Handgranaten ins Blaue – Romane und Kunst (1)

Alles, was wir an tra­di­tio­nel­ler Dis­zi­plin üben (Klas­si­ker lesen, Instru­men­te spie­len, Lie­der sin­gen, Muse­en besu­chen, Land­schaf­ten erwan­dern, Gerich­te genie­ßen, Sti­le pfle­gen), wird von Mil­lio­nen ande­ren eben­so gemacht, und dort, wo es zum Aus­druck kommt, sogar mit Ergeb­nis­sen von einer Qua­li­tät, an die unser über­schau­ba­res Milieu nicht heranreicht.

Jede Debat­te über die nach­ah­men­de Kunst, also über das Tra­die­ren durch Kön­nen, wird albern, sofern man sie ideo­lo­gisch ein­engt und den Punkt nicht trifft. Über die zeit­geist­ab­hän­gi­ge Inter­pre­ta­ti­on klas­si­scher Stü­cke auf Thea­ter- und Opern­büh­nen müs­sen wir kein Wort ver­lie­ren, bloß eines: Wird’s rich­tig ideo­lo­gisch, ist’s unter jeder Fah­ne kaum zu ertra­gen – egal also, ob Sozis, Nazis oder Demo­kra­zis Regie führen.

(Unemp­find­li­cher sind Orches­ter­wer­ke: Was soll­te bes­ser am Gewand­haus­or­ches­ter oder an einer Mozart-Mes­se sein, wenn die­je­ni­gen, die sie zu Gehör zu brin­gen über­haupt im Stan­de sind, zusätz­lich noch die aus unse­rer Sicht rich­ti­ge Gesin­nung mit­bräch­ten oder aber das glat­te Gegenteil?)

Wenn wir also über lite­ra­ri­sche und künst­le­ri­sche Pro­jek­te des rech­ten Milieus nach­den­ken, dann geht es um “auf­ge­la­de­ne” Wer­ke, um “enga­gier­tes” Schaf­fen, nicht aber um die neu­tra­le, neu­er­li­che Aus­for­mung einer tra­dier­ten Form auf hohem Niveau. Zwei­er­lei Meß­lat­te also: Ist der Roman, den unser Milieu vor­le­gen könn­te, ers­tens gut genug, um ver­legt und emp­foh­len zu wer­den? Trans­por­tiert er zwei­tens eine Bot­schaft, die in unse­rem Sin­ne ist, die unser Enga­ge­ment unterstützt?

Bevor das an eini­gen Bei­spie­len kon­kret wird, sei noch fol­gen­de Über­le­gung vor­aus­ge­schickt: Da ich unse­re eige­ne, klei­ne Ver­lags­land­schaft über­bli­cke, weiß ich, daß es dar­in kei­ne Mög­lich­keit gibt, Wer­ke von gro­ßer lite­ra­ri­scher Qua­li­tät zu ver­öf­fent­li­chen, die ohne Bot­schaft aus­kom­men. Uns fehlt zum einen der Zugang zu den Märk­ten, die not­wen­dig sind, damit man so etwas pla­zie­ren könnte.

Zum ande­ren täte man einem sol­chen Werk kei­nen Gefal­len mit sei­ner Ver­or­tung in unse­rem Raum, und kein leben­der Autor wür­de sich zu uns bege­ben, wenn es für ihn eine Alter­na­ti­ve gäbe. Eine sol­che Ver­or­tung wäre näm­lich nur dann ein Vor­teil, wenn unse­re Rich­tung die ästhe­tisch und gesell­schaft­lich kom­men­de Rich­tung wäre, eine von immer stär­ker wer­den­den Mei­nungs­ma­cher­krei­sen getra­ge­ne Rich­tung: Die Anrü­chig­keit wür­de in das Güte­sie­gel vor­sto­ßen­der, gewag­ter, befrei­en­der Expe­ri­men­te umgeprägt.

