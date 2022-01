Wenn einem nichts einfällt: immer Hitler

War es viel­leicht umge­kehrt nie leich­ter, sich lus­tig zu machen? Unser Autor Jörg Sei­del befragt “den Ossi” Bernd Zel­ler, Chef­re­dak­teur der Zel­ler Zei­tung und Autor unter ande­rem sei­nes neu­es­ten Buches Furcht und Elend des Grü­nen Rei­ches zum neu­en deut­schen Humor.

SEIDEL: Kom­men wir gleich zur Sache! Sie sind 1966 in Gera gebo­ren, heu­te ein Ort der Reni­tenz, wie so vie­le Städ­te in Sach­sen, Thü­rin­gen und im Rest des Ostens. Wie viel DDR steckt in Ihren Arbeiten?

ZELLER: Nein, DDR steckt gar nicht drin, ich trach­te viel­leicht etwas mehr als West­hu­mo­ris­ten danach, dass das so bleibt, wobei auch hier „West­hu­mo­rist“ eine men­ta­le Ange­le­gen­heit ist und kei­ne geo­gra­phi­sche. Wie mir scheint, ist die Wahr­schein­lich­keit, dass jemand mit einer Abnei­gung gegen Tota­li­ta­ris­mus ost­deutsch ist, grö­ßer als fünf­zig Pro­zent, also über­pro­por­tio­nal, weil man da eben wis­sen kann, wie es funk­tio­niert, und es wie­der­erken­nen kann. Wenn man das will.

SEIDEL: Sie haben sowohl im Eulen­spie­gel als auch in der Tita­nic und in vie­len ande­ren Pro­jek­ten gear­bei­tet, Wiki­pe­dia belehrt uns dar­über, daß Sie sogar bei Harald Schmidt als „unser Ossi“ auf­ge­tre­ten sei­en. Sehen Sie eine Humor­mau­er im Kopf der Ost- und der West­deut­schen? Unter­schei­den sich die Iro­nie­ver­ständ­nis­se? Lacht oder ärgert man sich ver­schie­den, je nach Sozia­li­sa­ti­on? Und wie?

ZELLER: Danach, was in Wiki­pe­dia steht, kann ich mich nun wirk­lich nicht rich­ten. Damals bei den Ossi-Auf­trit­ten hielt ich die gan­ze Ossi-Wes­si-Sache eigent­lich für erle­digt und nur noch als Come­dy­stoff zu verwenden.

Dass ich bei Tita­nic Redak­teur war, ist auch schon fast so lan­ge her, das war damals der größ­te Adels­ti­tel, den man in die­ser Bran­che erwer­ben konn­te, Bernd Zel­ler von Tita­nic. Ich kam dort­hin als Fan der Tita­nic-Grün­der, Trax­ler, Waech­ter, der Neu­en Frank­fur­ter Schu­le, und traf auf Leu­te, die Fan sind von sich. Son­ne­born, der Wes­si, hat die Tra­di­ti­on der Neu­en Frank­fur­ter Schu­le abge­schafft, und ich, der Ossi, woll­te das nicht mit anse­hen. Es muss also wirk­lich einen Unter­schied geben.

SEIDEL: Mit der Nen­nung die­ser Namen machen Sie gleich meh­re­re gro­ße Fäs­ser auf und brin­gen auch mein Kon­zept durch­ein­an­der. Aber ich las­se mich gern ver­füh­ren … Man kann aus künst­le­ri­scher Sicht von Waech­ter und Trax­ler oder von Bern­stein, Gern­hardt, Hen­scheid wohl nur mit größ­tem Respekt spre­chen. Sie haben das sati­ri­sche Geis­tes­le­ben der Bon­ner Repu­blik geprägt und gezeigt, daß die Ador­no-Schu­le kon­struk­ti­ves Poten­ti­al besaß. Bei Ihnen klingt nun Ent­täu­schung an. Was haben sie Ihnen bedeu­tet, was haben Sie von die­sen – man kann fast sagen: Klas­si­kern – gelernt? Leben sie in Ihren Arbei­ten fort? Und hat Ihre ange­deu­te­te Kri­tik sys­te­mi­schen oder „nur“ cha­rak­ter­li­chen Charakter?

