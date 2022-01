Österreich beschließt den Impfzwang (2)

Am 7. 1. erklär­ten die Ver­ant­wort­li­chen der “elek­tro­ni­schen Gesund­heits­ak­te” ELGA ihre Über­for­de­rung mit dem von der Regie­rung fest­ge­leg­ten Impf­pflicht-Ter­min an Febru­ar: “Die ELGA GmbH und deren Umset­zungs-Part­ner wer­den für die tech­ni­sche Umset­zung der Impf­pflicht über das natio­na­le Impf­re­gis­ter min­des­tens bis 1. April 2022 benö­ti­gen.” Dar­an wird sich seit­her kaum etwas geän­dert haben.

Kurz dar­auf (12. 1.) warn­ten “hei­mi­sche Rich­ter” vor einem „unglaub­li­chen Auf­wand durch die kom­men­de Impf­pflicht”, der nur durch eine enor­me finan­zi­el­le Auf­rüs­tung des büro­kra­ti­schen Appa­ra­tes bewäl­tigt wer­den könnte.

Mit 133.000 zusätz­li­chen Gerichts­ver­fah­ren rech­net die Regie­rung im Geset­zes­ent­wurf zur Impf­pflicht. Sie bezif­fer­te die Mehr­kos­ten für heu­er mit rund 112,5 Mio. Euro (83,3 Mio. davon für Per­so­nal), in den Fol­ge­jah­ren mit 33,2 und 3,6 Mio. Euro. Meh­re­re Bun­des­län­der und Ver­wal­tungs­ge­rich­te haben in der Begut­ach­tung depo­niert, dass sie mit einem wesent­lich höhe­ren Arbeits­an­fall und somit höhe­ren Kos­ten rechnen. (…) „Rechts­staat­lich bedenk­lich“ wäre es auch, wenn wegen der neu­en Belas­tung Ver­fah­ren in ande­ren Rechts­be­rei­chen län­ger dau­ern wür­den. Da Rechts­mit­tel gegen Geld­stra­fen mit Prio­ri­tät zu behan­deln sind (Straf­be­schei­de tre­ten außer Kraft, wenn nicht recht­zei­tig ent­schie­den wird), könn­te das bedeu­ten, dass Men­schen z. B. län­ger auf Bau­ge­neh­mi­gun­gen war­ten müs­sen – für die eben­falls die Lan­des­ver­wal­tungs­ge­rich­te zustän­dig sind. Die Lan­des­ver­wal­tungs­ge­rich­te wer­den die größ­te Last zu tra­gen haben. Erwart­bar sind auch zahl­rei­che Arbeits­rechts­ver­fah­ren (wegen des Span­nungs­ver­hält­nis­ses der 3‑G-Regel zur Impf­pflicht) sowie Kla­gen wegen ver­mu­te­ter Impf­schä­den beim Bundesverwaltungsgericht. (…) Gra­ben­war­ter bezif­fert den Bedarf mit rund 4,1 Mio. Euro (bis 2025) – durch „grob geschätzt“ 13.000 Beschwer­den gegen Geld­stra­fen und 300 Indi­vi­du­al­an­trä­ge gegen das Gesetz. Das ist mehr als das Dop­pel­te der übli­cher­wei­se zwi­schen 5.000 und 6.000 neu­en Anträ­ge pro Jahr. (…) Stän­dig über­prüft wer­den muss aus Sicht der Rich­ter­ver­ei­ni­gung nicht nur der Mehr­auf­wand, son­dern auch die Fra­ge, ob das Impf­pflicht­ge­setz ver­fas­sungs­kon­form ist. Wie man an der Omi­kron-Vari­an­te sehe, kön­ne sich in der Pan­de­mie rasch etwas ändern.

