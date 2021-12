Kritik der Woche (11) Das Große Erwachen

Im neu­en Com­pact-Heft wird ein Rie­sen­kom­plex gekonnt zusam­men­ge­puz­zelt, doch am Ende stört ein Irr­tum das Bild.

Zunächst ist es gebo­ten, den Aus­druck „das Gro­ße Erwa­chen“ zu beleuch­ten, denn ohne Hin­ter­grund ver­steht der Leser die­se im ame­ri­ka­ni­schen Eng­lisch sehr schön so genann­te catch­phra­se nicht.

In der US-Geschich­te gab es bereits drei bis vier „Gre­at Awa­ke­n­ings“, das bekann­tes­te spiel­te sich in der Zeit vom Ende des 18. Jahr­hun­derts bis zur Mit­te des 19. Jahr­hun­dert­sa ab. Immer han­del­te es sich um pro­tes­tan­ti­sche Erwe­ckungs­be­we­gun­gen, die gegen einen ver­krus­te­ten reli­giö­sen Tra­di­tio­na­lis­mus die per­sön­li­che Ergrif­fen­heit der Gläu­bi­gen neu zu ent­flam­men ver­such­ten. Poli­ti­sche Bewe­gun­gen waren es aller­dings nie.

Die Phra­se wur­de zum fest­ste­hen­den Topos in der ame­ri­ka­ni­schen Geis­tes­ge­schich­te und konn­te spä­ter her­vor­ge­holt wer­den, wenn es rhe­to­risch eine gro­ße Umwen­dung zu beschwö­ren gab. So sprach Geor­ge W. Bush 2006 vor kon­ser­va­ti­ven Jour­na­lis­ten vom „Gre­at Awa­ke­n­ing“, das nun Ame­ri­ka zu ergrei­fen habe ange­sichts der arma­ged­donar­ti­gen Bedro­hung durch die Terror-„Achse des Bösen“ – ab hier wur­de der Topos poli­tisch gebraucht.

So nimmt es kaum wun­der, daß seit 2017 im Umfeld repu­bli­ka­ni­scher Trump-Anhän­ger die­sel­be catch­phra­se auf­tauch­te. Dies­mal ging es um das „Erwa­chen“ des ame­ri­ka­ni­schen Vol­kes ange­sichts der hor­ren­den Kor­rup­ti­on und tie­fen Ver­stri­ckung der lin­ken Eli­te (deren Mario­net­te Hil­la­ry Clin­ton war) in Sex­skla­ve­rei, Kor­rup­ti­on und sata­nis­tisch-trans­hu­ma­nis­ti­schen Plä­ne zur Steue­rung der Men­schen in einer „Neu­en Weltordnung“.

Unter dem Kür­zel „QAnon“ tauch­ten kryp­ti­sche Hin­wei­se in Netz-Foren wie „4chan“ auf, die besag­ten, daß bereits unter­halb des Radars der öffent­li­chen Mei­nung Prä­si­dent Trump den kor­rup­ten Sumpf tro­cken­le­ge und die glo­ba­lis­ti­sche Eli­te mit Hil­fe des Mili­tärs besie­gen wer­de, „trust the plan“, hieß es. „Q“ zog wei­te Krei­se in den alter­na­ti­ven Medi­en, und die ers­ten „Coro­n­a­pro­tes­te“ speis­ten sich teil­wei­se aus die­ser Gedan­ken­welt: licht­brin­gen­des „gro­ßes Erwa­chen“ des Vol­kes gegen die fins­te­ren Plä­ne der Eli­ten, auf einen Nen­ner zu brin­gen in Klaus Schwabs offen her­aus­po­saun­ter trans­hu­ma­nis­ti­scher Welt­re­vo­lu­ti­on namens „Gre­at Reset“.

Nach dem Wahl­be­trug des ver­gan­ge­nen Jah­res ver­schwand „Q“ zusam­men mit Trump plötz­lich von der Thea­ter­büh­ne – der grus­li­ge Lieb­lings­geg­ner der Main­stream­m­edi­en hat­te sei­ne Schul­dig­keit getan.

