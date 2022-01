Österreich beschließt den Impfzwang (1)

Nun ist die "Impfpflicht" in Österreich also beschlossene Sache.

Am Don­ners­tag ver­ab­schie­de­te das Par­la­ment das Gesetz, das bis zum 31. Jän­ner 2024 Gül­tig­keit haben soll, mit 137 vs. 33 Stim­men. Es han­delt sich um eine etwas “mil­de­re” Ver­si­on, als ursprüng­lich ver­kün­det wurde.

Die FAZ fasst zusam­men:

Sie gilt dann für alle Per­so­nen über 18 Jah­ren [statt wie urprüng­lich ange­dacht ab 14 Jah­ren – ML], die im Land leben. Aus­ge­nom­men sind Schwan­ge­re, Gene­se­ne (für 180 Tage) und Per­so­nen, die aus eng defi­nier­ten gesund­heit­li­chen Grün­den kei­ne Imp­fung emp­fan­gen können. Die Imp­fung soll nicht mit Zwang durch­ge­setzt wer­den, doch kön­nen Ver­stö­ße mit emp­find­li­chen Geld­stra­fen geahn­det wer­den. Die ein­fa­che Buße beträgt 600 Euro, bei einem „ordent­li­chen Ver­fah­ren“ im Fall eines Ein­spruch kann sie je nach Ver­mö­gens­ver­hält­nis­sen bis zu 3600 Euro betragen. Aller­dings sol­len Bußen frü­hes­tens von Mit­te März an ver­hängt wer­den, wenn die Poli­zei im Rah­men ihrer übli­chen Auf­ga­ben (bei­spiels­wei­se Füh­rer­schein­kon­trol­len) einen Ver­stoß gegen die Impf­pflicht fest­stellt. Auch dann kann man sich noch durch eine bin­nen zwei Wochen nach­ge­hol­te Imp­fung von der Stra­fe („täti­ge Reue“) befrei­en. Haft­stra­fen als Ersatz wer­den ausgeschlossen.

Das orwel­lia­ni­sche Neu­sprech ken­nen wir inzwi­schen: “Die Imp­fung soll nicht mit Zwang durch­ge­setzt wer­den”, aber wenn man sie nicht annimmt, wird einem Zwang auf­er­legt, bis man nach­gibt. In den Wor­ten des deut­schen Meis­ters Karl Lau­ter­bach ausgedrückt:

Es wird ja nie­mand gegen sei­nen Wil­len geimpft. Selbst die Impf­pflicht führt ja dazu, dass man sich zum Schluss frei­wil­lig imp­fen lässt.

Die ein­zi­ge Par­tei, die geschlos­sen dage­gen stimm­te, war die FPÖ, der Rest stimm­te (fast) geschlos­sen dafür. Vier Neos und ein ein­zi­ger Sozi­al­de­mo­krat, Josef Muchitsch, stimm­ten dage­gen; der Hirn­to­ten­preis des Tages geht an Phil­ip­pa Stra­che, die für “Ja” gestimmt hat, weil sie eigent­lich dage­gen ist (oder so). Außer­dem will sie “kei­ne Ängs­te näh­ren” und “poli­tisch nicht ver­ein­nahmt” wer­den, was auch immer das nun wie­der hei­ßen soll.

Die Kon­stel­la­ti­on ist die­sel­be wie in Deutsch­land: Ein Block­par­tei­en­kar­tell, das sich in den wesent­li­chen Din­gen einig ist, steht einer ein­zi­gen Oppo­si­ti­ons­par­tei gegen­über, die als “rechts” ver­femt wird.

Ein zwei­ter sozi­al­de­mo­kra­ti­scher Impf­pflicht­geg­ner, Max Ler­cher, konn­te an der Abstim­mung nicht teil­neh­men, weil er trotz drei­fa­cher Imp­fung eine Erkäl­tung mit posi­ti­vem Test hat und in Qua­ran­tä­ne blei­ben muß­te. Ein Schick­sal, das neu­lich auch dem eben­falls drei­fach geimpf­ten Bun­des­kanz­ler Neham­mer widerfuhr.

