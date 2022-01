Oxfordianische Lektionen (2): Edward de Vere

Ralph Wal­do Emer­son zeig­te sich erstaunt über den all­zu gro­ßen Kon­trast zwi­schen dem Genie der Wer­ke und dem land­läu­fi­gen Image des ange­nom­me­nen Autors; Walt Whit­man ver­mu­te­te, nur einer von Shake­speares “wöl­fi­schen Earls” sei imstan­de gewe­sen, die Grö­ße und Ruch­lo­sig­keit der “mit­tel­al­ter­li­chen Aris­to­kra­tie” der­art mus­ter­gül­tig darzustellen.

Hen­ry James wur­de von dem Ver­dacht geplagt, der “gött­li­che Wil­liam” sei womög­lich “der größ­te und erfolg­reichs­te Schwin­del, der jemals einer lang­mü­ti­gen Welt auf­ge­tischt wur­de.” Mark Twain publi­zier­te 1909 ein gan­zes Buch mit dem Titel Is Shake­speare Dead?, in dem er aus­führ­lich sei­ne Zwei­fel an der Autor­schaft Shak­spe­res darlegte.

Eine ame­ri­ka­ni­sche Schrift­stel­le­rin namens Delia Bacon begrün­de­te 1857 die Schu­le der “Baco­nia­ner”, die davon aus­ging, daß sich hin­ter “Shake-Speare” der Phi­lo­soph Fran­cis Bacon ver­barg und die sich mit beson­de­rer Inbrunst der Ent­schlüs­se­lung von Kryp­to­gram­men wid­me­te; 1892 folg­te mit Chris­to­pher Mar­lo­we ein wei­te­rer Kan­di­dat, der sich ziem­lich hart­nä­ckig hielt. Die­ser Theo­rie zufol­ge hat das enfant ter­ri­ble unter den eli­sa­be­tha­ni­schen Dra­ma­ti­kern sei­nen Tod vor­ge­täuscht, um als “Shake­speare” wie­der auf­zu­tau­chen und zur Meis­ter­schaft reifen.

Ande­re, dar­un­ter ziem­lich unwahr­schein­li­che Kan­di­da­ten, die im Lau­fe der Zeit genannt wur­den, waren Eli­sa­beth I. selbst, König James I., Edmund Spen­ser, Sir Wal­ter Ral­eigh, Anne Hat­ha­way (Shak­spe­res Ehe­frau, die das “zweit­bes­te Bett” geerbt hat) oder gar Dani­el Defoe (gebo­ren 1660!). Es ver­steht sich von selbst, daß in jün­ge­rer Zeit auch eine “schwar­ze Frau” ins Feld geführt wur­de: Emi­lia Bassa­no, ali­as Emi­lia Lanier, die auf den über­lie­fer­ten Por­traits aller­dings ziem­lich weiß aussieht.

Der bei wei­tem wahr­schein­lichs­te Kan­di­dat, Edward de Vere, der 17. Earl von Oxford, wur­de 1920 durch einen lite­ra­ri­schen Sher­lock Hol­mes und aka­de­mi­schen Außen­sei­ter namens Tho­mas Loo­ney ins Spiel gebracht. Loo­ney war ein Eng­lish­leh­rer aus der Pro­vinz, des­sen Nach­na­me oft Anlaß zu bil­li­gem Spott bot (“loo­ney” = “ver­rückt”).