Genau das ist nun die ent­schei­den­de Waf­fe gegen die Impf­pflicht, die den Bür­gern noch ver­blie­ben ist: Den Müh­len der Jus­tiz so viel Arbeit zu lie­fern, daß sie zum Erlie­gen kom­men. Das als ille­gi­tim erkann­te, auto­ri­tär durch­ge­drück­te Gesetz soll an sei­ner Undurch­führ­bar­keit und Unver­hält­nis­mä­ßig­keit scheitern.

Wo aber ein Wil­le ist, ist auch ein Weg. Am sel­ben Tag, dem 12. 1., mel­de­te orf.at, daß der Staat schon emsig am Auf­rüs­ten sei, um sei­ne Her­ku­les­auf­ga­be zu bewältigen:

Die Regie­rung rech­net damit, dass heu­er 1,8 Mil­lio­nen Straf­ver­fü­gun­gen aus­ge­stellt wer­den, es in der Fol­ge zu 1,4 Mil­lio­nen Ver­wal­tungs­straf­ver­fah­ren (nach Ein­sprü­chen) bei den Bezirks­haupt­mann­schaf­ten und zu 100.000 Ver­fah­ren bei den Lan­des­ver­wal­tungs­ge­rich­ten kommt – wobei die­se Schät­zun­gen in der „wir­kungs­ori­en­tier­ten Fol­gen­ab­schät­zung“ nach Mei­nung man­cher Fach­leu­te eher nied­rig ange­setzt sind. In den nächs­ten Jah­ren (bis zum Ende der Befris­tung 31. Jän­ner 2024) soll­ten der Arbeits­an­fall und damit auch die Kos­ten (laut Regie­rung rund 150 Mio. bis 2024) wie­der deut­lich zurückgehen.

150 Mil­lio­nen Euro will die öster­rei­chi­sche Regie­rung also in den nächs­ten zwei (!) Jah­ren in einen juris­ti­schen Zer­mür­bungs­krieg inves­tie­ren, um den Wil­len von min­des­tens ein­ein­halb Mil­lio­nen ihrer eige­nen Bür­ger zu bre­chen, die die­sen Feld­zug gegen ihre kör­per­li­che Selbst­be­stim­mung auch noch via Steu­er­gel­der­ab­ga­ben selbst finan­zie­ren sollen.

Fai­rer­wei­se muß man aber auch sagen, daß sie sich ein groß­zü­gi­ges Trost­pflas­ter aus­ge­dacht hat, für das sie “über eine Mil­li­ar­de Euro” (eben­falls Steu­er­gel­der) locker­ma­chen will. Man will ja nicht der Unmensch­lich­keit oder gar der Tyran­nei ver­däch­tigt wer­den, und zur Peit­sche gehört bekannt­lich auch immer ein Zucker­brot. Wenn die Furcht nicht aus­reicht, emp­fiehlt es sich, auch die Bestech­lich­keit der Men­schen zu aktivieren.

Ers­tens sol­len sich über impf­freu­di­gen Gemein­den Füll­hör­ner vol­ler Gold ergießen:

Bei einer Impf­quo­te von 80 Pro­zent wird ein Basis­be­trag von ins­ge­samt 75 Mil­lio­nen Euro aus­ge­schüt­tet, bei 85 Pro­zent sind es 150 Mil­lio­nen, und bei 90 Pro­zent wer­den 300 Mil­lio­nen aus­ge­schüt­tet. Neham­mer nann­te als Bei­spiel eine nie­der­ös­ter­rei­chi­sche Gemein­de mit 3.000 Ein­woh­nern: Bei einer Impf­quo­te von 80 Pro­zent erhält die­se 30.000 Euro, bei 90 Pro­zent wären es bereits 120.000.

