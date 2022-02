Günter Maschke ist verstorben

Uns erreichte die Mitteilung, daß Günter Maschke Anfang der Woche in Frankfurt am Main verstorben ist.

Masch­ke, 68er-Rene­gat und Schmitt-Exper­te, war unse­rer Arbeit als Leser und Gesprächs­part­ner ver­bun­den. Wir ver­öf­fent­li­chen aus Anlaß sei­nes Todes den Bei­trag, den Karl­heinz Weiß­mann für den 3. Band des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs (»Vor­den­ker«) über Gün­ter Masch­ke ver­faßt hat.

– – –

Gün­ter Masch­ke wur­de 1943 in Erfurt gebo­ren und kam 1949 als Adop­tiv­kind mit sei­ner Fami­lie nach Trier. Er ver­ließ mit der mitt­le­ren Rei­fe die Schu­le und absol­vier­te eine Leh­re als Ver­si­che­rungs­kauf­mann, schloß sich zuerst der kom­mu­nis­ti­schen Tarn­or­ga­ni­sa­ti­on „Deut­sche Frie­dens­uni­on“, dann der ille­ga­len KPD an und besuch­te Vor­le­sun­gen an der Tech­ni­schen Hoch­schu­le in Stuttgart.

Masch­ke kam dadurch in Kon­takt mit der lin­ken stu­den­ti­schen Sze­ne (unter ande­rem lern­te er Gud­run Ens­s­lin ken­nen, deren Schwes­ter Johan­na er in ers­ter Ehe hei­ra­te­te), wech­sel­te nach Tübin­gen und hör­te Phi­lo­so­phie bei Ernst Bloch. Gleich­zei­tig arbei­te­te er als Redak­teur einer mar­xis­ti­schen Stu­den­ten­zei­tung und betei­lig­te sich an der „Sub­ver­si­ven Akti­on“, einem Vor­läu­fer der legen­dä­ren „Kom­mu­ne 1“, dann an der Arbeit des Sozia­lis­ti­schen Deut­schen Stu­den­ten­bun­des (SDS).

1965 deser­tier­te Masch­ke aus der Bun­des­wehr und floh nach Paris, konn­te dort aller­dings kei­nen Unter­schlupf fin­den und kam über Zürich nach Wien, wo er bald zu den Zen­tral­fi­gu­ren der Neu­en Lin­ken gehör­te. Nach einer Anti-Viet­nam-Demons­tra­ti­on wur­de er 1967 ver­haf­tet. Ein Sitz­streik vor dem Poli­zei­ge­fäng­nis ver­hin­der­te die geplan­te Aus­lie­fe­rung an die Bun­des­re­pu­blik, und die öster­rei­chi­schen Behör­den erlaub­ten Masch­ke die Abrei­se nach Kuba, dem ein­zi­gen Staat, der bereit war, ihm Asyl zu gewähren.

Die Armut und der tota­li­tä­re Cha­rak­ter des dor­ti­gen Sys­tems behag­ten ihm aber so wenig wie der kapi­ta­lis­ti­sche West­deutsch­lands. Wegen „kon­ter­re­vo­lu­tio­nä­rer Ver­schwö­rung“ erneut inhaf­tiert, schob ihn die kuba­ni­sche Regie­rung nach Madrid ab. Schließ­lich kehr­te Masch­ke in die Bun­des­re­pu­blik zurück, trat die aus­ste­hen­de Gefäng­nis­stra­fe an und arbei­te­te nach sei­ner Frei­las­sung als Journalist.

Vie­le sei­ner Arbei­ten dien­ten der Selbst­kri­tik, zuerst aus einer unor­tho­dox-lin­ken, dann aus einer libe­ra­len, zuletzt aus einer kon­ser­va­ti­ven Posi­ti­on. Sein Ori­en­tie­rungs­punkt wur­de Carl Schmitt, des­sen Schrif­ten er schon län­ger gekannt, aber als Äuße­run­gen des Fein­des wahr­ge­nom­men hat­te. Das änder­te sich dra­ma­tisch seit dem Ende der sieb­zi­ger Jah­re. Jeden­falls zeig­ten vie­le Tex­te, die er als Redak­teur der Frank­fur­ter All­ge­mei­nen ver­öf­fent­lich­te, einen zuneh­mend schär­fe­ren Ton.

Masch­ke bedien­te sich einer an Schmitt geschul­ten Begriff­lich­keit und einer Lust, den Geg­ner zu rei­zen, die nur gedul­det wur­de, so lan­ge ihm der Ruf anhing, ein selt­sa­mer Lin­ker, aber eben doch ein Lin­ker zu sein. Das änder­te sich nach einem Gene­ral­an­griff auf Jür­gen Haber­mas, der Masch­kes Aus­schei­den aus der FAZ erzwang.

Seit­dem hat Masch­ke als „hei­mat­lo­ser Rech­ter“, Exeget und Fort­set­zer Schmitts Außer­or­dent­li­ches geleis­tet und gehol­fen, die gro­ßen Kon­ter­re­vo­lu­tio­nä­re – allen vor­an Dono­so Cor­tés – der Ver­ges­sen­heit zu ent­rei­ßen. Sein prä­gen­der Ein­fluß auf das Pro­gramm des Wie­ner Karo­lin­ger-Ver­la­ges oder die von ihm mit her­aus­ge­ge­be­ne Zeit­schrift Etap­pe spre­chen für sich. Er gehört ohne Zwei­fel zu den bedeu­tends­ten rech­ten Intel­lek­tu­el­len der Nach­kriegs­zeit, wenn­gleich er jede Hoff­nung auf prak­ti­sche Wirk­sam­keit längst begra­ben hat.

– – –

Schrif­ten Gün­ter Maschkes:

Kri­tik des Gue­ril­le­ro. Zur Theo­rie des Volks­kriegs, Frank­furt a.M. 1973

Der Tod des Carl Schmitt. Apo­lo­gie und Pole­mik, Wien 1987

Das bewaff­ne­te Wort. Auf­sät­ze aus den Jah­ren 1973 – 93, Wien/ Leip­zig 1997

Als Her­aus­ge­ber unter anderen:

Carl Schmitt. Staat – Groß­raum – Nomos, Arbei­ten aus den Jah­ren 1916 – 1969, Ber­lin 1995

Carl Schmitt. Frie­den oder Pazi­fis­mus? Arbei­ten zum Völ­ker­recht und zur inter­na­tio­na­len Poli­tik 1924 – 1978, Ber­lin 2005.

Staats­ge­fü­ge und Zusam­men­bruch des zwei­ten Rei­ches, Ber­lin 2011