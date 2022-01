Oxfordianische Lektionen (3): Vero Nihil Verius

Spä­te­re Wis­sen­schaft­ler stimm­ten die­ser Ein­schät­zung zu. Samu­el Schoe­n­baum (1927–1996), eine Kory­phäe sei­nes Fachs, sprach sogar von der “Shake­speare-Ent­de­ckung des Jahr­hun­derts”. Wor­um han­del­te es sich?

Wil­liams hat­te nach jah­re­lan­ger Wühl­ar­beit durch (nach eige­ner Aus­sa­ge) fünf Mil­lio­nen Doku­men­te aus der eli­sa­be­tha­ni­schen Zeit eine eides­statt­li­che Erklä­rung aus dem Jahr 1612 ent­deckt, geschrie­ben in der drit­ten Per­son von einem Sekre­tär, unter­zeich­net in einer kra­ke­li­gen, kaum les­ba­ren Klaue mit dem Namen “Wilm Shakp”.

Der Fall, in den Strat­ford-Shak­spe­re ver­wi­ckelt war, dreh­te sich um einen Damen­hut­ma­cher namens Mount­joy, der von sei­nem Schwie­ger­sohn ver­klagt wur­de, weil er die ver­spro­che­ne Mit­gift nicht bezahlt hat­te. Shak­spe­re, der eine Zeit lang bei den Mount­joys gewohnt hat­te, hat­te offen­bar beim Arran­ge­ment der Ehe mit­ge­hol­fen, und wur­de des­halb als Zeu­ge vor Gericht bestellt. Er konn­te sich aller­dings nicht mehr genau an die Bedin­gun­gen der Mit­gift erinnern.

Die­ses epo­cha­le Fund­stück offen­bart frei­lich nur wenig über den Men­schen und rein gar nichts über den Dich­ter Wil­liam Shake­speare. Auch zur Beant­wor­tung der Autor­schafts­fra­ge lie­fert es kei­nen Bei­trag. Das hin­der­te die Bio­gra­phen nicht, sich in eksta­ti­sche Rhap­so­dien hin­ein­zu­stei­gern. Joe Sobran zitiert eini­ge davon:

“Daß Shake­speare mit einer hart arbei­ten­den Fami­lie das Dach und das All­tags­le­ben teil­te, und sogar sei­ne Hil­fe anbot, um zwei jun­ge Men­schen glück­lich zu machen, läßt ihn als genau den Mann erschei­nen, den die Welt ger­ne in ihm sehen möch­te: unprä­ten­ti­ös, sym­pa­thisch und durch und durch mensch­lich.” (Charles Wil­liam Wal­lace, der Ent­de­cker des Fundstückes) “Uns wur­de das Glück zuteil, einen Blick auf den König der Dich­ter zu erha­schen, wie er sich unbe­fan­gen unter den beschei­de­ne­ren Gegen­stän­den sei­ner Kunst bewegt, was nicht nur die Berich­te über sei­ne welt­läu­fi­ge Mensch­lich­keit bestä­tigt, son­dern auch dar­auf hin­deu­tet, daß Shake­speare, weit davon ent­fernt, von dem unüber­wind­ba­ren Wider­wil­len befal­len zu sein, sich eine ande­re Spra­che als die eige­ne anzu­eig­nen, zu den Mount­joys gegan­gen sein könn­te, um sein Fran­zö­sisch zu ver­bes­sern.” (Peter Alexander) “Auch hier erken­nen wir Shake­speares urei­ge­ne Beson­nen­heit; er ließ sich nicht zu einer mög­li­cher­wei­se unge­nau­en Aus­sa­ge ver­lei­ten, son­dern tat für bei­de Par­tei­en sein Bes­tes.” (Peter Quennell) “Von allen Shake­speare-Doku­men­ten zeigt nur der Belott-Mount­joy-Pro­zeß, daß er inmit­ten des Roh­ma­te­ri­als für bür­ger­li­che Komö­di­en leb­te. Trotz sei­ner krä­mer­haf­ten oder schä­bi­gen Unter­tö­ne, offen­bart das Gerichts­ver­fah­ren den Dich­ter-Dra­ma­ti­ker als einen etwas ver­wirr­ten Sterb­li­chen.” (Samu­el Schoenbaum) “Sein Ver­stand arbei­te­te mit blitz­ar­ti­ger Geschwin­dig­keit und sei­ne Sin­ne waren stän­dig in Bewe­gung. Er war über­all dort anzu­tref­fen, wo etwas Auf­re­gen­des pas­sier­te und wenn er genug hat­te, schloß er die Tür und schrieb sei­ne Gedich­te. Im Mount­joy-Haus gab es immer so viel Auf­re­gung, wie er brauch­te.” (Robert Payne)

