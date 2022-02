Netzfundstücke (117) – Appell, Vorne, Rausch

»Unse­re Par­tei begrüßt die Pro­test­be­we­gun­gen, egal wo sie in Erschei­nung tre­ten. Ihr Anlie­gen ist dring­lich, ihr Pro­test ist not­wen­dig, ihr gewalt­frei­er, zivi­ler Unge­hor­sam ist ihr gutes Recht«, ver­laut­ba­ren die AfD-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­den »Ost« selbst­be­wußt in ihrem am 16. Febru­ar ver­ab­schie­de­ten Erfur­ter Freiheitsappell.

Die mit­tel­deut­schen AfD-Lan­des­ver­bän­de schrei­ten zum wie­der­hol­ten Mal vor­an. Wäh­rend ande­re in der Par­tei zögern, mit sich selbst hadern und/oder über die eige­ne Ver­an­ke­rung im Volk unsi­cher sind (sie­he dazu hier mei­ne letz­ten Netz­fund­stü­cke 116), steht man in den neu­en Bun­des­län­dern fes­ter auf bei­den Füßen.

Zusam­men mit den bis­he­ri­gen »real­po­li­ti­schen« Erfol­gen der Par­tei, die gera­de bei den »fun­da­men­tal­op­po­si­tio­nel­len« »Ost«-Fraktionen zu fin­den sind, ist der Appell ein erneu­ter Beweis dafür.

»Die Frei­heits­pro­tes­te sind par­tei­über­grei­fend«, heißt es wei­ter, »aber der Blick in die Par­la­men­te zeigt: Die Alter­na­ti­ve für Deutsch­land ist die ein­zi­ge Oppo­si­ti­on, die gegen den Block der Alt­par­tei­en argu­men­tiert und die exis­ten­ti­el­len Sor­gen der pro­tes­tie­ren­den Bür­ger in den Par­la­men­ten zu Gehör bringt.«

Und wesent­lich, man ist in die­sen Frak­tio­nen dazu fähig, das gro­ße poli­ti­sche Lage­bild zu erkennen:

[…] unse­re Par­tei wei­tet den Blick auf die grö­ße­ren Zusam­men­hän­ge und betrach­tet das Gesell­schafts­ex­pe­ri­ment der Coro­na-Maß­nah­men nicht iso­liert. Selbst dann, wenn Mas­ken- und Impf­pflicht, 2G und Kon­takt­ver­bo­te auf­ge­ho­ben wären, ist abseh­bar, daß die jetzt ein­ge­führ­te Kon­trol­le und Bevor­mun­dung der Bür­ger auf ande­re Fel­der über­tra­gen und sogar aus­ge­baut wird.

Mit vier offen­si­ven For­de­run­gen schließt man den Appell:

Wir, die Vor­sit­zen­den der Land­tags­frak­tio­nen der AfD in Meck­len­burg-Vor­pom­mern, Bran­den­burg, Sach­sen-Anhalt, Sach­sen und Thü­rin­gen, stel­len des­halb vier For­de­run­gen auf: Wir for­dern eine sofor­ti­ge Abschaf­fung aller Coro­na-Maß­nah­men und der bereits getrof­fe­nen gesetz­li­chen Rege­lun­gen zur Ein­füh­rung einer Impfpflicht. Wir for­dern die Medi­en auf, zu einer offe­nen Debat­ten­kul­tur zurück­zu­keh­ren und die vor­han­de­ne Mei­nungs­viel­falt darzustellen. Wir for­dern die Ach­tung der Mei­nungs­frei­heit und ein Ende der Kri­mi­na­li­sie­rung der Bür­ger­pro­tes­te durch die Regie­rung und ihren Geheimdienst. Wir for­dern eine Auf­ar­bei­tung des will­kür­li­chen und unver­ant­wort­li­chen Regie­rungs­han­delns, wel­ches die Gesund­heit und die wirt­schaft­li­che Wohl­fahrt unse­res Vol­kes aufs Spiel setzt und die Gesell­schaft tief spal­tet. Wir for­dern auch die Auf­ar­bei­tung des Han­delns des RKI, des Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richts, der Ver­fas­sungs­schutz­be­hör­den und der öffent­lich-recht­li­chen Medien.

Hier geht es zum gesam­ten Erfur­ter Frei­heitap­pell, womit der Par­tei – zumin­dest in Mit­tel­deutsch­land – ein wei­te­rer Schritt in Rich­tung nach­hal­ti­ge Kon­so­li­die­rung gelun­gen ist.

Sezes­si­on-Lite­ra­tur­re­dak­teu­rin Ellen Kositza hat Britt­a­ny Sell­ners zwei­tes poli­ti­sches Buch Patri­ots not wel­co­mefür den Ver­lag Antai­os über­setzt. Aus den aus­ge­sto­ße­nen Patrio­ten wur­de An vor­ders­ter Front.