ZELLER: Als Sati­ri­ker muss ich natür­lich gro­ße Eisen in hei­ße Fäs­ser legen. Ich kann ein Trax­ler-Buch auf­schla­gen, und es wirkt nicht nur amü­sant, son­dern für die Arbeit anre­gend, genau­so Man­fred Deix, auch Hein­rich Zil­le. Ich will aber gar nicht mich selbst ver­glei­chen mit den Leit­ster­nen; man folgt dem Leit­stern, unten am Boden.

Son­ne­born ist was ande­res, ein lin­ker Mora­list. Das ist kei­ne Beschimp­fung von mir, so bezich­tigt er sich selbst. Der ist Par­tei, und mit Par­tei kriegt man alles geschrot­tet. Er hat nur die Rei­hen­fol­ge ver­än­dert, erst den Mythos Tita­nic her­un­ter­ge­nu­delt, statt ihn zu pfle­gen, und dann for­mal eine Par­tei gegrün­det. Man könn­te sagen, er hat aus der Sati­re die Ador­no-Schu­le gemacht, aber ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so früh am Mor­gen schon so gif­tig sein will.

Ich rede hier von den frü­hen Zwei­tau­sen­der­jah­ren, die aktu­el­len Tita­nic-Hef­te sind mir unbe­kannt. Das Ver­hee­ren­de ist noch etwas ande­res. Wie ein wei­te­rer gro­ßer Name, Lori­ot, mal im Inter­view gesagt hat, habe ein Jour­na­list zwi­schen den Stüh­len zu sit­zen. Gilt für den Sati­ri­ker erst recht. Wenn das Sati­re­ma­ga­zin nicht zwi­schen oder über den Stüh­len steht, son­dern poli­tisch gepolt ist, ent­fällt der Cha­rak­ter des, man mag es gar nicht aus­spre­chen, Kor­rek­tivs. Dann wer­den die ande­ren Jour­na­lis­ten und Poli­ti­ker noch unge­nier­ter, als es ihrem Berufs­bild ohne­hin schon ent­spricht. Sie kön­nen sich lächer­lich machen, weil nie­mand da ist, der sagt, wie lächer­lich sie sind. Wohin das führt, sehen wir.

Übri­gens ist bei Die Par­tei das Par­odis­ti­sche, die Par­tei­enper­si­fla­ge, gar nicht so schlecht, es macht nur einen gerin­gen Anteil aus. Wenn es ein Sati­ri­ker machen wür­de und kein lin­ker Mora­list, hät­te das doch Humor­po­ten­zi­al. Der grö­ße­re Flü­gel ist aber der kryp­to­kom­mu­nis­ti­sche, mit dem wird die Basis angezogen.

SEIDEL: Zuge­ge­ben, Son­ne­born ist auch ein Phä­no­men – ein nega­ti­ves. Unlus­ti­ger geht kaum noch und Die Par­tei – wenn man es kon­se­quent zu Ende denkt – ist doch das Ende, das eine Ende zumin­dest, des demo­kra­ti­schen Par­la­men­ta­ris­mus. Sie bezeich­nen Son­ne­born seit lan­gem als „Sati­rehit­ler“. Vie­le ver­ste­hen das als Reak­ti­on auf jün­ge­re Aus­wüch­se, aber die Geschich­te ist wohl alt. Was steckt im Kern dahinter?

ZELLER: Dabei han­delt es sich um eine humo­ris­ti­sche Anspie­lung dar­auf, dass bei Tita­nic immer Hit­ler ist, wenn einem nichts einfällt.