Sei­ne Metho­de war “deduk­tiv”: In sei­nem Buch “Shake­speare” Iden­ti­fied stell­te er zunächst eini­ge Kri­te­ri­en auf, die der Autor Shake­speare plau­si­bler­wei­se erfül­len müs­se, und ent­deck­te auf die­se Wei­se sein “Bin­go”, den Earl of Oxford, in prak­tisch jeder Hin­sicht ein epi­sches Gegen­bild zu dem beschei­de­nen “Nobo­dy” aus Strat­ford. Ich habe die­se Kri­te­ri­en im ers­ten Teil die­ses Bei­trags so zusammengefaßt:

Der Autor des Shakespeare’schen Wer­kes jedoch muß nach allem Ermes­sen enor­me Kennt­nis­se auf einer Viel­zahl von Gebie­ten beses­sen haben: Sei­en es die Gepflo­gen­hei­ten und Intri­gen des könig­li­chen Hofes, Latein, Grie­chisch, Fran­zö­sisch und Ita­lie­nisch, die Klas­si­ker der Anti­ke (ins­be­son­de­re Ovid) und die Bibel, sowie Geschich­te, Rechts­wis­sen­schaft, Phi­lo­so­phie, Medi­zin, Falk­ne­rei, Navi­ga­ti­on, Musik, mili­tä­ri­sche Tak­tik, Gärt­ne­rei oder Heral­dik. Sein detail­ier­tes geo­gra­phi­sches und kul­tu­rel­les Wis­sen über Ita­li­en deu­tet dar­auf hin, daß sich der Autor dort län­ge­re Zeit auf­ge­hal­ten haben muß.

All dies kann man nun bei Edward de Vere nach­wei­sen: Aus einem alten und ein­fluß­rei­chen Geschlecht stam­mend, wur­de er als Zwölf­jäh­ri­ger nach dem Tod sei­nes Vaters “Mün­del” (ward) der Köni­gin Eli­sa­beth und leb­te fort­an im Haus von Sir Wil­liam Cecil, Baron Burgh­ley, der mäch­ti­gen “grau­en Emi­nenz” des Staa­tes, die für die Erzie­hung etli­cher ade­li­ger jun­ger Män­ner zustän­dig war.

In der Per­son Wil­liam Cecils, spä­ter auch de Veres Schwie­ger­va­ter und in vie­ler­lei Hin­sicht sei­ne Neme­sis, wur­de oft das Vor­bild von Ham­lets Gegen­spie­ler Polo­ni­us ver­mu­tet. Polo­ni­us’ Rat­schlä­ge zur klu­gen Lebens­füh­rung an sei­nen Sohn Laer­tes wur­den offen­bar teil­wei­se aus einem Büch­lein Cecils für sei­nen Sohn abge­kup­fert, das ledig­lich im pri­va­ten Kreis kur­sier­te, und das Shak­spe­re aus Strat­ford unmög­lich gekannt haben kann.

Unter der Ägi­de Cecils wur­de de Vere eine umfas­sen­de höfisch-aris­to­kra­ti­sche Aus­bil­dung zuteil. Joe Sobran berichtet:

Ein typi­scher Unter­richts­tag beinhal­te­te Fran­zö­sisch, Latein, Schrei­ben und Zeich­nen, Kosmo­gra­phie, Übun­gen mit sei­ner Schreib­fe­der und gemein­sa­me Gebe­te. Sein regel­mä­ßi­ger Zeit­ver­treib bestand in Rei­ten, Schie­ßen und Falknerei.

Auch an Dich­tern und Lite­ra­ten man­gel­te es in sei­ner Fami­lie und Umge­bung nicht: Sein ange­hei­ra­te­ter Onkel Hen­ry Howard, der Earl von Sur­rey, über­setz­te Ver­gils Aen­eis und schuf die spä­ter “shake­spearisch” genann­te eng­li­sche Sonett­form sowie den eng­li­schen Blank­vers. Ein ande­rer Onkel, Arthur Gol­ding, war Über­set­zer der Meta­mor­pho­sen des Ovid, die zu den wich­tigs­ten Quel­len des Shakespeare’schen Wer­kes zählen.

