Wiedervorlage (6): Was ist Freiheit?

Sie stär­ken mit die­sem Appell den Pro­test­spa­zier­gän­gern den Rücken und machen den Kampf um die “Frei­heit” des Bür­gers zum zen­tra­len Anlie­gen und Wort. Die Erklä­rung gip­felt in der Paro­le: “Die Frei­heit der Bür­ger ist unse­re rote Linie”, die wie­der­um an das anschließt, was auf etli­chen Spa­zier­gän­gen als Ban­ner vor­an­ge­tra­gen wird: “Wir sind die rote Linie”.

Was aber ist Frei­heit? Rech­te ver­wen­den die­sen Begriff nie uto­pisch und los­ge­löst, son­dern meist mit dem Zusatz, daß es sie nur “in Bin­dung” gebe. Karl­heinz Weiß­mann hat im Band Leit­be­grif­fe des Staats­po­li­ti­schen Hand­buchs den Begriff Frei­heit defi­niert – wie legen ihn hier wie­der vor.

– – –

Frei­heit bezeich­net sei­nem Ursprung nach den Zustand des­je­ni­gen, der nicht bezie­hungs­wei­se nicht voll­stän­dig vom Wil­len ande­rer abhän­gig ist.

Inso­fern kann Frei­heit nur nega­tiv bestimmt wer­den, ohne daß damit etwas gegen ihren Wert gesagt wäre: „Die Frei­heit wird etwas Posi­ti­ves nur durch den Gebrauch, den wir von ihr machen“ (Fried­rich August von Hayek).

Ver­su­che, die Frei­heit von vorn­her­ein auf einen bestimm­ten Inhalt zu bezie­hen, ohne ihren Cha­rak­ter als Frei­heit zu zer­stö­ren, haben noch jedes Mal ihr Ziel ver­fehlt. Weder läßt sich eine undis­ku­tier­ba­re Bin­dung an sitt­li­che Gehal­te errei­chen, noch eine Fixie­rung auf eine Ziel­set­zung, deren Ein­seh­bar­keit angeb­lich für alle Men­schen guten Wil­lens gege­ben ist.

Sicher­lich ent­stand das Emp­fin­den von und der Wunsch nach Frei­heit aus dem Kon­trast zur Wahr­neh­mung von Zwang. Das darf man viel­leicht als all­ge­mein-mensch­li­che Mög­lich­keit betrach­ten, ohne damit zu bestrei­ten, daß his­to­risch gese­hen bestimm­te Völ­ker – vor allem die euro­päi­schen – einen stär­ke­ren Frei­heits­drang auf­ge­wie­sen haben und auf­wei­sen als andere.

In der Anti­ke galt der Nicht-Skla­ve als Frei­er, wobei von vorn­her­ein klar war, daß es Abstu­fun­gen von Frei­heit gab: ein Kind konn­te nicht im glei­chen Maße frei sein wie ein Erwach­se­ner, eine Frau nicht im glei­chen Maße wie ein Mann, ein Schwa­cher nicht im glei­chen Maße wie ein Star­ker, ein Armer nicht im glei­chen Maße wie ein Rei­cher. Frei­heit war nur durch ein gewis­ses Maß an Selb­stän­dig­keit zu begrün­den, das im all­ge­mei­nen auf die waf­fen­fä­hi­gen Män­ner mit Besitz an Grund und Boden beschränkt blieb. Aus den geschil­der­ten Umstän­den ergibt sich auch, daß Frei­heit ursprüng­lich im Plu­ral auf­ge­faßt wur­de, man also von Frei­hei­ten zu spre­chen hat. Die­se Viel­heit kam auch in der Unter­schei­dung einer indi­vi­du­el­len und einer kol­lek­ti­ven Frei­heit zum Aus­druck, letz­ter war auf das Selbst­be­stim­mungs­recht des Stam­mes, des Vol­kes, der Polis, des Staa­tes bezogen.

Unbe­rührt davon blieb die Fra­ge, in wie­weit die Göt­ter, das Schick­sal, die Natur die Frei­heit des Men­schen begren­zen. Die Men­ge der Ant­wor­ten konn­te je nach reli­giö­sem, phi­lo­so­phi­schem oder welt­an­schau­li­chem Stand­punkt sehr ver­schie­den aus­fal­len. Wenn es um Frei­heit im gesell­schaft­li­chen Sinn ging, bestand aber ein weit­ge­hen­der Kon­sens, daß sie das Ergeb­nis der Ver­ge­mein­schaf­tung und ihrer Rechts­ord­nung sei, nicht deren Voraussetzung.

