Gro­ße Tei­le der Bevöl­ke­rung füh­len sich recht­los, ohn­mäch­tig und vogel­frei, ohne nen­nens­wer­te media­le Stim­me und poli­ti­sche Reprä­sen­ta­ti­on (Kickl kämpft tapfer).

Die Regie­rung hat in den letz­ten zwei Jah­ren, Schritt für Schritt, in bis dato undenk­ba­rer Wei­se so vie­le rote Lini­en über­schrit­ten, daß theo­re­tisch alles mög­lich erscheint, bis hin zu “Qua­ran­tä­ne-Lagern”, wie sie in Aus­tra­li­en bereits ein­ge­rich­tet wer­den. Das Rest­ver­trau­en in die for­mal noch vor­han­de­nen rechts­staat­li­chen Brem­sen wird durch Aus­sa­gen wie jene der Ver­fas­sungs­mi­nis­te­rin Karo­li­ne Edt­stad­ler (ÖVP) nicht gera­de bestärkt:

Aber es ist rich­tig, dass es mit Ein­füh­rung der Impf­pflicht eigent­lich rechts­wid­rig ist, in Öster­reich zu woh­nen und nicht geimpft zu sein. Und dar­an kön­nen sich natür­lich auch ande­re Kon­se­quen­zen knüp­fen. Hafungs­recht­lich oder auch arbeits­recht­lich – zum Bei­spiel, wenn man jeman­den ansteckt. Daher wird es wahr­schein­lich auch mög­lich sein, jeman­den zu kün­di­gen, der nicht geimpft ist.

Dem­nach wäre es ille­gal, einen “impf­frei­en Kör­per” (Mar­tin Sell­ner) zu besit­zen, wäh­rend die Lega­li­tät der covid­ge­impf­ten Kör­per wider­ruf­lich ist und alle paar Mona­te an “Stich­ta­gen” neu eva­lu­iert wer­den soll.

Schril­le Töne die­ser Art wer­den auch in der Bun­des­re­pu­blik auf beun­ru­hi­gen­de Wei­se ange­schla­gen. “Es darf kei­ne roten Lini­en geben” , ver­kün­de­te der neue Kanz­ler Olaf Scholz, und leg­te in sei­ner ers­ten Regie­rungs­er­klä­rung etli­che Schei­te nach. „Wir wer­den den Kampf gegen die­se Pan­de­mie mit der größ­ten Ent­schlos­sen­heit füh­ren”, sag­te er und mein­te einen ent­schlos­se­nen Kampf gegen die “Unge­impf­ten” (lies: die Non­kon­for­men, Oppo­si­tio­nel­len, Unma­ni­pu­lier­ba­ren), die nun den Platz der “Rechts­ex­tre­mis­ten” oder “Rechts­po­pu­lis­ten” im (hyper-)moralischen Koor­di­na­ten­sys­tem der BRD ein­ge­nom­men haben.

Scholz’ Rede ist im Grun­de eine Bür­ger­kriegs­er­klä­rung, mit dem Staat in der Rol­le einer Bür­ger­kriegs­par­tei, die leug­net, eine sol­che zu sein:

„Wir wer­den es uns nicht gefal­len las­sen, dass eine win­zi­ge Min­der­heit von ent­hemm­ten Extre­mis­ten ver­sucht, unse­rer gesam­ten Gesell­schaft ihren Wil­len auf­zu­zwin­gen“, sag­te Scholz. Die­ser „win­zi­gen Min­der­heit“, die mit Fackeln auf­mar­schie­re, die Men­schen „mit Gewalt und Mord­dro­hun­gen“ ein­zu­schüch­tern ver­su­che, „wer­den wir mit allen Mit­teln unse­res demo­kra­ti­schen Rechts­staats entgegentreten“. “Was es eben heu­te auch gibt in Deutsch­land, das ist Wirk­lich­keits­ver­leug­nung, das sind absur­de Ver­schwö­rungs­ge­schich­ten, mut­wil­li­ge Des­in­for­ma­ti­on und gewalt­be­rei­ter Extremismus.“ „Um es klar zu sagen: Eine klei­ne extre­mis­ti­sche Min­der­heit in unse­rem Land hat sich von unse­rer Gesell­schaft, unse­rer Demo­kra­tie, unse­rem Gemein­we­sen und unse­rem Staat abge­wandt, nicht nur von Wis­sen­schaft, Ratio­na­li­tät und Vernunft.“

All dies ist eine gera­de­zu dia­bo­li­sche Umkeh­rung der Realität.