Ezra Pound nann­te die­sen eng­li­schen Renais­sance-Ovid “the most beau­ti­ful book in the lan­guage”. Etli­che Oxfor­dia­ner ver­mu­ten, daß der jugend­li­che de Vere selbst der Über­set­zer war und der tro­cke­ne Cal­vi­nist Gol­ding der Publi­ka­ti­on ledig­lich sei­nen Namen gelie­hen hat. Aus de Veres Besitz sind Wer­ke von Plut­arch, Chau­cer, Cice­ro und Pla­to nach­ge­wie­sen; es ist sogar eine Gen­fer Bibel mit sei­nen hand­schrift­li­chen Anmer­kun­gen erhal­ten geblie­ben, wobei die ange­stri­che­nen Ver­se stark mit den Bibel­zi­ta­ten in Shake­speares Werk korrespondieren.

Der jun­ge Edward de Vere war ein extra­va­gan­ter und schil­lern­der Cha­rak­ter. Sport­lich und gut­aus­se­hend zeich­ne­te er sich als erfolg­rei­cher Tur­nier­rei­ter aus und stieg am Hofe von Köni­gin Eliza­beth rasch zum Favo­ri­ten und “Insi­der” auf. Zu sei­nem ererb­ten Ver­mö­gen hat­te er ein ziem­lich locke­res und fatal “gene­rö­ses” Ver­hält­nis; in spä­te­ren Jah­ren war er hoch ver­schul­det und hat­te stän­dig Geld­sor­gen. Auch sei­nen Sta­tus bei Hof soll­te er ver­lie­ren und in Schmach und Ungna­de verfallen.

In sei­nem Leben fin­den sich zahl­rei­che dra­ma­ti­sche Anek­do­ten: Sieb­zehn­jäh­rig erdolch­te er einen Koch aus Wil­liam Cecils Haus­halt, angeb­lich aus Not­wehr. Wie Ham­let wur­de er im Ärmel­ka­nal von Pira­ten über­fal­len und nackt am Strand aus­ge­setzt. Er zeug­te ehe­bre­che­risch ein unehe­li­ches Kind mit einer Hof­da­me Eli­sa­beths und wan­der­te dafür in den Tower of Lon­don. Um die Schan­de zu rächen, atta­ckier­te ein Onkel die­ser Dame den Ver­füh­rer, töte­te sei­nen Die­ner und ver­wun­de­te ihn selbst schwer. Sei­ne Fein­de bezich­tig­ten ihn unter ande­rem der Häre­sie, des Lan­des­ver­rats, der Trunk­sucht und der Schän­dung min­der­jäh­ri­ger Kna­ben. Am Ende sei­nes Lebens war er ver­mut­lich in den miß­glück­ten “Staats­streich” des Earl of Essex verwickelt.

Als ech­ter “Renais­sance-Mensch” war Edward de Vere aber auch ein Rit­ter des Geis­tes und der Feder. Im Gegen­satz zu dem Boden­spe­ku­lan­ten aus Strat­ford sind von ihm etli­che Gedich­te und Brie­fe über­lie­fert, in deren Stil und Wort­wahl sich zahl­rei­che Shakespeare’sche Echos wie­der­fin­den. Er ließ Bal­das­sa­re Cas­tiglio­nes “Kult­buch” Il libro del Cor­te­gia­no (dt. Das Buch vom Hof­mann) und einen phi­lo­so­phi­schen Trak­tat von Gero­la­mo Car­da­no über­set­zen, der als Inspi­ra­ti­on von Ham­lets berühm­ten Mono­lo­gen gilt. Inner­halb sei­ner Krei­se genoß er ein enorm hohes Anse­hen als Dich­ter und bedeu­ten­der För­de­rer der Literatur.

Sage und schrei­be 28 Bücher wur­den Edward de Vere gewid­met, mehr als irgend­ei­ner ande­ren Per­son im eli­sa­be­tha­ni­schen Zeit­al­ter, abge­se­hen von der Köni­gin selbst. Auch der Büh­ne war er zuge­tan: Wir wis­sen aus zeit­ge­nös­si­schen Quel­len, daß er (nicht über­lie­fer­te) Stü­cke schrieb, zwei Thea­ter­trup­pen unter­hielt (die “Oxford’s Men” hat­te bereits sein Vater gegrün­det) und zeit­wei­lig Päch­ter des Black­fri­ars Theat­re war. Etli­che Dra­ma­ti­ker wie John Lyly, Tho­mas Nas­he, Antho­ny Munday und Robert Gree­ne stan­den als “Sekre­tä­re” in sei­nen Diensten.