Vie­le Shake­speare-Bio­gra­phien sind rand­voll mit frei flot­tie­ren­den Phan­ta­sien die­ser Art, die sich an völ­lig tro­cke­nen und dürf­ti­gen Doku­men­ten ent­zün­den. Sie zei­gen die Inten­si­tät des Bedürf­nis­ses, der Per­son Shake­speares hab­haft zu wer­den und die eher ent­täu­schen­de Fak­ten­la­ge zu kompensieren.

Die Iro­nie könn­te nicht grö­ßer sein: Wäh­rend die Strat­for­dia­ner wie hyp­no­ti­siert auf jeden nichts­sa­gen­den Fet­zen Papier starr­ten, den sie nach müh­se­li­ger Suche in die Hand beka­men und wie eine Reli­quie ver­ehr­ten, wei­ger­ten sie sich stur, die zum Bers­ten gefüll­te Schatz­kam­mer, die Tho­mas Loo­ney hin­ter ihrem Rücken auf­ge­schlos­sen hat­te, auch nur wahrzunehmen.

Hier bot sich plötz­lich ein greif­ba­rer und scharf kon­tu­rier­ter Mensch aus Fleisch und Blut an, über den ungleich mehr über­lie­fert war als über Mr. Shak­spe­re, alle Wün­sche der frus­trier­ten Shake­speare-For­scher der Jahr­hun­der­te erfül­lend, hät­ten sie sich nicht in das Bild vom stil­len, spon­tan genia­len “Bar­den” aus dem Vol­ke verliebt.

So stark wirk­te das 1623 von Ben Jon­son und sei­nen Kom­pli­zen in die Welt gesetz­te Para­dig­ma, daß sie es nicht über sich brach­ten, es los­zu­las­sen und außer­halb sei­nes Rah­mens zu den­ken, obwohl der Wítz für alle, die Augen im Kopf hat­ten, seit Jahr­hun­der­ten offen zuta­ge lag, im Hans­wurst auf dem Kup­fer­stich, den Mar­tin Droes­hout für die Titel­sei­te des “ers­ten Foli­os” ange­fer­tigt hatte.

Sobran schreibt zu Recht:

Im star­ken Kon­trast hier­zu [den ernüch­tern­den Erfah­run­gen der Oxfor­dia­ner], wird sich der For­scher, der die Auf­zeich­nun­gen über Oxfords Leben stu­diert, alles ande­re als ent­täuscht füh­len. Ganz im Gegen­teil wird sein Erleb­nis das eines wie­der­hol­ten, schock­haf­ten Wie­der­erken­nens sein.

Loo­ney, ein flei­ßi­ger und pas­sio­nier­ter Außen­sei­ter, hat­te somit der Zunft der eta­blier­ten aka­de­mi­schen Shake­spearo­lo­gen eine “nar­ziss­ti­sche Krän­kung” zuge­fügt, auf die sie mit ent­spre­chen­der Aggres­si­on und Abwehr reagierte.

Der Mann, der letz­te­ren psy­cho­lo­gi­schen Begriff geprägt hat, Sig­mund Freud, zähl­te übri­gens zu den frü­hen Anhän­gern der Oxford-Theo­rie. 1935 schrieb er:

Ich glau­be nicht mehr, daß der Schau­spie­ler Wil­liam Shake­speare aus Strat­ford der Ver­fas­ser der Wer­ke ist, die ihm so lan­ge zuge­schrie­ben wur­den. Seit der Ver­öf­fent­li­chung des Buches “Shake­speare Iden­ti­fied” von J. Th. Loo­ney bin ich nahe­zu über­zeugt davon, daß sich hin­ter die­sem Deck­na­men tat­säch­lich Edward de Vere, Earl of Oxford, verbirgt.