“Wis­sen­schaft, Ratio­na­li­tät und Ver­nunft“ wer­den laut Scholz von einem Staat ver­kör­pert, der einen Karl Lau­ter­bach zum Gesund­heits­mi­nis­ter und eine Anna­le­na Baer­bock zur Außen­mi­nis­te­rin ernannt hat.

Die­sel­ben Leu­te, die das Land immer tie­fer und tie­fer in eine mas­sen­psy­cho­ti­sche Zer­rüt­tung hin­ein­trei­ben, behaup­ten von sich, sie wür­den “Wis­sen­schaft, Ratio­na­li­tät und Ver­nunft” hin­ter sich haben, wäh­rend tat­säch­li­che wis­sen­schaft­li­che, ratio­na­le und ver­nünf­ti­ge Stim­men sys­te­ma­tisch geäch­tet, mar­gi­na­li­siert und unter­drückt werden.

Die­sel­ben Leu­te, die behaup­ten, im Namen “unse­res demo­kra­ti­schen Rechts­staa­tes” zu spre­chen, sind gera­de dabei, alles zu ver­nich­ten, was noch irgend­wie nach Demo­kra­tie oder Rechts­staat aus­sieht. Fried­li­che Demons­tran­ten, die das letz­te demo­kra­ti­sche Mit­tel nut­zen, das ihnen ver­blie­ben ist, wer­den als “anti­de­mo­kra­ti­sche”, gewalt­be­rei­te Pro­to-Ter­ro­ris­ten ver­leum­det. Die Mei­nungs­frei­heit wird radi­kal beschnit­ten, wäh­rend die Rufe nach der Zen­sur staats­kri­ti­scher, alter­na­ti­ver Infor­ma­ti­ons­quel­len und Medi­en immer lau­ter werden.

Wer “ent­hemm­te Extre­mis­ten” sucht, wird sie – ange­fan­gen bei Scholz – eher in der Regie­rung fin­den, und in den Redak­ti­ons­stu­ben der Leit­pres­se, deren Mei­nungs­ar­tik­ler sich in Bestra­fungs- und Nöti­gungs­phan­ta­sien gera­de­zu suh­len. Es ist der Staat selbst, der sich tag­täg­lich in Wor­ten und Taten radi­ka­li­siert, indem er immer extre­me­re Über­grif­fe auf Leib und Leben sei­ner Bür­ger durch­set­zen will. Wer wider­spricht und wider­strebt und sich somit gegen­über der Staats­pro­pa­gan­da immun zeigt, wird als “Extre­mist” und “Ver­fas­sungs­feind” gebrandmarkt.

Die “win­zi­ge Min­der­heit” besteht in Deutsch­land immer noch aus meh­re­ren Mil­lio­nen Men­schen, die nie­man­dem etwas “auf­zwin­gen” wol­len (wozu sie auch gar kei­ne Macht haben), son­dern die sich viel­mehr dage­gen weh­ren, daß ihnen gegen ihren Wil­len medi­zi­ni­sche Ein­grif­fe auf­ge­zwun­gen wer­den, an deren Nut­zen und Unschäd­lich­keit trotz aller gegen­tei­li­gen Evi­denz kein Zwei­fel mehr erlaubt sein darf.

Daß auf der Sei­te der­je­ni­gen, die aus­ge­grenzt, drang­sa­li­siert, beschimpft und an die Wand gepreßt wer­den, der Zorn wächst, ist eine logi­sche Fol­ge des aggres­si­ven Ver­hal­tens des Staa­tes und der Medi­en. Ihre Ant­wort auf den Zorn und Wider­stand der Bür­ger ist indes noch mehr Het­ze, noch mehr Ver­leum­dung, noch mehr Rufe nach auto­ri­tä­rer Unter­drü­ckung. Und so dreht sich die Spi­ra­le immer weiter.