Selbts­re­dend stellt Kositza die Neu­erschei­nung in ihrer Lite­ra­tur­rei­he auf dem kanal schnell­ro­da selbst vor: Ein page tur­ner, der vor allem die Geschich­te einer poli­ti­schen Rei­fe­wer­dung dar­stellt. Sell­ner, damals noch Pet­ti­bo­ne, gerät als unbe­darf­tes katho­li­sches Mäd­chen aus US-ame­ri­ka­ni­schen Mit­tel­stands­ver­hält­nis­sen in den Stru­del einer Nati­on, die inmit­ten einer schwer­wie­gen­den Sinn­kri­se steckt.

MAGA, Alt-Right, Alt-Lite, Meme Wars: Sell­ners Kar­rie­re inner­halb die­ser Melan­ge ist in gewis­ser Wei­se auch Aus­druck eines sich wan­deln­den US-Kon­ser­va­tis­mus, des­sen Selbst­fin­dungs­pro­zeß bis heu­te noch nicht abge­schlos­sen ist.

Dahin­ge­hend wird man An vor­ders­ter Front in ein paar Jahr­zehn­ten als poli­ti­schen Zeit­zeu­gen­be­richt lesen kön­nen; als Bericht über eine Zeit, in der die Din­ge in Bewe­gung gerieten:

An vor­ders­ter Front kön­nen Sie direkt hier, bei Antai­os, dem größ­ten kon­ser­va­ti­ven Ver­sand­buch­han­del, bestellen.

Im Som­mer letz­ten Jah­res spra­chen Vol­ker Zier­ke, Autor von Ins Blaue, und Keh­re-Schrei­ber­ling Jörg Dit­tus hier im Jun­g­eu­ro­pa-Pod­cast über den däni­schen Film Der Rausch. Vier aus­ge­brann­te Leh­rer haben im Film die glor­rei­che Idee, ihr Leben über »Pegel­trin­ken« wie­der auf­zu­hel­len. Schließ­lich kom­me der Mensch nach dem nor­we­gi­schen Psych­ia­ter Finn Skår­de­rud mit ‑0,5 Pro­mil­le auf die Welt.

Aus dem Trin­ken wird schnell ein Sau­fen und was das Leben im ers­ten Moment wie­der lebens­wer­ter zu machen schien, kippt ins Gegen­teil – die Kon­stan­te aus­ufern­den mensch­li­chen Dro­gen­kon­sums. Die Dro­ge als Kon­stan­te des mensch­li­chen Seins.

Eine Kon­stan­te, die der Mensch sich zunut­ze mach­te. Und so gibt es eine Dimen­si­on des Dro­gen­kon­sums, die außer­halb des indi­vi­du­el­len Rau­sch­er­leb­nis­ses steht. Ähn­lich wie Rolf Peter Sie­fer­le die Geschich­te der Moder­ne als Geschich­te der Koh­le rekon­stru­ier­te oder wie es in der Umwelt­ge­schich­te üblich ist, dies fer­ner für das Öl vor­zu­neh­men, las­sen sich auch die Dro­gen aus solch einer Per­spek­ti­ve betrachten.

Denn zusätz­lich zur öko­no­mi­schen und geo­po­li­ti­schen Dimen­si­on des Öls exis­tiert eine öko­no­mi­sche und geo­po­li­ti­sche Dimen­si­on der Dro­ge. Und wer den Opi­um­spu­ren folgt, der wird erstaun­li­che Ent­de­ckun­gen machen.

Einen zeit­geis­ti­gen, deut­schen Blick dar­auf fin­det man in der Heft­rei­he Aus Poli­tik und Zeit­ge­schich­te der Bun­des­zen­tra­le für poli­ti­sche Bil­dung: »Rausch und Dro­gen«. Die US-ame­ri­ka­ni­sche Per­spek­ti­ve, die auf­grund ihrer geo­po­li­ti­schen Ver­stri­ckun­gen, dem Coca-Anbau in Süd­ame­ri­ka und dem War on Drugs ein­deu­tig mehr zu bie­ten hat, kommt aus der Feder des US-His­to­ri­kers David T. Courtwright.

Wer vor eng­li­schen Publi­ka­tio­nen nicht zurück­schreckt, soll­te zu Court­wrights For­ces of Habit: Drugs and the Making of the Modern World grei­fen. Die noch Unent­schie­de­nen und the­ma­tisch Unbe­fleck­ten soll­ten zual­ler­erst einen Blick auf die fran­zö­si­sche Dokurei­he His­toire du Tra­fic de dro­gue – Der gro­ße Rausch wer­fen, in der auch Court­wright zu Wort kommt:

Wie besang es Mari­lyn Man­son im Jahr 1998: »I don’t like the drugs but the drugs like me.«