Freud war bei wei­tem nicht der ein­zi­ge pro­mi­nen­te Kopf, der sich über­zeu­gen ließ. Zuspruch kam vor allem aus den Rei­hen von Lite­ra­ten und Schau­spie­lern, dar­un­ter gro­ße Shake­speare-Dar­stel­ler wie Orson Wel­les, John Gie­l­gud, Micha­el York, Ken­neth Bra­nagh oder Derek Jaco­bi. “Main­stream” wur­de der Oxfor­dia­nis­mus 2011 mit dem Kos­tüm­spek­ta­kel “Anony­mus” von Roland Emme­rich, das lei­der nur halb­ge­lun­gen ist und an den Kino­kas­sen floppte.

Das Inter­es­se an Edward de Vere hat aller­dings seit dem Film gehö­ri­gen Auf­trieb bekom­men und hält bis heu­te an: So erschie­nen in den letz­ten Jah­ren gleich zwei Doku­men­tar­fil­me aus oxfor­dia­ni­scher Per­spek­ti­ve: “Not­hing Is Tru­er Than the Truth” (2018) und “The Truth Behind the Name” (2021). Der bes­te Film ist aber immer noch die Doku­men­ta­ti­on “Last Will. & Tes­ta­ment” (2011), die zusam­men mit dem Emme­rich-Schin­ken herauskam.

Der Kampf zwi­schen Strat­for­dia­nern und Oxfor­dia­nern währt nun schon über ein Jahr­hun­dert, und obwohl letz­te­re inzwi­schen erheb­li­ches Gelän­de für sich gewin­nen konn­ten, bleibt das Estab­lish­ment der Shake­speare-For­schung stramm strat­for­dia­nisch. Der Strat­for­dia­nis­mus bestimmt nach wie vor “die Wahr­heit” der Schul­bü­cher, Lite­ra­tur­ge­schich­ten und Wikipedia-Artikel.

Amü­sant wird es, wenn man sich ansieht, mit wel­chen Mit­teln die Anti-Strat­for­dia­ner seit eh und je bekämpft wur­den. Das Estab­lish­ment ver­wei­ger­te lan­ge jeg­li­che Aus­ein­an­der­set­zung mit den oxfor­dia­ni­schen Argu­men­ten, und sträubt sich bis auf den heu­ti­gen Tag, auch nur den kleins­ten berech­tig­ten Zwei­fel an der offen­kun­di­gen Wahr­heit der Autor­schaft Wil­liam Shak­spe­res einzuräumen.

Hank Whit­temo­re schrieb im Vor­wort zu sei­nem Buch 100 Rea­sons Shake-speare was the Earl of Oxford (2016):

Die­je­ni­gen, die glau­ben, daß “Wil­liam Shake­speare” ein Pseud­onym für ein hoch­ran­gi­ges, viel­sei­tig begab­tes, etwas exzen­tri­sches Mit­glied der Aris­to­kra­tie des eli­sa­be­tha­ni­schen Eng­lands war, wer­den als Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker, Eli­tis­ten oder psy­chisch Labi­le ver­höhnt. Die­se Men­schen, so sagt man, wol­len nicht akzep­tie­ren, daß der gro­ße Dich­ter und Dra­ma­ti­ker aus beschei­de­nen Ver­hält­nis­sen stamm­te und sich am eige­nen Schopf aus dem Sumpf gezo­gen hat. Sie wol­len nicht akzep­tie­ren, daß Shake­speare ganz ein­fach ein “Genie” war, das sei­ne Vor­stel­lungs­kraft nut­zen konn­te, um sei­ne Meis­ter­wer­ke zu schaffen.

