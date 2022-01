Netzfundstücke (114) – Putin, Otte, Wiechert

Für den einen ist er ein »lupen­rei­ner Demo­krat«, für den ande­ren steu­ert Putin »Ruß­land direkt in die Dik­ta­tur«. Beim Gros der west­li­chen Beob­ach­ter über­wiegt indes die Ver­ach­tung. Putin, das ist ein rück­sichts­lo­ser Auto­krat, der einer fried­li­chen Welt aus libe­ra­len Demo­kra­tien im Weg steht.

Die jüngs­te geo­po­li­ti­sche Zuspit­zung rund um den Zank­ap­fel Ukrai­ne rücken Ruß­lands Prä­si­den­ten nach sei­nem außen­po­li­ti­schen Coup in Syri­en erneut in den Mit­tel­punkt des Weltgeschehens.

Da paßt es, daß eine 2020 im Eng­li­schen von der ehe­ma­li­gen Finan­cial Times Mos­kau-Kor­re­spon­den­tin Cathe­rin Bel­ton ver­faß­te »Bio­gra­phie« das Bild einer kri­mi­nel­len KGB-Jun­ta mit Putin als Aus­hän­ge­schild zeichnet.

»How the KGB took back Rus­sia and then took on the West« prangt es auf dem Cover in bes­ter Thril­ler-Manier. Ruß­land in den Klau­en von Ver­bre­chern und wir sind die nächs­ten in ihrem Visier. Das trans­at­lan­ti­sche, libe­ra­le Gru­sel­sze­na­rio ist perfekt.

Ruß­land­ex­per­te Tho­mas Fas­ben­der wür­de die­se Zerr­bil­der wohl dem Lager der Putin-Ver­äch­ter zuord­nen. Oder um es vom Mann auf den Staat zu über­tra­gen: Sol­che Stim­men gehö­ren zu den Leu­ten, die sich an einem auto­kra­ti­schen, selbst­be­wuß­ten Ruß­land stö­ren, das sich nach dem Fall des Eiser­nen Vor­hangs eben nicht sang- und klang­los in den Rei­gen des libe­ra­len Wes­tens ein­ge­reiht hat.

Fas­ben­der läßt sich der­weil auf sol­che undif­fe­ren­zier­ten Ver­un­glimp­fun­gen nicht ein. Er zeich­net die Wie­der­auf­er­ste­hung Ruß­lands ent­lang der Per­son Putin nach. Her­aus­ge­kom­men ist eine aus­führ­li­che Bio­gra­phie des rus­si­schen Prä­si­den­ten, die es tun­lichst ver­mei­det, in Bewun­de­rung oder Abscheu abzudriften.

»Bevor wir dar­an den­ken, von Putin zu ler­nen«, schil­dert Fas­ben­der im Inter­view mit dem Manu­scrip­tum Ver­lag, »soll­ten wir ver­su­chen zu begrei­fen, wofür er steht, was er ver­kör­pert, wie er denkt und fühlt, wie er auf sei­ne Umwelt reagiert. Dazu müs­sen wir die Umstän­de ver­ste­hen, unter denen sein poli­ti­sches Wir­ken statt­fin­det. Mit einem Wort: wir müs­sen uns mit Putin und sei­nem Land, sei­ner Zeit erst ein­mal beschäftigen.«

Für die Freun­de des beweg­ten Bil­des hier noch eine älte­re ARTE-Doku, die zwar im typisch ver­ur­tei­len­den Ton gehal­ten ist, jedoch inter­es­san­te Ein­bli­cke in den Macht­wech­sel von Boris Jel­zin zu Wla­di­mir Putin gibt:

Im Ver­gleich zum rus­si­schen Prä­si­den­ten ver­fügt der deut­sche Bun­des­prä­si­dent nur über ein­ge­schränk­te Macht. Alle fünf Jah­re von der Bun­des­ver­samm­lung gewählt, erfüllt er ledig­lich eine »reprä­sen­ta­ti­ve, sinn­stif­ten­de und inte­gra­ti­ve« Funktion.