Text­spu­ren und Ein­flüs­se die­ser Autoren las­sen sich in erheb­li­cher Anzahl in Shake­speares Stü­cken nach­wei­sen, wäh­rend “Shake­speare” selbst im weit­läu­fi­gen Netz­werk de Veres nir­gends zu fin­den ist. So erscheint die The­se plau­si­bel, daß de Vere-Shake­speare wie die Meis­ter­ma­ler sei­ner Zeit meh­re­re Assis­ten­ten und Schü­ler beschäf­tig­te und Kopf einer Thea­ter­werk­statt war, die als krea­ti­ve Kraft hin­ter den gro­ßen Schau­spiel­trup­pen “The Queen’s Men” und “The Lord Chamberlain’s Men” stand.

Alex­an­der Waugh (der Enkel von Eve­lyn und der Sohn von Aube­ron) schrieb:

Obwohl doku­men­ta­ri­sche Auf­zeich­nun­gen bewei­sen, daß Oxford von sei­nen Zeit­ge­nos­sen als erst­klas­si­ger Dich­ter, Dra­ma­ti­ker und Gelehr­ter ver­ehrt wur­de, der im ver­bor­ge­nen Her­zen des lite­ra­ri­schen Eng­lands wirk­te, besteht die heu­ti­ge ortho­do­xe Leh­re dar­auf, daß alle sei­ne dra­ma­ti­schen Wer­ke ver­schol­len sind, wäh­rend der ein­zi­ge voll­stän­di­ge Kanon von sechs­und­drei­ßig erst­klas­si­gen Stü­cken, der aus die­ser Zeit über­lie­fert ist – und der sich inten­siv mit Mon­ar­chen, Höfen, Ade­li­gen, dynas­ti­schen Strei­tig­kei­ten, Ita­li­en, Spra­che, Gelehr­sam­keit usw. beschäf­tigt – Strat­ford-Shak­spe­re zuge­schrie­ben wird, der weder als Dra­ma­ti­ker noch als Gelehr­ter in Erschei­nung getre­ten ist, des­sen Aus­bil­dung nicht belegt ist und der wäh­rend sei­ner Lebens­zeit in kei­ner lite­ra­ti­schen Auf­zei­chung auftaucht.

Die nahe­lie­gen­de Schluß­fol­ge­rung ist, daß das Werk “Shake­speares” nichts ande­res als das “ver­schol­le­ne” Werk de Veres ist.

Pseud­ony­me und anony­me Publi­ka­tio­nen waren in der eli­sa­be­tha­ni­schen Ära gang und gäbe. Sie emp­fah­len sich schon allein auf­grund der vor­herr­schen­den stren­gen Zen­sur und der Här­te, mit der der Staat gegen sei­ne Kri­ti­ker vor­ging. Der anony­me Autor (ver­mut­lich Geor­ge Put­ten­ham) des Buches The Arte of Eng­lish Poe­sie berich­tet 1589, daß es für Män­ner des Adels als unschick­lich und dis­kre­di­tie­rend galt, Lyrik zu publizieren:

So as I know very many nota­ble gen­tle­men in the Court that have writ­ten com­mend­a­b­ly and sup­pres­sed it agay­ne, or els suf­red it to be publisht without their own names to it… So ken­ne ich vie­le nam­haf­te Her­ren am Hof, die Vor­züg­li­ches geschrie­ben und es dar­auf­hin wie­der unter­drückt haben oder zulie­ßen, daß es nicht unter ihrem eige­nen Namen publi­ziert wurde.