Der Sach­ver­halt blieb auch durch das Chris­ten­tum unbe­strit­ten, trotz der Bedeu­tung, der man der Wür­de jedes Men­schen als Geschöpf und der Befrei­ung des Sün­ders durch die Erlö­sungs­tat Chris­ti zusprach. Die irdi­sche Frei­heit galt als davon deut­lich getrennt und die all­mäh­li­che Auf­he­bung der Ver­skla­vung ande­rer Chris­ten, spä­ter von Men­schen über­haupt, stand erst am Ende eines lang­wie­ri­gen Pro­zes­ses ethi­scher Durchdringung.

In ers­ter Linie teil­te die kirch­li­che Leh­re mit der phi­lo­so­phi­schen die Skep­sis gegen­über einem Zuviel an Frei­heit. Pla­ton hat­te schon im Zusam­men­hang mit sei­ner Ver­fas­sungs­theo­rie die Ansicht ver­tre­ten, daß Frei­heit grund­sätz­lich zum Miß­brauch ver­füh­re und →Demo­kra­tien dazu neig­ten, im Namen der Gleich­heit und Frei­heit in einen anar­chi­schen Zustand über­zu­ge­hen, der zwangs­läu­fig die Tyran­nis heraufbeschwöre.

Seit der Auf­klä­rung wur­den gro­ße intel­lek­tu­el­le und prak­tisch-poli­ti­sche Anstren­gun­gen gemacht, um die­sem Pro­blem zu begeg­nen und Gleich­heit mit Frei­heit har­mo­nisch zu ver­knüp­fen. Das ist um so schwie­ri­ger, als der moder­ne Mensch nicht nur von der For­de­rung nach Ega­li­tät ange­zo­gen wird, son­dern auch einen so mas­si­ven Indi­vi­dua­li­sie­rungs­pro­zeß durch­läuft, daß er neben der Gleich­heit eine Frei­heit ver­langt, die ihm die unbe­schränk­te Ent­fal­tung sei­ner Per­sön­lich­keit erlaubt. Die bei­den For­de­run­gen sind nicht har­mo­ni­sier­bar, stel­len aber nach der Zer­stö­rung der alt­eu­ro­päi­schen Gesell­schaft mit ihrer stän­di­schen Frei­heit einen Fix­punkt aller mög­li­chen poli­ti­schen Pro­gram­me dar.

Es hat sich aus die­sem Grund auf kon­ser­va­ti­ver Sei­te früh eine prin­zi­pi­el­le Kri­tik der neu­zeit­li­chen Frei­heits­ideo­lo­gie erge­ben, die deren uto­pi­schen Cha­rak­ter her­vor­hebt, die not­wen­di­ge Span­nung von Frei­heit und „Ent­frem­dung“ (Arnold Geh­len) oder deren zer­stö­re­ri­sche Kon­se­quenz betont. Eine Schlüs­sel­be­deu­tung kom­men Alexis de Toc­que­vil­les Beob­ach­tun­gen im Nord­ame­ri­ka des 19. Jahr­hun­derts zu, die erst­mals das Neben­ein­an­der von unge­glie­der­ter Mas­sen­ge­sell­schaft und außer­or­dent­li­chem Kon­for­mi­täts­druck zeig­ten. Hier wur­de deut­lich, daß die ent­schie­de­ne Pro­pa­gan­da der Frei­heit kei­nes­wegs ein siche­res Indiz dafür ist, daß es tat­säch­lich Frei­heit gibt.

Soweit die Aus­ein­an­der­set­zung nicht mit der Vor­stel­lung ver­bun­den war, die kor­po­ra­ti­ve Ord­nung wie­der­her­zu­stel­len bezie­hungs­wei­se zu erneu­ern, beton­te sie die Not­wen­dig­keit einer gemisch­ten Ver­fas­sung, die auch den Klas­si­kern der poli­ti­schen Theo­rie als bes­tes Gegen­gift für den Miß­brauch der Frei­heit erschien. Dane­ben gibt es den Ver­such, durch die Erzie­hung der Per­sön­lich­keit einen indi­vi­du­el­len Wider­stands­kern zu bil­den, um auch den Ver­lust ech­ter Frei­heit zu überstehen.

– – –