Exem­pla­risch für die Unter­stel­lung eines nar­ziss­ti­schen Aris­to­kra­tie-Kom­ple­xes ist etwa die­ses Zitat von Samu­el Schoenbaum:

In bestimm­ten typi­schen Merk­ma­len des anti­strat­for­dia­ni­schen Ver­hal­tens las­sen sich psy­cho­pa­tho­lo­gi­sche Mus­ter erken­nen. Die Abscheu des Ket­zers vor dem Pro­vin­zi­el­len und Gemei­nen; die Über­hö­hung sei­nes Hel­den (und, durch Iden­ti­fi­ka­ti­on, sei­ner selbst), indem er ihn mit einem aris­to­kra­ti­schen, sogar könig­li­chen Stamm­baum aus­stat­tet; sei­ne para­no­iden Denk­struk­tu­ren, die die klas­si­schen Para­pher­na­lia des Ver­fol­gungs­wahns umfas­sen: Geheim­nis­se, Flü­che, Ver­schwö­run­gen; der Zwang, in Kir­chen, Schlös­sern, Fluß­bet­ten und Grä­bern zu gra­ben; die Selbst­hyp­no­se, Geis­ter­er­schei­nun­gen und ande­ren hal­lu­zi­na­to­ri­schen Phä­no­me­ne; in eini­gen Fäl­len das buch­stäb­li­che Abglei­ten in den Wahn­sinn – all die­se Mani­fes­ta­tio­nen einer unru­hi­gen Psy­che legen nahe, daß die Bewe­gung weni­ger die Exper­ti­se des Lite­ra­tur­his­to­ri­kers als viel­mehr die Ein­sicht des Psych­ia­ters erfor­dert. Dr. Freud läßt grüßen.

Dr. Freud, der iro­ni­scher­wei­se von der Oxford-Theo­rie “nahe­zu über­zeugt” war!

Ähn­lich wie Schoe­n­baum äußer­te sich 2017 der ortho­do­xe Strat­for­dia­ner Sir Jona­than Bate, einer der ange­se­hens­ten leben­den Shake­speare-Spe­zia­lis­ten, in einer öffent­li­chen Debat­te (ein­seh­bar auf You­tube) mit dem Oxfor­dia­ner Alex­an­der Waugh, mit dem er pri­vat eng befreun­det ist:

Dies ist eine Debat­te. Der Schlüs­sel zum Geist einer Debat­te ist die­ser: Sind Sie bereit, Ihre Mei­nung zu ändern? Glau­ben Sie an evi­denz­ba­sier­te Argu­men­te? Oder bevor­zu­gen Sie Zufäl­le, Ver­schwö­run­gen und Kryp­to­gram­me, ver­steck­te Codes? Ich bin hier, um für his­to­ri­sche Bewei­se, für die Wahr­heit, für Fak­ten zu sprechen. Ich weiß jedoch, daß ich in unse­rer post-fak­ti­schen Welt die Gläu­bi­gen der “Fake News”, daß Shake­speare nicht Shake­speare geschrie­ben hat, nicht umstim­men kann. Ich wer­de die Oxford-Kul­tis­ten, die Flug­blät­ter auf Ihre Stüh­le gelegt haben, nicht über­zeu­gen. Kul­tis­ten las­sen Emo­tio­nen und Wunsch­den­ken über Bewei­se und gesun­den Men­schen­ver­stand sie­gen. Ich bin hier, um mich an die Agnos­ti­ker unter Ihnen zu wen­den. Die wah­ren Gläu­bi­gen der ver­fälsch­ten Geschich­te sind ein hoff­nungs­lo­ser Fall. Aber ich mag sie sehr gern. Sie tra­gen zur “Hei­ter­keit der Natio­nen” bei.

Zu den auch wirt­schaft­lich inter­es­sier­ten Ver­tei­di­gern des Strat­for­dia­nis­mus zäh­len Insti­tu­tio­nen wie die Stif­tung “Shake­speare Birth­place Trust”, die 2013 ein Buch mit dem Titel Shake­speare Bey­ond Doubt her­aus­gab, das den Anti-Strat­for­dia­nern ein für alle Mal den Gar­aus machen woll­te. Die­se ant­wor­te­ten unter Feder­füh­rung von Alex­an­der Waugh mit dem Gegen­buch Shake­speare Bey­ond Doubt?, das den tref­fen­den Unter­ti­tel “Expo­sing an Indus­try in Deni­al” trug.