Was bleibt von „Q“? Sowohl der Ver­dacht, es könn­te sich um einen PsyOp-Mas­sen­wahn gehan­delt haben, als auch ein unter­grün­dig wei­ter­schwe­len­des spi­ri­tu­el­les Pro­test­be­wußt­sein gegen eine teuf­li­sche Herr­schaft, die unter dem Män­tel­chen von “Coro­na” die Macht ergrif­fen hat.

Der sich immer sicht­ba­rer offen­ba­ren­de geis­ti­ge Kampf gegen das unsicht­ba­re Böse ist indes um Jahr­hun­der­te älter als das ephe­me­re „Q“-Phänomen. Daß die­ser dadurch ins mas­sen­me­di­al gesteu­er­te Bewußt­sein gelangt ist, ist einer­seits nütz­lich, weil vie­le Leu­te jetzt ein Gespür dafür bekom­men haben, daß es die­sen Kampf gibt, ande­rer­seits besteht die Gefahr, daß die­se Leu­te dadurch ver­führt sind, sich luzi­fe­ri­schen Mas­sen­sug­ges­tio­nen hinzugeben.

Hier knüpft das aktu­el­le Com­pact-Heft an. Die zwei zen­tra­len Pfei­ler sind Essays des Vati­kan- und NWO-kri­ti­schen Erz­bi­schofs Car­lo Maria Viga­no und des rus­si­schen Phi­lo­so­phen und Geo­po­li­ti­kers Alex­an­der Dugin, des­sen neu­es­tes Buch den Titel „Das Gro­ße Erwa­chen gegen den Gre­at Reset“ trägt. Um die­se her­um tra­gen die Autoren unzäh­li­ge bekann­te und unbe­kann­te Hin­ter­grün­de zusammen.

Ist der „Gre­at Reset“ ein Pro­jekt des Wider­sa­chers? (Felix Dirsch sagt: ja); Wie hän­gen Kon­zils­ge­schich­te und die aktu­el­le Hal­tung des Papst­dar­stel­lers zusam­men? (zwei sehr erhel­len­de Tex­te von Wolf­ram Schrems und Jür­gen Elsäs­ser); Wo gibt es tat­säch­lich sata­nis­ti­sche Hin­ter­grün­de? (Giu­lia­no di Ber­nar­do war mir bis dato unbe­kannt); Wel­che Rol­le spiel­te Luthers Pro­test für die heu­ti­gen Kri­ti­ker der gro­ßen Lüge? (Marc Ihle und Elsäs­ser span­nen den his­to­ri­schen Bogen, Pas­tor Jakob Tscharnt­ke pre­dig­te am Kar­frei­tag 2020 dar­über); Oder war es gera­de der Pro­tes­tan­tis­mus, der als Häre­sie zur Zer­rüt­tung der Kir­che führ­te? (Viga­no dixit); Was ver­mag cha­ris­ma­tisch-pfingst­le­ri­scher Pro­test als Teil der Pop­kul­tur? (Xavier Naidoo kommt aus­führ­lich zu Wort, theo­lo­gisch ist das m.E. bull­shit); Was hat das „Gro­ße Erwa­chen“ mit der Anthro­po­so­phie zu tun? (Jonas Gla­ser bringt es – wie bereits in ver­gan­ge­nen Hef­ten – sehr gut auf den Punkt); Ist das „Gro­ße Erwa­chen“ eine Massenbewegung?