Obwohl kaum ein Mensch in Deutsch­land und Öster­reich in der Fami­lie, auf dem Arbeits­platz oder im Freun­des­kreis von Zwie­tracht, Span­nun­gen, Mob­bing, Dro­hun­gen, Zer­würf­nis­sen und Haß ver­schont geblie­ben ist, leug­net Scholz allen Erns­tes, daß es eine “Spal­tung der Gesell­schaft” gäbe:

Dazu stel­le ich fest: Unse­re Gesell­schaft ist nicht gespal­ten. Die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger in unse­rem Land ver­hält sich soli­da­risch, ver­nünf­tig und vorsichtig.

Gas­lich­tern und Pro­jek­ti­on: Das sind Ver­hal­tens­wei­sen und Metho­den, die unter Sozio­pa­then und Men­schen mit schwe­ren Per­sön­lich­keits­stö­run­gen üblich sind.

Nicht anders ver­hal­ten sich unse­re sozio­pa­thi­schen Regie­run­gen gegen­über ihrem Volk, und ihre Opfer sind auch jene Tei­le, die ihnen noch ver­trau­en, die sich ihren For­de­run­gen unter­wer­fen oder in nor­mo­pa­thi­scher Anpas­sung üben. Wer mit dem Strom schwimmt, spürt den Druck weni­ger, wird jedoch auch als pas­si­ver Mit­läu­fer zum Teil der tota­li­tä­ren Flut, die alle Grund­la­gen des mensch­li­chen Zusam­men­le­bens nie­der­reißt. Etli­che ent­wi­ckeln in die­ser Lage eine Art Stock­holm­syn­drom oder iden­tif­zie­ren sich so sehr mit dem Staat und sei­ner Pro­pa­gan­da, daß sie selbst zu Aggres­so­ren gegen die Unge­hor­sa­men werden.

Der “Impf­geg­ner” oder “Impf­ver­wei­ge­rer” hin­ge­gen ist nun voll­ends der “Ande­re”, der aus der Geimpf­ten-Volks­ge­mein­schaft Ver­stos­se­ne, der Aso­zia­le, der Unso­li­da­ri­sche, der Über­ge­schnapp­te, der Gefähr­der, der Staats­feind, gegen den fast alle Mit­tel erlaubt sind.

Micha­el Esders bemerk­te auf Twit­ter:

Bei jedem, der Befeh­le aus­füh­ren muss, senkt sich ein Sta­chel tief ins Inne­re, sagt Eli­as Canet­ti in „Mas­se und Macht“. Der Drang, die Sta­chel los­zu­wer­den, sei ein Quell see­li­scher Ener­gie, die sich in der Rebel­li­on ent­la­den kön­ne. Sta­che­lig dürf­ten der­zeit vie­le See­len sein.

Jede Mas­ke, jeder Test, jede Imp­fung, jede Mani­pu­la­ti­on, jede Erpres­sung, jede Nöti­gung, jede Demü­ti­gung, jede Wil­lens­beu­gung – das sind in der Tat vie­le, vie­le, vie­le Sta­cheln, die sich inzwi­schen ange­sam­melt haben. Sie kön­nen sich einer­seits in der Rebel­li­on ent­la­den, ande­rer­seits, eben­falls nach Canet­ti, das Funk­tio­nie­ren der Befehls­ket­te durch Wei­ter­ga­be des Sta­chels sicherstellen.

Wie ist nun die aktu­el­le Lage in Österreich?

Am 5. 12. wur­de der Öffent­lich­keit über einen ORF-Mit­ar­bei­ter fol­gen­der Geset­zes­ent­wurf zuge­spielt, der sich ein wenig mil­der gibt, als die ers­ten Schockmeldungen:

Er sieht für Ver­wei­ge­rer eine Straf­hö­he von 600 Euro alle drei Mona­te vor, die Höchst­stra­fe beläuft sich auf 3600 Euro bzw. 2400 Euro pro Jahr. Wird nicht gezahlt, blü­hen Ersatz-Frei­heits­stra­fen. Aus­ge­nom­men von der Impf­pflicht sei­en alle Bür­ger bis 14 Jah­re sowie Schwan­ge­re und Gene­se­ne bis 180 Tage nach posi­ti­vem PCR-Test. (…) Am 15. Febru­ar erhal­ten alle noch Unge­impf­ten Post vom Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um. In einem Brief ergeht die Auf­for­de­rung, sich imp­fen zu las­sen. Die Erst­imp­fung ist ab 1. Febru­ar Pflicht, die Zweit­imp­fung muss frü­hes­tens 14 Tage und spä­tes­tes 42 Tage nach der Erst­imp­fung erfol­gen, der drit­te Stich schließ­lich frü­hes­tens 120 Tage (spä­tes­tens 270 Tage) nach der Vorimpfung.