Und er nann­te (nebst eini­gen ande­ren) einen die­ser noblen Her­ren beim Namen: Er sprach von

… Noble men and Gen­tle­men of her Majes­ties owne ser­vaun­tes, who have writ­ten excel­lent­ly well as it would appeare if their doings could be found out and made publi­cke with the rest, of which num­ber is first that noble Gen­tle­man Edward Ear­le of Oxford. … edlen Her­ren und Gen­tle­men unter den Die­nern ihrer Majes­tät, die Exzel­len­tes geschrie­ben haben, wie zum Vor­schein käme, wenn ihre Taten her­aus­ge­fun­den und mit­samt den ande­ren ver­öf­fent­licht wer­den könn­ten, deren ers­ter die­ser edle Gen­tle­man Edward, Earl von Oxford, ist.

Beson­ders ins Gewicht fällt, daß Oxford ein gro­ßer Lieb­ha­ber Ita­li­ens war, das er in den Jah­ren 1575–76 aus­gie­big bereist hat. Zehn Shake­speare-Stü­cke spie­len in die­sem Land, das der Autor, wie bereits erwähnt, enorm gut gekannt haben muß.

Das ist nur die Spit­ze des Eis­ber­ges und bei wei­tem nicht alles, was von den Oxfor­dia­nern ins Feld geführt wird. Frei­lich han­delt es sich hier­bei nur um Indi­zi­en (“cir­cum­stan­ti­al evi­dence”), kei­ne direk­ten Bewei­se, aber sie tau­chen in einer bei­spiel­lo­sen Häu­fung auf, wie sie kein ande­rer Kan­di­dat der Shake­speare-Autor­schaft vor­wei­sen kann, ins­be­son­de­re Mr. Shakspere.

Ich für mei­nen Teil bin ohne jeden Zwei­fel von der Rich­tig­keit der Oxford-Theo­rie über­zeugt. Wer sich in die Beweis­füh­rung ver­tieft, wird erle­ben, wie es unun­ter­bro­chen auf ver­blüf­fen­de Wei­se klickt, klickt, klickt, bis man schier über­wäl­tigt ist. Als Ein­stieg emp­feh­le ich das Buch von Joe Sobran, Genannt: Shake­speare. Wer kann, soll­te es im eng­li­schen Ori­gi­nal lesen, da Sobran ein wun­der­bar kla­rer und ele­gan­ter Autor war.

Kom­pakt und flüs­sig zu lesen ist auch die­se drei­tei­li­ge Zusam­men­fas­sung von Alex­an­der Waugh. Grund­sätz­lich ist lei­der nur sehr wenig Lite­ra­tur zu die­sem The­ma über­setzt worden.

Bevor ich im letz­ten und drit­ten Teil all­ge­mei­ne Schluß­fol­ge­run­gen aus die­sem “Fall” zie­he, kom­me ich nicht umhin, noch das Fort­ge­schrit­te­nen-Level der Oxford-Schu­le zu erwäh­nen: Die “Prince Tudor Theo­ry”, die auch Roland Emme­rich in sei­nem Oxford-Film “Anony­mus” ver­wurs­tet hat und die von vie­len Oxfor­dia­nern als unse­ri­ös und absurd abge­lehnt wird.

Ich kann nicht mit dem­sel­ben guten Gewis­sen sagen, daß ihre Beweis­la­ge so ein­deu­tig ist wie bei der “Basis­theo­rie”. Ist man aller­dings erst vom Oxford-Fie­ber gepackt wor­den, ist sie schier unwiderstehlich.

Die­se “erwei­ter­te” Theo­rie behaup­tet, daß Edward de Vere Vater eines ver­heim­lich­ten Soh­nes der “jung­fräu­li­chen” König Eli­sa­beth war, mit ande­ren Wor­ten also des poten­ti­el­len Thron­fol­gers und ver­mut­lich letz­ten Erbens der Tudor-Linie. Die­ses gemein­sa­me Kind “Shake­speares” und Eli­sa­beths soll ein Mann namens Hen­ry Wrio­thes­ly, Earl von Sout­hamp­ton (1573–1624) gewe­sen sein.