Aber so ist es nicht, und von einer ande­ren Rich­tung her beschrie­ben bedeu­tet das: Jedes lite­ra­ri­sche Werk, das bei einem im wei­te­ren Sin­ne zu unse­rer welt­an­schau­li­chen Rich­tung gehö­ren­den Ver­lag erscheint, ist mit dem Stem­pel “Bot­schaft” mar­kiert – ob es nun eine ent­hält oder nicht. Es wird als “rech­tes” Buch gele­sen, es wird nach sei­ner rech­ten Sicht auf die Din­ge abgesucht.

Wir geben die­ser Erwar­tung dadurch Nah­rung, daß wir manch­mal das Enga­ge­ment eines Autors stär­ker gewich­ten als sein Kön­nen, die Bot­schaft also auf bana­le­ren Wegen trans­por­tie­ren las­sen. Die­ser Vor­gang ist Teil einer Auf­bau­pha­se. Selbst nach zwan­zig Jah­ren ver­le­ge­ri­scher Arbeit und Anstren­gung ist es bei Antai­os nicht ohne wei­te­res mög­lich, lite­ra­risch inter­es­san­te und gelun­ge­ne Wer­ke soli­de zu kal­ku­lie­ren: Jede Sys­tem­fra­ge scheint inter­es­san­ter zu sein als eine blaue Insel.

Den­noch ist heu­te mehr mög­lich als vor zehn Jah­ren. Rei­hen wie Mäan­der, die sich an einen bei sechs­hun­dert Abon­nen­ten ziem­lich tref­fend abge­schätz­ten Leser­kreis rich­ten und dadurch lite­ra­risch hoch­wer­ti­ge Nach­dru­cke und Neu­erschei­nun­gen ver­wirk­li­chen kön­nen, sind seit Ver­lags­grün­dung viru­lent, sind Ver­le­ger­t­raum, konn­ten aber erst im letz­ten Jahr ver­wirk­licht wer­den: Jetzt erst ist näm­lich die Leser­schaft für sol­che Pro­jek­te vorhanden.

Erfah­run­gen sam­meln wir auch mit unse­ren online-For­ma­ten, die der Kanal Schnell­ro­da bün­delt: Ellen Kositza ist eine der weni­gen inner­halb der Publi­zis­tik der Rech­ten, die das lite­ra­ri­sche Deutsch- und Aus­land ziem­lich genau im Blick hat. Ihre Bel­le­tris­tik-Vlogs aber wer­den im Schnitt von zwei­ein­halb­tau­send Lesern geschaut, ihre Bespre­chun­gen zeit­ge­schicht­li­cher und poli­ti­scher Lite­ra­tur deut­lich öfter.

Erik Leh­nerts und mei­ne lite­ra­ri­schen Gesprä­che nut­zen den Trans­mis­si­ons­rie­men unse­rer weit jen­seits der Schö­nen Lite­ra­tur erwor­be­nen Bekannt­heit: Es scheint noch immer kuri­os für unse­re Leser und Zaun­gäs­te zu sein, daß wir weit jen­seits der Jün­gers, Schmitts, Moh­lers und Speng­lers nicht nur zu lesen ver­mö­gen, son­dern es seit Jahr­zehn­ten tun, als Ger­ma­nis­ten zumal, ohne die­sen Ertrag je so expli­zit auf den Tisch gelegt zu haben, wie wir es jetzt tun.

Dies alles ist kei­ne Kunst, son­dern Rezep­ti­on und Prä­sen­ta­ti­on. Aber der Exkurs war not­wen­dig, um den Reso­nanz­raum zu skiz­zie­ren, in dem sich Schöp­fe­ri­sches aus unse­ren Rei­hen aus­brei­ten könn­te. Künst­le­ri­sche Mar­kie­run­gen tref­fen nicht mehr auf Brach­land, soviel ist sicher.

Um sol­che Pro­jek­te wird es im 2. Teil gehen – um Vla­di­mir Vol­kof­fs Erzäh­lung Die Hand­gra­na­te um den Roman Ins Blaue von Vol­ker Zier­ke, um Fall und Auf­stieg der Fami­lie Gott­mann von Rudolf Prey­er und um Wolf PMS und sei­ne Schriftkunst.

– – –