Wochen­blick-Chef Ste­fan Magnet kom­men­tier­te auf Telegram:

Heu­te wird im öster­rei­chi­schen Par­la­ment ein Gesetz zur Impf­pflicht beschlos­sen. Ver­kün­det hat die­ses Gesetz ein Bun­des­kanz­ler Neham­mer, zu einem Zeit­punkt, als er als 3‑fach-Geimpf­ter in Qua­ran­tä­ne saß, weil er posi­tiv auf Coro­na getes­tet wur­de. Zu einem Zeit­punkt, als 45% der Inten­siv­bet­ten in Öster­reich leer stan­den. Zu einem Zeit­punkt, als unzäh­li­ge Stu­di­en dar­auf hin wie­sen, dass die “Imp­fung” nicht gegen die neu­en Vari­an­ten hel­fen wird. Zu einem Zeit­punkt, wo immer mehr Ärz­te und Pfle­ger um Hil­fe rufen, weil sich eine Epi­de­mie der Impf-Neben­wir­kun­gen abzeich­net. Zu einem Zeit­punkt, als hun­dert­tau­sen­de Men­schen im Zuge von fried­li­chen Demons­tra­tio­nen, im Zuge von rund 200.000 schrift­li­chen Beden­ken im Zuge des Geset­zes-Begut­ach­tungs­ver­fah­rens und in Form von offe­nen Brie­fen einen Dis­kurs und eine wis­sen­schaft­li­che Debat­te erba­ten, dies aber von Neham­mer und sei­nen Mit­tä­tern weg­ge­wischt wurde.

Das stu­re Fest­hal­ten der Regie­rung an ihrem Plan auch ange­sichts der deut­li­chen Trend­wen­de in der media­len Bericht­erstat­tung seit Mit­te Dezem­ber ziem­lich merk­wür­dig. Es ver­ging seit­her prak­tisch kein Tag ohne einen Arti­kel, der, gestützt auf “Experten”-Meinungen oder sie refe­rie­rend, “Omi­kron” als poten­ti­el­len End­punkt der Pan­de­mie ins Auge faß­te – sie­he exem­pla­risch hier und hier.

Zu den bis­he­ri­gen medi­zi­ni­schen und juris­ti­schen Grün­den gegen eine Impf­pflicht kam nun ein wei­te­res Argu­ment hin­zu: Die unauf­halt­sa­me Aus­brei­tung der Vari­an­te Omi­kron, so hieß es, mache eine Imp­fung mit den bis dato ver­füg­ba­ren Stof­fen sinn­los und obsolet.

Omi­kron, die­ses “Virus ex machi­na”, ist wie ein Lot­to-Sech­ser: Es brei­tet sich ers­tens rasch aus, „durch­bricht“ zwei­tens den bis­he­ri­gen, ohne­hin ziem­lich frag­wür­di­gen „Impf­schutz“ (es scheint die Geimpf­ten sogar zu bevor­zu­gen), und rich­tet drit­tens in den aller­meis­ten Fäl­len kaum mehr Scha­den an als ein Schnup­fen. Mehr noch: Es gibt Ver­mu­tun­gen, Omi­kron könn­te als eine Art „Imp­fung“ gegen die Del­ta-Vari­an­te wir­ken.

Die­se neue Lage hat ein Kli­ma kogni­ti­ver Dis­so­nanz erzeugt, in dem Stil­blü­ten wie die­se gedei­hen: „Es besteht die Gefahr, dass vie­le Men­schen ihre Coro­na-Infek­ti­on gar nicht als sol­che wahr­neh­men und ledig­lich von einer Erkäl­tung aus­ge­hen“, äußer­te etwa Susan­ne John, die Vor­sit­zen­de des Mar­bur­ger Bun­des. Hat man also eine Erkäl­tung mit posi­ti­vem Test, hat man “Coro­na”. Hat man eine Erkäl­tung ohne posi­ti­ven Test, hat man eine Erkältung.