Die­se Theo­rie, die erst­ma­lig von Tho­mas Loo­neys exzen­tri­schem Schü­ler Per­cy Allen ver­tre­ten wur­de, wird vor allem tex­ther­me­neu­tisch begrün­det. Eine zen­tra­le Rol­le spie­len dabei die geheim­nis­vol­len 154 Sonet­te, die 1609 in klei­ner Auf­la­ge erschie­nen sind, um kurz dar­auf für Jahr­zehn­te in der Ver­sen­kung zu ver­schwin­den. Der Autor “Shake-Speare” wird im Wid­mungs­text des Her­aus­ge­bers Tho­mas Thor­pe als “our ever­li­ving poet” bezeich­net, eine Wort­wahl, die dar­auf hin­deu­tet, daß er bereits ver­stor­ben ist. (Die Oxfor­dia­ner wei­sen außer­dem dar­auf hin, daß das Wort “ever” von ein­ge­weih­ten Zeit­ge­nos­sen als Chif­fre für Edward de Vere – “E.Ver” – benutzt wurde.)

Bedenkt man nun, daß die Rose das Sym­bol der Tudors war, bekom­men die ers­ten Zei­len des ers­ten Sonetts eine erwei­ter­te Bedeutung:

From fai­rest crea­tures we desi­re increase,

That ther­eby beauty’s Rose might never die…

Die Wid­mung Thor­pes rich­tet sich an den „only beget­ter“ (den “ein­zi­gen Emp­fän­ger” oder auch “Erzeu­ger”) der Sonet­te, einen “Mr. W. H.”. Da sie über­wie­gend an einen “schö­nen Jüng­ling” (fair youth) addres­siert sind, gehen vie­le For­scher davon aus, daß damit Hen­ry Wrio­thes­ly gemeint war, dem Shake­speare bereits sei­ne frü­hes­ten Ver­öf­fent­li­chun­gen, die epi­schen Gedich­te Venus and Ado­nis (1593) und The Rape of Lucre­ce (1594), gewid­met hatte.

Letz­te­re Wid­mun­gen sind in Shake­speares Werk ein­zig­ar­tig und haben ihrer­seits kräf­tig den Zwei­fel an dem Gen­tle­man aus Strat­ford genährt. Ihr sehr per­sön­li­cher Ton­fall scheint äußerst unziem­lich für jeman­den, der nicht selbst aus dem Adels­stand stammt und dem Adres­sa­ten auf Augen­hö­he begeg­nen könn­te. Das gilt erst recht, wenn man in Wrio­thes­ly sowohl “Mr. W. H.” als auch den “fair youth” der Sonet­te erken­nen will. Jeden­falls hat bis heu­te nie­mand plau­si­bel erklä­ren kön­nen, wie Shak­spe­re an den Earl von Sout­hamp­ton gera­ten ist und wel­che Bezie­hung die bei­den unglei­chen Män­ner zuein­an­der hatten.

De Vere und Wrio­thes­ly hin­ge­gen beweg­ten sich im sel­ben sozia­len Umfeld und haben ein­an­der ver­mut­lich sehr gut gekannt. Ihre Bio­gra­phien wei­sen etli­che Par­al­le­len auf. Wie der Earl von Oxford war auch der drei­und­zwan­zig Jah­re jün­ge­re Earl von Sout­hamp­ton ein “Mün­del der Köni­gin” und ver­brach­te vie­le Jah­re im Haus­halt von Wil­liam Cecil. Die­ser dräng­te ihn zur Ver­ehe­li­chung mit sei­ner Enkel­to­cher Eliza­beth de Vere – also der Toch­ter Edward de Veres -, was Wrio­thes­ly jedoch ausschlug.