Der Ehren­prä­si­dent des Birth­place Trust, der renom­mier­te Shake­speare­for­scher Stan­ley Wells (*1930), fuhr schwe­re Geschüt­ze auf, um die Oxfor­dia­ner zu dis­kre­di­tie­ren: “It is dan­ge­rous and immo­ral to ques­ti­on histo­ry”, “Es ist gefähr­lich und unmo­ra­lisch, die Geschich­te in Fra­ge zu stel­len”, soll Wells nach Aus­kunft von Alex­an­der Waugh gesagt haben.

2007 schrieb Wells:

In mei­ner mehr als fünf­zig­jäh­ri­gen Lauf­bahn habe ich Shake­speare stän­dig gele­sen und wie­der gele­sen, sein Leben und sei­ne Wer­ke stu­diert und gelehrt, alle sei­ne Stü­cke unzäh­li­ge Male auf der Büh­ne, im Film und im Fern­se­hen gese­hen, über ihre Bedeu­tung nach­ge­dacht und geschrie­ben und sie alle sowohl für die Oxford Uni­ver­si­ty Press als auch für Pen­gu­in herausgegeben.

Es ist bezeich­nend, daß er sei­ne Stel­lung­nah­me mit einem “Auto­ri­täts­ar­gu­ment” beginnt. Die­ses ist auch die wesent­li­che Grund­la­ge sei­nes stren­gen Verdikts:

Wäh­rend die­ser gan­zen Zeit wur­de ich, obwohl ich nie den gerings­ten Grund gese­hen habe, sei­ne Urhe­ber­schaft anzu­zwei­feln, häu­fig mit der Ver­mu­tung kon­fron­tiert, daß sie nicht von Wil­liam Shake­speare aus Strat­ford-upon-Avon geschrie­ben wur­den, son­dern zum Bei­spiel von Fran­cis Bacon, Chris­to­pher Mar­lo­we, dem Earl of Oxford – übri­gens ein wirk­lich schreck­li­ches Werk! – und in jün­ge­rer Zeit Sir Hen­ry Nevil­le, Lady Mary Sid­ney und, erst heu­te, Ful­ke Greville. (…) Ich hof­fe, daß ich noch imstan­de bin, ver­nünf­tig und (bis zu einem gewis­sen Grad) höf­lich mit die­sem The­ma umzu­ge­hen, aber die Zeit der Tole­ranz ist vor­bei. Es gibt kei­nen ver­nünf­ti­gen Zwei­fel dar­an, dass Wil­liam Shake­speare aus Strat­ford-upon-Avon die Wer­ke vefaßt hat, die ihm tra­di­tio­nell zuge­schrie­ben werden.

Nun: Ich habe mich in die Autor­schafts­fra­ge ver­tieft, und nach mei­nem Ermes­sen gibt es zuhauf “ver­nünf­ti­ge Zwei­fel” an “Wil­liam Shake­speare aus Strat­ford-upon-Avon”, und zwar völ­lig unab­hän­gig davon, wel­chen Kan­di­da­ten man als Alter­na­ti­ve in Betracht zieht. Das ist die all­er­min­des­te Erkennt­nis, die man aus der anti-strat­for­dia­ni­schen Lite­ra­tur mit­nimmt. Und wie aus die­ser Arti­kel­se­rie her­vor­ge­hen dürf­te, scheint mir die Evi­denz zuguns­ten Edward de Veres über­wäl­ti­gend zu sein.

Was nun? Wer bin ich klei­ner Ama­teur gegen hoch­an­ge­se­he­ne Exper­ten wie Jona­than Bate oder Stan­ley Wells, die das Werk Shake­speares mit Sicher­heit viel bes­ser ken­nen als ich? Muß ich nun an mei­nem Ver­stand und mei­ner Urteils­kraft zwei­feln, und mich demü­tig den Auto­ri­tä­ten fügen?

Hin­zu kommt, daß ich als neu­rech­ter Publi­zist natür­lich hoch­ver­däch­tig bin, aris­to­kra­ti­sche Kom­ple­xe zu hegen. Daß berüch­tig­te Reak­tio­nä­re wie Enoch Powell oder Joe Sobran eben­falls im de-Vere-Lager stan­den, kann doch kein Zufall sein! (Und auch Alex­an­der Waugh ist als Enkel von Eve­lyn und Sohn von Aube­ron Waugh ziem­lich suspekt.)