Unter­des­sen bla­sen immer mehr Staa­ten den pan­de­mi­schen Aus­nah­me­zu­stand ab und ver­kün­den, “Coro­na” künf­tig nur mehr wie eine Grip­pe behan­deln zu wol­len; ande­re wie­der­um, wie eben Öster­reich, Deutsch­land, Frank­reich, Ita­li­en oder Kana­da “ver­schär­fen” wei­ter­hin. Zu den Aus­stei­gern zählt Groß­bri­tan­ni­en, das nun sämt­li­che ver­blie­be­nen Maß­nah­men und Beschrän­kun­gen auf­ge­ho­ben hat, und Isra­el, das sich wie kein ande­res Land ver­bis­sen aus der Pan­de­mie “her­aus­imp­fen” woll­te. In bei­den Län­dern hat Omi­kron Del­ta prak­tisch aus­ge­rot­tet (wie auch in Spa­ni­en, Por­tu­gal, Däne­mark, Frank­reich, Ita­li­en…); die – ver­mut­lich künst­lich erzeug­te – Vari­an­te hat geschafft, wozu kei­ne mRNA-Tech­nik imstan­de war.

An Isra­el kann man auch gut die Dyna­mik von Omi­kron stu­die­ren: Wäh­rend die (bestä­tig­ten) Infektionen/Inzidenzen nach oben schie­ßen und neue Rekord­zah­len errei­chen, bewegt sich die Falls­terb­lich­keits­ra­te in einem sehr nied­ri­gen Bereich und sinkt ste­tig. Mit ande­ren Wor­ten ist die Zahl der Fäl­le zwar hoch, aber ohne beson­de­re Bedeu­tung für das Gesund­heits­sys­tem (im Som­mer ist die Falls­terb­lich­keits­ra­te durch die Decke geschos­sen, ver­mut­lich als Fol­ge der Impfoffensiven).

Ein deut­li­ches Zei­chen für einen glo­ba­len “Nar­ra­tiv­wech­sel” ist ver­mut­lich die­ser Text mit dem Titel “Coro­na­vi­rus: Game Over” von Tomas Pueyo vom 17. Janu­ar. Pueyo ist ein win­di­ger “Influ­en­cer”, der im März 2020 mit zwei vira­len Arti­keln (hier und hier) eine ent­schei­den­de Rol­le dabei gespielt hat, dem Wes­ten die Stra­te­gie der “Lock­downs” schmack­haft zu machen.

Die­ser “Archi­tekt der glo­ba­len Coro­na-Stra­te­gie” kam aus dem Nichts und hat kei­ne medi­zi­ni­sche, viro­lo­gi­sche oder epi­de­mio­lo­gi­sche Aus­bil­dung auf­zu­wei­sen. Sei­ne Ana­ly­sen und Pro­gno­sen wir­ken im Nach­hin­ein wie ein schlech­ter Witz.

Und trotz­dem haben damals nach Aus­kunft von Kat­ja Glo­ger und Georg Mas­co­lo, Autoren der Regie­rungs-Epo­pöe Aus­bruch – Innen­an­sich­ten einer Pan­de­mie, Gesund­heits­bü­ro­kra­ten und Poli­ti­ker aus aller Welt die­sen Mann um Rat gefragt:

Der Arti­kel [“Der Ham­mer und der Tanz”] wur­de mehr als zehn Mil­lio­nen Mal abge­ru­fen. Minis­ter und Par­la­men­ta­ri­er aus aller Welt mel­de­ten sich bei ihm; auch das deut­sche Innen­mi­nis­te­ri­um und das Robert Koch-Institut.