Das ent­sprä­che einer Geld­stra­fe von 600 Euro, die alle paar Mona­te fäl­lig ist. Genau­so­gut könn­te man eine Art “Unge­impf­ten­steu­er” ein­füh­ren, zusätz­lich zu den rest­li­chen Schi­ka­nen. Das Gesetz soll wohl­ge­merkt auch für alle jene gel­ten, bei denen “Auf­fri­schungs­imp­fun­gen” fäl­lig sind (auch die Dau­er der Zeit, in der man als “voll­stän­dig” geimpft gilt, wird lau­fend verkürzt):

Die Impf­pflicht umfasst drei Sti­che. Men­schen, die sich zwi­schen den Imp­fun­gen mit Coro­na anste­cken, müs­sen die Fol­ge­imp­fung erst nach 180 Tagen vor­neh­men. Gel­ten soll die Impf­pflicht für 7,7 Mil­lio­nen Men­schen ab 14. Die aller­meis­ten davon sind bereits zumin­dest ein­mal geimpft – 1,4 Mil­lio­nen aber noch nicht. (Die Pres­se)

Als “demo­kra­ti­sche” Recht­fer­ti­gung die­nen dubio­se Umfragen:

Die von der Regie­rung ange­kün­dig­te Impf­pflicht wird von der Bevöl­ke­rung mehr­heit­lich unter­stützt. Laut einer aktu­el­len Umfra­ge des Mei­nungs­for­schers Peter Hajek für ATV sind 53 Pro­zent dafür. Knapp ein Drit­tel der Befrag­ten (32 Pro­zent) ist strikt gegen eine Impf­pflicht, 13 Pro­zent sind unent­schlos­sen. In einer ande­ren Umfra­ge befür­wor­ten 63 Pro­zent Stra­fen für Impf­ver­wei­ge­rer. (Kro­ne)

“Demo­kra­tie” wird nun voll­ends als Dik­ta­tur der Mehr­heit über die Min­der­heit auf­ge­faßt, bis hin erzwun­ge­nen kör­per­li­chen Eingriffen.

Ganz in die­sem Sin­ne tri­um­phie­ren gera­de etli­che vor­zugs­wei­se links­li­be­ra­le Blau­ha­ken auf Twit­ter, die offen ihre Genug­tu­ung dar­über zur Schau stel­len, daß den “Impf­ver­wei­ge­ren” nun sys­te­ma­tisch alle Aus­we­ge abge­schnit­ten wer­den. Man spürt deut­lich ihre sadis­ti­sche Freu­de dar­über, wie die Anders­den­ken­den vom Staat gede­mü­tigt, ent­rech­tet und gezwun­gen werden.

Das sind oft die­sel­ben Leu­te, die öffent­lich damit prah­len, daß sie “irre­gu­lär” ihre Kin­der imp­fen haben las­sen (wofür sich vie­le Ärz­te in Öster­reich ohne offi­zi­el­le Zulas­sung und ohne Andro­hung von Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren zur Ver­fü­gung stel­len), wobei sie stets beto­nen, wie super­gut es ihren Klei­nen nach­her ergan­gen sei.