Der geneig­te Leser wird all­mäh­lich kapiert haben, wor­auf ich hin­aus­will: Wir haben es auch hier mit einem Estab­lish­ment aus “Exper­ten” zu tun, das der Welt sei­ne Leh­re als dog­ma­ti­sche, unan­tast­ba­re Wahr­heit ver­kau­fen will, und das Häre­ti­ker weni­ger mit Argu­men­ten als mit Diff­fa­mie­run­gen bekämpft: der “Shake­speare-Leug­ner” ist in ihren Augen ein Spin­ner, ein Dilet­tant, ein Geis­tes­kran­ker, ein “eli­tis­ti­scher” Demo­kra­tie- und Wis­sen­schafts­feind, ein Ver­schwö­rungs­theo­re­ti­ker, mit ande­ren Wor­ten das, was man heut­zu­ta­ge als “Schwur­b­ler” bezeichnet.

Nun ist es frei­lich nicht so, daß Strat­for­dia­ner immer Unrecht und Oxfor­dia­ner immer Recht hät­ten. Die “ortho­do­xen” Gelehr­ten haben enorm viel Wis­sen über Shake­speares Wer­ke und sei­ne Zeit zusam­men­ge­tra­gen, und die Geschich­te der “Autor­schafts­fra­ge” ist in der Tat voll mit Spin­nern, Schwär­mern, Roman­ti­kern, Exzen­tri­kern und Irrlichtern.

Berüch­tigt ist etwa Tho­mas Loo­neys Schü­ler Per­cy Allen (1875–1959), ein füh­ren­der Oxfor­dia­ner und Urhe­ber der “Prince Tudor Theo­ry”, der in den vier­zi­ger Jah­ren Sean­cen abhielt, in denen er sich intim mit dem Geis­tern von Shak­spe­re, Fran­cis Bacon und Edward de Vere unter­hal­ten haben will, die ihm die Ant­wor­ten auf alle noch offe­nen Fra­gen ein­flüs­ter­ten. Die­se “Gesprä­che” schil­der­te er aus­führ­lich in sei­nem Buch Talks with Eliza­be­thans (1945), das der Glaub­wür­dig­keit der Oxfor­dia­ner einen Bären­dienst erwies.

Es kam auch häu­fig vor, daß sich die Oxfor­dia­ner min­des­tens genau­so dog­ma­tisch, sek­tie­re­risch, bor­niert und unfair ver­hiel­ten wie ihre strat­for­dia­ni­schen Gegen­spie­ler – denen umge­kehrt Schwär­me­rei und Roman­tik auch nicht immer ein Fremd­wort waren.

Wo aber steht geschrie­ben, daß Spin­ner, Schwär­mer, Roman­ti­ker, Exzen­tri­ker und Dilet­tan­ten zwangs­läu­fig falsch lie­gen müs­sen? Gera­de die Geschich­te der Autor­schafts­fra­ge Shake­speares zeigt, daß “die Wis­sen­schaft” immer wie­der der lei­den­schaft­li­chen “Quer­den­ker” bedarf, die außer­halb star­rer Para­dig­men zu den­ken imstan­de sind, und die oft Ver­blüf­fen­des und Über­se­he­nes zuta­ge för­dern, nicht sel­ten ver­mischt mit den Schla­cken von Irr­tü­mern und per­sön­li­chen Schrul­len. So hat gewiß auch die Schu­le der “Baco­nis­ten”, die in eine Sack­gas­se geführt hat, zur Klä­rung der Wahr­heit beigetragen.