SEIDEL: „Immer Hit­ler“ – das klingt ver­traut. Nicht nur der all­ge­gen­wär­ti­gen his­to­ri­schen Eng­füh­rung wegen, son­dern auch als per­ma­nen­ter Vor­wurf an den poli­ti­schen Geg­ner. Auch Ihr neu­es Buch Furcht und Elend des Grü­nen Rei­ches spielt mit dem Motiv. Der Hit­ler steckt also in jenen, die ihn über­all sehen wol­len und stän­dig vor ihm warnen?

ZELLER: Mei­ne per­sön­li­che Bezie­hung zu Hit­ler beschränkt sich dar­auf, dass ich mal einen Tag in sei­nem Gag­au­toren­team gear­bei­tet habe.

Wer in den meis­ten Leu­ten steckt, ist eher nicht der Füh­rer, son­dern der Geführ­te, ver­bun­den mit dem Wunsch, die noch Tie­fe­ren zu füh­ren, sich über die Mas­se zu erhe­ben. Und jeman­den zu haben, der noch schlim­mer ist als man selbst. Das kann ein schlech­ter Sati­ri­ker sein oder Hit­ler, wenn der eben der Nächst­schlim­me­re ist.

SEIDEL: Das ist ja eines Ihrer Mar­ken­zei­chen: Sie sind – glau­be ich – ein kathar­ti­scher Künst­ler in einer Zeit der Belie­big­keit. Es gelingt Ihnen in Wort und Bild das Ver­dreh­te in der Welt, die uns umgibt, durch eige­ne Ver­dre­hun­gen schlag­ar­tig fass­bar zu machen. Der Leser geht lachend, erleich­tert und mit selbst gewon­ne­ner Ein­sicht von dan­nen. Ist das eine natür­li­che Gabe bei Ihnen oder Trai­ning oder har­te Arbeit? Wird gefeilt? Dür­fen wir mal in die Werk­statt lun­zen und funzeln?

ZELLER: An das mit der Kathar­sis glau­be ich nicht so recht. Genau­ge­nom­men gar nicht. Wie es über­haupt ein fal­scher Ansatz wäre, auf so eine Art von Wir­kung zu zielen.

Bei Zellerzei­tung kann man mir zugu­cken, wie ich mich über den Jour­na­lis­mus lus­tig mache, das ist eine Zei­tungs­par­odie. Kann nicht so popu­lär sein wie eine pure Spaß­sei­te. Was aber wir­ken kann, ist, dass man dann, wenn man mit Unsinn in den Medi­en kon­fron­tiert wird, einen iro­ni­schen Abstand schon hat. Wie wenn man denkt: das ist ja ein Typ wie von Ger­hard Polt gespielt oder eine Situa­ti­on wie bei den Simp­sons. Also eine Ent­las­tung, ja, das wäre ein Ziel, wenn ich ver­su­che, auf den Wahn­sinn noch etwas draufzusetzen.

SEIDEL: Ihr Werk ist aber deut­lich umfäng­li­cher, auch wenn die meis­ten Sie aus der ZZ ken­nen. Sie arbei­ten für meh­re­re Medi­en, geben die Thü­rin­ger Senio­ren­zei­tung her­aus, haben eine gro­ße Zahl an Büchern ver­öf­fent­licht – eini­ge sind auf ZZ her­un­ter­zu­la­den –, Sie zeich­nen und malen, sogar einen täg­li­chen Vlog haben Sie. Wo kommt die Ener­gie her? Was treibt Sie an? Auf SiN schrieb einer: „Ein mög­li­cher Weg durch den Wahn­sinn zu schwim­men. Der Kern: Es ist Selbst­schutz.“ Ist es das? Oder etwas anderes?

ZELLER: Ja, es sieht so aus, als ob ich viel mache. Ich gebe mir alle Mühe, die­sen Ein­druck zu erwecken.Ich kom­me auf eine 35-Stun­den-Woche, die Arbeits­zeit ist gleich­mä­ßig über die Woche ver­teilt, Urlaub und Fei­er­ta­ge sind antei­lig drin. Ich bin tat­säch­lich sehr froh, dass ich das so machen kann. Das bedeu­tet aber auch, dass ich nicht viel ande­res mache. Was man nor­ma­ler­wei­se so macht, tue ich nur, soweit es nicht das Schaf­fen behin­dert. Ich nut­ze die Zeit, gera­de im Wis­sen um die Begrenztheit.