Als beson­ders gru­se­li­ges Bei­spiel sei Vero­ni­ka Bohrn-Mena zitiert:

Ges­tern hat mein Sohn zu mei­ner gro­ßen Erleich­te­rung sei­ne ers­te #Covid­Imp­fung bekom­men. Er war sehr tap­fer, hat nur “bit­te nicht so fest” gesagt und sich über das Käfer Pflas­ter gefreut, dass er bekom­men hat. Ihm tat bis­her nicht­mal der Arm weh, er ist fit wie ein Turnschuh

Die­sel­be Per­son schreibt auch Din­ge wie:

Ich bin für eine #Impf­licht mit Ver­wal­tungs­stra­fen bei Ver­let­zung. Wir krie­gen das sonst nie in den Griff. Hät­ten wir sie sofort ein­ge­führt wäre die­se so irra­tio­na­le wie häu­fi­ge Impfangst wohl nie aufgekommen. Wenn sie die #Impf­pflicht wirk­lich durch­zie­hen, ist das ein Grund zum fei­ern. Die­ses pseu­do libe­ra­le Getue, wonach das ein ach so schlim­mer Ein­griff in die Frei­heit wäre, nimmt uns wie wir sehen näm­lich allen die Freiheit.

Seit Mon­tag, 13. 12., gilt der Lock­down nur mehr für soge­nann­te “Unge­impf­te”, was nichts ande­res bedeu­tet, als daß die Geschäf­te zwar wie­der geöff­net sind, aber nicht mehr von letz­te­ren betre­ten wer­den dür­fen. An vie­len Ein­gangs­tü­ren sind nun Schil­der ange­bracht, die auf die­se “2G”-Segregation hin­wei­sen; wie gründ­lich das von den Ver­käu­fern über­prüft wird, weiß ich nicht.

Die Mobi­li­tät der Men­schen war in den letz­ten “Lock­down für Alle”-Wochen prak­tisch unver­än­dert, und ich habe nir­gends Poli­zis­ten gese­hen, die Pas­san­ten kon­trol­liert hät­ten. Man hat im Grun­de nichts ande­res gemacht, als ein wei­te­res Mal Han­del und Gas­tro­no­mie blind­lings zu schä­di­gen, vor allem die Selb­stän­di­gen. Das hat zusam­men mit “2G” die Umsät­ze nicht gera­de gestei­gert. Die Kro­ne berich­te­te am 13. 12.:

Auf klin­geln­de Kas­sen müs­sen vie­le hei­mi­sche Händ­ler wei­ter war­ten. Die Ein­kaufs­stra­ßen und Zen­tren sind nach dem Lock­down zwar belebt, gestürmt wer­den die Geschäf­te aller­dings nicht. Der Han­dels­ver­band rech­net wei­ter­hin mit bun­des­wei­ten Umsatz­ver­lus­ten von 440 Mil­lio­nen Euro im Ver­gleich zu Vor-Coro­na-Nor­mal-Wochen. Der Grund für das zu erwar­ten­de Minus: Unge­impf­te müs­sen ja wei­ter daheim blei­ben und Ober­ös­ter­reich darf aktu­ell noch gar nicht aufsperren.

Am sel­ben Tag titel­te Heu­te: “Han­dels-Boss” Rai­ner Will “platzt der Kra­gen”, aber nicht etwa wegen der Regie­rungs­maß­nah­men, son­dern “wegen Coro­na-Demos”, auf denen unter ande­rem gefor­dert wird, den Han­del wie­der auf­zu­sper­ren, und zwar für alle. Hier haben wir ein treff­li­ches Bei­spiel, wie der “Sta­chel” ent­lang der Regie­rungs­pro­pa­gan­da auf die Sün­den­bö­cke gerich­tet wird.

Was das Gesund­heits­we­sen angeht, so ver­sucht Ärz­te­kam­mer-Prä­si­dent Sze­ke­res, ein beson­ders enga­gier­ter Ein­peit­scher, die Ärz­te auf Linie zu brin­gen, etwa indem er den Ent­zug ihrer Lizenz androht, falls sie sich nicht imp­fen las­sen. Damit dem Impf­re­gime nie­mand durch die Lap­pen geht, sol­len nur staat­lich legi­ti­mier­te Ärz­te “Impf­be­frei­un­gen” aus­stel­len dür­fen. Ärz­te, die sich impf­kri­tisch äußern und von Imp­fun­gen abra­ten, haben mit einem Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren zu rech­nen, was fol­gen­der­ma­ßen begrün­det wird:

Im Zusam­men­hang mit der gegen­wär­ti­gen Pan­de­mie darf klar­ge­stellt wer­den, dass es der­zeit auf­grund der vor­lie­gen­den Daten­la­ge aus wis­sen­schaft­li­cher Sicht und unter Hin­weis auf dies­be­züg­li­che Emp­feh­lun­gen des Natio­na­len Impf­gre­mi­ums grund­sätz­lich kei­nen Grund gibt, Patientinnen/Patienten von einer Imp­fung gegen COVID-19 abzuraten.