Der Oxfor­dia­nis­mus ist heu­te längst sei­nen Kin­der­schu­hen ent­wach­sen, und hat dick­lei­bi­ge, gelehr­te Wer­ke auf hohem Niveau her­vor­ge­bracht, ver­faßt von erst­klas­si­gen Autoren, die ihren Shake­speare min­des­tens so gut ken­nen und so sehr lie­ben wie ein Schoe­n­baum, Wells oder Bate. Es ist auch nicht mehr “ehren­rüh­rig”, ein Oxfor­dia­ner zu sein – man wird damit als Aka­de­mi­ker zwar kei­ne gro­ße Kar­rie­re machen kön­nen, aber auch nicht sei­nen guten Ruf und sei­nen Job ver­lie­ren, im Gegen­satz zu ande­ren kon­tro­ver­sen Mei­nun­gen, die über den lite­ra­ri­schen Elfen­bein­turm hin­aus­wei­sen. Ich für mei­nen Teil kann den Leser nur dazu ein­la­den, sich selbst ein Urteil zu bil­den, wenn sein Inter­es­se geweckt ist.

Was ist die Moral aus die­ser Geschich­te? Wie gesagt: Mein stärks­tes Erleb­nis war der Schock über die Dis­kre­panz zwi­schen den kate­go­ri­schen, abwer­ten­den Aus­sa­gen der Strat­for­dia­ner und der umwer­fen­den Fül­le, Ratio­na­li­tät und Schlüs­sig­keit der Argu­men­te ihrer Wider­sa­cher. Es gibt Din­ge, die über Jahr­hun­der­te, wenn nicht über Jahr­tau­sen­de hin­weg als Wahr­heit akzep­tiert wer­den kön­nen, und die doch auf töner­nen Füßen ste­hen und in Fra­ge gestellt wer­den kön­nen, sol­len und müs­sen. Es liegt in der Natur der Sache, daß man hier stets auf Wider­stand stos­sen wird, ob im Äuße­ren oder Inneren.

Wahr­schein­lich hat jeder von uns die eine oder ande­re lieb­ge­won­ne­ne Über­zeu­gung, die in sei­nem inner­see­li­schen Haus­halt eine so gro­ße Rol­le spielt, daß er es vor­zieht, sie auch trotz gegen­tei­li­ger Evi­den­zen vor Zwei­feln abzu­schir­men. Man­che Din­ge wer­den wir nie­mals mit Sicher­heit wis­sen kön­nen; und zuwei­len müs­sen wir uns ent­schei­den, ob wir agnos­tisch blei­ben oder Par­tei ergrei­fen wollen.

Die­se Ent­schei­dung wird häu­fig nicht von unse­rem Kopf getrof­fen, son­dern von unse­rem Her­zen oder auch unse­rem Bauch. Ich selbst wer­de mei­ne oxfor­dia­ni­sche Über­zeu­gung wohl schon des­halb nicht mehr ändern, weil sie mir eine Quel­le inten­si­ven geis­ti­gen Ver­gnü­gens bie­tet. Es ist schlicht­weg die span­nen­de­re Geschich­te, für die ich mich ent­schie­den habe, aller­dings in völ­li­ger Kon­gru­enz mit mei­nen ratio­na­len Erwä­gun­gen. Ich den­ke nicht, daß ich mei­ner Ver­nunft hier ein Leid getan habe, ganz im Gegenteil.

Die­je­ni­gen, die eine über­kom­me­ne Wahr­heit oder ein angreif­ba­res Dog­ma ver­tei­di­gen, sind nicht immer Nar­ren oder Unwis­sen­de oder gar bewuß­te Lüg­ner. Die hart­nä­cki­ge mensch­li­che Fähig­keit zur Selbst­täu­schung, häu­fig ver­bun­den mit kryp­tore­li­giö­sen Sen­ti­ments, ist immens. Die­se Tat­sa­che ver­blüfft mich immer wie­der, mehr als irgend­ei­ne ande­re Eigen­schaft der “con­di­tio huma­na”. Viel­leicht ist sie ein Schlüs­sel zur Weltgeschichte.

Vie­les, was die Strat­for­dia­ner Böses über die Oxfor­dia­ner gesagt haben, wirkt wie eine psy­cho­lo­gi­sche Pro­jek­ti­on, der offen­bar erstaun­li­che blin­de Fle­cken zugun­de­lie­gen. Bewei­se, evi­denz­ba­sier­te Argu­men­te und gesun­der Men­schen­ver­stand fin­den sich weit­aus häu­fi­ger im Oxford- als im Strat­ford-Lager, auch wenn Jona­than Bate das Gegen­teil behaup­tet. Geg­ne­ri­sche Par­tei­en ähneln ein­an­der oft wie Spie­gel­bil­der, aber sie haben nicht immer glei­cher­ma­ßen an der Wahr­heit teil (z. B. den­ke ich nicht, daß die Befür­wor­ter eines bestimm­ten, zur Zeit viel­dis­ku­tier­ten medi­zi­ni­schen Ein­griffs auch nur “ein biß­chen” Recht haben).

