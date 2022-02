Kritik der Woche (16): Vom jüdischen Witz

„In letzter Zeit war viel von sexuellen Belästigungen zu lesen“, begann Larry David 2017 einen Monolog in der Comedy-Show Saturday Night Live.

Das The­ma war #MeToo, er setz­te fort: „und ich konn­te nicht umhin, ein beun­ru­hi­gen­des Mus­ter zu erken­nen, näm­lich, daß vie­le der Täter… nicht alle, aber vie­le von ihnen…“ Nun biß er die Zäh­ne zusam­men, leg­te hän­de­rin­gend die Stirn in Fal­ten und spie es aus: „…Juden sind! Dazu habe ich drei Wor­te zu sagen: Oy vey is mir!“

David, Ver­tre­ter eines dezi­diert jüdi­schen Humors, fuhr fort:

Ich mag es nicht, wenn Juden aus nega­ti­ven Grün­den in die Schlag­zei­len gera­ten. Ich will lesen: Ein­stein ent­deckt die Rela­ti­vi­täts­theo­rie! Was ich nicht lesen will? Wein­stein hat ihn herausgeholt!

Ein Jahr spä­ter erzähl­te die öster­rei­chi­sche, goy­ische Komi­ke­rin Lisa Eck­hart einen ähn­li­chen Witz. In ihrem cha­rak­te­ris­tisch affek­tier­ten Stil zähl­te sie zun­gen­schla­gend ein paar Namen auf:

Har­vey Wein-stiehn… Roman Polan­ski… Woo­dy Allen, gebo­re­ner Allen Königs­berg… Kann man deren Fil­me noch guten Gewis­sens schau­en? Wo wir nun doch schmerz­lich wis­sen, daß es sich bei die­sen drei alle­samt um…

Eck­hart hol­te tief Luft, kniff die Augen zu.

Na, ich mag es gar nicht sagen. Und als wär das nicht schlimm genug, beläs­ti­gen sie auch noch Frau­en! Fin­den Sie die­ses #MeToo nicht auch – antisemitisch?

Mun­ter leg­te sie noch ein paar Schei­te nach, und führ­te ihren Mono­log in die Sack­gas­se der poli­tisch kor­rek­ten Opfer­hier­ar­chie: Was tun wir, frag­te sie, „wenn die Unan­tast­ba­ren begin­nen, ande­re anzu­tas­ten?“ Es ver­steht sich von selbst, daß Eck­hart für die­se Num­mer „Anti­se­mi­tis­mus­vor­wür­fe“ kassierte.

Unter­schie­den durch die Per­spek­ti­ve des Spre­chers basier­ten Davids und Eck­harts Stand-up-Mono­lo­ge auf dem Tabu­bruch, im Ver­hal­ten von Juden und ande­ren Min­der­hei­ten bestimm­te „Mus­ter“ wahr­zu­neh­men und aus­zu­spre­chen. „Darf“ denn nun auch ein Nicht-Jude Juden kri­ti­sie­ren oder sich gar über sie lus­tig machen? Haben wir es im einen Fall zwangs­läu­fig mit „ver­bo­te­nem“ Anti­se­mi­tis­mus, im ande­ren mit „erlaub­ter“ iro­ni­scher Selbst­kri­tik zu tun? Wann schlägt der jüdi­sche Witz in den „Juden­witz“ um? Zu die­ser Fra­ge fin­det sich in der vor­lie­gen­den kul­tur­his­to­ri­schen Stu­die des jüdisch-kana­di­schen Aka­de­mi­kers Lou­is Kaplan reich­li­ches Material.

Exem­pla­risch ist die Kon­tro­ver­se um Sal­cia Land­manns Bücher Der jüdi­sche Witz (1960) und Jüdi­sche Wit­ze (1962), die in der frü­hen Bun­des­re­pu­blik Best­sel­ler mit hohen Auf­la­gen waren. Der jüdi­sche Schrift­stel­ler Fried­rich Tor­berg warf sei­ner Stam­mes­ge­nos­sin nicht nur vor, „anti­se­mi­ti­sche Ste­reo­ty­pe“ zu repro­du­zie­ren, son­dern stieß sich auch an ihrem unbe­fan­ge­nen Ges­tus, der eine ver­früh­te und fal­sche Ver­söh­nungs­stim­mung zwi­schen Juden und Deut­schen auf­kom­men lasse.