“Auf­grund der Daten­la­ge gibt es grund­sätz­lich kei­nen Grund”, die­se Über­em­pha­se in schlech­tem Deutsch dünkt mir ein wenig verräterisch.

Gegen das Rund­schrei­ben, aus dem das obi­ge Zitat stammt, haben nun 200 Ärz­te in einem offe­nen Brief Ein­spruch erho­ben: Sze­ke­res’ For­de­run­gen wider­sprä­chen „jeg­li­cher ärzt­li­chen Ethik und den Grund­prin­zi­pi­en einer pati­en­ten­zen­trier­ten, evi­denz­ba­sier­ten Medi­zin.” In einem kon­kre­ten Fall, Univ. Prof. Dr. Andre­as Sön­nich­sen betref­fend, hat das Ver­wal­tungs­ge­richt Wien gegen die Ärz­te­kam­mer ent­schie­den. Noch sind also nicht alle recht­li­chen Bar­rie­ren aus dem Weg geräumt:

„Die vom Dis­zi­pli­nar­be­schul­dig­ten getä­tig­ten inkri­mi­nier­ten Äuße­run­gen, die er als sol­che nicht bestrei­tet, stel­len Wert­ur­tei­le dar, die auf einer fak­ti­schen Grund­la­ge beru­hen. Die­se Äuße­run­gen unter­fal­len daher sowohl der ver­fas­sungs­ge­setz­lich gewähr­leis­te­ten Frei­heit der Mei­nungs­äu­ße­rung (Arti­kel 10 EMRK) als auch der Frei­heit der Wis­sen­schaft (Arti­kel 17 StGG).“

Wie stark der Druck auf Abweich­ler bereits jetzt ist (nun hat sich auch die Öster­rei­chi­sche Gesund­heits­kas­se ein­ge­schal­tet), zeigt der Fall eines Lin­zer Apo­the­kers, der die Unver­schämt­heit besaß, Anti-Impf­pflicht-Demons­tran­ten zu “applau­die­ren”. Eine Woche spä­ter stand er am Pran­ger der größ­ten Tages­zei­tung Öster­reichs, inklu­si­ve Name und Por­trät­fo­to, dane­ben fol­gen­der schier unglaub­li­cher Satz, den ich zwei­mal lesen mußte:

Ein Senat muss nun prü­fen, ob das Unter­stüt­zen einer Coro­na-Demo durch Applaus noch unter freie Mei­nungs­äu­ße­rung fällt oder tat­säch­lich stan­des­schä­di­gen­des Ver­hal­ten ist.

Das wur­de mit einer ruf­schä­di­gen­den Insi­nua­ti­on unterbuttert:

Die Apo­the­ke ist bis­her nicht durch beson­de­re Nähe zu eso­te­ri­schen Prak­ti­ken aufgefallen.

Unter­des­sen ver­schick­te die Stadt Wien tau­sen­de Brie­fe an Unge­impf­te mit unauf­ge­for­dert “bestell­ten” Impf­ter­mi­nen, “zum Schutz Ihrer eige­nen Gesund­heit und damit Sie auch in Zukunft pro­blem­los einen nor­ma­len All­tag füh­ren kön­nen”. Auf der Rück­sei­te wird man über “Impf­my­then” auf­ge­klärt – eine Samm­lung aus Stroh­män­nern, Halb­wahr­hei­ten und nack­ten Lügen.

Ein paar Kost­pro­ben, die ich mal kom­men­tar­los ste­hen lasse:

Fra­ge: Wird Men­schen durch die Coro­na-Schutz­imp­fung ein Mikro­chip eingebaut?

Ant­wort: NEIN. Es han­delt sich um eine Verschwörungstheorie. Fra­ge: Sind die neu­en Impf­stof­fe wegen des beschleu­nig­ten Zulas­sungs­ver­fah­ren unsicher?