Nicht min­der schwie­rig ist es, Strat­ford-Shak­spe­re und den Inhalt der Sonet­te in irgend­ei­ner Wei­se mit­ein­an­der in Ver­bin­dung zu brin­gen. In ihnen scheint der Dich­ter, häu­fig das Wort “Ich” benut­zend, in inti­mer Wei­se von sich selbst zu spre­chen. In den ers­ten 26 Sonet­ten prä­sen­tiert er sich als Mann mitt­le­ren Alters, der den schö­nen Jüng­ling beharr­lich beschwört, zu hei­ra­ten und einen Erben in die Welt zu set­zen (so mag viel­leicht einst de Vere zu sei­nem Schwie­ger­sohn in spe gespro­chen haben). Ande­re Sonet­te wie­der­um wir­ken wie homo­ero­ti­sche, aber pla­to­nisch abge­fe­der­te Lie­bes­er­klä­run­gen. Die Sonet­te 127 bis 152 hin­ge­gen dre­hen sich um eine “Dark Lady”, zu der der Autor offen­bar eine selbst­zer­stö­re­ri­sche und abgrün­di­ge ero­ti­sche Bezie­hung pflegt. In den Sonet­ten 77–86 taucht schließ­lich ein uniden­ti­fi­zier­ter Dich­ter-Riva­le auf.

Ein Ame­ri­ka­ner namens Hank Whit­temo­re behaup­tet, das Rät­sel der Sonet­te in sei­nem 900 Sei­ten star­ken Werk The Monu­ment gelöst zu haben (eine Kurz­fas­sung gibt es hier). Hier ist sei­ne Netz­sei­te, und ich geste­he, daß sei­ne Ana­ly­sen auch mich ziem­lich beein­druckt, wenn auch nicht rest­los über­zeugt haben. Hier war ein wahr­haft Beses­se­ner am Werk, der buch­stäb­lich jedes ein­zel­ne Wort der Sonet­te zer­kaut und durch­leuch­tet hat.

Whit­temo­res Schlüs­sel sieht so aus: Der Dich­ter, des­sen “Ich” in den Sonet­ten spricht, ist Oxford; der Jüng­ling ist “Hen­ry Wrio­thes­ly” – nicht der Gelieb­te, son­dern der Sohn des Dich­ters; die “Dark Lady” ist Köni­gin Eli­sa­beth; der “Rival Poet” ist das Alter Ego “Wil­liam Shake­speare”, des­sen Name de Veres eige­nen erset­zen und aus­lö­schen wird. Das zen­tra­le The­ma des bis ins kleins­te Detail durch­kom­po­nier­ten Sonet­te-Zyklus sei die Fra­ge der Thron­fol­ge, ihr his­to­ri­scher Kern die “Rebel­li­on” des Earl von Essex im Jahr 1601, die angeb­lich das Ziel hat­te, die Herr­schaft des Cecil-Klans zu bre­chen und Eli­sa­beth zur Aner­ken­nung Wrio­thes­lys zu bewegen.

Folgt man der “Prinz Tudor”-Theorie, so lag das Motiv der Ver­schleie­rung der Iden­ti­tät Shake­speare-Oxfords viel tie­fer als etwa in der Abwen­dung der Schmach einer nicht-stan­des­ge­mä­ßen Betä­ti­gung oder einer homo­se­xu­el­len Bezie­hung (was Joe Sobran annimmt). Edward de Vere als “Shake­speare” wäre dem­nach auf­grund einer hoch­po­li­ti­schen Intri­ge, in der das König­reich selbst auf dem Spiel stand, aus der Geschich­te verschwunden.

Und das ist noch immer nicht alles. Es kommt noch dicker: Die nächs­te Stu­fe der Tudor-Theo­rie geht davon aus, daß auch de Vere ein Sohn Eli­sa­beths war, mit­hin, daß Wrio­thes­ly durch Inzest gezeugt wurde.