Das mit dem Selbst­schutz funk­tio­niert so, dass ich nicht zum Kampf­sport muss. Heu­te hör­te ich in den Radio­nach­rich­ten, der Thü­rin­ger Innen­mi­nis­ter sagt, die Mon­tags­de­mons­tran­ten hät­ten gar kein Inter­es­se dar­an, sich an Geset­ze zu hal­ten. Nach­dem ich eine Fra­ge an sei­ne Pres­se­spre­che­rei geschickt habe, auf wel­che Erkennt­nis­se der Herr Minis­ter sei­nen Befund stüt­ze und ob er das Inter­es­se der Gegen­de­mons­tran­ten, sich an Geset­ze zu hal­ten, höher oder nied­ri­ger schätzt, ließ mei­ne Wut etwas nach. Zwei Car­toons hat er damit auch noch ver­ur­sacht. Ich sta­bi­li­sie­re das Sys­tem, das muss ich mir vor­wer­fen lassen.

Ich woll­te nie in die Humor­ver­wal­tung, die meis­tens ange­streb­ten Kar­rie­ren sind so was wie Chef­au­tor oder For­mat­ent­wick­ler oder irgend­ein Chef­re­dak­teur, gar Dozent, das hat für mich alles wenig Reiz, ich woll­te immer der Macher sein und kann das dank Inter­net so aus­üben, ohne Redak­teu­re und Gre­mi­en. Auch das ist zeit­lich befris­tet, das geht nur, solan­ge das Inter­net noch nicht durch­re­gu­liert ist. Und weil ich das seit über drei­ßig Jah­ren prak­ti­zie­re, habe ich den nöti­gen Vor­lauf, aus dem ich schöpfe.

SEIDEL: Sie haben für ganz unter­schied­li­che Medi­en gear­bei­tet, auch wenn Sie heu­te vor­nehm­lich im kon­ser­va­ti­ven Milieu wahr­ge­nom­men wer­den. Ihre Fähig­keit, das Absur­de zu sehen und in sei­ner Ver­dreht­heit sicht­bar zu machen, ist ver­mut­lich par­tei­über­grei­fend. Zuletzt hat es zwei­mal das „Grü­ne Reich“ getrof­fen. Aber auch in der Oppo­si­ti­on gibt es zuhauf par­odie­wür­di­ge Para­do­xe. Zudem ist Lachen über sich selbst noch immer eine poten­te Medi­zin. Darf man hof­fen? Und wie könn­te z.B. ein Büch­lein über die AfD oder die Quer­den­ker aussehen?

ZELLER: Wie Bücher über die aus­se­hen wer­den, kann ich abschät­zen, sobald sie die Macht an sich geris­sen haben. Wenn wir alle quer­den­ken müs­sen, wer­den wir aus der Pres­se erfah­ren, dass das in einer plu­ra­lis­ti­schen Demo­kra­tie dazu­ge­hört und nicht geleug­net wer­den darf.

Das mit dem „kon­ser­va­ti­ven Milieu“ hal­te ich für ein Gerücht, ich ken­ne kein sol­ches Milieu. Für Sati­re über die Oppo­si­ti­on ist die heu­te-Show zuständig.

SEIDEL: Vie­len Dank! Viel­leicht eine letz­te Bit­te, dies­mal nicht um ein Wort: Sie haben zusam­men mit Chris­tia­ne Pfohl­mann unter dem Titel „Der Riß durch Deutsch­land“ ein Heil­buch, einen „Dia­log in Car­toon und Text“ ver­faßt. Wir wür­de – wenn Sie die­ses Gespräch Revue pas­sie­ren las­sen – dazu die pas­sen­de Kari­ka­tur aussehen?

ZELLER: Hier bitte.