Ant­wort: NEIN, DIE IMPFSTOFFE SIND SICHER. COVID-19-Impf­stof­fe wur­den viel schnel­ler ent­wi­ckelt, weil das Virus so gefähr­lich ist. Fra­ge: Stimmt es, dass die Coro­na-Schutz­imp­fung nicht vor allen Vari­an­ten des Virus schützt?

Ant­wort: NEIN, DAS STIMMT NICHT. Bei Geimpf­ten ist das Risi­ko an COVID-19 zu erkran­ken oder dar­an zu ster­ben im Ver­gleich zu Unge­impf­ten viel geringer.

Mit der “Impf­pflicht” erle­di­gen sich sol­che Fra­gen ohne­dies; egal, ob man mit den Ant­wor­ten zufrie­den ist oder nicht, man muß sich so oder so sprit­zen lassen.

Was bleibt zu tun? Alle, die ich den letz­ten Tagen um ihre Mei­nung gefragt habe, sind irgend­wo zwi­schen zwei Polen ange­sie­delt, einem opti­mis­ti­schen und einem pes­si­mis­ti­schen. Die Opti­mis­ti­sche­ren (und dazu gehört Mar­tin Sell­ner) gehen davon aus, daß wir uns in einer “Druck­pha­se” befin­den, deren Schei­tern sich schon jetzt abzeichnet.

Das Ziel des Drucks sei die “Mar­gi­na­li­sie­rung” der Impf­frei­en: Je gerin­ger die Zahl der Wider­sas­sen am Tag des Inkraft­tre­tens der Impf­pflicht, umso leich­te­res Spiel für den Staat, die Ver­blie­be­nen per Ver­wal­tungs­stra­fen klein­zu­hol­zen. Wenn aber im Febru­ar “7,7 Mil­lio­nen Men­schen ab 14” zur Imp­fung ver­pflich­tet wer­den und auch nur ein paar zehn­tau­send die Voll­stre­ckung der Beschei­de legal anfech­ten, könn­te es ange­sichts des Ver­wal­tungs­auf­wands zu einem Sys­temin­farkt kom­men. Aktu­ell sinkt die Quo­te der “Erst­sti­che” ste­tig, wäh­rend die lan­des­wei­ten Demons­tra­tio­nen und “Warn­streiks” so vie­le Men­schen auf die Stra­ßen Öster­reichs gebracht haben wie wohl nie zuvor in der Geschich­te der 2. Republik.

Auch die letz­te Wie­ner Groß­de­mo vom 11. Dezem­ber war über­aus beein­dru­ckend. Das lei­den­schaft­li­che Enga­ge­ment der Teil­neh­mer, die sich aus allen Schich­ten des Vol­kes rekru­tier­ten, war unge­bro­chen, die Stim­mung durch­weg hei­ter und ener­gisch. Der Ver­tei­di­gungs­wil­le, der sich hier zu Erken­nen gab, wird nur schwer zu bre­chen sein. Die Pres­se steht die­sem Phä­no­men hilf­los und rat­los gegen­über, und muß die “Gewalt­ta­ten”, die sie inbrüns­tig ersehnt, krampf­haft her­bei­phan­ta­sie­ren.

Hin­zu kommt, daß sich das Gespenst “Omi­kron-Vari­an­te” (eine lächer­lich harm­lo­se Ange­le­gen­heit), das ursprüng­lich dafür her­hal­ten muß­te, die Virus­angst zu “boos­tern” und ein Ali­bi für das offen­sicht­li­che Ver­sa­gen der Impf­stof­fe zu lie­fern, womög­lich als Argu­ment gegen eine gene­rel­le Impf­pflicht erwei­sen könn­te. Den Pro­fi­teu­ren des Spuks, wie dem Bio­n­tech-Grün­der Uğur Şahin, rinnt frei­lich bereits jetzt das Was­ser in Bächen aus dem Maul, aber ihre Emp­feh­lun­gen, die auf unkünd­ba­re, dau­er­haf­te Impf-Abos hin­aus­lau­fen, klin­gen zuneh­mend arbi­trär und von einem sehr deut­li­chen Eigen­in­ter­es­se geleitet.