Als den­ken­der und reflek­tier­ter Mensch soll­te man sich stets bewußt sein, daß man auch selbst von der Fähig­keit zum Irr­tum und zur Selbst­täu­schung nicht aus­ge­nom­men ist. Wie aber demü­tig blei­ben, ohne sich vor einer Ent­schei­dung zu drü­cken? Ein rus­sisch-ortho­do­xer Pries­ter sag­te ein­mal zu mir, daß uns Gott neben der Lie­be auch die Wahr­heit als höchs­tes Gut anver­traut hat. Der Kampf für die Wahr­heit erfor­dert den Mut zum Irr­tum. Man muß sich ent­schei­den. Über­trie­be­ne Skep­sis kann auch ein Zei­chen von Feig­heit sein.

Damit wäre ich wie­der beim Earl of Oxford ange­langt. Sein Fami­li­en­na­me “Vere” kann auf das latei­ni­sche verus = “wahr” zurück­ge­führt wer­den. Edward de Vere lei­te­te dar­aus das Mot­to sei­nes Wap­pens ab: Vero Nihil Veri­us, “nichts ist wah­rer als die Wahr­heit”. Nun: Ist die­se Aus­sa­ge nicht genau­so ein Unsinn wie “nichts ist gel­ber als gelb sel­ber”? Oder ist hier eine schmei­chel­haf­te Anspie­lung auf die Iden­ti­tät des Earls ver­steckt (“Nichts ist wah­rer als Vere”)?

Viel­leicht bedeu­tet die­ses Mot­to die ulti­ma­ti­ve Iro­nie für das Leben eines Man­nes, des­sen Gestalt weit über sei­nen Tod hin­aus von Thea­ter, Trug und Täu­schung umschat­tet war, und des­sen wah­re Iden­ti­tät erst nach Jahr­hun­der­ten ans Tages­licht gekom­men ist.

Ich für mei­nen Teil neh­me es als Mah­nung, der Wahr­heit ver­pflich­tet zu blei­ben, so gut mir dies mit allen mei­nen Schwä­chen mög­lich ist.

Wei­ter­füh­ren­de Links zu Shakespeare/Edward de Vere:

The De Vere Socie­ty of Gre­at Britain

Shake­speare Oxford Fellowship

Shake­speare Aut­hor­s­hip Sourcebook

Hank Whittemore’s Shake­speare Blog

Neue Shake-speare Gesell­schaft (deutsch­spra­chi­ge Seite)

Alex­an­der Waugh (You­tube-Kanal)

Oxfraud – Anti-Oxford-Seite

Emp­feh­lens­wer­te Bücher:

Mark Ander­son: Shake­speare by Ano­t­her Name: The Life of Edward de Vere, Got­ham 2005.

Charles Beau­clerk: Shakespeare’s Lost King­dom: The True Histo­ry of Shake­speare and Eliza­beth, Gro­ve Press 2011.

Kurt Krei­ler: Der Mann, der Shake­speare erfand, Insel-Ver­lag 2009.

J. Tho­mas Loo­ney: “Shake­speare” Iden­ti­fied, ‎ Veri­tas Publi­ca­ti­ons 2019 (EA 1920).

Charl­ton Ogburn jr: The Mys­te­rious Wil­liam Shake­speare: The Myth and the Rea­li­ty, Dodd & Mead 1984.

Richard Paul Roe: The Shake­speare Gui­de to Ita­ly, Har­per Peren­ni­al 2011.

Joseph Sobran: Genannt: Shake­speare. Die Lösung des größ­ten lite­ra­ri­schen Rät­sels, Dumont 2002.

Hank Whit­temo­re: 100 Rea­sons Shake-speare was the Earl of Oxford, Fore­ver Press 2016.