Wie das zustan­de kam und wer hin­ter Pueyo steht, bleibt wei­ter­hin ein Rätsel.

Jeden­falls schreibt Mr. Lock­down hims­elf jetzt:

* Mit Omi­kron, Impf­stof­fen und medi­ka­men­tö­sen Behand­lun­gen sinkt das COVID-Risi­ko um das 10- bis 1000-fache. * Die Omi­kron-Wel­le wird wahr­schein­lich die letz­te sein, bei der wir vor­sich­tig sein soll­ten. Infol­ge­des­sen soll­ten wir die Pan­de­mie bald offi­zi­ell been­den, wahr­schein­lich in einem Monat oder so, es sei denn, es tau­chen neue Infor­ma­tio­nen auf, was aber ziem­lich unwahr­schein­lich ist. * Das größ­te Risi­ko besteht dar­in, daß Sie die­se Tat­sa­chen nicht ver­in­ner­li­chen und wei­ter­ma­chen wie bis­her, anstatt zu erken­nen, daß wir in die End­pha­se von COVID ein­ge­tre­ten sind. Die nächs­ten Mona­te wer­den so sein wie die nächs­ten paar Jah­re. Han­deln Sie entsprechend. Dies gilt ins­be­son­de­re für Regie­run­gen. Sie müs­sen wis­sen, wann es genug ist.

Es gibt frei­lich noch kei­ne Anzei­chen dafür, daß auch die­ser Arti­kel ein vira­ler, in unzäh­li­ge Spra­chen über­setz­ter Mega­hit wird. Als Zei­chen der Zeit ist er jedoch ziem­lich bemerkenswert.

Ähn­li­che Argu­men­ta­tio­nen waren, wie gesagt, in letz­ter Zeit auch ver­mehrt in deutsch­spra­chi­gen Medi­en anzu­tref­fen. Mar­kus Kirch­mair emp­fahl am 17. 1. in einem Gast­kom­men­tar in der Pres­se Omi­kron als gol­de­ne “Brü­cke zur poli­ti­schen Gesichtswahrung”:

Als Gesell­schaft – egal ob geimpft oder unge­impft – müs­sen wir uns fra­gen: Wol­len wir so leben? Und wenn ja, für wie lang? Im Früh­jahr 2022 wer­de es nur noch „drei Gs“ geben, ließ Viro­lo­gin Doro­thee von Laer auf­hor­chen: „Dann ist man ent­we­der geimpft, gene­sen oder gestor­ben.“ Zur glei­chen Zeit zün­de­te der Gesund­heits­mi­nis­ter damals die letz­te Eska­la­ti­ons­stu­fe sei­nes Fünf­stu­fen­plans, den Lock­down für Unge­impf­te. Das Ziel: Unser Gesund­heits­sys­tem vor dem Kol­laps bewahren. Seit­her sind zwei Mona­te ver­gan­gen. Obwohl sich die Bele­gung der Inten­siv­sta­tio­nen mehr als hal­biert hat, blei­ben die mehr als eine Mil­li­on betrof­fe­nen Mit­men­schen ohne gül­ti­gem Impf­zer­ti­fi­kat weit­ge­hend aus dem öffent­li­chen Leben ver­bannt. Mit aktu­el­lem Test dür­fen Sie zwar in einem Fach­markt arbei­ten, machen sich aber straf­bar, wenn sie am eige­nen Arbeits­platz für sich selbst ein­kau­fen. Wie krea­tiv las­sen sich wis­sen­schaft­li­che Erkennt­nis­se in poli­ti­sche Maß­nah­men über­set­zen, um noch ver­hält­nis­mä­ßig zu sein? (…)

Die­se faden­schei­ni­ge Begrün­dung für “2G” ist längst per­du, aber das ist der öster­rei­chi­schen Regie­rung offen­bar völ­lig egal. Das ver­wun­dert nicht, wenn man begrif­fen hat, daß ihr eigent­li­cher Zweck nicht die Aus­las­tung des Gesund­heits­sys­tems war (die man auf die­sem Wege ohne­hin nicht errei­chen hät­te kön­nen), son­dern die Drang­sa­lie­rung und Erpres­sung der unge­impf­ten Bevölkerung.