Die Regie­run­gen selbst sind bekannt­lich nicht imstan­de oder wil­lens, kla­re Zie­le zu for­mu­lie­ren, wann denn “die Pan­de­mie” als been­det erklärt wer­den darf, und der aktu­el­le öster­rei­chi­sche Geset­zes­ent­wurf läßt im Unkla­ren, wie lan­ge die Impf­pflicht Gül­tig­keit haben soll. So wie es jetzt aus­sieht, könn­te sie theo­re­tisch “für immer” gel­ten, mit immer kür­ze­ren Inter­val­len von ver­pflich­ten­den “Auf­fri­schungs­imp­fun­gen” und belie­bi­gen Erwei­te­run­gen, die auf ein kom­plet­tes “social credit sys­tem” hinauslaufen.

Begrün­dun­gen dafür könn­te man sich jeder­zeit aus den Fin­gern sau­gen: Coro­na­vi­ren oder über­haupt Viren wird es immer geben. Auch die SARS-2-Kat­ze ist längst aus dem Sack. Kei­ne Maß­nah­me der Welt kann die Aus­brei­tung von “Coro­na” noch ver­hin­dern oder auch nur “ein­däm­men”. Genau­so­gut könn­te man ver­su­chen, einen ent­lau­fe­nen Floh­zir­kus ein­zu­fan­gen. “Coro­na” ist längst ende­misch und trotz der poli­tisch-media­len Hys­te­rie nicht ein­mal beson­ders gefähr­lich. Wir müs­sen es als Schick­sal hin­neh­men und den Kon­troll­wahn auf­ge­ben. Allein die­se Erkennt­nis könn­te den Weg aus dem dys­to­pi­schen Alp­traum wei­sen, in dem wir uns seit bald zwei Jah­ren befinden.

Auf der ande­ren Sei­te ste­hen die Schwarz­se­her, die nicht mehr dar­an glau­ben, daß der Impf­zwang und das mit ihm ver­bun­de­ne tota­li­tä­re Sys­tem ver­hin­dert wer­den kön­nen. Einer, der im Gesund­heits­be­reich arbei­tet und sich seit Früh­jahr 2020 gegen den Coro­na-Spuk enga­giert, sag­te mir gera­de­her­aus: “Das ist ein Krieg gegen uns Men­schen, der schon seit Jahr­zehn­ten vor­be­rei­tet wur­de.” Er sähe kei­ne Chan­ce mehr, die Kata­stro­phe auf­zu­hal­ten und den­ke ans Aus­wan­dern. Die Zahl der Men­schen auf den Stra­ßen Wiens und ande­rer Städ­te sei lächer­lich klein, gemes­sen an der Zahl, derer es bedür­fe, um dem “Gre­at Reset” Ein­halt zu gebieten.

Ich warf ein, daß die Demons­tra­tio­nen ja nur einen sicht­ba­ren Reprä­sen­ta­ti­ons­wert bie­ten – je mehr Men­schen die Ener­gie fin­den, auf die Stra­ße zu gehen, umso mehr kann man im Hin­ter­land ver­mu­ten. Ich stimm­te ihm aller­dings zu, daß eine Volks­ab­stim­mung eher gefähr­lich wäre, ange­sichts des unge­heu­er gro­ßen Teils mei­ner wer­ten Lands­leu­te, die sich von der täg­li­chen Pro­pa­gan­da ver­het­zen, ver­dum­men und gehirn­wa­schen lassen.

Dazwi­schen ste­hen wie immer die Lau­war­men, die sich für kei­ne Par­tei ent­schei­den wol­len, die enthu­si­as­ti­schen, ängst­li­chen oder gepreß­ten Mit­läu­fer, jene, die den Kopf in den Sand ste­cken, und jene, die sich bereits bequem ein­ge­rich­tet haben, und hof­fen, es wer­de am Ende alles nicht so schlimm kom­men. Wer schon die ers­ten Sti­che hin­ter sich hat, ist in der Regel bereits in die Maschi­ne ein­ge­glie­dert und wird nur in Ein­zel­fäl­len wie­der ausscheren.

Aber auch die Mit­läu­fer, die wil­li­gen Hel­fer, die wil­lens­schwa­chen Nor­mo­pa­then und die glü­hen­den Gläu­bi­gen wer­den frü­her oder spä­ter einen hohen Preis bezah­len müs­sen, wie das immer so ist bei einem Pakt mit dem Teufel.