Die „Witz­trau­er“, so Kaplan, wird aus die­ser Sicht „als ein Ver­fah­ren beschrie­ben, das sich der Ver­gan­gen­heits­be­wäl­ti­gung wider­setzt“. Hier spitzt der Leser der Sezes­si­on die Ohren und erin­nert sich an die Freund­schaft Land­manns zu Armin Moh­ler und ihre Mit­ar­beit an der Zeit­schrift Cri­ticón.

Es trifft zu, daß der klas­si­sche jüdi­sche Witz vie­le Vor­wür­fe der Anti­se­mi­ten wider­spie­gelt: Häu­fig dre­hen sie sich um die Ober­fläch­lich­keit und „Mimi­kry“ der Assi­mi­la­ti­on, um den „luf­ti­gen“, „ent­wur­zel­ten“, mer­ku­ria­len Geist, der zu sei­ner Umwelt im Ver­hält­nis der per­ma­nen­ten, mit­un­ter nihi­lis­ti­schen Iro­nie steht oder auch um das Kli­schee des abge­feim­ten jüdi­schen Geschäfts­sinns. Sei­ner Nuan­cen beraubt und ins Gehäs­si­ge gedreht, dien­te der jüdi­sche Witz der NS-Pro­pa­gan­da als grob­sa­ti­ri­sche Waf­fe und bered­tes, ver­nich­ten­des Selbstzeugnis.

Hier kommt es zu uner­war­te­ten Über­schnei­dun­gen: So erfah­ren wir von Kaplan, daß sich der NS-Ideo­lo­ge Sieg­fried Kad­ner, Autor des Buches Ras­se und Humor, und Gershom Scholem dar­in einig waren, daß dem jüdi­schen Witz eine „tal­mu­di­sche“ Denk­wei­se zugrundeliege.

Der jüdi­sche Schrift­stel­ler Erich von Kah­ler, ein Freund Tho­mas Manns, pos­tu­lier­te einen tief­sit­zen­den Unter­schied und Kon­flikt zwi­schen „jüdi­schem Intel­lek­tua­lis­mus“ und „deut­scher Kör­per­lich­keit“, der jüdi­sche Mar­xist Edu­ard Fuchs, Her­aus­ge­ber der Samm­lung Die Juden in der Kari­ka­tur, stand nach Kaplan „unter dem Ein­fluss der ste­reo­ty­pen Vor­ur­tei­le über Juden, Geld und Kapi­ta­lis­mus“ im Gefol­ge von Marx und Sombart.

Als Kron­zeu­gen des „jüdi­schen Selbst­has­ses“ dür­fen natür­lich auch die eher humor­lo­sen Wie­ner Otto Wei­nin­ger und Arthur Tre­bitsch nicht feh­len. In Kaplans Buch selbst wer­den nur weni­ge Wit­ze zitiert, die er dann auch noch auf eine äußerst umständ­li­che Wei­se zu Tode „erklärt“. Bei­spiels­wei­se die­sen: „‘Haben Sie schon gehört? Der Davidl Bramson will sich tau­fen las­sen!’ – ‘Das ist echt jüdisch!’“, kom­men­tiert Kaplan so:

Die kom­ple­xe trans­for­ma­ti­ve Logik die­ses wit­zi­gen Aus­tauschs erzählt von einer authentisch/nichtauthentischen jüdi­schen Erfah­rung und kon­sta­tiert allein schon in ihrer Anti­the­se einen Aspekt jüdi­scher Identität.

Sät­ze die­ser Art lesen sich bei­na­he unge­wollt par­odis­tisch und machen die Lek­tü­re des Buches mit­un­ter zur eher zähen Ange­le­gen­heit. Was nun zeit­ge­nös­si­sche jüdi­sche Ver­tre­ter eines „trans­gres­si­ven“ Humors wie den ein­gangs erwähn­ten Lar­ry David, Sacha Baron Cohen oder auch Milo Yianno­pou­lous angeht, so erschei­nen sie Kaplan nicht ganz koscher, weil sie „Poten­ti­al für anti­se­mi­ti­sche Spöt­te­lei­en“ bie­ten. Sor­gen berei­ten ihm auch die „iro­ni­schen Nazis“ der Alt-Right, die sich in „Trumps Ame­ri­ka“ breit­ge­macht haben, eine Pose, die sie sei­ner Mei­nung nach den „sich selbst iro­ni­sie­ren­den Juden“ abge­guckt haben.

– – –

Lou­is Kaplan: Vom jüdi­schen Witz zum Juden­witz. Eine Kunst wird ent­wen­det, 300 S., 44 € – hier bestel­len