Ich gebe zu: Das alles klingt auf den ers­ten Blick wie eine völ­lig abstru­se “Ver­schwö­rungs­theo­rie”, aber ich schwö­re, daß sie immer plau­si­bler wird, je tie­fer man in den Oxford’schen Kanin­chen­bau hin­ab­steigt. Ich neh­me es aber kei­nem Leser übel, wenn er mich jetzt für voll­ends bekloppt hält. Ich kann hier­zu nur Shake­speare selbst zitie­ren: Es gibt mehr Ding’ im Him­mel und auf Erden, als Eure Schul­weis­heit sich träumt!

Zum Schluß noch ein paar Wor­te zu den Sonetten.

Die­se außer­or­dent­lich raf­fi­nier­ten und kunst­fer­ti­gen Gedich­te Shake-Speares sind mit weni­gen Aus­nah­men, die sich “uni­ver­sell” aus­le­gen las­sen, noto­risch mys­te­ri­ös, wenn nicht teil­wei­se völ­lig unver­ständ­lich. Aus die­sem Grund gibt es bis heu­te kei­ne wirk­lich befrie­di­gen­de deut­sche Über­set­zung: All­zu oft gewinnt man den Ein­druck, daß sich die Über­set­zer selbst nicht ganz im Kla­ren waren, was sie da eigent­lich über­setzt haben.

Ste­fan Geor­ge, der 1909 eine kom­plet­te “Umdich­tung” ver­öf­fent­lich­te, nann­te die “Anbe­tung vor der Schön­heit und den glü­hen­den Ver­ewi­gungs­drang” im Zei­chen der “welt­schaf­fen­den Kraft der über­ge­schlecht­li­chen Lie­be” als eigent­li­chen “Gehalt” der Sonet­te. Die­se Deu­tung ent­sprach frei­lich ver­däch­tig sei­nem eige­nen poe­ti­schen Programm.

Karl Kraus ver­ab­scheu­te Geor­ges Fas­sung der­art inbrüns­tig, daß er 1933 eine eige­ne Gesamt­über­set­zung der Sonet­te ver­öf­fent­lich­te, die er expli­zit als Ant­wort auf die “Denk­mal­schän­dung” des ver­meint­li­chen “Hohe­pries­ters” ver­stan­den haben wollte.

Bei­de Über­set­zun­gen haben ihre Vor­zü­ge und Schwä­chen, so rich­tig über­zeu­gend ist jedoch weder die eine noch die ande­re. Hier ist zum Bei­spiel der Anfang mei­nes per­sön­li­chen Lieb­lings-Sonetts (II):

When for­ty win­ters shall besie­ge thy brow

And dig deep tren­ches in thy beauty’s field,

Thy youth’s proud livery, so gazed on now,

Will be a tat­te­red weed, of small worth held.

Geor­ge macht daraus:

Bela­gern vier­zig win­ter dei­ne brauen

Ziehn grä­ben tief in dei­ner schön­heit flur:

Ist dei­ner jugend putz: heut ein gestaun

Dann eine wert­los ris­si­ge hül­le nur.

Und nun Kraus (der das Wort “gestaun” beson­ders lächer­lich fand):

Dir wird, wenn in die Jah­re du gekommen

und Fal­ten fur­chend durch dein Ant­litz ziehn,

Erinn­rung jener Schön­heit wenig frommen,

die schnel­ler als die Zeit dir ging dahin.

Kraus hat allen Erns­tes das stärks­te und schöns­te Bild des Sonetts, die “Bela­ge­rung durch vier­zig Win­ter”, fal­len gelas­sen, eben­so wie den Kon­trast zwi­schen “proud livery” und “tat­te­red weed”!

Der Punkt geht ein­deu­tig an George!

– – –

Fort­set­zung folgt im drit­ten und letz­ten Teil die­ses Beitrags.