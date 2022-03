Krieg in der Ukraine – kühle Scham

Es han­delt sich dabei nicht um Unlust, nicht um man­geln­des Inter­es­se, sich mit die­sem Krieg und sei­ner geo­po­li­ti­schen Mecha­nik zu beschäf­ti­gen. Es gibt gute Ana­ly­sen und Stel­lung­nah­men, auf drei will ich hinweisen:

1. Auf den Pod­cast von Dr. Mar­tin Wagener haben wir im Zusam­men­hang mit sei­nem Buch Kul­tur­kampf um das deut­sche Volk bereits aus­führ­lich auf­merk­sam gemacht. Wageners Ana­ly­se zeich­net sich durch Nüch­tern­heit und Sach­kennt­nis aus. Er beschreibt den Wes­ten (vor allem Deutsch­land) als naiv und skiz­ziert zuletzt Ver­mitt­lungs­vor­schlä­ge, endet also konstruktiv.

Knap­pe 25 Minu­ten, Höcke hat Wageners Pod­cast bereits emp­foh­len: Angriff auf die Ukrai­ne – hören Sie Wageners Ana­ly­se hier.

2. Ali­ce Wei­del konn­te in der Son­der­sit­zung des Bun­des­tags eine Stel­lung­nah­me abge­ben – sie ist ihr in Ton und Inhalt gut gelun­gen, weil sie die Oppo­si­ti­on von rechts tat­säch­lich in Oppo­si­ti­on zur unfaß­bar ver­lo­ge­nen Hal­tung der Bun­des­re­gie­rung und des offi­zi­el­len Deutsch­lands stellte.

Wei­dels Stel­lung­nah­me im Bun­des­tag, rund 6 Minu­ten, hier anse­hen;

3. Einer der jun­gen Macher des online erschei­nen­den Kon­flikt-Maga­zins, Eric Ahrens, ver­sucht sich (und dem rech­ten Lager) dadurch Luft zu ver­schaf­fen, daß er einen kon­struk­ti­ven Ansatz sucht und zu mehr Sub­jek­ti­vi­tät in der Ukrai­ne-Fra­ge rät: Er ver­weist auf die Läh­mung, die daher rüh­re, daß man sich als Vasall der USA selbst für hand­lungs­un­fä­hig erklä­re und dies sogar als Ent­schul­di­gung für die eige­ne Träg­heit vor­brin­ge. Es sei aber man­ches mög­lich, und das zei­ge die­ser Tage unter ande­rem der AfD-Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Beckamp.

Eric Ahrens – “Der Mon­tag. Kalen­der­wo­che 9”, hier lesen.

Drei Wort­mel­dun­gen also: Wageners kopf­schüt­teln­der Rea­lis­mus wird nur dort pole­misch, wo er auf die 5000 Hel­me zu spre­chen kommt, vor denen zit­ternd Putin die Krim räu­men las­sen könn­te; Wei­dels schnei­den­de Oppo­si­ti­on setzt sich hör­bar vom Ton der libe­ra­len Wei­he­stun­de im Bun­des­tag ab; Ahrens will nicht wahr­ha­ben, daß er in einem Land zu leben hat, auf des­sen “Hal­tung” in der Ukrai­ne­fra­ge und in so vie­len ande­ren poli­ti­schen Fra­gen man am Ende nur mit einer ernüch­ter­ten Gegen­hal­tung reagie­ren kann: mit küh­ler Scham.

Ich habe mir den Selbst­ver­ge­wis­se­rungs­vor­mit­tag im sonn­täg­li­chen Bun­des­tag ange­schaut, um mir wie­der ein­mal, noch ein­mal, ein letz­tes Mal die gan­ze ent­setz­li­che Pein­lich­keit, Ver­lo­gen­heit und Scham­lo­sig­keit unse­rer regie­ren­den, pseu­do­op­po­si­tio­nel­len, gleich­ge­schal­te­ten Klas­se vor Augen füh­ren zu lassen.

Als die Bun­des­tags­prä­si­den­tin den auf der Tri­bü­ne plat­zier­ten Bot­schaf­ter der Ukrai­ne begrüß­te, setz­te Applaus ein, der nicht enden woll­te. Es setz­te ein, wor­auf Gesin­nungs­ethi­ker immer hof­fen dür­fen, wenn ihnen die Rea­li­tät zeigt, daß sie ihrer Ver­ant­wor­tung wie­der ein­mal nicht gerecht gewor­den sind: Sie ver­wan­deln ihre guten Absich­ten in ein schon Geleis­te­tes, glei­chen ihre Hand­lungs­schuld mit mora­li­schem Kre­dit aus, den sie sich aus der Zukunft leihen.

Das gelang durch den minu­ten­lan­gen Applaus: Es war das Zuklat­schen einer Erklä­rungs­lü­cke, das Über­tö­nen einer Fra­ge, die seit dem Kriegs­be­ginn in der Ukrai­ne im Rau­me steht und nur von tau­ben Gemü­tern über­hört wer­den kann: Habt ihr mehr zu bie­ten als Geschwätz?