Kirch­mair weiter:

Die Fak­ten besa­gen: Die Schwe­re der Erkran­kung nimmt ab, die Grund­im­mu­ni­tät in der Bevöl­ke­rung nimmt zu. Neue Medi­ka­men­te und The­ra­pie­mög­lich­kei­ten ver­spre­chen zusätz­lich Hoff­nung. Die Ver­nunft besagt: Jetzt ist nicht der Zeit­punkt für mar­tia­li­sche Insze­nie­rung und wei­te­re Ver­schär­fun­gen, son­dern für Dees­ka­la­ti­on, damit wir als Gesell­schaft wie­der zusam­men­fin­den. Noch besteht die Chan­ce zur poli­ti­schen Refle­xi­on. Die Ein­füh­rung die­ser Impf­pflicht wird weder das Ende der Pan­de­mie bedeu­ten, noch das Ende unse­rer gesell­schaft­li­chen Herausforderungen.

Ins glei­che Horn blies Meret Bau­mann in der Neu­en Zür­cher Zei­tung am 20. 1. : “Mit der Omi­kron-Vari­an­te lässt sich eine Impf­pflicht nicht mehr recht­fer­ti­gen”. Schon am 7. 1. schrieb Ivo Min­js­sen im sel­ben Blatt: “Die abseh­ba­re Durch­seu­chung durch Omi­kron weckt in Öster­reich neue Zwei­fel an der Impf­pflicht.” Sogar ein Redak­teur des ein­schlä­gi­gen Hetz­blat­tes Der Stan­dard (András Szi­get­va­ri) konn­te sich zu die­ser Ein­sicht durch­rin­gen, und nun zog auch noch die kos­ten­lo­se Bou­le­vard-Zei­tung Heu­te nach: “Sinn­los-Impf­pflicht – bei Omi­kron nur ein Armutszeugnis”.

Am über­ra­schends­ten ist jedoch die Posi­tio­nie­rung Wolf­gang Fell­ners gegen die Impf­pflicht. Fell­ners Medi­en­im­pe­ri­um (oe24) war bis­lang einer der Haupt­mul­ti­pli­ka­to­ren der Regie­rungs­pro­pa­gan­da und hem­mungs­lo­ses Organ der Coro­na-Panik­ma­che (wofür es auch üppi­ge finan­zi­el­le Zuwen­dun­gen gab). Fell­ner atta­ckiert nicht nur das neue Gesetz, son­dern auch den “Lock­down für Unge­impf­te”, der nun seit zwei Mona­ten in Kraft ist:

Unse­re Regie­rung hat wie­der ein­mal ihr Wort gebro­chen. Sie hat uns ver­spro­chen, alle Coro­na-Maß­nah­men nur noch nach der Bele­gung der Inten­siv­bet­ten zu erlas­sen. Sie hat statt­des­sen ohne Not und aktu­el­len Anlass ein Impf­pflicht-Gesetz erlassen. Sie hält wei­ter den Lock­down für Unge­impf­te auf­recht, obwohl nach ihrem eige­nen Stu­fen­plan die ers­ten (harm­lo­sen) Maß­nah­men erst bei 200 Inten­siv­pa­ti­en­ten begin­nen, Lock­downs erst bei 600. Sie quält wei­ter Gas­tro­no­mie und Han­del mit 2G und macht Ver­käu­fe­rin­nen zu She­riffs, sie quält Schü­ler mit Mas­ken, sie zer­stört unser Kul­tur­le­ben. Und alles nur, weil die­se Regie­rung kein zukunfts­ori­en­tier­tes Kon­zept im Kampf gegen Coro­na hat. Unse­re Hoff­nung sind dies­mal die Viro­lo­gen, Exper­ten, Wis­sen­schaf­ter. Immer mehr von ihnen sagen, dass die Omi­kron-Wel­le heu­er schon mit März vor­bei sein dürf­te – also genau zu jenem Zeit­punkt, zu dem unser Impf­pflicht-Gesetz in Kraft tre­ten wird. Gratuliere! Wenn die Zahl der Inten­siv­pa­ti­en­ten auch in den nächs­ten zwei Wochen nicht steigt, gibt es nur zwei Maß­nah­men: Schafft den Lock­down für Unge­impf­te ab! Und werft das Impf­pflicht-Gesetz in den nächs­ten Papier­korb – wir müs­sen unser Land wie­der einen, opti­mis­tisch machen, nicht spalten!