Zwei­tens soll es ab 15. März eine “Impflot­te­rie” geben, in der jeder zehn­te Neu­ge­sto­che­ne hei­ße Gut­schei­ne im Wert von 500 Euro gewin­nen kann, was doch viel coo­ler ist als so eine läs­ti­ge Geldstrafe:

Ab 16. März wird in Öster­reich die Impf­pflicht kon­trol­liert. Unge­impf­ten droht eine Stra­fe von bis zu 600 oder sogar bis zu 3.600 Euro. Ab 15. März – einen Tag frü­her – soll eine Impflot­te­rie star­ten. Geimpf­te kön­nen Gut­schei­ne im Wert von 500 Euro gewinnen. Mit die­ser Kom­bi­na­ti­on aus Stra­fe und Anreiz wol­len die Regie­rungs­par­tei­en ÖVP und Grü­ne gemein­sam mit der SPÖ die letz­ten noch Impf-Unwil­li­gen moti­vie­ren. Und derer gibt es noch immer mehr als eine Mil­li­on in Österreich.

Da erlau­be ich mir doch die dezen­te Fra­ge, ob man die­ses Bud­get von einer Mil­li­ar­de Euro auch sinn­vol­ler inves­tie­ren könn­te, z. B. ins Gesund­heits­sys­tem, das offen­bar jedes Jahr ab Okto­ber vor dem Kol­laps zu ste­hen scheint.

Das ist also die Lage in Öster­reich. Ver­gleich­ba­re Geset­ze gibt es momen­tan nur in Indo­ne­si­en, Turk­me­ni­stan, Tadschi­ki­stan, Mikro­ne­si­en, Neu­ka­le­do­ni­en und im glo­ba­lis­tisch okku­pier­ten Vati­kan. Wir Öster­rei­cher sind nun bizar­r­er­wei­se die Aus­er­wähl­ten, den ers­ten Schritt inner­halb der EU zu tun. Dabei ist es nicht gera­de beru­hi­gend, auf der offi­zi­el­len Netz­sei­te der Euro­pean Com­mis­si­on die­sen Fahr­plan zu fin­den, der zuletzt im Jahr 2019 (!) aktua­li­siert wurde.

Der wacke­re Her­bert Kickl hat den unfaß­ba­ren Beschluß des Par­la­ments in einer ful­mi­nan­ten Brand­re­de atta­ckiert. Auf Tele­gram schrieb er:

Die Ein­füh­rung der Impf­pflicht ist ein gigan­ti­scher Anschlag auf die Frei­heit der Men­schen in Öster­reich! Der Impf­zwang ist ein Atten­tat auf die Men­schen­wür­de der Bevöl­ke­rung. Man kann sich für das Ver­hal­ten der Regie­rung und der Abge­ord­ne­ten von ÖVP, Grü­ne, Neos und SPÖ ein­fach nur schämen. Auch wenn die FPÖ bei der heu­ti­gen Par­la­ments­ab­stim­mung in der Min­der­heit bleibt. Gemein­sam mit Euch wer­den wir die Impf­pflicht auf jeden Fall zum Kip­pen brin­gen – unter Aus­nüt­zung des vor­han­de­nen Ver­wal­tungs­ap­pa­ra­tes und durch demo­kra­ti­sche Wah­len! Das ver­spre­chen wir Euch!

Und er schau­fel­te spä­ter nach:

Alle Abge­ord­ne­ten, die am Don­ners­tag mit fach­lich nicht nach­voll­zieh­ba­ren Begrün­dun­gen die Ein­füh­rung der Impf­pflicht beschlos­sen haben und teil­wei­se blind dem Klub­zwang gefolgt sind, wer­den dafür die Ver­ant­wor­tung tra­gen müs­sen. Die­se Ja-Sager haben gegen jede Moral ver­sto­ßen und wer­den auch ihrer poli­ti­schen Bestra­fung bei den nächs­ten Wah­len nicht ent­rin­nen. Dafür wer­den wir sorgen!

Die Bot­schaft hör ich wohl, das Sen­ti­ment tei­le ich aus tiefs­tem Her­zen, allein mir feh­len der Glau­be und die Hoffnung.