Eigen­schaf­ten, die der Regie­rungs­stil des amtie­ren­de Bun­des­prä­si­den­ten Frank Wal­ter Stein­mei­er ver­mis­sen läßt. Doch bereits in knapp zwei Wochen, am 13. Febru­ar, steht die nächs­te Bun­des­prä­si­den­ten­wahl ins Haus. Aller Vor­aus­sicht nach wird es wie­der Stein­mei­er wer­den; der Ein­heits­block aus CDU/CSU, SPD, Grü­nen und FDP ver­sam­melt sich hin­ter dem SPD-Mann.

Nur Lin­ke und AfD schi­cken Ihre eige­nen Kan­di­da­ten ins Ren­nen. Die Lin­ke den Pro­fes­sor für Sozi­al­me­di­zin Ger­hard Tra­bert und die AfD den Öko­no­men und Noch-Vor­sit­zen­den der CDU-Wer­te­uni­on, Max Otte.

Hat die AfD mit Otte das rich­ti­ge Händ­chen gehabt? Kann man sogar von einem Coup spre­chen, durch den die neue Merz-CDU ins Schlin­gern gerät, weil sie sich zur Kan­di­da­tur Ottes zwangs­läu­fig ein­deu­tig posi­tio­nie­ren muß?

Hat man damit der von Beginn an in der CDU bedeu­tungs­lo­sen Wer­te­uni­on den Todes­stoß ver­paßt und raubt den Christ­de­mo­kra­ten damit das kon­ser­va­ti­ve Fei­gen­blatt? Oder sind das alles Spiel­chen, die sowohl bei der AfD-Basis als auch beim Wäh­ler – die sich eher die Fra­ge stel­len, war­um kei­ner aus unse­ren eige­nen Rei­hen – nicht durch­drin­gen wollen?

Und was ist vom Öko­no­men aus dem Sauer­land über­haupt zu hal­ten? Eine wirk­li­che Kipp­fi­gur oder doch nur ein Libe­ral­kon­ser­va­ti­ver, der indi­rekt den Sta­tus quo sta­bi­li­siert? Fra­gen über Fra­gen, die in der Neu­en Rech­ten unter­schied­lich beant­wor­tet werden.

Wäh­rend für Sezes­si­on-Chef­re­dak­teur Götz Kubit­schek der AfD mit der Nomi­nie­rung Ottes ein Coup gelun­gen ist (hier der zuge­hö­ri­ge Arti­kel »Max Otte, die AfD und die Rutsch­par­tie der CDU«), bleibt man bei Jun­g­eu­ro­pa skeptischer.

Phil­ip Stein, Bene­dikt Kai­ser und Vol­ker Zier­ke hal­ten die Nomi­nie­rung zum einen schlicht für irrele­vant und zum ande­ren als Aus­druck der rech­ten Selbst­verzwer­gung, sich stets mit frem­den Lor­bee­ren schmü­cken zu wol­len. In der neus­ten Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast­fol­ge reflek­tie­ren sie die Nomi­nie­rung Ottes durch die AfD:

Gute Nach­rich­ten! Die Live­stream-Lite­ra­tur­ge­sprä­che aus Schnell­ro­da wer­den fort­ge­setzt. Das letz­te Lite­ra­tur­ge­spräch fand im Rah­men des Tags der offe­nen Tür vor Publi­kum im Schäf­chen zum Autor Hans Ber­gel statt (hier anschauen).

Mit Ernst Wie­chert haben sich Götz Kubit­schek und IfS-Lei­ter Erik Leh­nert nun den nächs­ten gro­ßen Lite­ra­ten vor­ge­nom­men. Beim Ver­lag Antai­os hat man eine Aus­wahl sei­ner Wer­ke schon ein­mal ausgelegt:

Die Sen­dung zu einem der wich­tigs­ten Autoren der »Inne­ren Emi­gra­ti­on« geht am Mitt­woch, den 2. Febru­ar, um 19:30 Uhr auf dem kanal schnell­ro­da live.