Die letz­te Fra­ge will ich mir genau­er anschau­en. Denn da liegt der Punkt, auf den bezug­neh­mend ich zu Beginn schrieb, das vor­lie­gen­de Com­pact-Heft ende irre­füh­rend. Die Idee, daß es sich um eine welt­wei­te Mas­sen­be­we­gung hand­le, ver­tritt Alex­an­der Dugin mit Eifer: „Das Gro­ße Erwa­chen ist die spon­ta­ne Ant­wort der Mas­sen auf den Gre­at Reset“. Aller­dings macht er kurz vor­her in sei­nem Text den Feh­ler zu schrei­ben: „Alex Jones been­det sei­ne Sen­dun­gen immer mit dem glei­chen Schlacht­ruf: ‚Ihr seid der Wider­stand!‘. So unglaub­lich „spon­tan, größ­ten­teils unbe­wusst, intui­tiv und blind“ ist das Erwa­chen also wohl doch nicht. Was für „Q“ gilt, ist für Figu­ren wie Jones in ähn­li­cher Form anzunehmen.

In mei­nem Ver­such über den Riß schrieb ich an einer Stelle:

Der Fehl­schluß aus dem Kol­lek­tiv lau­tet: Je mehr Erwach­te wir sind, des­to mehr nimmt die Lüge ab, des­to schnel­ler implo­diert das Nar­ra­tiv der Eliten.

Erwa­chen­de las­sen sich aber nicht addie­ren – so zu den­ken wider­spricht dem christ­li­chen Erwe­ckungs­ge­dan­ken fun­da­men­tal, denn der rich­tet sich an den ein­zel­nen per­sön­li­chen Gläu­bi­gen. Satan wird nicht durch irdi­sche, son­dern durch himm­li­sche Heer­scha­ren über­wäl­tigt. Ein ein­zel­nes Gebet aus dem Geist der Fein­des­lie­be hat eine Gewalt, wel­che selbst die pure Fins­ter­nis nie­der­zwingt, und ist nicht mit „Mega­de­mos“ zu ver­wech­seln – das gesam­te COM­PACT-Heft durch­zieht mal mehr, mal weni­ger eine unauf­ge­lös­te Gleich­set­zung von poli­ti­schem und geis­ti­gem Widerstand.

Typisch dafür ist ein kur­zer Essay von Was­si­lij A. Schip­kow, der einen zu frü­hen Rück­zug in die Kata­kom­ben kri­ti­siert, dabei aller­dings Ein­wän­de gegen die gesam­te Vor­stel­lung des „Gro­ßen Erwa­chens gegen den Gre­at Reset“ lie­fert. Heu­ti­ge Kata­kom­ben­chris­ten gin­gen, so Schip­kow, immer von bedroh­li­cher Escha­to­lo­gie und von einem „axio­lo­gi­schen Dua­lis­mus“ aus, d.h. der Vor­stel­lung, sich selbst auf die Sei­te des Guten und die Fein­de auf die Sei­te des Bösen zu sor­tie­ren. Inwie­fern ein von ihm favo­ri­sier­tes „öffent­li­ches Bekämp­fen des Trans­hu­ma­nis­mus“, also poli­ti­scher Wider­stand, dies nicht vor­aus­setzt, bleibt mir unklar.

Kurz­um: die spon­tan erwach­te Mas­se ist nicht nur nicht aus­zu­ma­chen, son­dern dem „Erwa­chen“, wenn man es ernst­nimmt und nicht als poli­ti­sche catch­phra­se gebraucht, emi­nent abträg­lich. Dar­an, daß im vor­lie­gen­den Maga­zin der poli­ti­sche Wider­stand und der spi­ri­tu­el­le über wei­te Stre­cken mit­ein­an­der kon­ta­mi­niert wer­den, trägt Dugins Irr­tum wohl die Schuld.

Man sieht: ein Puz­zle für Fort­ge­schrit­te­ne, ein Zeit­do­ku­ment ers­ter Wahl, unzäh­li­ge offe­ne Fra­gen – dar­aus folgt eine nach­drück­li­che Kaufempfehlung!

– – –

Com­pact Spe­zi­al: Das Gro­ße Erwa­chen. Der spi­ri­tu­el­le Kampf gegen den Gre­at Reset – hier bestel­len.