Nein, haben wir nicht, haben wir nicht mehr, seit lan­gem nicht mehr, und ich ste­he fast fremd vor der Esels­ge­duld, mit der ein Peter Hah­ne im indu­bio-Pod­cast der “Ach­se des Guten” noch ein­mal auf­zu­zäh­len beginnt, was die letz­ten drei unge­dien­ten Ver­tei­di­gungs­mi­nis­te­rin­nen und ihre männ­li­chen Vor­gän­ger aus der deut­schen Armee gemacht haben, was unser Land außen­po­li­tisch als Vasall unter Vasal­len nicht nur mit­trug, son­dern mora­lisch welt­meis­ter­lich auf­lud und wie kom­plett es jede Leh­re aus den drei­ßig Jah­ren nach dem Ende der Block­kon­fron­ta­ti­on verweigerte.

100 Mil­li­ar­den Euro zusätz­lich für die Bun­des­wehr? Was ist das für eine Zahl, was bringt sie jetzt, heu­te, außer daß man Baer­bock und Kon­sor­ten (die das als Über­wäl­ti­gungs­ge­schenk aus­pack­ten) und Merz (der das mit fal­ti­ger Stirn “mit­trägt”) bei der spon­ta­nen Aus­rei­fung eines har­ten Gedan­kens zuse­hen konn­te: Wir wer­den viel­leicht kämp­fen müssen!

Wer­den wir nicht müs­sen, wer­den uns 100 Mil­li­ar­den auch nicht bei­brin­gen kön­nen, liegt sowie­so außer­halb der Vor­stel­lungs­welt der Ber­li­ner Par­al­lel­welt, aber den­noch treibt die­ses Wider­stands- und Ver­tei­di­gungs­ge­fühl sofort sei­ne Blü­ten. Resis­tance: Der Spie­gel ver­öf­fent­lich­te Bil­der einer Klein­kriegs­ro­man­tik aus den Stadt­quar­tie­ren Kiews:

ein jun­ges Pär­chen, eigent­lich Mode­trä­ger, jetzt aber mit Kalasch­ni­kow und MPi, ver­tei­di­gungs­wil­lig trotz (oder gera­de wegen) ihrer zar­ten Lie­be; Omis beim Befül­len von Molo­tow-Cock­tails; ein jun­ger Mann, der gera­de lernt, wo vorn und wo hin­ten ist beim Gewehr.

Wir müs­sen das alles zurück­wei­sen: die­ses gan­ze Gefüh­li­ge, die­se ver­lo­ge­ne Ver­brü­de­rung mit der einen oder der ande­ren Sei­te, die roman­ti­sche Betei­li­gung an einem Kampf, der 2000 Kilo­me­ter von uns ent­fernt nicht nur nach­emp­fun­den, son­dern tat­säch­lich aus­ge­tra­gen wird. Wer dort kämpft, wen­det an, was er kann oder rasch noch ler­nen muß, und es wird von Tugen­den getra­gen, die den Deut­schen aus­ge­trie­ben wur­den, und es ist das Gegen­teil von dem, was hier­zu­lan­de einen Mann aus­ma­chen soll.

Krieg in Euro­pa – Deutsch­land hat nichts zu mel­den, hat mit­ge­macht bei einer fahr­läs­si­gen Kon­fron­ta­ti­on dort, wo Aus­gleich, Neu­tra­li­tät, Ver­flech­tung und ein Aus­kom­men das Maß jeder Poli­tik hät­ten sein müs­sen. Es ist aller Ehren wert, den­je­ni­gen nun zu hel­fen, die flie­hen müs­sen und Schutz suchen. Bloß klar muß sein: Das Abpuf­fern von Not ist kei­ne star­ke Posi­ti­on, son­dern das, was denen zu tun übrigbleit, die nichts ver­hin­dern und nichts ent­schei­den können.

Abschlie­ßend: die Rech­te ist sich uneins. Pro Ukrai­ne hier, pro Ruß­land dort – sol­che Ent­schie­den­hei­ten sind nicht not­wen­dig, denn sie blei­ben fol­gen­los, oder hät­te jemand einen Hebel? Ist es letzt­lich sogar die Hoff­nung, nach Jah­ren als Paria zur mora­li­schen Mehr­heit wech­seln zu kön­nen, die man­chen aus unse­ren Rei­hen nun zum glü­hen­den Ukrai­ne­an­hän­ger machen?

Küh­le Scham: Das ist die Hal­tung, die wir ein­neh­men soll­ten – Scham dar­über, die Regie­rung zu haben, die wir ver­die­nen, also seit Jahr­zehn­ten von einer Ban­de Gesin­nungs­ethi­ker regiert zu wer­den und dies nicht ver­hin­dert zu haben. Küh­le im Blick auf die Macht­ver­hält­nis­se: Erik Leh­nert hat das in sei­nem Bei­trag über den Krieg in der Ukrai­ne, Wagener und Wei­del haben das in ihren Stel­lung­nah­men geleis­tet, Höcke hat eine knap­pe, kla­re Pres­se­mit­tei­lung dazu abgegeben.

Jeder Kom­men­tar, jede Lage­be­ur­tei­lung muß frei von der ver­lo­ge­nen Ein­ge­mein­dung ins Lager der­je­ni­gen sein, die immer alles gut mei­nen und immer alles falsch machen. Mehr als das steht uns Deut­schen nicht zu, alles ande­re ist nur Geschwätz.