Gewiß hät­te Fell­ner auch schon vor dem Beschluß mobil machen kön­nen, und es wird sich zei­gen, ob sein Blatt nun ins­ge­samt kon­se­quent Druck gegen die Regie­rung machen wird (immer­hin schrei­ben dort auch fana­ti­sche Schreck­schrau­ben wie Isa­bel­le Dani­el.)

Das Omi­kron-Argu­ment ist frei­lich gewich­tig und “salon­fä­hig” auch für jene, die nicht dem “Schwur­b­lern” in Ver­bin­dung gebracht wer­den wol­len. Es soll­te aber nicht dar­über hin­weg­täu­schen, daß es bereits vor dem Auf­tau­chen die­ser Vari­an­ten­ka­val­le­rie kein ein­zi­ges trag­fä­hi­ges medi­zi­ni­sches Argu­ment für eine all­ge­mei­ne Impf­pflicht gege­ben hat. Der ursprüng­li­che Vor­wand “Her­denim­mu­ni­tät durch Mas­sen­imp­fung” ist aus dem Nar­ra­ti­var­se­nal ver­schwun­den, und auch an “Zero Covid” glaubt schon lan­ge nie­mand mehr.

Bevor Omi­kron in der Are­na auf­tauch­te, waren die Medi­en zu einem Eier­tanz um die offen­sicht­li­che Tat­sa­che gezwun­gen, daß die Impf­stof­fe nicht wir­ken, wie ursprüng­lich ver­spro­chen und erheb­li­che Schä­den anrich­ten, die nicht mehr ver­schwie­gen wer­den kön­nen. Eine gene­rel­le Impf­pflicht wür­de weder “Coro­na besie­gen” noch dem All­ge­mein­wohl die­nen, son­dern ledig­lich tota­li­tä­ren poli­ti­schen Agen­den und den wirt­schaft­li­chen Inter­es­sen von Phar­ma-Groß­kon­zer­nen in die Hän­de spielen.

Letz­te­res wur­de nun von dem Nach­rich­ten­ma­ga­zin News aus­führ­lich the­ma­ti­siert, was mich ziem­lich über­rascht hat. Zu ande­ren Zei­ten hät­te ein sol­cher Arti­kel eine Staats­af­fä­re aus­ge­löst, heut­zu­ta­ge bewegt sich der­lei im Wahr­neh­mungs­ra­dar eines Leserbriefes.

Acht Covid-Impf­ex­per­ten der Bun­des­re­gie­rung haben finan­zi­el­le Bezie­hun­gen zur Indus­trie. Immer wie­der taucht dabei ein Name auf: Pfi­zer. Bis auf weni­ge Aus­nah­men besteht kaum Inter­es­se an Trans­pa­renz. Das betrifft das Gesund­heits­mi­nis­te­ri­um eben­so wie den ORF, der ein Lob­by­ing-Event der Phar­ma-Wirt­schaft als “Infor­ma­ti­on” ausstrahlte.

Mehr im zwei­ten Teil die­ses Beitrags.