Der Regie­rungs­pan­zer ist mal wie­der über alle Beden­ken und alle Ver­nunft hin­über­ge­walzt. Der Alp­traum könn­te längst zu Ende sein, der Staat ist aber fest ent­schlos­sen, ihn zu ver­län­gern, wenn nicht gar zum chro­ni­schen Dau­er­zu­stand zu machen. Die Mehr­heit der Bevöl­ke­rung, ermü­det und ver­un­si­chert durch zwei Jah­re per­ma­nen­tes Pro­pa­gan­d­abom­bar­de­ment, nimmt dies pas­siv hin, wäh­rend ein klei­ner, aber ton­an­ge­ben­der Teil die Ent­schei­dung beju­belt. Die Impfagen­da, völ­lig abge­löst von ratio­na­len Begrün­dun­gen irgend­ei­ner Art, soll offen­bar auf Gedeih und Ver­derb durch­ge­peitscht wer­den, egal, wie­viel Geld es kos­tet, egal, wie groß der büro­kra­ti­sche Auf­wand ist, egal, wie explo­siv die sozia­len Span­nun­gen sind, die damit geschürt werden.

Es ist der “psy­cho­pa­thi­sche Stil” des Regie­rens in Rein­kul­tur, wie ihn Man­fred Klei­ne-Hart­la­ge in sei­nem neu­en, gran­dio­sen Buch Die Sys­tem­fra­ge beschreibt. Die­ser beinhal­tet ana­log zum Ver­hal­ten von kli­ni­schen Psychopathen:

… die Nei­gung zu und Freu­de am Rechts­bruch, den dabei erkenn­ba­ren Mut­wil­len, die manichäi­sche Schwarz-Weiß-Male­rei, die sys­te­ma­ti­sche Täu­schung und Mani­pu­la­ti­on und die Unfä­hig­keit, gegen­läu­fi­ge Inter­es­sen als legi­tim wahrzunehmen.

Öster­reich und Deutsch­land wer­den heu­te von lächer­li­chen Figu­ren mit Phy­sio­gno­mien wie aus dem Kas­perl­thea­ter regiert. Gewiß sind sie Clowns, aber Hor­ror-Clowns, die dar­auf ver­ses­sen sind, jedem ein­zel­nen Bür­ger mit einem Mes­ser (bzw. einer Sprit­zen­na­del) nach­zu­stel­len, oder auch Ter­mi­na­to­ren à la Schwar­zen­eg­ger, Maschi­nen, die uner­bitt­lich auf eine ein­zi­ge Mis­si­on pro­gram­miert sind. Der­sel­be Staat, der sich wie ein mani­scher Stal­ker ver­hält, hat zugleich auch noch die Chuz­pe, von sei­nen Bür­gern Ver­trau­en ein­zu­for­dern, ja erpres­sen zu wol­len, was natür­lich völ­lig wider­sin­nig ist. Es ist blan­ker Wahn­sinn. Aber hat er auch Methode?

Ähn­li­ches wird nun auch auf die Bun­des­re­pu­blik zukom­men. Der stu­re Exe­ku­ti­ons­wil­le ist auch dort vor­herr­schend, und Lau­ter­bach hat sei­nen Genos­sen in der Ost­mark zu ihrer Ent­schei­dung bereits freu­dig applaudiert.

Auch anders­wo, etwa auf dem World Eco­no­mic Forum in Davos scheint man noch nicht gewillt sein, den “Kampf gegen die Pan­de­mie” zu been­den. Wäh­rend in Öster­reich die fata­le Schick­sals­ent­schei­dung getrof­fen wur­de, hielt Olaf Scholz, der “kei­ne roten Lini­en mehr ken­nen” will, dort via Live­stream auf Eng­lisch eine Rede, in der er unmiß­ver­ständ­lich dem Pro­gramm des “Gre­at Reset” die Treue schwor.

Hier ein paar sei­ner mar­kan­tes­ten Aus­sa­gen:

Mei­ne Damen und Her­ren, Deutsch­land ist ent­schlos­sen, eine ent­schei­den­de Rol­le bei der glo­ba­len Trans­for­ma­ti­on zu spielen. (…) Ohne eine wirk­lich glo­ba­le Impf­kam­pa­gne wer­den uns bald die Buch­sta­ben im grie­chi­schen Alpha­bet für die neu­en Virus­va­ri­an­ten aus­ge­hen. Die gute Nach­richt ist, dass wir dank einer weit­sich­ti­gen Zusam­men­ar­beit die Instru­men­te haben, den Teu­fels­kreis zu durchbrechen. (…) Und Deutsch­land, das bereits der zweit­größ­te Spen­der für die welt­wei­te Impf­kam­pa­gne ist, wird auch wei­ter­hin sei­nen Teil dazu bei­tra­gen. Mit der Unter­stüt­zung von COVAX sind wir ent­schlos­sen, bis Mit­te des Jah­res 70 Pro­zent der Welt­be­völ­ke­rung zu erreichen. (…) Wir brau­chen jedoch Part­ner, die uns die Hand rei­chen, ins­be­son­de­re im pri­va­ten Sek­tor. Las­sen Sie uns also im Geis­te von Davos zusam­men­ar­bei­ten, um die welt­wei­te Impf­kam­pa­gne voll­stän­dig zu finan­zie­ren, was auch der not­wen­di­ge Boos­ter für unse­re Volks­wirt­schaf­ten wäre. Denn wäh­rend wir hier spre­chen, ste­hen die­se Volks­wirt­schaf­ten vor der größ­ten Umwäl­zung seit der indus­tri­el­len Revolution. (…)

Der saf­tigs­te Teil ist wohl dieser:

Die Bür­ger ver­lan­gen Erklä­run­gen für die Ver­än­de­run­gen, die unse­re Ent­schei­dun­gen für ihr Leben bedeuten. (…) Das schie­re Aus­maß und die Gleich­zei­tig­keit von Glo­ba­li­sie­rung, Digi­ta­li­sie­rung und Kli­ma­an­pas­sung berei­ten vie­len Bür­gern Sorgen. (…) Des­halb hat mei­ne Regie­rung ein unab­hän­gi­ges Gre­mi­um von Exper­ten und Wis­sen­schaft­lern ein­ge­setzt, das uns wäh­rend der Pan­de­mie berät. Und wenn ihre Glaub­wür­dig­keit von einer klei­nen, aber lau­ten und radi­ka­len Min­der­heit ange­grif­fen wird, ist es unse­re Pflicht, sie zu verteidigen.

Nach die­ser Lob­re­de auf die Revo­lu­ti­on von oben durch eine glo­ba­le Eli­ten­herr­schaft (“unse­re Ent­schei­dun­gen”), beglau­bigt durch ein garan­tiert “unab­hän­gi­ges” und garan­tiert glaub­wür­di­ges Wahr­heits­mi­nis­te­ri­um, das gegen ungläu­bi­ge “radi­ka­le Min­der­hei­ten” “verteidigt“werden muß, hat die­ses Lebe­we­sen die Stirn, ohne mit der Wim­per zu zucken fol­gen­des von sich zu geben:

Der Wan­del in einer Demo­kra­tie funk­tio­niert nur, wenn er vom Volk und für das Volk erfolgt.

Unglaub­li­che Lügen wie die­se wer­den noch in Jahr­hun­der­ten zum Him­mel stin­ken. “Demo­kra­tie” oder “Volk” exis­tie­ren nicht mehr, übrig­ge­blie­ben sind die Wort­hül­sen, mit denen sich die­ser neue Herr­schafts­stil in dia­bo­li­scher Sinn­ver­keh­rung schmückt und legitimiert.

